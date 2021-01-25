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Фенербахче
3:0
Конец матча

Стадион:
Кайсериспор
0'
18' Желтая карточка
Валенсия Эннер
1:0
20' Гол
Тиам Маме
2:0
51' Гол
Саматта Мбвана
63' Желтая карточка
Коркмаз Нуреттин
69' Желтая карточка
Пелкас Димитрис
3:0
86' Гол
Сиссе Паписс
90'+4
1
Байиндыр
Алтай
35
Сангаре
Назим
4
Азиз
Сердар
Салаи
Аттила
88
Эркин
Джанер
7
Туфан
Озан
20
Густаво
Диас
13
Валенсия
Эннер
14
Пелкас
Димитрис
10
Саматта
Мбвана
27
Тиам
Маме
16
Алемдар
Доган
18
Квржич
Зоран
22
Сэпунару
Кристиан
4
Коловециос
Димитрис
21
Бехич
Азиз
3
Аттама
Джозеф
88
Кампаньяро
Густаво
25
Леннон
Аарон
96
Аврамовски
Даниэль
10
Энрике
Педро
9
Канга
Вилфрид
Фенербахче
4-2-3-1
Кайсериспор
4-2-3-1

Ход матча

18'
Валенсия Эннер
 
20'
Тиам Маме
(Пелкас Димитрис)
1:0
46'
 
Коркмаз Нуреттин
Канга Вилфрид
46'
 
Парлак Илхан
Леннон Аарон
51'
Саматта Мбвана
(Тиам Маме)
2:0
63'
 
Коркмаз Нуреттин
63'
 
Маглица Антун
Кампаньяро Густаво
67'
Соса Хосе
Валенсия Эннер
 
69'
Пелкас Димитрис
 
79'
Яндаш Мерт Хакан
Туфан Озан
 
79'
Сиссе Паписс
Саматта Мбвана
 
80'
 
Демир Эмре
Энрике Педро
84'
Адеми Кемаль
Тиам Маме
 
86'
Сиссе Паписс
(Адеми Кемаль)
3:0
90'
 
Ака Яу
Аттама Джозеф

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пелкас Димитрис 4 0.2
2. Туфан Озан 4 (1) 0.2
3. Тиам Маме 4 0.2
4. Сиссе Паписс 4 0.2
5. Саматта Мбвана 4 0.2
6. Валенсия Эннер 3 (1) 0.15
7. Соса Хосе 3 (2) 0.15
8. Яндаш Мерт Хакан 3 0.15
9. Перотти Диего 3 (2) 0.15
10. Гюмюш Синан 2 0.1
11. Генюл Гёкхан 2 0.1
12. Азиз Сердар 1 0.05
13. Сангаре Назим 1 0.05
14. Тиссеран Марсель 1 0.05
15. Кадыоглу Ферди 1 0.05
16. Густаво Диас 1 0.05
17. Эркин Джанер 0 0
18. Адеми Кемаль 0 0
Кайсериспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Педро 4 (2) 0.2
2. Алибек Денис 2 0.1
3. Канга Вилфрид 2 0.1
4. Кампаньяро Густаво 1 0.05
5. Парлак Илхан 1 0.05
6. Квржич Зоран 1 0.05
7. Коловециос Димитрис 1 0.05
8. Леннон Аарон 0 0
9. Бехич Азиз 0 0
10. Аврамовски Даниэль 0 0
11. Субаши Ясир 0 0
12. Демир Эмре 0 0

Карточки

Фенербахче
# Игрок      
1. Густаво Диас 6 0
2. Гюмюш Синан 4 1
3. Пелкас Димитрис 5 0
4. Азиз Сердар 3 1
5. Эркин Джанер 4 0
6. Туфан Озан 4 0
7. Лемос Маурисио 2 1
8. Валенсия Эннер 3 0
9. Тиссеран Марсель 3 0
10. Генюл Гёкхан 2 0
11. Сангаре Назим 2 0
12. Тиам Маме 2 0
13. Яндаш Мерт Хакан 2 0
14. Соса Хосе 1 0
15. Текин Харун 1 0
16. Кадыоглу Ферди 1 0
17. Адеми Кемаль 1 0
18. Байиндыр Алтай 1 0
Кайсериспор
# Игрок      
1. Энрике Педро 5 1
2. Леннон Аарон 3 1
3. Челик Мугдат 2 1
4. Алибек Денис 3 0
5. Бехич Азиз 3 0
6. Квржич Зоран 3 0
7. Кампаньяро Густаво 3 0
8. Коловециос Димитрис 3 0
9. Ака Яу 3 0
10. Сэпунару Кристиан 1 1
11. Лопеш Мигел 1 1
12. Коркмаз Нуреттин 2 0
13. Фернандеш Мануэл 1 0
14. Депе Илхан 1 0
15. Лунг Силвиу 1 0
16. Аттама Джозеф 1 0
17. Аджар Хасан 1 0
18. Аврамовски Даниэль 1 0
19. Чапар Огузхан 1 0
20. Субаши Ясир 1 0
21. Канга Вилфрид 1 0
22. Алемдар Доган 1 0
23. Демир Эмре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фенербахче 10.53% (4) 10.53% (4) 23.68% (9) 18.42% (7) 18.42% (7) 18.42% (7)
 Кайсериспор 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Сивасспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче
Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ Фенербахче 4:0 Сивас Беледьеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Фенербахче 3:3 Фатих Карагюмрюк Фенербахче 0:2 Коньяспор Антальяспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Трабзонспор Гёзтепе 2:3 Фенербахче Фенербахче 3:2 Истанбулспор
Кайсериспор Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Кайсериспор 2:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Малатьяспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор
Кайсериспор 0:2 Бешикташ Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Кайсериспор 1:2 Коньяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Гёзтепе 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Фатих Карагюмрюк Кайсериспор 3:3 Хекимоглу Трабзон Галатасарай 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:1 Хатайспор Кайсериспор 5:0 Йомраспор Ризеспор 1:0 Кайсериспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:3 Эрзурумспор Аланьяспор 2:0 Кайсериспор

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Кайсериспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фенербахче 2:1 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 2:0 Кайсериспор Кубок Кайсериспор 0:0 Фенербахче Кубок Кайсериспор 1:0 Фенербахче Суперлига
Кайсериспор 1:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:3 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:5 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:3 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 3:0 Кайсериспор Кубок Кайсериспор 0:3 Фенербахче Кубок Кайсериспор 4:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:3 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 1:0 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 1:0 Кайсериспор Кубок Кайсериспор 0:1 Фенербахче Суперлига Кайсериспор 1:1 Фенербахче Кубок Фенербахче 1:2 Кайсериспор Кубок Турции Кайсериспор 0:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 5:1 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 2:1 Кайсериспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 20 14 2 4 47 - 23 44
2. Фенербахче 3:0 Заявка 20 13 3 4 42 - 23 42
3. Галатасарай Заявка 20 12 3 5 41 - 17 39
4. Газишехир Газиантеп Заявка 20 9 8 3 34 - 24 35
5. Аланьяспор 4:3 Заявка 20 10 4 6 34 - 20 34
6. Трабзонспор Заявка 20 9 6 5 25 - 23 33
7. Хатайспор Заявка 20 9 5 6 29 - 25 32
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 20 8 6 6 33 - 29 30
9. Малатьяспор Заявка 20 7 6 7 27 - 26 27
10. Антальяспор Заявка 20 6 8 6 20 - 26 26
11. Касымпаша Заявка 20 7 4 9 23 - 30 25
12. Гёзтепе Заявка 20 6 7 7 29 - 24 25
13. Ризеспор Заявка 20 6 7 7 27 - 35 25
14. Истанбул Башакшехир Заявка 20 6 6 8 26 - 32 24
15. Сивасспор Заявка 20 5 9 6 21 - 25 24
16. Коньяспор Заявка 20 6 5 9 27 - 27 23
17. Кайсериспор 0:3 Заявка 20 5 4 11 14 - 26 19
18. Генчлербирлиги Заявка 20 5 4 11 20 - 40 19
19. Анкарагюджю 3:4 Заявка 20 5 3 12 25 - 34 18
20. Эрзурумспор Заявка 20 4 5 11 19 - 35 17
21. Денизлиспор Заявка 20 3 5 12 19 - 38 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 10 8 1 1 25 - 5 25
2. Аланьяспор 4:3 Заявка 10 7 2 1 23 - 8 23
3. Газишехир Газиантеп Заявка 10 6 4 0 20 - 10 22
4. Галатасарай Заявка 10 6 3 1 24 - 6 21
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
6. Фенербахче 3:0 Заявка 10 6 1 3 20 - 14 19
7. Хатайспор Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
8. Малатьяспор Заявка 10 5 3 2 16 - 10 18
9. Ризеспор Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
10. Касымпаша Заявка 10 5 2 3 13 - 13 17
11. Антальяспор Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
12. Трабзонспор Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
13. Гёзтепе Заявка 10 4 3 3 19 - 11 15
14. Коньяспор Заявка 10 4 3 3 17 - 13 15
15. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 5 2 16 - 13 14
16. Анкарагюджю 3:4 Заявка 10 4 1 5 14 - 13 13
17. Генчлербирлиги Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
18. Кайсериспор 0:3 Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
19. Сивасспор Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
20. Денизлиспор Заявка 10 1 2 7 5 - 13 5
21. Эрзурумспор Заявка 10 0 5 5 8 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 3:0 Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
2. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 22 - 18 19
3. Галатасарай Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
4. Трабзонспор Заявка 10 4 5 1 10 - 8 17
5. Хатайспор Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
6. Сивасспор Заявка 10 3 5 2 12 - 13 14
7. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
8. Эрзурумспор Заявка 10 4 0 6 11 - 20 12
9. Аланьяспор 4:3 Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
11. Гёзтепе Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
12. Фатих Карагюмрюк Заявка 10 2 4 4 13 - 17 10
13. Малатьяспор Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
14. Денизлиспор Заявка 10 2 3 5 14 - 25 9
15. Антальяспор Заявка 10 1 6 3 8 - 13 9
16. Коньяспор Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
17. Касымпаша Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
18. Кайсериспор 0:3 Заявка 10 2 2 6 7 - 15 8
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 1 7 6 - 22 7
20. Ризеспор Заявка 10 1 4 5 9 - 20 7
21. Анкарагюджю 3:4 Заявка 10 1 2 7 11 - 21 5
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Тиам Маме бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Валенсия Эннер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Фенербахче 99.2% (132)
X 0.8% (1)
Кайсериспор 0% (0)
+1
выиграет Фенербахче
"Фенербахче" продолжает показывать и набирать форму от матча к матчу. Команда после не самого яркого... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.21 9.80 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.35 8.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 21.00 51.00
  1.11 8.55 29.59

Самый высокий коэффициент на матч «Фенербахче» – «Кайсериспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фенербахче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кайсериспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фенербахче» – «Кайсериспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 11.5 11.5 12.5 12.5
4.50 1.18 2.27 1.59 1.80 1.94 1.51 2.45 1.20 4.20 1.07 7.40 2.33 1.54 1.86 1.85 1.55 2.29 1.36 2.90 1.22 3.80
12.00 1.01 4.50 1.19 3.60 1.29 2.31 1.68 1.77 2.05 1.48 2.57 1.23 3.80 1.16 4.45 1.04 7.70 1.03 8.30 1.00 11.25 1.17 4.25 1.07 6.55
16.00 0.00 8.43 1.04 4.75 1.10 3.50 1.30 1.90 1.90 2.00 1.81 1.25 3.90 1.73 2.11 1.14 5.55 1.74 2.08 1.17 4.90 1.72 2.12 1.12 6.10 1.77 2.05 1.02 13.00 1.02 9.52 1.01 13.00 1.04 8.20 1.07 13.00 1.06 7.10
4.94 1.19 3.69 1.29 2.50 1.55 1.66 2.28 1.39 3.09 1.85 2.01 1.51 2.61 1.36 3.21 1.51 2.62 1.20 4.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 4.5 4.5 5.5 5.5 6.5 6.5
3.40 1.29 2.31 1.57 1.56 2.34 1.14 5.20 1.74 1.98 1.38 2.85 1.19 4.20
3.64 1.28 2.40 1.57 1.57 2.40 1.22 4.30 1.14 5.60 1.21 4.40
2.45 1.55 1.57 2.40 1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00
3.13 1.39 2.47 1.58 1.86 2.02 1.25 3.95 1.12 6.14 1.32 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.80 1.16 1.94 1.80 1.50 2.47 1.28 3.50
4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85 1.16 5.35 1.32 3.38
4.47 1.15 3.26 1.25 2.04 1.88 1.48 2.85 1.27 3.70 1.49 2.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
3.70 1.27
Где смотреть матч Фенербахче 3:0 Кайсериспор онлайн

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Прогнозы на матч Фенербахче 3:0 Кайсериспор

Исход игры
Фенербахче
99.2% (132)
Ничья
0.8% (1)
Кайсериспор
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (65)
Меньше
50% (65)
Обе команды забьют
Да
45.38% (59)
Нет
54.62% (71)
Популярный счёт
2:0 Фенербахче
41.4% (55)
2:1 Фенербахче
21.8% (29)
3:1 Фенербахче
21.1% (28)
1:0 Фенербахче
7.5% (10)
3:0 Фенербахче
4.5% (6)
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