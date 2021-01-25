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  3. Турция
Аланьяспор
4:3
Конец матча

Стадион:
Анкарагюджю
0'
0:1
3' Гол
Пейнтсил Джозеф
0:2
28' Гол
Пейнтсил Джозеф
35' Желтая карточка
Акдаг Ибрахим
1:2
38' Гол
Учан Салих
39' Желтая карточка
Пейнтсил Джозеф
2:2
54' Гол
Бакасетас Тасос
3:2
62' Гол
Бабакар Хоума
3:3
65' Гол
Баджи Алиу
69' Желтая карточка
Бабакар Хоума
4:3
79' Гол
Мубандже Жак-Франсуа
84' Желтая карточка
Гюрал Эмре
90'+7
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
44
Колкер
Стивен
5
Аксой
Фатих
21
Мубандже
Жак-Франсуа
8
Учан
Салих
26
Сиопис
Манолис
7
Караджа
Эфеджан
11
Бакасетас
Тасос
91
Давидсон
10
Бабакар
Хоума
1
Челикай
Корджан
Ali
Kaan
Guneren
50
Шарлия
Звонимир
4
Дикмен
Эрди
8
Пинту
Тьягу
35
Лукашик
Даниэль
Акдаг
Ибрахим
11
Лобжанидзе
Саба
88
Цекици
Эндри
28
Пейнтсил
Джозеф
Баджи
Алиу
Аланьяспор
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакасетас Тасос 7 (3) 0.35
2. Давидсон 7 0.35
3. Бабакар Хоума 6 (1) 0.3
4. Барейро Адам 4 0.2
5. Мубандже Жак-Франсуа 3 0.15
6. Учан Салих 2 0.1
7. Колкер Стивен 2 0.1
8. Бингол Тайфур 1 0.05
9. Кутлу Беркан 1 0.05
10. Пектемек Мустафа 1 0.05
11. Караджа Эфеджан 0 0
12. Цавелас Георгиос 0 0
13. Хуанфран Морено 0 0
14. Аксой Фатих 0 0
Анкарагюджю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пейнтсил Джозеф 7 (1) 0.35
2. Борвен Торгейр 5 (1) 0.25
3. Гюрал Эмре 3 (1) 0.15
4. Лобжанидзе Саба 2 0.1
5. Лукашик Даниэль 2 0.1
6. Цекици Эндри 1 0.05
7. Болинжи Жонатан 1 0.05
8. Баджи Алиу 1 0.05
9. Шарлия Звонимир 1 0.05
10. Atakan Cankaya 1 0.05
11. Пинту Тьягу 0 0
12. Кициу Стелиос 0 0

Карточки

Аланьяспор
# Игрок      
1. Цавелас Георгиос 4 1
2. Бабакар Хоума 4 1
3. Учан Салих 5 0
4. Бакасетас Тасос 5 0
5. Давидсон 5 0
6. Сиопис Манолис 4 0
7. Мубандже Жак-Франсуа 3 0
8. Кутлу Беркан 3 0
9. Караджа Эфеджан 2 0
10. Марафона Карлош 2 0
11. Барейро Адам 2 0
12. Колкер Стивен 1 0
13. Хуанфран Морено 1 0
14. Бингол Тайфур 1 0
15. Бекироглу Эфкан 1 0
16. Аксой Фатих 1 0
17. Гюнеш Умут 1 0
Анкарагюджю
# Игрок      
1. Шарлия Звонимир 6 0
2. Болинжи Жонатан 4 1
3. Потук Алпер 3 1
4. Кициу Стелиос 4 0
5. Гюрал Эмре 4 0
6. Atakan Cankaya 4 0
7. Пинту Тьягу 3 0
8. Паздан Михал 3 0
9. Туран Атила 2 0
10. Диуссе Ассан 2 0
11. Цекици Эндри 2 0
12. Аджич Лука 2 0
13. Пейнтсил Джозеф 2 0
14. Айгёрен Эндер 2 0
15. Челикай Корджан 1 0
16. Лукашик Даниэль 1 0
17. Борвен Торгейр 1 0
18. Акдаг Ибрахим 1 0
19. Четин Шахверди 1 0
20. Вока Идриз 1 0
21. Фридрих Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аланьяспор 2.94% (1) 20.59% (7) 23.53% (8) 11.76% (4) 8.82% (3) 32.35% (11)
 Анкарагюджю 12.5% (3) 25% (6) 12.5% (3) 4.17% (1) 16.67% (4) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Аланьяспор Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Эрзурумспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Эрзурумспор Аланьяспор 1:2 Касымпаша Фенербахче 2:1 Аланьяспор
Аланьяспор 3:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 2:1 Бешикташ Гёзтепе 1:0 Аланьяспор Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Антальяспор 0:2 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 1:2 Аланьяспор Аланьяспор 6:0 Хатайспор Ризеспор 1:1 Аланьяспор Русенборг 1:0 Аланьяспор
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Анкарагюджю 1:0 Касымпаша Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю
Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:0 Хатайспор Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 1:2 Коджаелиспор Галатасарай 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю

Последние игры между собой

Аланьяспор: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Анкарагюджю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Анкарагюджю 1:4 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 0:2 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 0:2 Анкарагюджю Суперлига
Аланьяспор 3:2 Анкарагюджю Любители Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор Любители Аланьяспор 1:5 Анкарагюджю Любители Анкарагюджю 2:3 Аланьяспор Любители
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 20 14 2 4 47 - 23 44
2. Фенербахче Заявка 20 13 3 4 42 - 23 42
3. Галатасарай Заявка 20 12 3 5 41 - 17 39
4. Газишехир Газиантеп Заявка 20 9 8 3 34 - 24 35
5. Аланьяспор Заявка 20 10 4 6 34 - 20 34
6. Трабзонспор Заявка 20 9 6 5 25 - 23 33
7. Хатайспор Заявка 20 9 5 6 29 - 25 32
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 20 8 6 6 33 - 29 30
9. Малатьяспор Заявка 20 7 6 7 27 - 26 27
10. Антальяспор Заявка 20 6 8 6 20 - 26 26
11. Касымпаша Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
12. Гёзтепе Заявка 20 6 7 7 29 - 24 25
13. Ризеспор Заявка 20 6 7 7 27 - 35 25
14. Истанбул Башакшехир Заявка 20 6 6 8 26 - 32 24
15. Сивасспор Заявка 20 5 9 6 21 - 25 24
16. Коньяспор Заявка 20 6 5 9 27 - 27 23
17. Кайсериспор Заявка 20 5 4 11 14 - 26 19
18. Генчлербирлиги Заявка 20 5 4 11 20 - 40 19
19. Анкарагюджю Заявка 20 5 3 12 25 - 34 18
20. Эрзурумспор Заявка 20 4 5 11 19 - 35 17
21. Денизлиспор Заявка 20 3 5 12 19 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 10 8 1 1 25 - 5 25
2. Аланьяспор Заявка 10 7 2 1 23 - 8 23
3. Газишехир Газиантеп Заявка 10 6 4 0 20 - 10 22
4. Галатасарай Заявка 10 6 3 1 24 - 6 21
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
6. Фенербахче Заявка 10 6 1 3 20 - 14 19
7. Хатайспор Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
8. Малатьяспор Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
9. Ризеспор Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
10. Касымпаша Заявка 10 5 2 3 13 - 13 17
11. Антальяспор Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
12. Трабзонспор Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
13. Гёзтепе Заявка 10 4 3 3 19 - 11 15
14. Коньяспор Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
15. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 5 2 16 - 13 14
16. Анкарагюджю Заявка 10 4 1 5 14 - 13 13
17. Генчлербирлиги Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
18. Кайсериспор Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
19. Сивасспор Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
20. Денизлиспор Заявка 10 1 2 7 5 - 13 5
21. Эрзурумспор Заявка 10 0 5 5 8 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
2. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 22 - 18 19
3. Галатасарай Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
4. Трабзонспор Заявка 10 4 5 1 10 - 8 17
5. Хатайспор Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
6. Сивасспор Заявка 10 3 5 2 12 - 13 14
7. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
8. Эрзурумспор Заявка 10 4 0 6 11 - 20 12
9. Аланьяспор Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
11. Гёзтепе Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
12. Фатих Карагюмрюк Заявка 10 2 4 4 13 - 17 10
13. Малатьяспор Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
14. Денизлиспор Заявка 10 2 3 5 14 - 25 9
15. Антальяспор Заявка 10 1 6 3 8 - 13 9
16. Коньяспор Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
17. Касымпаша Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
18. Кайсериспор Заявка 10 2 2 6 7 - 15 8
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 1 7 6 - 22 7
20. Ризеспор Заявка 10 1 4 5 9 - 20 7
21. Анкарагюджю Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Аланьяспор 91% (121)
X 8.3% (11)
Анкарагюджю 0.8% (1)
+1
выиграет Аланьяспор
"Аланьяспор" - бесспорный фаворит поединка, но ставить на сухую победу не будет оправданным решением... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.80 1.75 8.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.24 9.40 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.70 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 1.95 6.50
  2.56 1.88 7.79

Самый высокий коэффициент на матч «Аланьяспор» – «Анкарагюджю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аланьяспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анкарагюджю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аланьяспор» – «Анкарагюджю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 11.5 11.5 12.5 12.5
4.40 1.18 2.24 1.60 1.78 1.97 1.50 2.47 1.20 4.30 1.07 7.60 2.32 1.54 1.85 1.85 1.55 2.30 1.35 2.95 1.22 3.80
11.25 1.00 4.40 1.16 3.36 1.28 2.30 1.59 1.83 1.97 1.57 2.56 1.28 3.68 1.20 4.35 1.07 7.50 1.04 7.90
16.50 0.00 11.00 1.02 11.00 1.03 8.80 1.06 7.50 1.08 2.10 1.73 5.80 1.13 1.75 2.08 5.10 1.16 3.70 1.27 3.90 1.25 2.65 1.47 1.65 2.22 1.24 4.00 2.18 1.68 1.38 3.00 1.19 4.60 1.03 12.00 1.02 13.00
4.64 1.21 2.77 1.48 2.38 1.61 3.03 1.40 2.55 1.53 2.02 1.85 1.75 2.14 1.57 2.46 2.70 1.49 2.13 1.75 2.82 1.45 2.22 1.69 1.73 2.16 1.51 2.62 1.33 3.40 2.09 1.78 1.70 2.20 1.32 3.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5 5.5 5.5 6.5 6.5
3.35 1.30 2.28 1.58 1.55 2.36 1.14 5.20 1.73 1.99 1.37 2.85 1.19 4.20
3.38 1.32 2.43 1.56 1.55 2.45 1.20 4.55 1.15 5.75
2.33 1.60 2.40 1.57 1.53 2.50 1.50 2.55 1.08 7.77 1.04 10.00
3.38 1.34 2.98 1.40 2.36 1.60 1.80 2.05 2.18 1.70 1.78 2.07 1.38 3.07 1.25 3.92 1.30 3.52 1.15 5.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.16 1.93 1.81 1.27 3.55
4.90 1.18 3.20 1.35 1.92 1.88 1.45 2.75 1.25 3.95
3.40 1.29 1.97 1.78 1.47 2.55 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
1.19 4.60
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
3.00 1.36
Где смотреть матч Аланьяспор 4:3 Анкарагюджю онлайн

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Прогнозы на матч Аланьяспор 4:3 Анкарагюджю

Исход игры
Аланьяспор
91% (121)
Ничья
8.3% (11)
Анкарагюджю
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (60)
Меньше
53.85% (70)
Обе команды забьют
Да
53.08% (69)
Нет
46.92% (61)
Популярный счёт
2:1 Аланьяспор
37.6% (50)
2:0 Аланьяспор
26.3% (35)
1:0 Аланьяспор
18.8% (25)
1:1 Ничья
6.8% (9)
3:1 Аланьяспор
6.8% (9)
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