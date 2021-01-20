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Шальке 04
 
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Стадион:
Бавария

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Matthew Hoppe 5 0.29
2. Ют Марк 2 0.12
3. Раман Бенито 2 0.12
4. Арит Амин 1 0.06
5. Пасьенса Гонсало 1 0.06
6. Бурджеллаб Нассим 1 0.06
7. Тиау Малик 1 0.06
8. Сердар Суат 0 0
9. Ощипка Бастиан 0 0
10. Стамбули Бенжамен 0 0
11. Маскарель Омар 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 22 (5) 1.29
2. Мюллер Томас 7 (1) 0.41
3. Сане Лерой 4 0.24
4. Гнабри Серж 4 0.24
5. Мусиала Джамал 3 0.18
6. Коман Кингсли 2 0.12
7. Киммих Йозуа 2 0.12
8. Горетцка Леон 2 0.12
9. Коста Дуглас 1 0.06
10. Алаба Давид 1 0.06
11. Зюле Никлас 1 0.06
12. Боатенг Жером 0 0
13. Сарр Буна 0 0
14. Эрнандес Люка 0 0
15. Ричардс Крис 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Ют Марк 4 0
3. Сане Салиф 4 0
4. Стамбули Бенжамен 3 0
5. Маскарель Омар 3 0
6. Скрибски Стивен 2 0
7. Раман Бенито 2 0
8. Пасьенса Гонсало 2 0
9. Сердар Суат 2 0
10. Арит Амин 2 0
11. Бурджеллаб Нассим 2 0
12. Matthew Hoppe 2 0
13. Ферман Ральф 1 0
14. Ибишевич Ведад 1 0
15. Ощипка Бастиан 1 0
16. Настасич Матия 1 0
17. Бенталеб Набиль 1 0
18. Мендиль Хамза 1 0
19. Людевиг Килиан 1 0
20. Кутуджу Ахмед 1 0
21. Тиау Малик 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Гнабри Серж 4 0
2. Боатенг Жером 3 0
3. Киммих Йозуа 3 0
4. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
5. Левандовски Роберт 2 0
6. Павар Бенджамин 2 0
7. Толиссо Корентен 0 1
8. Нойер Мануэль 1 0
9. Алаба Давид 1 0
10. Зюле Никлас 1 0
11. Горетцка Леон 1 0
12. Коман Кингсли 1 0
13. Сане Лерой 1 0
14. Эрнандес Люка 1 0
15. Альфонсо Дэвис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2)
 Бавария 12.24% (6) 12.24% (6) 22.45% (11) 18.37% (9) 16.33% (8) 18.37% (9)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04
Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04
Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария
Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
Бавария: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
Бавария 8:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Бавария Кубок Бавария 5:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:3 Бавария Бундеслига
Бавария 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Шальке 04 Кубок Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 5:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Шальке 04 Бундеслига Бавария 5:0 Шальке 04 Товарищеские матчи Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 12 3 2 49 - 25 39
2. РБ Лейпциг Заявка 17 10 5 2 29 - 14 35
3. Байер Л Заявка 17 9 5 3 32 - 17 32
4. Боруссия Д Заявка 17 9 2 6 33 - 22 29
5. Вольфсбург Заявка 17 7 8 2 26 - 19 29
6. Унион Берлин Заявка 17 7 7 3 32 - 21 28
7. Боруссия М Заявка 17 7 7 3 31 - 26 28
8. Айнтрахт Фр Заявка 17 6 9 2 30 - 26 27
9. Фрайбург Заявка 17 6 6 5 31 - 28 24
10. Штуттгарт Заявка 17 5 7 5 32 - 27 22
11. Хоффенхайм Заявка 17 5 4 8 25 - 30 19
12. Аугсбург Заявка 17 5 4 8 17 - 26 19
13. Вердер Заявка 17 4 6 7 19 - 25 18
14. Арминия Заявка 17 5 2 10 13 - 24 17
15. Герта Заявка 17 4 5 8 23 - 28 17
16. Кёльн Заявка 17 3 6 8 15 - 28 15
17. Майнц Заявка 17 1 4 12 15 - 36 7
18. Шальке 04 Заявка 17 1 4 12 14 - 44 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2. Бавария Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
3. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
4. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
5. Боруссия М Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
6. Байер Л Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
8. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
9. Фрайбург Заявка 9 3 4 2 20 - 14 13
10. Арминия Заявка 9 4 0 5 9 - 11 12
11. Хоффенхайм Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
12. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
13. Герта Заявка 8 2 2 4 10 - 15 8
14. Аугсбург Заявка 9 2 2 5 9 - 16 8
15. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
16. Шальке 04 Заявка 9 1 2 6 8 - 15 5
17. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Майнц Заявка 9 0 2 7 6 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 6 1 2 19 - 14 19
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Штуттгарт Заявка 9 5 2 2 21 - 12 17
4. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 16 - 11 16
5. РБ Лейпциг Заявка 8 3 4 1 11 - 8 13
6. Айнтрахт Фр Заявка 9 3 4 2 16 - 16 13
7. Унион Берлин Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
8. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
9. Кёльн Заявка 8 3 3 2 7 - 10 12
10. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
12. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 13 - 17 11
13. Вольфсбург Заявка 9 2 5 2 12 - 11 11
14. Вердер Заявка 9 2 4 3 11 - 13 10
15. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2021, осталось 2 дня 14 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Шальке 04 2% (1)
    X 2% (1)
    Бавария 96% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шальке 04
    Ничья
    Бавария
    14.50
    8.50
    1.20
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 11.20 7.70 1.20
    Бонус: 5 000 ₽ 14.50 8.50 1.19
    Бонус: 5 000 ₽ 13.50 8.50 1.18
      13.25 8.34 1.20

    Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    8.20 1.04 7.60 1.06 3.88 1.24 3.30 1.33 2.32 1.68 1.85 1.95 1.56 2.36 1.31 3.20 1.22 3.72 1.09 5.75
    8.50 1.05 7.60 1.06 3.95 1.23 3.35 1.36 2.33 1.64 2.12 1.77 1.90 1.97 1.58 2.37 1.33 3.50 1.27 3.90 1.12 5.80 1.10 6.30 1.03 11.00
    4.28 1.24 2.37 1.63 2.14 1.77 1.91 1.98 1.72 2.21 1.60 2.45 1.26 4.09 1.11 7.55
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    5.45 1.15 3.95 1.25 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.32
    3.30 1.30 2.04 1.78 1.52 2.60 1.32 3.50
    4.05 1.27 2.61 1.53 2.09 1.81 1.80 2.09 1.52 2.65 1.40 3.11
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    6.25 1.12 2.72 1.46 2.05 1.77 1.59 2.36 1.28 3.68
    2.80 1.41 2.10 1.68 1.59 2.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.71 2.14
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.39
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    Прогнозы на матч Шальке 04 - Бавария

    Исход игры
    Шальке 04
    2% (1)
    Ничья
    2% (1)
    Бавария
    96% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.47% (36)
    Меньше
    26.53% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    51.02% (25)
    Нет
    48.98% (24)
    Популярный счёт
    1:3 Бавария
    24% (12)
    0:3 Бавария
    24% (12)
    0:2 Бавария
    18% (9)
    1:2 Бавария
    16% (8)
    1:4 Бавария
    8% (4)
    0:1 Бавария
    4% (2)
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