Аланьяспор
0:2
Первый тайм: 30'
Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
Анкарагюджю
0:1
3' ГолПейнтсил Джозеф
0:2
28' ГолПейнтсил Джозеф
91
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гюней ЧагрыВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Аджар ХасанПолузащитник
-
22 Кутлу БерканПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Semih Tokatli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
89 Туран АтилаЗащитник
-
14 Диуссе АссанПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
20 Потук АлперПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Гюрал ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mustafa Dalci
Ход матча
3'
28'
0:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давидсон
|7
|0.35
|2.
|Бакасетас Тасос
|6 (3)
|0.3
|3.
|Бабакар Хоума
|5 (1)
|0.25
|4.
|Барейро Адам
|4
|0.2
|5.
|Колкер Стивен
|2
|0.1
|6.
|Мубандже Жак-Франсуа
|2
|0.1
|7.
|Бингол Тайфур
|1
|0.05
|8.
|Кутлу Беркан
|1
|0.05
|9.
|Пектемек Мустафа
|1
|0.05
|10.
|Учан Салих
|1
|0.05
|11.
|Караджа Эфеджан
|0
|0
|12.
|Цавелас Георгиос
|0
|0
|13.
|Хуанфран Морено
|0
|0
|14.
|Аксой Фатих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пейнтсил Джозеф
|6 (1)
|0.3
|2.
|Борвен Торгейр
|5 (1)
|0.25
|3.
|Гюрал Эмре
|3 (1)
|0.15
|4.
|Лобжанидзе Саба
|2
|0.1
|5.
|Лукашик Даниэль
|2
|0.1
|6.
|Цекици Эндри
|1
|0.05
|7.
|Болинжи Жонатан
|1
|0.05
|8.
|Шарлия Звонимир
|1
|0.05
|9.
|Atakan Cankaya
|1
|0.05
|10.
|Пинту Тьягу
|0
|0
|11.
|Кициу Стелиос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цавелас Георгиос
|4
|1
|2.
|Учан Салих
|5
|0
|3.
|Бакасетас Тасос
|5
|0
|4.
|Давидсон
|5
|0
|5.
|Бабакар Хоума
|3
|1
|6.
|Сиопис Манолис
|4
|0
|7.
|Мубандже Жак-Франсуа
|3
|0
|8.
|Кутлу Беркан
|3
|0
|9.
|Караджа Эфеджан
|2
|0
|10.
|Марафона Карлош
|2
|0
|11.
|Барейро Адам
|2
|0
|12.
|Колкер Стивен
|1
|0
|13.
|Хуанфран Морено
|1
|0
|14.
|Бингол Тайфур
|1
|0
|15.
|Бекироглу Эфкан
|1
|0
|16.
|Аксой Фатих
|1
|0
|17.
|Гюнеш Умут
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шарлия Звонимир
|6
|0
|2.
|Болинжи Жонатан
|4
|1
|3.
|Потук Алпер
|3
|1
|4.
|Кициу Стелиос
|4
|0
|5.
|Atakan Cankaya
|4
|0
|6.
|Пинту Тьягу
|3
|0
|7.
|Паздан Михал
|3
|0
|8.
|Гюрал Эмре
|3
|0
|9.
|Туран Атила
|2
|0
|10.
|Диуссе Ассан
|2
|0
|11.
|Цекици Эндри
|2
|0
|12.
|Аджич Лука
|2
|0
|13.
|Айгёрен Эндер
|2
|0
|14.
|Челикай Корджан
|1
|0
|15.
|Лукашик Даниэль
|1
|0
|16.
|Борвен Торгейр
|1
|0
|17.
|Четин Шахверди
|1
|0
|18.
|Вока Идриз
|1
|0
|19.
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|20.
|Фридрих Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аланьяспор
|3.33% (1)
|23.33% (7)
|23.33% (7)
|10% (3)
|6.67% (2)
|33.33% (10)
|Анкарагюджю
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|33.33% (7)
Предыдущие игры
Аланьяспор Последние 20 матчей: +9 =4 -7Эрзурумспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Эрзурумспор Аланьяспор 1:2 Касымпаша Фенербахче 2:1 Аланьяспор
Аланьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 2:1 Бешикташ Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:2 Аланьяспор Аланьяспор 6:0 Хатайспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Русенборг 1:0 Аланьяспор
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +5 =3 -12Анкарагюджю 1:0 Касымпаша Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю
Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:0 Хатайспор Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 1:2 Коджаелиспор Галатасарай 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Анкарагюджю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|47 - 23
|44
|2.
|Фенербахче
|1:0 Заявка
|20
|13
|3
|4
|40 - 23
|42
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|41 - 17
|39
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|34 - 24
|35
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|25 - 23
|33
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 25
|32
|7.
|Аланьяспор
|0:1 Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 18
|31
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 29
|30
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|27 - 26
|27
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|20 - 26
|26
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|23 - 30
|25
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|29 - 24
|25
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 35
|25
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|26 - 32
|24
|15.
|Сивасспор
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|21 - 25
|24
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|27 - 27
|23
|17.
|Анкарагюджю
|1:0 Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 30
|21
|18.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|20
|5
|4
|11
|14 - 24
|19
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 40
|19
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|19 - 35
|17
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|19 - 38
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 5
|25
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 10
|22
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 6
|21
|4.
|Аланьяспор
|0:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|6.
|Фенербахче
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 14
|19
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|12.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 13
|14
|16.
|Анкарагюджю
|1:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|18.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 13
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|23
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 18
|19
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 13
|14
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 20
|12
|9.
|Аланьяспор
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|14.
|Денизлиспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 25
|9
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 13
|9
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|17.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 13
|8
|18.
|Касымпаша
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|19.
|Анкарагюджю
|1:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 17
|8
|20.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 22
|7
|21.
|Ризеспор
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 20
|7
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аланьяспор» – «Анкарагюджю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аланьяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анкарагюджю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аланьяспор» – «Анкарагюджю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аланьяспор 0:2 Анкарагюджю
Исход игры
Аланьяспор
91% (121)
Ничья
8.3% (11)
Анкарагюджю
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (60)
Меньше
53.85% (70)
Обе команды забьют
Да
53.08% (69)
Нет
46.92% (61)
Популярный счёт
2:1 Аланьяспор
37.6% (50)
2:0 Аланьяспор
26.3% (35)
1:0 Аланьяспор
18.8% (25)
1:1 Ничья
6.8% (9)
3:1 Аланьяспор
6.8% (9)
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