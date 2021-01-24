ЛАСК
Позже
Стадион: Raiffeisen Arena
Сваровски Тироль
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
21
Рогель
Жан
43
Челич
Неманя
27
Йебоа
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.5
|2.
|Гойгингер Томас
|3
|0.25
|3.
|Грубер Андреас
|2
|0.17
|4.
|Траунер Гернот
|2
|0.17
|5.
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.17
|6.
|Рагуц Марко
|2 (2)
|0.17
|7.
|Гргич Лукас
|2
|0.17
|8.
|Балик Гусейн
|2
|0.17
|9.
|Карамоко Мамуду
|1 (1)
|0.08
|10.
|Филипович Петар
|1
|0.08
|11.
|Райтер Доминик
|1
|0.08
|12.
|Михорль Петер
|0
|0
|13.
|Андраде Андреас
|0
|0
|14.
|Холланд Джеймс
|0
|0
|15.
|Мадсен Мадс Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дедич Златко
|4 (1)
|0.33
|2.
|Фредериксен Николай
|4
|0.33
|3.
|Шнегг Давид
|2
|0.17
|4.
|Ансельм Тобиас
|2
|0.17
|5.
|Йебоа Келвин
|2
|0.17
|6.
|Пецос Атанасиос
|1
|0.08
|7.
|Ридер Флориан
|1
|0.08
|8.
|Гугганиг Давид
|1
|0.08
|9.
|Смит Ренни
|1
|0.08
|10.
|Кох Фабиан
|0
|0
|11.
|Челич Неманя
|0
|0
|12.
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|5
|0
|2.
|Траунер Гернот
|3
|0
|3.
|Михорль Петер
|3
|0
|4.
|Холланд Джеймс
|2
|0
|5.
|Филипович Петар
|2
|0
|6.
|Грубер Андреас
|2
|0
|7.
|Реннер Рене
|2
|0
|8.
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|9.
|Рамсебнер Кристиан
|0
|1
|10.
|Шлагер Александер
|1
|0
|11.
|Гойгингер Томас
|1
|0
|12.
|Райтер Доминик
|1
|0
|13.
|Рагуц Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|5
|0
|2.
|Пецос Атанасиос
|3
|0
|3.
|Ридер Флориан
|3
|0
|4.
|Челич Неманя
|3
|0
|5.
|Рогель Жан
|1
|1
|6.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|7.
|Хагер Штефан
|2
|0
|8.
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|9.
|Шнегг Давид
|2
|0
|10.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|11.
|Соарес Бруно
|1
|0
|12.
|Смит Ренни
|1
|0
|13.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|14.
|Фредериксен Николай
|1
|0
|15.
|Йебоа Келвин
|1
|0
|16.
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|4.17% (1)
|25% (6)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|Сваровски Тироль
|33.33% (6)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|0
|5.56% (1)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =4 -4ЛАСК 5:0 Лафниц ЛАСК 4:4 Юниорс Пашинг ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Рид Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер
Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Сваровски Тироль: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|41 - 15
|28
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 18
|27
|3.
|Штурм
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 9
|25
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 10
|24
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|25 - 25
|16
|8.
|Хартберг
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 23
|15
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 18
|14
|10.
|Рид
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|17 - 29
|13
|11.
|Альтах
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 29
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|Штурм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|22 - 9
|12
|5.
|Рид
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Адмира
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|12.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Штурм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|8.
|Хартберг
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 15
|7
|9.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Рид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 22
|2
Победитель
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