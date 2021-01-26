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Эйпен
0:2
Второй тайм: 80'

Стадион:
Антверпен
0'
0:1
18' Гол
Рафаэлов Лиор
0:2
28' Гол
Сек Абдулай
45' Желтая карточка
Геркенс Питер
56' Желтая карточка
Кох Менно
0:2
61' Не забитый пенальти
Рафаэлов Лиор
67' Желтая карточка
Агбаду Эммануэль
80'
31
Дефурни
Тео
22
Агбаду
Эммануэль
3
Кох
Менно
23
Мьянге
Сенна
21
Адриано
Коррея
34
Н'Дри
Конан
26
Колс
Йенс
8
Петерс
Стеф
39
Каембе
Эдо
9
Превляк
Смаил
7
Нгой
Жульен
1
Бейраванд
Алиреза
2
Де
Лат
Ричи
21
Батубинсика
Дилан
4
Сек
Абдулай
94
Лукаку
Джордан
18
Хонгла
Мартин
15
Бойя
Франк
14
Де
Паув
Нилл
11
Рафаэлов
Лиор
16
Геркенс
Питер
7
Ламкель
Зе
Дидье
Эйпен
4-4-2
Антверпен
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Превляк Смаил 10 (1) 0.42
2. Мусона Ноуледж 4 0.17
3. Нгой Жульен 4 0.17
4. Петерс Стеф 2 0.08
5. Кох Менно 2 0.08
6. Н'Дри Конан 1 0.04
7. Эрис Жонатан 1 0.04
8. Колс Йенс 1 0.04
9. Агбаду Эммануэль 1 0.04
10. Нуху Айзек 1 0.04
11. Адриано Коррея 0 0
12. Схоутерден Нильс 0 0
13. Коне Мамаду 0 0
14. Каембе Эдо 0 0
Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбокани Дьёмерси 8 0.33
2. Рафаэлов Лиор 7 (1) 0.29
3. Юклеред Симен 3 0.13
4. Сек Абдулай 3 0.13
5. Хонгла Мартин 3 0.13
6. Геркенс Питер 2 0.08
7. Миёши Коджи 2 0.08
8. Бенавенте Кристиан 2 0.08
9. Пий Джуниор 2 0.08
10. Арун Фарис 1 0.04
11. Нана Ампома 1 0.04
12. Ламкель Зе Дидье 1 0.04
13. Батубинсика Дилан 1 0.04
14. Бута 0 0
15. Лукаку Джордан 0 0
16. Бойя Франк 0 0
17. Нсимба Брюни 0 0

Карточки

Эйпен
# Игрок      
1. Петерс Стеф 6 0
2. Колс Йенс 6 0
3. Кох Менно 5 0
4. Амат Хорди 4 0
5. Эрис Жонатан 2 1
6. Агбаду Эммануэль 2 1
7. Адриано Коррея 3 0
8. Мусона Ноуледж 3 0
9. Нгой Жульен 3 0
10. Каембе Эдо 3 0
11. Н'Дри Конан 3 0
12. Пулен Бенуа 2 0
13. Коне Мамаду 2 0
14. Дефурни Тео 2 0
15. Превляк Смаил 2 0
16. Бек Андреас 1 0
17. Схоутерден Нильс 1 0
18. Васкес Виктор II 1 0
19. Мьянге Сенна 1 0
20. Нуху Айзек 1 0
Антверпен
# Игрок      
1. Арун Фарис 7 0
2. Батубинсика Дилан 5 1
3. Бута 6 0
4. Хонгла Мартин 6 0
5. Мбокани Дьёмерси 4 0
6. Де Лат Ричи 4 0
7. Лукаку Джордан 3 0
8. Геркенс Питер 3 0
9. Желен Жереми 1 1
10. Де Паув Нилл 2 0
11. Сек Абдулай 2 0
12. Верстрате Биргер 0 1
13. Рафаэлов Лиор 1 0
14. Миёши Коджи 1 0
15. Юклеред Симен 1 0
16. Бейраванд Алиреза 1 0
17. Де Сарт Алексис 1 0
18. Нана Ампома 1 0
19. Ламкель Зе Дидье 1 0
20. Бойя Франк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйпен 11.11% (3) 7.41% (2) 25.93% (7) 25.93% (7) 11.11% (3) 18.52% (5)
 Антверпен 23.53% (8) 11.76% (4) 11.76% (4) 8.82% (3) 14.71% (5) 29.41% (10)

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Рюпель Бом 0:3 Эйпен Мехелен 3:0 Эйпен Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 2:0 Андерлехт
Остенде 1:1 Эйпен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент
Антверпен Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Антверпен 1:2 Остенде Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:1 Антверпен Мехелен 3:0 Антверпен
Антверпен 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 0:3 Антверпен Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Антверпен: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Антверпен 2:2 Эйпен Первый дивизион А Антверпен 0:1 Эйпен Товарищеские матчи Антверпен 1:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:4 Антверпен Первый дивизион А
Антверпен 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:2 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 0:0 Эйпен Второй дивизион Эйпен 3:4 Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Антверпен Бельгийская вторая лига Антверпен 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Антверпен Бельгийская вторая лига Антверпен 0:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Антверпен 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:1 Антверпен Бельгийская вторая лига Эйпен 3:0 Антверпен 2-й класс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 23 16 3 4 48 - 16 51
2. Антверпен 2:0 Заявка 24 12 4 8 38 - 32 40
3. Генк Заявка 23 11 6 6 46 - 31 39
4. Стандард Заявка 23 10 7 6 33 - 24 37
5. Андерлехт Заявка 23 9 9 5 33 - 25 36
6. Остенде Заявка 23 10 5 8 33 - 29 35
7. АХ Лёвен Заявка 23 10 5 8 39 - 39 35
8. Шарлеруа Заявка 23 10 3 10 34 - 32 33
9. Беерсхот-Вильрейк Заявка 23 10 3 10 45 - 48 33
10. Гент Заявка 23 9 3 11 33 - 30 30
11. Зульте-Варегем Заявка 23 9 3 11 34 - 41 30
12. Мехелен 2:2 Заявка 24 8 6 10 37 - 42 30
13. Эйпен 0:2 Заявка 24 7 9 8 29 - 39 30
14. Кортрейк Заявка 23 8 5 10 28 - 34 29
15. Сент-Трюйден Заявка 23 7 5 11 29 - 36 26
16. Мускрон-Перювельз Заявка 23 6 6 11 21 - 32 24
17. Серкль Брюгге Заявка 23 7 1 15 29 - 39 22
18. Васланд-Беверен 2:2 Заявка 24 5 7 12 30 - 50 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 12 7 5 0 18 - 6 26
2. Брюгге Заявка 12 8 1 3 21 - 10 25
3. Генк Заявка 11 6 4 1 25 - 12 22
4. Остенде Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
5. Антверпен 2:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 11 6 2 3 25 - 20 20
7. АХ Лёвен Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
8. Стандард Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
9. Кортрейк Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10. Шарлеруа Заявка 10 5 1 4 11 - 7 16
11. Сент-Трюйден Заявка 12 4 3 5 14 - 14 15
12. Эйпен 0:2 Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
13. Мехелен 2:2 Заявка 13 4 2 7 22 - 25 14
14. Гент Заявка 10 4 1 5 16 - 14 13
15. Мускрон-Перювельз Заявка 11 3 4 4 12 - 12 13
16. Зульте-Варегем Заявка 13 3 2 8 14 - 27 11
17. Серкль Брюгге Заявка 11 3 0 8 17 - 22 9
18. Васланд-Беверен 2:2 Заявка 11 2 2 7 13 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 11 8 2 1 27 - 6 26
2. Зульте-Варегем Заявка 10 6 1 3 20 - 14 19
3. Антверпен 2:0 Заявка 12 6 1 5 19 - 17 19
4. Стандард Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
5. Генк Заявка 12 5 2 5 21 - 19 17
6. Гент Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
7. Шарлеруа Заявка 13 5 2 6 23 - 25 17
8. Мехелен 2:2 Заявка 11 4 4 3 15 - 17 16
9. АХ Лёвен Заявка 11 4 3 4 23 - 23 15
10. Эйпен 0:2 Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
11. Остенде Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
12. Васланд-Беверен 2:2 Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
13. Серкль Брюгге Заявка 12 4 1 7 12 - 17 13
14. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 4 1 7 20 - 28 13
15. Кортрейк Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
16. Сент-Трюйден Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
17. Мускрон-Перювельз Заявка 12 3 2 7 9 - 20 11
18. Андерлехт Заявка 11 2 4 5 15 - 19 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Антверпен
38.57
9.50
2.41
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 57.00 12.50 1.05
Бонус: 10 000 ₽ 2.85 3.45 2.34
Бонус: 5 000 ₽ 2.92 3.40 2.41
Бонус: 5 000 ₽ 59.00 16.00 1.02
  38.57 11.83 1.07

Самый высокий коэффициент на матч «Эйпен» – «Антверпен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антверпен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйпен» – «Антверпен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.90 1.23 2.02 1.74 1.61 2.23 1.41 2.80 1.15 5.00
9.50 1.02 8.70 1.04 3.70 1.26 2.91 1.41 2.01 1.89 1.56 2.43 1.36 3.02 1.15 4.85 1.11 5.45 1.02 9.60
8.50 1.05 6.50 1.09 2.95 1.37 2.25 1.60 2.11 1.68 1.72 2.12 2.31 1.57 1.18 4.50 1.02 11.00 1.01 12.60 1.14 11.00 1.10 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00
2.78 1.46 2.43 1.58 2.08 1.79 1.78 2.09 3.13 1.38 2.57 1.53 2.00 1.87 1.59 2.40 1.42 2.94 1.53 2.57 1.54 2.55 1.41 2.99 1.20 4.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.00 1.35 2.04 1.73 1.47 2.60 1.11 5.80
3.00 1.39 2.03 1.79 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
2.30 1.58 1.45 2.62 1.23 3.90 1.04 9.00 1.50 2.48 1.08 7.00 1.04 9.00
2.10 1.77 1.73 2.16 1.35 3.29 1.61 2.40 1.44 2.92 1.31 3.49 1.17 5.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.82 1.93 1.23 3.90
4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
2.80 1.38 1.72 2.04 1.32 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.22
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.90 1.37
3.05 1.35
Где смотреть матч Эйпен 0:2 Антверпен онлайн

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