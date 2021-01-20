Шальке 04
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Стадион: Фелтинс-Арена
Бавария
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Matthew Hoppe
|5
|0.29
|2.
|Ют Марк
|2
|0.12
|3.
|Раман Бенито
|2
|0.12
|4.
|Арит Амин
|1
|0.06
|5.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.06
|6.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.06
|7.
|Тиау Малик
|1
|0.06
|8.
|Сердар Суат
|0
|0
|9.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|10.
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|11.
|Маскарель Омар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|22 (5)
|1.29
|2.
|Мюллер Томас
|7 (1)
|0.41
|3.
|Сане Лерой
|4
|0.24
|4.
|Гнабри Серж
|4
|0.24
|5.
|Мусиала Джамал
|3
|0.18
|6.
|Коман Кингсли
|2
|0.12
|7.
|Киммих Йозуа
|2
|0.12
|8.
|Горетцка Леон
|2
|0.12
|9.
|Коста Дуглас
|1
|0.06
|10.
|Алаба Давид
|1
|0.06
|11.
|Зюле Никлас
|1
|0.06
|12.
|Боатенг Жером
|0
|0
|13.
|Сарр Буна
|0
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|15.
|Ричардс Крис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|5
|1
|2.
|Ют Марк
|4
|0
|3.
|Сане Салиф
|4
|0
|4.
|Стамбули Бенжамен
|3
|0
|5.
|Маскарель Омар
|3
|0
|6.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|7.
|Раман Бенито
|2
|0
|8.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|9.
|Сердар Суат
|2
|0
|10.
|Арит Амин
|2
|0
|11.
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|12.
|Matthew Hoppe
|2
|0
|13.
|Ферман Ральф
|1
|0
|14.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|15.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|16.
|Настасич Матия
|1
|0
|17.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|18.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|19.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|20.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|21.
|Тиау Малик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гнабри Серж
|4
|0
|2.
|Боатенг Жером
|3
|0
|3.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|4.
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0
|5.
|Левандовски Роберт
|2
|0
|6.
|Павар Бенджамин
|2
|0
|7.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|8.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|9.
|Алаба Давид
|1
|0
|10.
|Зюле Никлас
|1
|0
|11.
|Горетцка Леон
|1
|0
|12.
|Коман Кингсли
|1
|0
|13.
|Сане Лерой
|1
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|15.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|0
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|Бавария
|12.24% (6)
|12.24% (6)
|22.45% (11)
|18.37% (9)
|16.33% (8)
|18.37% (9)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =4 -12Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04
Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04
Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария
Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
Бавария: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
Бавария 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Шальке 04 Кубок Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Шальке 04 Бундеслига Бавария 5:0 Шальке 04 Товарищеские матчи Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|49 - 25
|39
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|29 - 14
|35
|3.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 17
|32
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|33 - 22
|29
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|26 - 19
|29
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|32 - 21
|28
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|31 - 26
|28
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 26
|27
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 28
|24
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|32 - 27
|22
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 30
|19
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 26
|19
|13.
|Вердер
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 25
|18
|14.
|Арминия
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|13 - 24
|17
|15.
|Герта
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 28
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 28
|15
|17.
|Майнц
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|15 - 36
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|14 - 44
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|6.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|8.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|20 - 14
|13
|10.
|Арминия
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|9 - 11
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|12.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Герта
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 15
|5
|17.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|18.
|Майнц
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|21 - 12
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 11
|16
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|16 - 16
|13
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|9.
|Кёльн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 10
|12
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 17
|11
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|12 - 11
|11
|14.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|15.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шальке 04 - Бавария
Исход игры
Шальке 04
2% (1)
Ничья
2% (1)
Бавария
96% (48)
Тотал 2.5
Больше
73.47% (36)
Меньше
26.53% (13)
Обе команды забьют
Да
51.02% (25)
Нет
48.98% (24)
Популярный счёт
1:3 Бавария
24% (12)
0:3 Бавария
24% (12)
0:2 Бавария
18% (9)
1:2 Бавария
16% (8)
1:4 Бавария
8% (4)
0:1 Бавария
4% (2)
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