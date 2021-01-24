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ЛАСК
 
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Стадион:
Сваровски Тироль
1
Шлагер
Александер
30
Андраде
Андреас
18
Траунер
Гернот
22
Чеберко
Евгений
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
13
Эггештайн
Йоханнес
27
Гойгингер
Томас
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
16
Ридер
Флориан
27
Йебоа
Келвин
9
Фредериксен
Николай
ЛАСК
3-4-3
Сваровски Тироль
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эггештайн Йоханнес 6 0.5
2. Гойгингер Томас 3 0.25
3. Грубер Андреас 2 0.17
4. Траунер Гернот 2 0.17
5. Ранфтль Райнхольд 2 0.17
6. Рагуц Марко 2 (2) 0.17
7. Гргич Лукас 2 0.17
8. Балик Гусейн 2 0.17
9. Карамоко Мамуду 1 (1) 0.08
10. Филипович Петар 1 0.08
11. Райтер Доминик 1 0.08
12. Михорль Петер 0 0
13. Андраде Андреас 0 0
14. Холланд Джеймс 0 0
15. Мадсен Мадс Эмиль 0 0
Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дедич Златко 4 (1) 0.33
2. Фредериксен Николай 4 0.33
3. Шнегг Давид 2 0.17
4. Ансельм Тобиас 2 0.17
5. Йебоа Келвин 2 0.17
6. Пецос Атанасиос 1 0.08
7. Ридер Флориан 1 0.08
8. Гугганиг Давид 1 0.08
9. Смит Ренни 1 0.08
10. Кох Фабиан 0 0
11. Челич Неманя 0 0
12. Нашбергер Йоханнес 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 5 0
2. Траунер Гернот 3 0
3. Михорль Петер 3 0
4. Холланд Джеймс 2 0
5. Филипович Петар 2 0
6. Грубер Андреас 2 0
7. Реннер Рене 2 0
8. Мадсен Мадс Эмиль 2 0
9. Рамсебнер Кристиан 0 1
10. Шлагер Александер 1 0
11. Гойгингер Томас 1 0
12. Райтер Доминик 1 0
13. Рагуц Марко 1 0
Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 5 0
2. Пецос Атанасиос 3 0
3. Ридер Флориан 3 0
4. Челич Неманя 3 0
5. Рогель Жан 1 1
6. Освальд Фердинанд 2 0
7. Хагер Штефан 2 0
8. Бехоунек Рафаэл 2 0
9. Шнегг Давид 2 0
10. Прантер Беньямин 1 0
11. Соарес Бруно 1 0
12. Смит Ренни 1 0
13. Бучачер Флориан 1 0
14. Фредериксен Николай 1 0
15. Йебоа Келвин 1 0
16. Нашбергер Йоханнес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 4.17% (1) 25% (6) 16.67% (4) 16.67% (4) 16.67% (4) 20.83% (5)
 Сваровски Тироль 33.33% (6) 27.78% (5) 11.11% (2) 0 5.56% (1) 22.22% (4)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ЛАСК 5:0 Лафниц ЛАСК 4:4 Юниорс Пашинг ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК
ЛАСК 3:0 Электра Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Лудогорец 1:3 ЛАСК ЛАСК 3:0 Рид ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Рид Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер
Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Сваровски Тироль: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Бундеслига Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:1 Сваровски Тироль Бундеслига ЛАСК 8:2 Сваровски Тироль Товарищеские матчи
Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль Эрсте Лига Сваровски Тироль 3:2 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 13 9 1 3 41 - 15 28
2. Рапид Вена Заявка 13 8 3 2 30 - 18 27
3. Штурм Заявка 13 7 4 2 23 - 9 25
4. ЛАСК Заявка 12 7 3 2 24 - 10 24
5. Вольфсбергер Заявка 13 5 3 5 22 - 24 18
6. Сваровски Тироль Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
7. Санкт-Пёльтен Заявка 13 4 4 5 25 - 25 16
8. Хартберг Заявка 13 3 6 4 14 - 23 15
9. Аустрия Вена Заявка 13 3 5 5 13 - 18 14
10. Рид Заявка 13 4 1 8 17 - 29 13
11. Альтах Заявка 13 2 2 9 11 - 29 8
12. Адмира Заявка 13 2 2 9 14 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Рапид Вена Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
3. Штурм Заявка 6 4 1 1 12 - 3 13
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 0 2 22 - 9 12
5. Рид Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
7. Хартберг Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Адмира Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
9. Аустрия Вена Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
10. Вольфсбергер Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
11. Санкт-Пёльтен Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
12. Альтах Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 7 5 1 1 19 - 6 16
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Вольфсбергер Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
4. Штурм Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Санкт-Пёльтен Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
6. Сваровски Тироль Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
7. Аустрия Вена Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
8. Хартберг Заявка 7 1 4 2 8 - 15 7
9. ЛАСК Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10. Рид Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
11. Альтах Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
12. Адмира Заявка 7 0 2 5 7 - 22 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Сваровски Тироль
1.37
5.64
8.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 1.36 5.40 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 5.55 7.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.60 8.10
  1.37 5.64 7.89

Самый высокий коэффициент на матч «ЛАСК» – «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЛАСК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЛАСК» – «Сваровски Тироль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.20 1.10 2.95 1.37 2.40 1.53 1.83 1.91 1.50 2.49 1.35 3.00 1.14 5.20
5.80 1.09 5.05 1.14 2.86 1.40 2.34 1.60 1.85 2.05 1.48 2.65 1.33 3.18 1.15 4.85 1.11 5.35 1.03 8.90
18.00 0.00 14.00 1.01 6.20 1.10 5.30 1.14 2.95 1.37 2.14 1.71 2.41 1.57 2.05 1.77 1.83 1.97 1.48 2.55 1.35 3.10 1.17 4.70 1.13 5.30 1.04 8.40 1.03 8.90 0.00 14.00
6.60 1.13 3.06 1.40 2.60 1.54 2.43 1.61 2.05 1.83 1.84 2.06 1.65 2.35 1.46 2.87 1.32 3.56 1.12 7.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 2.75 1.41 1.77 1.98 1.22 4.00
4.05 1.24 2.91 1.41 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30
2.85 1.39 1.77 2.05 1.32 3.20
3.71 1.31 2.98 1.43 2.11 1.80 1.76 2.15 1.53 2.62 1.32 3.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.00 1.11 2.33 1.56 1.73 2.04 1.42 2.75
5.85 1.13 4.60 1.20 2.28 1.63 1.69 2.17 1.41 2.91 1.16 5.15
2.30 1.57 1.72 2.05 1.42 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.27
1.59 2.26
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.65 1.25
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
2.70 1.42
Где смотреть матч ЛАСК - Сваровски Тироль онлайн

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