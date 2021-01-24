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Шальке 04
 
Позже

Стадион:
Бавария
1
Ферман
Ральф
31
Беккер
Тимо
4
Кабак
Озан
5
Настасич
Матия
24
Ощипка
Бастиан
17
Стамбули
Бенжамен
8
Сердар
Суат
9
Раман
Бенито
7
Ют
Марк
25
Арит
Амин
43
Matthew
Hoppe
1
Нойер
Мануэль
17
Боатенг
Жером
4
Зюле
Никлас
27
Алаба
Давид
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
18
Горетцка
Леон
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
Шальке 04
4-2-3-1
Бавария
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Matthew Hoppe 5 0.29
2. Ют Марк 2 0.12
3. Раман Бенито 2 0.12
4. Арит Амин 1 0.06
5. Пасьенса Гонсало 1 0.06
6. Бурджеллаб Нассим 1 0.06
7. Тиау Малик 1 0.06
8. Сердар Суат 0 0
9. Ощипка Бастиан 0 0
10. Стамбули Бенжамен 0 0
11. Маскарель Омар 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 22 (5) 1.29
2. Мюллер Томас 7 (1) 0.41
3. Сане Лерой 4 0.24
4. Гнабри Серж 4 0.24
5. Мусиала Джамал 3 0.18
6. Коман Кингсли 2 0.12
7. Киммих Йозуа 2 0.12
8. Горетцка Леон 2 0.12
9. Коста Дуглас 1 0.06
10. Алаба Давид 1 0.06
11. Зюле Никлас 1 0.06
12. Боатенг Жером 0 0
13. Сарр Буна 0 0
14. Эрнандес Люка 0 0
15. Ричардс Крис 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Ют Марк 4 0
3. Сане Салиф 4 0
4. Стамбули Бенжамен 3 0
5. Маскарель Омар 3 0
6. Скрибски Стивен 2 0
7. Раман Бенито 2 0
8. Пасьенса Гонсало 2 0
9. Сердар Суат 2 0
10. Арит Амин 2 0
11. Бурджеллаб Нассим 2 0
12. Matthew Hoppe 2 0
13. Ферман Ральф 1 0
14. Ибишевич Ведад 1 0
15. Ощипка Бастиан 1 0
16. Настасич Матия 1 0
17. Бенталеб Набиль 1 0
18. Мендиль Хамза 1 0
19. Людевиг Килиан 1 0
20. Кутуджу Ахмед 1 0
21. Тиау Малик 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Гнабри Серж 4 0
2. Боатенг Жером 3 0
3. Киммих Йозуа 3 0
4. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
5. Левандовски Роберт 2 0
6. Павар Бенджамин 2 0
7. Толиссо Корентен 0 1
8. Нойер Мануэль 1 0
9. Алаба Давид 1 0
10. Зюле Никлас 1 0
11. Горетцка Леон 1 0
12. Коман Кингсли 1 0
13. Сане Лерой 1 0
14. Эрнандес Люка 1 0
15. Альфонсо Дэвис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2)
 Бавария 12.24% (6) 12.24% (6) 22.45% (11) 18.37% (9) 16.33% (8) 18.37% (9)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04
Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04
Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария
Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
Бавария: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
Бавария 8:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Бавария Кубок Бавария 5:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:3 Бавария Бундеслига
Бавария 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Шальке 04 Кубок Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Шальке 04 Бундеслига Бавария 5:0 Шальке 04 Товарищеские матчи Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 12 3 2 49 - 25 39
2. РБ Лейпциг Заявка 18 10 5 3 31 - 17 35
3. Байер Л Заявка 18 9 5 4 32 - 18 32
4. Вольфсбург Заявка 18 8 8 2 27 - 19 32
5. Боруссия М Заявка 18 8 7 3 35 - 28 31
6. Айнтрахт Фр Заявка 18 7 9 2 35 - 27 30
7. Боруссия Д Заявка 18 9 2 7 35 - 26 29
8. Унион Берлин Заявка 18 7 7 4 33 - 23 28
9. Фрайбург Заявка 18 7 6 5 33 - 29 27
10. Аугсбург Заявка 18 6 4 8 19 - 27 22
11. Штуттгарт Заявка 18 5 7 6 33 - 29 22
12. Вердер Заявка 18 5 6 7 23 - 26 21
13. Хоффенхайм Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
14. Арминия Заявка 18 5 2 11 14 - 29 17
15. Герта Заявка 18 4 5 9 24 - 32 17
16. Кёльн Заявка 17 3 6 8 15 - 28 15
17. Майнц Заявка 18 2 4 12 18 - 38 10
18. Шальке 04 Заявка 17 1 4 12 14 - 44 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2. Бавария Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
3. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
4. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
5. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
6. Фрайбург Заявка 10 4 4 2 22 - 15 16
7. Байер Л Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
8. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
9. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Герта Заявка 9 2 2 5 11 - 19 8
15. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
16. Шальке 04 Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
17. Майнц Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
18. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Штуттгарт Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Вольфсбург Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
7. РБ Лейпциг Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
8. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
9. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
10. Кёльн Заявка 8 3 3 2 7 - 10 12
11. Унион Берлин Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
14. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 13 - 17 11
15. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2021, осталось 19 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 143
    Шальке 04 0.7% (1)
    X 0.7% (1)
    Бавария 98.6% (141)
    +1
    выиграет Бавария
    "Бавария", которую в последнее время заметно лихорадило, просто обязана набирать свои очки в матчах... Ещё
    Андрей Трунов #
    Все прогнозы
    1.77 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шальке 04
    Ничья
    Бавария
    16.50
    9.00
    1.18
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 14.50 8.30 1.16
    Бонус: 5 000 ₽ 15.25 9.00 1.18
    Бонус: 5 000 ₽ 16.50 8.60 1.15
      15.31 8.81 1.17

    Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
    8.40 1.03 8.40 1.05 4.10 1.22 3.60 1.29 2.38 1.65 1.97 1.83 1.63 2.22 1.36 2.94 1.24 3.56 1.10 5.30
    8.60 1.04 7.80 1.04 4.10 1.21 3.40 1.30 2.37 1.63 2.14 1.75 1.92 1.94 1.77 2.12 1.60 2.35 1.35 3.20 1.29 3.75 1.13 5.60 1.11 6.20 1.04 9.70 1.04 9.20
    4.14 1.26 2.64 1.52 2.26 1.69 2.05 1.85 1.82 2.07 1.66 2.32 1.55 2.55 1.56 2.55 1.26 4.05 1.13 6.60
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
    5.75 1.14 4.25 1.22 2.09 1.74 1.56 2.43 1.36 3.12 1.16 5.35
    3.30 1.30 2.06 1.76 1.53 2.46 1.33 3.30
    4.07 1.27 2.68 1.51 2.12 1.77 1.84 2.06 1.54 2.59 1.41 3.06
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    6.45 1.11 2.79 1.44 2.09 1.74 1.61 2.32 1.32 3.38 1.25 3.95
    2.60 1.47 1.95 1.80 1.53 2.40 1.35 2.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.20
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.38
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    Прогнозы на матч Шальке 04 - Бавария

    Исход игры
    Шальке 04
    0.7% (1)
    Ничья
    0.7% (1)
    Бавария
    98.6% (141)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.29% (104)
    Меньше
    25.71% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    50.71% (71)
    Нет
    49.29% (69)
    Популярный счёт
    1:3 Бавария
    25.2% (36)
    0:3 Бавария
    23.1% (33)
    0:2 Бавария
    21.7% (31)
    1:2 Бавария
    12.6% (18)
    1:4 Бавария
    7.7% (11)
    0:1 Бавария
    2.1% (3)
    1:5 Бавария
    1.4% (2)
    2:3 Бавария
    1.4% (2)
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