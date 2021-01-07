Бока Хуниорс
0:0
Конец матча
Сантос
85' Желтая карточкаВилья Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосПолузащитник
- Нападающий
-
-
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- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сарате МауроНападающий
- Нападающий
-
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33 Alan Varela
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
-
24 John VictorВратарь
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Нападающий
-
11 Marinho II
-
19 Kaio Jorge
-
36 Lucas Braga
-
-
4 Para I
-
- Запасные игроки
-
30 Жуан ПаулоВратарь
-
20 LaercioЗащитник
-
17 Jean MotaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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23 Arthur VIII
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13 Madson II
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +12 =5 -3Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Бока Хуниорс 3:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин
Сантос Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сантос 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сантос Сантос 4:1 Гремио Фламенго 4:1 Сантос
Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас Сантос 0:1 ЛДУ Кито Сантос 4:2 Спорт Ресифи Сантос 1:2 Жувентуде-МА ЛДУ Кито 1:2 Сантос Альтос 2:0 Сантос Сантос 0:3 Пачука Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 0:1 Sao Raimundo RR1 Сантос 3:0 Синоп Сантос 2:0 Интернасьональ Сантос 4:0 Мазатлан Брагантино 1:1 Сантос Сеара 1:0 Сантос Леон 2:1 Сантос
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сантос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
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