Сантос
3:0
Второй тайм: 53'
Бока Хуниорс
1:0
16' ГолDiego Pituca
27' Желтая карточкаСальвио Эдуардо
45' Желтая карточкаDiego Pituca
2:0
49' ГолСотельдо Йеферсон
3:0
51' ГолLucas Braga
- Основной состав
-
30 Жуан ПаулоВратарь
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Нападающий
-
19 Kaio Jorge
-
36 Lucas Braga
-
-
-
11 Marinho II
-
4 Para I
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
-
17 Jean MotaЗащитник
-
20 LaercioЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Arthur VIII
-
-
-
-
13 Madson II
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Сарате МауроНападающий
-
-
-
-
33 Alan Varela
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
Ход матча
16'
1:0
27'
45'
49'
51'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kaio Jorge
|5
|0.42
|2.
|Marinho II
|4 (1)
|0.33
|3.
|Laercio
|1
|0.08
|4.
|Jean Mota
|1
|0.08
|5.
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.08
|6.
|Diego Pituca
|1
|0.08
|7.
|Jobson III
|1
|0.08
|8.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.08
|9.
|Lucas Braga
|1
|0.08
|10.
|Marcos Leonardo
|1
|0.08
|11.
|Карлос Санчес II
|1 (1)
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сальвио Эдуардо
|6
|0.5
|2.
|Тевес Карлос
|3
|0.25
|3.
|Абила Рамон
|1
|0.08
|4.
|Лопес Лисандро II
|1
|0.08
|5.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0.08
|6.
|Вилья Себастьян
|1 (1)
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Diego Pituca
|3
|1
|2.
|Jobson III
|3
|0
|3.
|Wagner Leonardo
|3
|0
|4.
|Luiz Felipe III
|1
|1
|5.
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0
|6.
|Marinho II
|2
|0
|7.
|John Victor
|2
|0
|8.
|Перес Луан
|2
|0
|9.
|Брунинью Филипе
|1
|0
|10.
|Para I
|1
|0
|11.
|Алисон II
|1
|0
|12.
|Raniel
|1
|0
|13.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0
|14.
|Guilherme Nunes
|1
|0
|15.
|Lucas Braga
|1
|0
|16.
|Felipe Jonatan
|1
|0
|17.
|Alex Nascimento
|1
|0
|18.
|Sandry Santos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампусано Хорман
|3
|0
|2.
|Сальвио Эдуардо
|2
|0
|3.
|Фабра Франк
|2
|0
|4.
|Сольдано Франко
|2
|0
|5.
|Вилья Себастьян
|2
|0
|6.
|Agustin Obando
|0
|1
|7.
|Тевес Карлос
|1
|0
|8.
|Хара Леонардо
|1
|0
|9.
|Самбрано Очандарте
|1
|0
|10.
|Мас Эмануэль
|1
|0
|11.
|Лопес Лисандро II
|1
|0
|12.
|Nicolas Capaldo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сантос
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|Бока Хуниорс
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сантос 1:0 Крус Асуль Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос Сантос 1:1 Сеара
Васко да Гама 1:0 Сантос Сантос 4:1 Гремио Фламенго 4:1 Сантос Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас Сантос 0:1 ЛДУ Кито Сантос 4:2 Спорт Ресифи Сантос 1:2 Жувентуде-МА ЛДУ Кито 1:2 Сантос Альтос 2:0 Сантос Сантос 0:3 Пачука Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Сантос 0:1 Sao Raimundo RR1 Сантос 3:0 Синоп Сантос 2:0 Интернасьональ Сантос 4:0 Мазатлан
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =7 -3Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Сантос Бока Хуниорс 2:2 Ривер Плейт Бока Хуниорс 3:0 Уракан
Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Индепендьенте 1:2 Бока Хуниорс Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Сантос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Бока Хуниорс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Победитель
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