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АХ Лёвен
0:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Гент
0'
0:1
6' Гол
Мохаммади Милад
28' Желтая карточка
Анри Тома
43'
90
Ромо
Рафаэль
5
Нгава
Пьер-Айвес
6
Юбер
Давид
2
Емелка
Вацлав
11
Влитинк
Тибо
33
Мертенс
Матье
29
Малинов
Кристиян
24
Де
Норре
Каспер
14
Сова
Камаль
9
Анри
Тома
10
Мерсье
Ксавье
1
Болат
Синан
14
Кастро-Монтес
Алессио
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
25
Фортуна
Нуриу
15
Мохаммади
Милад
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
22
Марре
Сулейман
20
Букари
Осман
7
Яремчук
Роман
АХ Лёвен
3-4-3
Гент
5-3-2

Ход матча

6'
0:1
Мохаммади Милад
28'
Анри Тома
 

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анри Тома 16 (5) 0.7
2. Мерсье Ксавье 7 (1) 0.3
3. Сова Камаль 6 0.26
4. Мертенс Матье 3 0.13
5. Малинов Кристиян 1 0.04
6. Влитинк Тибо 1 0.04
7. Эппиа Джошуа 1 0.04
8. Котыш Саша 1 0.04
9. Дуплюс Фредерик 1 0.04
10. Нгава Пьер-Айвес 1 0.04
11. Юбер Давид 1 (1) 0.04
12. Де Норре Каспер 0 0
13. Мини Оливье 0 0
14. Емелка Вацлав 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 10 (1) 0.43
2. Букари Осман 3 0.13
3. Дорш Никлас 3 (1) 0.13
4. Кумс Свен 2 (1) 0.09
5. Депуатр Лоран 2 0.09
6. Пластун Игорь 2 0.09
7. Кастро-Монтес Алессио 2 0.09
8. Мохаммади Милад 1 0.04
9. Кляйндинст Тим 1 (1) 0.04
10. Ньянгбо Догбол 1 0.04
11. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
12. Фортуна Нуриу 1 0.04
13. Самуаз Матисс 1 0.04
14. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
15. Нгадеу Майкл 0 0

Карточки

АХ Лёвен
# Игрок      
1. Малинов Кристиян 5 0
2. Нгава Пьер-Айвес 3 1
3. Мертенс Матье 2 1
4. Котыш Саша 3 0
5. Юбер Давид 3 0
6. Сова Камаль 3 0
7. Анри Тома 2 0
8. Влитинк Тибо 2 0
9. Емелка Вацлав 2 0
10. Рэмекерс Тун 2 0
11. Дуплюс Фредерик 1 0
12. Ромо Рафаэль 1 0
13. Мерсье Ксавье 1 0
14. Мини Оливье 1 0
15. Де Норре Каспер 1 0
16. Векеманс Даан 1 0
Гент
# Игрок      
1. Нгадеу Майкл 4 1
2. Дорш Никлас 4 0
3. Марре Сулейман 3 0
4. Яремчук Роман 1 1
5. Кумс Свен 2 0
6. Безус Роман 2 0
7. Депуатр Лоран 2 0
8. Кляйндинст Тим 2 0
9. Фортуна Нуриу 2 0
10. Мохаммади Милад 2 0
11. Букари Осман 2 0
12. Болат Синан 1 0
13. Арсланаджич Дино 1 0
14. Ботака Жордан 1 0
15. Ханше-Ольсен Андреас 1 0
16. Овусу Элиша 1 0
17. Кастро-Монтес Алессио 1 0
18. Чакветадзе Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АХ Лёвен 5.13% (2) 15.38% (6) 17.95% (7) 23.08% (9) 12.82% (5) 25.64% (10)
 Гент 17.24% (5) 20.69% (6) 24.14% (7) 6.9% (2) 17.24% (5) 13.79% (4)

Предыдущие игры

АХ Лёвен Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Сент-Трюйден 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:2 Остенде
АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Кортрейк 0:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Брюгге Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Кнокке 0:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Гент 2:3 АХ Лёвен Остенде 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Стандард Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен
Гент Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Генк 1:1 Гент Гент 0:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент
Брюгге 0:1 Гент Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент

Последние игры между собой

АХ Лёвен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Гент: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
Гент 2:3 АХ Лёвен Первый дивизион А АХ Лёвен 0:2 Гент Товарищеские матчи Гент 1:1 АХ Лёвен Лига Про АХ Лёвен 0:2 Гент Лига Про
Гент 2:0 АХ Лёвен Лига Жюпиле Гент 3:0 АХ Лёвен Кубок Бельгии АХ Лёвен 1:1 Гент Лига Жюпиле Гент 4:1 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 1:4 Гент Лига Жюпиле АХ Лёвен 1:1 Гент Лига Жюпиле Гент 1:1 АХ Лёвен Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 23 16 3 4 48 - 16 51
2. Генк Заявка 23 11 6 6 46 - 31 39
3. Антверпен Заявка 23 11 4 8 36 - 32 37
4. Стандард Заявка 23 10 7 6 33 - 24 37
5. Андерлехт Заявка 23 9 9 5 33 - 25 36
6. Остенде Заявка 23 10 5 8 33 - 29 35
7. АХ Лёвен 0:1 Заявка 23 10 5 8 39 - 37 35
8. Шарлеруа Заявка 23 10 3 10 34 - 32 33
9. Беерсхот-Вильрейк Заявка 23 10 3 10 45 - 48 33
10. Гент 1:0 Заявка 23 9 3 11 31 - 30 30
11. Зульте-Варегем Заявка 23 9 3 11 34 - 41 30
12. Эйпен Заявка 23 7 9 7 29 - 37 30
13. Мехелен Заявка 23 8 5 10 35 - 40 29
14. Кортрейк Заявка 23 8 5 10 28 - 34 29
15. Сент-Трюйден Заявка 23 7 5 11 29 - 36 26
16. Мускрон-Перювельз Заявка 23 6 6 11 21 - 32 24
17. Серкль Брюгге Заявка 23 7 1 15 29 - 39 22
18. Васланд-Беверен Заявка 23 5 6 12 28 - 48 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 12 7 5 0 18 - 6 26
2. Брюгге Заявка 12 8 1 3 21 - 10 25
3. Генк Заявка 11 6 4 1 25 - 12 22
4. Остенде Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
5. Антверпен Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 11 6 2 3 25 - 20 20
7. АХ Лёвен 0:1 Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
8. Стандард Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
9. Кортрейк Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10. Шарлеруа Заявка 10 5 1 4 11 - 7 16
11. Эйпен Заявка 11 4 3 4 17 - 19 15
12. Сент-Трюйден Заявка 12 4 3 5 14 - 14 15
13. Мехелен Заявка 13 4 2 7 22 - 25 14
14. Гент 1:0 Заявка 10 4 1 5 16 - 14 13
15. Мускрон-Перювельз Заявка 11 3 4 4 12 - 12 13
16. Зульте-Варегем Заявка 13 3 2 8 14 - 27 11
17. Серкль Брюгге Заявка 11 3 0 8 17 - 22 9
18. Васланд-Беверен Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 11 8 2 1 27 - 6 26
2. Зульте-Варегем Заявка 10 6 1 3 20 - 14 19
3. Стандард Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
4. Генк Заявка 12 5 2 5 21 - 19 17
5. Гент 1:0 Заявка 13 5 2 6 15 - 16 17
6. Шарлеруа Заявка 13 5 2 6 23 - 25 17
7. Антверпен Заявка 11 5 1 5 17 - 17 16
8. Мехелен Заявка 10 4 3 3 13 - 15 15
9. АХ Лёвен 0:1 Заявка 11 4 3 4 23 - 23 15
10. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
11. Остенде Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
12. Васланд-Беверен Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
13. Серкль Брюгге Заявка 12 4 1 7 12 - 17 13
14. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 4 1 7 20 - 28 13
15. Кортрейк Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
16. Сент-Трюйден Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
17. Мускрон-Перювельз Заявка 12 3 2 7 9 - 20 11
18. Андерлехт Заявка 11 2 4 5 15 - 19 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power at Den Dreef. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Гент
4.35
6.19
1.74
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 10.50 5.60 1.25
Бонус: 10 000 ₽ 4.10 4.10 1.72
Бонус: 5 000 ₽ 4.35 4.25 1.74
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 5.30 1.27
  10.54 5.50 1.28

Самый высокий коэффициент на матч «АХ Лёвен» – «Гент» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АХ Лёвен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гент» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АХ Лёвен» – «Гент», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.90 1.15 2.44 1.51 1.95 1.80 1.60 2.26 1.24 3.80 1.09 6.60
5.15 1.12 4.33 1.18 2.54 1.49 2.05 1.77 1.69 2.29 1.36 3.15 1.26 3.70 1.10 6.00 1.07 6.45 1.00 11.00
12.00 1.01 8.00 1.05 6.25 1.10 2.90 1.38 2.15 1.70 2.15 1.65 1.75 2.08 2.08 2.20 1.62 2.20 1.42 2.75 1.07 7.50 1.05 8.50 1.05 8.50 1.04 9.00
5.66 1.16 2.65 1.50 2.29 1.65 1.94 1.93 1.67 2.27 1.51 2.62 1.80 2.07 1.58 2.43 1.24 4.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.55 1.27 2.44 1.51 1.61 2.23 1.16 4.80
3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.80
2.45 1.50 2.75 2.25 1.12 5.55 1.07 7.50 1.10 6.25 1.07 7.50
3.15 1.39 2.51 1.56 1.89 1.98 1.34 3.28 1.18 4.90 1.56 2.45 1.37 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.14 2.06 1.71 1.53 2.41 1.32 3.20
5.45 1.15 3.95 1.25 2.08 1.75 1.55 2.45 1.34 3.26
2.06 1.71 1.52 2.39 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.54 2.38
1.45 2.62
Букмекер Да Нет
3.60 1.26
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
2.75 1.41
Где смотреть матч АХ Лёвен 0:1 Гент онлайн

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