Эрцгебирге Ауэ
Позже
Стадион: Erzgebirgsstadion
Вюрцбург Кикерс
26
Гонтер
Сёрен
33
Гнятич
Огнен
28
Файк
Арне
27
Токо
20
Мунси
Ридж
29
Копач
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Гнятич ОгненПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Самсон ЛуисЗащитник
-
27 Хертель СашаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Файк АрнеЗащитник
-
27 ТокоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мунси РиджПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Копач ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Гашек МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bernhard Trares
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теструт Паскаль
|9 (1)
|0.53
|2.
|Крюгер Флориан
|8
|0.47
|3.
|Штраус Джон-Патрик
|2
|0.12
|4.
|Цолински Бен
|2
|0.12
|5.
|Назаров Дмитрий II
|1
|0.06
|6.
|Баумгарт Том
|1
|0.06
|7.
|Цулехнер Филипп
|1
|0.06
|8.
|Какуталуа Малкольм
|1
|0.06
|9.
|Хоксхайдт Ян
|0
|0
|10.
|Ризе Филипп
|0
|0
|11.
|Брайткройц Стив
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marvin Pieringer
|3 (1)
|0.18
|2.
|Копач Давид
|2
|0.12
|3.
|Бауманн Доминик
|2 (1)
|0.12
|4.
|Лотрич Митя
|2 (1)
|0.12
|5.
|Мунси Ридж
|2
|0.12
|6.
|Херрманн Роберт
|1
|0.06
|7.
|Хэгеле Даниэль
|1
|0.06
|8.
|Хансен Хендрик
|1
|0.06
|9.
|Дитц Ларс
|1
|0.06
|10.
|Зонтаймер Патрик
|1
|0.06
|11.
|Файк Арне
|0
|0
|12.
|Фельтшер Рольф
|0
|0
|13.
|Майзел Доминик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Штраус Джон-Патрик
|4
|1
|2.
|Ризе Филипп
|4
|0
|3.
|Цолински Бен
|4
|0
|4.
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|5.
|Риццуто Калоджеро
|1
|1
|6.
|Баумгарт Том
|1
|1
|7.
|Гнятич Огнен
|2
|0
|8.
|Самсон Луис
|2
|0
|9.
|Гонтер Сёрен
|2
|0
|10.
|Фандрих Клеменс
|1
|0
|11.
|Баллас Флориан
|1
|0
|12.
|Крюгер Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хоффман Никлас
|3
|1
|2.
|Хансен Хендрик
|4
|0
|3.
|Копач Давид
|4
|0
|4.
|Токо
|3
|0
|5.
|Бауманн Доминик
|3
|0
|6.
|Флеккер Флориан
|3
|0
|7.
|Зонтаймер Патрик
|3
|0
|8.
|Алмейда Эвертон
|1
|1
|9.
|Франко Дуглас
|2
|0
|10.
|Лотрич Митя
|2
|0
|11.
|Дитц Ларс
|2
|0
|12.
|Штродьек Кристиан
|1
|0
|13.
|Гифер Фабиан
|1
|0
|14.
|Зане Залиу
|1
|0
|15.
|Хэгеле Даниэль
|1
|0
|16.
|Ронштадт Франк
|1
|0
|17.
|Николов Владимир
|1
|0
|18.
|Marvin Pieringer
|1
|0
|19.
|Майзел Доминик
|1
|0
|20.
|Квадво Лерой
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эрцгебирге Ауэ
|24% (6)
|8% (2)
|12% (3)
|16% (4)
|16% (4)
|24% (6)
|Вюрцбург Кикерс
|18.75% (3)
|0
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
|25% (4)
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =4 -8Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр
Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург
Вюрцбург Кикерс Последние 20 матчей: +3 =4 -13Падерборн 1:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:0 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:3 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 1:1 Санкт-Паули
Вюрцбург Кикерс 2:4 Карлсруэ Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс Нюрнберг 2:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:3 Зандхаузен Ян 2:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Хайденхайм 4:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:2 Хольштайн Киль Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:2 Гройтер Фюрт Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Мюнхен-1860 1:1 Вюрцбург Кикерс
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Вюрцбург Кикерс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|40 - 21
|36
|2.
|Бохум
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 17
|33
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|28 - 17
|32
|4.
|Фортуна
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 22
|31
|5.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|33 - 23
|29
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 20
|26
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|30 - 26
|26
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|25 - 21
|25
|10.
|Падерборн
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 19
|25
|11.
|Оснабрюк
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 27
|22
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 28
|20
|13.
|Ян
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 25
|20
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|27 - 32
|18
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 30
|16
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 35
|15
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|16 - 36
|14
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Фортуна
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 8
|20
|3.
|Бохум
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|4.
|Гамбург
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|19
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 7
|16
|6.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|8.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|10.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|12.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 16
|11
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 12
|10
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|16.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|17.
|Оснабрюк
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 4
|18
|2.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 12
|18
|3.
|Гамбург
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|5.
|Оснабрюк
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 13
|15
|6.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|8.
|Фортуна
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|10.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 20
|10
|11.
|Падерборн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|14.
|Ян
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|7 - 17
|3
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|5 - 20
|3
|18.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 20
|3
Победитель
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