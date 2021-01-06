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  3. Кубок Либертадорес: 1/2 финала
Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 17'
Сантос
0' 17'
Бока Хуниорс
Сантос

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Бока Хуниорс 3:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин
Сантос Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сантос 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сантос Сантос 4:1 Гремио Фламенго 4:1 Сантос
Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас Сантос 0:1 ЛДУ Кито Сантос 4:2 Спорт Ресифи Сантос 1:2 Жувентуде-МА ЛДУ Кито 1:2 Сантос Альтос 2:0 Сантос Сантос 0:3 Пачука Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 0:1 Sao Raimundo RR1 Сантос 3:0 Синоп Сантос 2:0 Интернасьональ Сантос 4:0 Мазатлан Брагантино 1:1 Сантос Сеара 1:0 Сантос Леон 2:1 Сантос

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сантос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Сантос
1.68
4.00
6.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.62 3.85 5.70
Бонус: 10 000 ₽ 1.62 3.60 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 4.00 6.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 3.85 5.80

Самый высокий коэффициент на матч «Бока Хуниорс» – «Сантос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бока Хуниорс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сантос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бока Хуниорс» – «Сантос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.07 2.80 1.40 2.13 1.67 1.61 2.22 1.22 4.00 1.06 7.60
8.10 1.04 6.90 1.07 2.78 1.42 2.12 1.72 1.70 2.41 1.31 3.45 1.20 4.35 1.06 7.40 1.04 8.00 1.00 11.00
9.00 1.06 6.60 1.11 2.75 1.41 2.22 1.65 1.88 1.92 1.68 2.20 1.29 3.40 1.20 3.90 1.06 7.77 1.05 7.70 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 23.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.66 2.13 1.32 3.20 1.06 7.80
2.75 1.45 1.73 2.14 1.33 3.30 1.09 7.70 1.07 8.70
2.65 1.47 1.66 2.21 1.30 3.50 1.07 8.40 1.05 9.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.25 1.60 1.53 2.40 1.13 5.40
3.30 1.33 2.21 1.67 1.53 2.53 1.19 4.90 1.13 5.95
2.30 1.58 1.52 2.45 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.23 1.61
2.17 1.65
Букмекер Да Нет
5.80 1.12
6.10 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.50 1.18
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