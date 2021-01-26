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Эрцгебирге Ауэ
 
Позже

Стадион:
Вюрцбург Кикерс
1
Меннель
Мартин
12
Брайткройц
Стив
26
Гонтер
Сёрен
6
Баллас
Флориан
24
Штраус
Джон-Патрик
5
Фандрих
Клеменс
33
Гнятич
Огнен
7
Хоксхайдт
Ян
10
Назаров
Дмитрий
II
11
Крюгер
Флориан
37
Теструт
Паскаль
39
Бонманн
Хендрик
31
Фельтшер
Рольф
32
Штродьек
Кристиан
14
Хансен
Хендрик
28
Файк
Арне
27
Токо
25
Майзел
Доминик
20
Мунси
Ридж
12
Зонтаймер
Патрик
29
Копач
Давид
10
Marvin
Pieringer
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1
Вюрцбург Кикерс
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теструт Паскаль 9 (1) 0.53
2. Крюгер Флориан 8 0.47
3. Штраус Джон-Патрик 2 0.12
4. Цолински Бен 2 0.12
5. Назаров Дмитрий II 1 0.06
6. Баумгарт Том 1 0.06
7. Цулехнер Филипп 1 0.06
8. Какуталуа Малкольм 1 0.06
9. Хоксхайдт Ян 0 0
10. Ризе Филипп 0 0
11. Брайткройц Стив 0 0
Вюрцбург Кикерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marvin Pieringer 3 (1) 0.18
2. Копач Давид 2 0.12
3. Бауманн Доминик 2 (1) 0.12
4. Лотрич Митя 2 (1) 0.12
5. Мунси Ридж 2 0.12
6. Херрманн Роберт 1 0.06
7. Хэгеле Даниэль 1 0.06
8. Хансен Хендрик 1 0.06
9. Дитц Ларс 1 0.06
10. Зонтаймер Патрик 1 0.06
11. Файк Арне 0 0
12. Фельтшер Рольф 0 0
13. Майзел Доминик 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Штраус Джон-Патрик 4 1
2. Ризе Филипп 4 0
3. Цолински Бен 4 0
4. Назаров Дмитрий II 3 0
5. Риццуто Калоджеро 1 1
6. Баумгарт Том 1 1
7. Гнятич Огнен 2 0
8. Самсон Луис 2 0
9. Гонтер Сёрен 2 0
10. Фандрих Клеменс 1 0
11. Баллас Флориан 1 0
12. Крюгер Флориан 1 0
Вюрцбург Кикерс
# Игрок      
1. Хоффман Никлас 3 1
2. Хансен Хендрик 4 0
3. Копач Давид 4 0
4. Токо 3 0
5. Бауманн Доминик 3 0
6. Флеккер Флориан 3 0
7. Зонтаймер Патрик 3 0
8. Алмейда Эвертон 1 1
9. Франко Дуглас 2 0
10. Лотрич Митя 2 0
11. Дитц Ларс 2 0
12. Штродьек Кристиан 1 0
13. Гифер Фабиан 1 0
14. Зане Залиу 1 0
15. Хэгеле Даниэль 1 0
16. Ронштадт Франк 1 0
17. Николов Владимир 1 0
18. Marvin Pieringer 1 0
19. Майзел Доминик 1 0
20. Квадво Лерой 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эрцгебирге Ауэ 24% (6) 8% (2) 12% (3) 16% (4) 16% (4) 24% (6)
 Вюрцбург Кикерс 18.75% (3) 0 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4) 25% (4)

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Падерборн 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр
Нюрнберг 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Карлсруэ Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:2 Ян Зандхаузен 1:4 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Дармштадт Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хольштайн Киль Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург
Вюрцбург Кикерс Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Падерборн 1:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:0 Айнтрахт Бр Оснабрюк 2:3 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 1:1 Санкт-Паули
Вюрцбург Кикерс 2:4 Карлсруэ Дармштадт 2:0 Вюрцбург Кикерс Нюрнберг 2:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:3 Зандхаузен Ян 2:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Хайденхайм 4:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:2 Хольштайн Киль Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 2:2 Гройтер Фюрт Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Вюрцбург Кикерс 2:3 Ганновер 96 Мюнхен-1860 1:1 Вюрцбург Кикерс

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Вюрцбург Кикерс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Вюрцбург Кикерс Бундеслига 2 Вюрцбург Кикерс 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Вюрцбург Кикерс Бундеслига 3
Вюрцбург Кикерс 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 17 11 3 3 40 - 21 36
2. Бохум Заявка 17 10 3 4 32 - 17 33
3. Хольштайн Киль Заявка 17 9 5 3 28 - 17 32
4. Фортуна Заявка 17 9 4 4 27 - 22 31
5. Гройтер Фюрт Заявка 17 8 5 4 33 - 23 29
6. Ганновер 96 Заявка 17 8 2 7 28 - 20 26
7. Карлсруэ Заявка 17 8 2 7 30 - 26 26
8. Хайденхайм Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
9. Эрцгебирге Ауэ Заявка 17 7 4 6 25 - 21 25
10. Падерборн Заявка 17 7 4 6 22 - 19 25
11. Оснабрюк Заявка 17 6 4 7 20 - 27 22
12. Нюрнберг Заявка 17 5 5 7 25 - 28 20
13. Ян Заявка 17 5 5 7 21 - 25 20
14. Дармштадт Заявка 17 5 3 9 27 - 32 18
15. Санкт-Паули Заявка 17 3 7 7 23 - 30 16
16. Зандхаузен Заявка 17 4 3 10 18 - 35 15
17. Айнтрахт Бр Заявка 17 3 5 9 16 - 36 14
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 17 2 3 12 18 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Фортуна Заявка 8 6 2 0 16 - 8 20
3. Бохум Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
4. Гамбург Заявка 9 6 1 2 23 - 9 19
5. Ганновер 96 Заявка 8 5 1 2 17 - 7 16
6. Падерборн Заявка 8 5 1 2 14 - 10 16
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
8. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
9. Хольштайн Киль Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
10. Нюрнберг Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
11. Зандхаузен Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
12. Гройтер Фюрт Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
13. Айнтрахт Бр Заявка 9 3 2 4 10 - 16 11
14. Карлсруэ Заявка 8 3 1 4 13 - 12 10
15. Санкт-Паули Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
16. Дармштадт Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
17. Оснабрюк Заявка 8 2 1 5 9 - 14 7
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль Заявка 8 5 3 0 14 - 4 18
2. Гройтер Фюрт Заявка 9 5 3 1 22 - 12 18
3. Гамбург Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Карлсруэ Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
5. Оснабрюк Заявка 9 4 3 2 11 - 13 15
6. Бохум Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 3 2 4 11 - 11 11
8. Фортуна Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
9. Ганновер 96 Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
10. Дармштадт Заявка 9 3 1 5 17 - 20 10
11. Падерборн Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9
12. Нюрнберг Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Санкт-Паули Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
14. Ян Заявка 8 1 3 4 7 - 13 6
15. Хайденхайм Заявка 8 1 2 5 7 - 17 5
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 8 1 0 7 7 - 17 3
17. Зандхаузен Заявка 8 1 0 7 5 - 20 3
18. Айнтрахт Бр Заявка 8 0 3 5 6 - 20 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erzgebirgsstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эрцгебирге Ауэ
Ничья
Вюрцбург Кикерс
2.25
3.54
3.39
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.40 3.30
Бонус: 10 000 ₽ 2.11 3.35 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.23 3.38 3.32
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.35 3.20
  2.22 3.54 3.39

Самый высокий коэффициент на матч «Эрцгебирге Ауэ» – «Вюрцбург Кикерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эрцгебирге Ауэ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вюрцбург Кикерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эрцгебирге Ауэ» – «Вюрцбург Кикерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.50 1.28 2.70 1.43 1.86 1.88 1.49 2.50 1.33 3.10 1.11 5.80
9.20 1.02 8.30 1.05 3.50 1.28 2.79 1.44 1.96 1.93 1.51 2.56 1.33 3.18 1.13 5.20 1.09 5.80 1.01 9.90
11.50 1.02 8.50 1.06 3.50 1.28 2.75 1.42 2.17 1.69 1.92 1.88 1.72 2.11 1.52 2.55 1.33 3.15 1.14 5.10 1.11 5.80 1.04 9.70 1.01 10.50 0.00 16.50
3.90 1.28 3.00 1.43 2.32 1.66 1.99 1.89 1.76 2.14 1.55 2.58 1.36 3.27 1.13 6.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.40 1.89 1.85 1.41 2.75 1.09 6.40
2.95 1.40 1.97 1.84 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
1.95 1.85 1.41 2.80 1.12 5.60
3.16 1.39 2.59 1.54 2.02 1.87 1.62 2.39 1.45 2.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.22 2.80 1.41 1.71 2.06 1.19 4.40
3.95 1.25 2.77 1.44 1.73 2.14 1.28 3.64 1.19 4.65
2.75 1.41 1.71 2.01 1.30 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.04
1.73 2.03
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
4.20 1.18
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.25 1.31
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