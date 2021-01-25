Фенербахче
1:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
Кайсериспор
18' Желтая карточкаВаленсия Эннер
1:0
20' ГолТиам Маме
88
Эркин
Джанер
20
Густаво
Диас
27
Тиам
Маме
18
Квржич
Зоран
21
Бехич
Азиз
25
Леннон
Аарон
10
Энрике
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Адеми КемальНападающий
-
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Квржич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Субаши ЯсирЗащитник
-
14 Демир ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
-
23 Парлак ИлханПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
Ход матча
18'
20'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пелкас Димитрис
|4
|0.2
|2.
|Туфан Озан
|4 (1)
|0.2
|3.
|Сиссе Паписс
|3
|0.15
|4.
|Тиам Маме
|3
|0.15
|5.
|Валенсия Эннер
|3 (1)
|0.15
|6.
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.15
|7.
|Саматта Мбвана
|3
|0.15
|8.
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|0.15
|9.
|Перотти Диего
|3 (2)
|0.15
|10.
|Гюмюш Синан
|2
|0.1
|11.
|Генюл Гёкхан
|2
|0.1
|12.
|Азиз Сердар
|1
|0.05
|13.
|Сангаре Назим
|1
|0.05
|14.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.05
|15.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.05
|16.
|Густаво Диас
|1
|0.05
|17.
|Эркин Джанер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Педро
|4 (2)
|0.2
|2.
|Алибек Денис
|2
|0.1
|3.
|Канга Вилфрид
|2
|0.1
|4.
|Кампаньяро Густаво
|1
|0.05
|5.
|Парлак Илхан
|1
|0.05
|6.
|Квржич Зоран
|1
|0.05
|7.
|Коловециос Димитрис
|1
|0.05
|8.
|Леннон Аарон
|0
|0
|9.
|Бехич Азиз
|0
|0
|10.
|Аврамовски Даниэль
|0
|0
|11.
|Субаши Ясир
|0
|0
|12.
|Демир Эмре
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Густаво Диас
|6
|0
|2.
|Гюмюш Синан
|4
|1
|3.
|Азиз Сердар
|3
|1
|4.
|Эркин Джанер
|4
|0
|5.
|Туфан Озан
|4
|0
|6.
|Пелкас Димитрис
|4
|0
|7.
|Лемос Маурисио
|2
|1
|8.
|Тиссеран Марсель
|3
|0
|9.
|Генюл Гёкхан
|2
|0
|10.
|Валенсия Эннер
|2
|0
|11.
|Сангаре Назим
|2
|0
|12.
|Тиам Маме
|2
|0
|13.
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|14.
|Соса Хосе
|1
|0
|15.
|Текин Харун
|1
|0
|16.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|17.
|Адеми Кемаль
|1
|0
|18.
|Байиндыр Алтай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Педро
|5
|1
|2.
|Леннон Аарон
|3
|1
|3.
|Челик Мугдат
|2
|1
|4.
|Алибек Денис
|3
|0
|5.
|Бехич Азиз
|3
|0
|6.
|Квржич Зоран
|3
|0
|7.
|Кампаньяро Густаво
|3
|0
|8.
|Коловециос Димитрис
|3
|0
|9.
|Ака Яу
|3
|0
|10.
|Сэпунару Кристиан
|1
|1
|11.
|Лопеш Мигел
|1
|1
|12.
|Фернандеш Мануэл
|1
|0
|13.
|Депе Илхан
|1
|0
|14.
|Лунг Силвиу
|1
|0
|15.
|Аттама Джозеф
|1
|0
|16.
|Аджар Хасан
|1
|0
|17.
|Аврамовски Даниэль
|1
|0
|18.
|Чапар Огузхан
|1
|0
|19.
|Субаши Ясир
|1
|0
|20.
|Канга Вилфрид
|1
|0
|21.
|Алемдар Доган
|1
|0
|22.
|Демир Эмре
|1
|0
|23.
|Коркмаз Нуреттин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фенербахче
|10.53% (4)
|10.53% (4)
|23.68% (9)
|18.42% (7)
|18.42% (7)
|18.42% (7)
|Кайсериспор
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +14 =2 -4Сивасспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче
Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор
Кайсериспор Последние 20 матчей: +5 =4 -11Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор
Кайсериспор 0:2 Бешикташ Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Кайсериспор 3:3 Хекимоглу Трабзон Галатасарай 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:1 Хатайспор Кайсериспор 5:0 Йомраспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Кайсериспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Кайсериспор 1:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:3 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:5 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:3 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 3:0 Кайсериспор Кубок Кайсериспор 0:3 Фенербахче Кубок Кайсериспор 4:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:3 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 1:0 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 1:0 Кайсериспор Кубок Кайсериспор 0:1 Фенербахче Суперлига Кайсериспор 1:1 Фенербахче Кубок Фенербахче 1:2 Кайсериспор Кубок Турции Кайсериспор 0:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 5:1 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 2:1 Кайсериспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|20
|14
|2
|4
|47 - 23
|44
|2.
|Фенербахче
|1:0 Заявка
|20
|13
|3
|4
|40 - 23
|42
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|41 - 17
|39
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|34 - 24
|35
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|25 - 23
|33
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 25
|32
|7.
|Аланьяспор
|0:1 Заявка
|20
|9
|4
|7
|30 - 18
|31
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 29
|30
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|27 - 26
|27
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|20 - 26
|26
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|23 - 30
|25
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|29 - 24
|25
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|27 - 35
|25
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|26 - 32
|24
|15.
|Сивасспор
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|21 - 25
|24
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|27 - 27
|23
|17.
|Анкарагюджю
|1:0 Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 30
|21
|18.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|20
|5
|4
|11
|14 - 24
|19
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 40
|19
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|19 - 35
|17
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|19 - 38
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|25 - 5
|25
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|20 - 10
|22
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 6
|21
|4.
|Аланьяспор
|0:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 6
|20
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|6.
|Фенербахче
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 14
|19
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|8.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|9.
|Ризеспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|12.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|14.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|16 - 13
|14
|16.
|Анкарагюджю
|1:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|18.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 13
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|23
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 18
|19
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 15
|14
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 13
|14
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 20
|12
|9.
|Аланьяспор
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|14.
|Денизлиспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 25
|9
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 13
|9
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|17.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 13
|8
|18.
|Касымпаша
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|19.
|Анкарагюджю
|1:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 17
|8
|20.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 22
|7
|21.
|Ризеспор
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 20
|7
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фенербахче» – «Кайсериспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фенербахче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кайсериспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фенербахче» – «Кайсериспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фенербахче 1:0 Кайсериспор
Исход игры
Фенербахче
99.2% (132)
Ничья
0.8% (1)
Кайсериспор
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (65)
Меньше
50% (65)
Обе команды забьют
Да
45.38% (59)
Нет
54.62% (71)
Популярный счёт
2:0 Фенербахче
41.4% (55)
2:1 Фенербахче
21.8% (29)
3:1 Фенербахче
21.1% (28)
1:0 Фенербахче
7.5% (10)
3:0 Фенербахче
4.5% (6)
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