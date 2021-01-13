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Сантос
3:0
Второй тайм: 53'
Бока Хуниорс
0'
1:0
16' Гол
Diego Pituca
27' Желтая карточка
Сальвио Эдуардо
45' Желтая карточка
Diego Pituca
2:0
49' Гол
Сотельдо Йеферсон
3:0
51' Гол
Lucas Braga
53'
Сантос
Бока Хуниорс

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kaio Jorge 5 0.42
2. Marinho II 4 (1) 0.33
3. Laercio 1 0.08
4. Jean Mota 1 0.08
5. Сотельдо Йеферсон 1 0.08
6. Diego Pituca 1 0.08
7. Jobson III 1 0.08
8. Perez Martinez Lucas VI 1 0.08
9. Lucas Braga 1 0.08
10. Marcos Leonardo 1 0.08
11. Карлос Санчес II 1 (1) 0.08
Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сальвио Эдуардо 6 0.5
2. Тевес Карлос 3 0.25
3. Абила Рамон 1 0.08
4. Лопес Лисандро II 1 0.08
5. Emanuel Reynoso2 1 0.08
6. Вилья Себастьян 1 (1) 0.08

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Diego Pituca 3 1
2. Jobson III 3 0
3. Wagner Leonardo 3 0
4. Luiz Felipe III 1 1
5. Сотельдо Йеферсон 2 0
6. Marinho II 2 0
7. John Victor 2 0
8. Перес Луан 2 0
9. Брунинью Филипе 1 0
10. Para I 1 0
11. Алисон II 1 0
12. Raniel 1 0
13. Perez Martinez Lucas VI 1 0
14. Guilherme Nunes 1 0
15. Lucas Braga 1 0
16. Felipe Jonatan 1 0
17. Alex Nascimento 1 0
18. Sandry Santos 1 0
Бока Хуниорс
# Игрок      
1. Кампусано Хорман 3 0
2. Сальвио Эдуардо 2 0
3. Фабра Франк 2 0
4. Сольдано Франко 2 0
5. Вилья Себастьян 2 0
6. Agustin Obando 0 1
7. Тевес Карлос 1 0
8. Хара Леонардо 1 0
9. Самбрано Очандарте 1 0
10. Мас Эмануэль 1 0
11. Лопес Лисандро II 1 0
12. Nicolas Capaldo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 17.65% (3) 17.65% (3) 11.76% (2) 17.65% (3) 5.88% (1) 29.41% (5)
 Бока Хуниорс 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1) 23.08% (3) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сантос 1:0 Крус Асуль Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос Сантос 1:1 Сеара
Васко да Гама 1:0 Сантос Сантос 4:1 Гремио Фламенго 4:1 Сантос Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас Сантос 0:1 ЛДУ Кито Сантос 4:2 Спорт Ресифи Сантос 1:2 Жувентуде-МА ЛДУ Кито 1:2 Сантос Альтос 2:0 Сантос Сантос 0:3 Пачука Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 0:1 Sao Raimundo RR1 Сантос 3:0 Синоп Сантос 2:0 Интернасьональ Сантос 4:0 Мазатлан
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Сантос Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Бока Хуниорс 3:0 Уракан
Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Сантос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Бока Хуниорс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Бока Хуниорс 0:0 Сантос Кубок Либертадорес Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок
1/8 финала
7 Расинг Авельянеда
5 Фламенго
5 Интернасьональ
6 Бока Хуниорс
0 Гуарани Асунсьон
4 Гремио
2 ЛДУ Кито
2 Сантос
1 Атлетико Паранаэнсе
2 Ривер Плейт
2 Индепендьенте дель Валле
4 Насьональ Монтевидео
5 Либертад
1 Вильстерман
1 Дельфин
8 Палмейрас
1/4 финала
1 Расинг Авельянеда
2 Бока Хуниорс
2 Гремио
5 Сантос
8 Ривер Плейт
2 Насьональ Монтевидео
1 Либертад
4 Палмейрас
1/2 финала
0 Бока Хуниорс
0 Сантос
2 Ривер Плейт
3 Палмейрас
Финал
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Diego Pituca получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Сальвио Эдуардо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Diego Pituca бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Бока Хуниорс
3.10
3.75
9.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 3.70 10.50
Бонус: 10 000 ₽ 3.10 2.95 2.44
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.02 2.56
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 3.75 9.50

Самый высокий коэффициент на матч «Сантос» – «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сантос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сантос» – «Бока Хуниорс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.10 2.48 1.50 1.85 1.89 1.48 2.55 1.16 4.80
6.40 1.07 5.55 1.15 2.51 1.59 1.91 1.89 1.46 2.52 1.20 4.15 1.14 4.85 1.02 9.10 1.01 9.50
6.60 1.10 4.90 1.13 3.50 1.30 2.12 1.72 2.35 1.58 1.68 2.20 1.57 2.40 1.28 3.60 1.19 5.55 1.05 12.00 1.04 13.00 0.00 16.50 0.00 18.50 0.00 25.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.59 1.51 2.46 1.26 3.65 1.04 9.00
2.32 1.61 1.53 2.50 1.27 3.76 1.06 9.40 1.04 10.75
2.33 1.60 1.45 2.63 1.20 4.44 1.03 8.70 1.03 12.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.03 1.73 1.45 2.65 1.10 6.20
2.95 1.40 1.95 1.83 1.43 2.83 1.14 5.95 1.09 6.95
2.07 1.70 1.51 2.45 1.18 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
1.80 2.00
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
6.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
3.80 1.25
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