АХ Лёвен
0:1
Первый тайм: 43'
Стадион: King Power at Den Dreef
Гент
0:1
6' ГолМохаммади Милад
28' Желтая карточкаАнри Тома
90
Ромо
Рафаэль
11
Влитинк
Тибо
14
Сова
Камаль
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
20
Букари
Осман
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сова КамальНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Эппиа ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Букари ОсманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Yonas Malede
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Ход матча
6'
0:1
28'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анри Тома
|16 (5)
|0.7
|2.
|Мерсье Ксавье
|7 (1)
|0.3
|3.
|Сова Камаль
|6
|0.26
|4.
|Мертенс Матье
|3
|0.13
|5.
|Малинов Кристиян
|1
|0.04
|6.
|Влитинк Тибо
|1
|0.04
|7.
|Эппиа Джошуа
|1
|0.04
|8.
|Котыш Саша
|1
|0.04
|9.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0.04
|10.
|Нгава Пьер-Айвес
|1
|0.04
|11.
|Юбер Давид
|1 (1)
|0.04
|12.
|Де Норре Каспер
|0
|0
|13.
|Мини Оливье
|0
|0
|14.
|Емелка Вацлав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|10 (1)
|0.43
|2.
|Букари Осман
|3
|0.13
|3.
|Дорш Никлас
|3 (1)
|0.13
|4.
|Кумс Свен
|2 (1)
|0.09
|5.
|Депуатр Лоран
|2
|0.09
|6.
|Пластун Игорь
|2
|0.09
|7.
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.09
|8.
|Мохаммади Милад
|1
|0.04
|9.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.04
|10.
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.04
|11.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.04
|12.
|Фортуна Нуриу
|1
|0.04
|13.
|Самуаз Матисс
|1
|0.04
|14.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|15.
|Нгадеу Майкл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малинов Кристиян
|5
|0
|2.
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|1
|3.
|Мертенс Матье
|2
|1
|4.
|Котыш Саша
|3
|0
|5.
|Юбер Давид
|3
|0
|6.
|Сова Камаль
|3
|0
|7.
|Анри Тома
|2
|0
|8.
|Влитинк Тибо
|2
|0
|9.
|Емелка Вацлав
|2
|0
|10.
|Рэмекерс Тун
|2
|0
|11.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0
|12.
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|13.
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|14.
|Мини Оливье
|1
|0
|15.
|Де Норре Каспер
|1
|0
|16.
|Векеманс Даан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нгадеу Майкл
|4
|1
|2.
|Дорш Никлас
|4
|0
|3.
|Марре Сулейман
|3
|0
|4.
|Яремчук Роман
|1
|1
|5.
|Кумс Свен
|2
|0
|6.
|Безус Роман
|2
|0
|7.
|Депуатр Лоран
|2
|0
|8.
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|9.
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|10.
|Мохаммади Милад
|2
|0
|11.
|Букари Осман
|2
|0
|12.
|Болат Синан
|1
|0
|13.
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|14.
|Ботака Жордан
|1
|0
|15.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|16.
|Овусу Элиша
|1
|0
|17.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|18.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АХ Лёвен
|5.13% (2)
|15.38% (6)
|17.95% (7)
|23.08% (9)
|12.82% (5)
|25.64% (10)
|Гент
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
Предыдущие игры
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +11 =3 -6Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Сент-Трюйден 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:2 Остенде
АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Кортрейк 0:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Брюгге Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Кнокке 0:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Гент 2:3 АХ Лёвен Остенде 3:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:0 Стандард Васланд-Беверен 1:3 АХ Лёвен
Гент Последние 20 матчей: +5 =3 -12Генк 1:1 Гент Гент 0:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент
Брюгге 0:1 Гент Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт Црвена Звезда 2:1 Гент Васланд-Беверен 1:4 Гент Гент 1:4 Хоффенхайм Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент
Последние игры между собой
АХ Лёвен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 6
Гент: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|23
|16
|3
|4
|48 - 16
|51
|2.
|Генк
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|46 - 31
|39
|3.
|Антверпен
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 32
|37
|4.
|Стандард
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|33 - 24
|37
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|33 - 25
|36
|6.
|Остенде
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|33 - 29
|35
|7.
|АХ Лёвен
|0:1 Заявка
|23
|10
|5
|8
|39 - 37
|35
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|34 - 32
|33
|9.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|45 - 48
|33
|10.
|Гент
|1:0 Заявка
|23
|9
|3
|11
|31 - 30
|30
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|34 - 41
|30
|12.
|Эйпен
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|29 - 37
|30
|13.
|Мехелен
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 40
|29
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|28 - 34
|29
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 36
|26
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|21 - 32
|24
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|23
|7
|1
|15
|29 - 39
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|28 - 48
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|18 - 6
|26
|2.
|Брюгге
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 10
|25
|3.
|Генк
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|25 - 12
|22
|4.
|Остенде
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|5.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 20
|20
|7.
|АХ Лёвен
|0:1 Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|8.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Эйпен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 19
|15
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|13.
|Мехелен
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 25
|14
|14.
|Гент
|1:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 27
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|17 - 22
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 6
|26
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|3.
|Стандард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|4.
|Генк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 19
|17
|5.
|Гент
|1:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 25
|17
|7.
|Антверпен
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|8.
|Мехелен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 15
|15
|9.
|АХ Лёвен
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|23 - 23
|15
|10.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|11.
|Остенде
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|12.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 28
|13
|15.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 19
|10
Победитель
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