Эйпен
0:2
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
Антверпен
0:1
18' ГолРафаэлов Лиор
0:2
28' ГолСек Абдулай
45' Желтая карточкаГеркенс Питер
56' Желтая карточкаКох Менно
0:2
61' Не забитый пенальтиРафаэлов Лиор
66' Желтая карточкаАгбаду Эммануэль
31
Дефурни
Тео
23
Мьянге
Сенна
34
Н'Дри
Конан
26
Колс
Йенс
39
Каембе
Эдо
15
Бойя
Франк
14
Де
Паув
Нилл
- Основной состав
-
31 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
-
34 Н'Дри КонанПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
-
32 Бек АндреасЗащитник
-
29 Нуху АйзекПолузащитник
-
11 Баби АмараПолузащитник
-
77 Коне МамадуНападающий
-
15 Gary Magnee
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Матияс ДаворВратарь
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нсимба БрюниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Веркаутерен
Ход матча
18'
0:1
28'
0:2
45'
56'
61'
0:2
66'
78'
79'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Превляк Смаил
|10 (1)
|0.42
|2.
|Мусона Ноуледж
|4
|0.17
|3.
|Нгой Жульен
|4
|0.17
|4.
|Петерс Стеф
|2
|0.08
|5.
|Кох Менно
|2
|0.08
|6.
|Н'Дри Конан
|1
|0.04
|7.
|Эрис Жонатан
|1
|0.04
|8.
|Колс Йенс
|1
|0.04
|9.
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.04
|10.
|Нуху Айзек
|1
|0.04
|11.
|Адриано Коррея
|0
|0
|12.
|Схоутерден Нильс
|0
|0
|13.
|Коне Мамаду
|0
|0
|14.
|Каембе Эдо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбокани Дьёмерси
|8
|0.33
|2.
|Рафаэлов Лиор
|7 (1)
|0.29
|3.
|Юклеред Симен
|3
|0.13
|4.
|Сек Абдулай
|3
|0.13
|5.
|Хонгла Мартин
|3
|0.13
|6.
|Геркенс Питер
|2
|0.08
|7.
|Миёши Коджи
|2
|0.08
|8.
|Бенавенте Кристиан
|2
|0.08
|9.
|Пий Джуниор
|2
|0.08
|10.
|Арун Фарис
|1
|0.04
|11.
|Нана Ампома
|1
|0.04
|12.
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.04
|13.
|Батубинсика Дилан
|1
|0.04
|14.
|Бута
|0
|0
|15.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|16.
|Бойя Франк
|0
|0
|17.
|Нсимба Брюни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петерс Стеф
|6
|0
|2.
|Колс Йенс
|6
|0
|3.
|Кох Менно
|5
|0
|4.
|Амат Хорди
|4
|0
|5.
|Эрис Жонатан
|2
|1
|6.
|Агбаду Эммануэль
|2
|1
|7.
|Адриано Коррея
|3
|0
|8.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|9.
|Нгой Жульен
|3
|0
|10.
|Каембе Эдо
|3
|0
|11.
|Н'Дри Конан
|3
|0
|12.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|13.
|Коне Мамаду
|2
|0
|14.
|Дефурни Тео
|2
|0
|15.
|Превляк Смаил
|2
|0
|16.
|Бек Андреас
|1
|0
|17.
|Схоутерден Нильс
|1
|0
|18.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|19.
|Мьянге Сенна
|1
|0
|20.
|Нуху Айзек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арун Фарис
|7
|0
|2.
|Батубинсика Дилан
|5
|1
|3.
|Бута
|6
|0
|4.
|Хонгла Мартин
|6
|0
|5.
|Мбокани Дьёмерси
|4
|0
|6.
|Де Лат Ричи
|4
|0
|7.
|Лукаку Джордан
|3
|0
|8.
|Геркенс Питер
|3
|0
|9.
|Желен Жереми
|1
|1
|10.
|Де Паув Нилл
|2
|0
|11.
|Сек Абдулай
|2
|0
|12.
|Верстрате Биргер
|0
|1
|13.
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|14.
|Миёши Коджи
|1
|0
|15.
|Юклеред Симен
|1
|0
|16.
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|17.
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|18.
|Нана Ампома
|1
|0
|19.
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|20.
|Бойя Франк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйпен
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|Антверпен
|22.22% (8)
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|8.33% (3)
|13.89% (5)
|27.78% (10)
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +8 =6 -6Рюпель Бом 0:3 Эйпен Мехелен 3:0 Эйпен Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 2:0 Андерлехт
Остенде 1:1 Эйпен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Эйпен 1:4 Генк Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент
Антверпен Последние 20 матчей: +10 =2 -8Антверпен 1:2 Остенде Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:1 Антверпен Мехелен 3:0 Антверпен
Антверпен 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 0:3 Антверпен Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен Антверпен 3:1 Лудогорец Антверпен 3:2 АХ Лёвен ЛАСК 0:2 Антверпен Остенде 1:1 Антверпен Антверпен 1:1 Стандард Антверпен 0:1 ЛАСК Андерлехт 1:0 Антверпен Антверпен 1:0 Тоттенхэм Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Лудогорец 1:2 Антверпен
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Антверпен: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Антверпен 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:2 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 2:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:1 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 0:0 Эйпен Второй дивизион Эйпен 3:4 Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Антверпен Второй дивизион Эйпен 4:1 Антверпен Бельгийская вторая лига Антверпен 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:0 Антверпен Бельгийская вторая лига Антверпен 0:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Антверпен 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 1:1 Антверпен Бельгийская вторая лига Эйпен 3:0 Антверпен 2-й класс
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|23
|16
|3
|4
|48 - 16
|51
|2.
|Антверпен
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|38 - 32
|40
|3.
|Генк
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|46 - 31
|39
|4.
|Стандард
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|33 - 24
|37
|5.
|Андерлехт
|0:0 Заявка
|24
|9
|10
|5
|33 - 25
|37
|6.
|Остенде
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|33 - 29
|35
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|39 - 39
|35
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|34 - 32
|33
|9.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|45 - 48
|33
|10.
|Мехелен
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|38 - 42
|32
|11.
|Гент
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|33 - 30
|30
|12.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|34 - 41
|30
|13.
|Эйпен
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 39
|30
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|28 - 34
|29
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 36
|26
|16.
|Мускрон-Перювельз
|0:0 Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 32
|25
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|23
|7
|1
|15
|29 - 39
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|30 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|0:0 Заявка
|12
|7
|5
|0
|18 - 6
|26
|2.
|Брюгге
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 10
|25
|3.
|Генк
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|25 - 12
|22
|4.
|Остенде
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|5.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 20
|20
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|8.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|12.
|Эйпен
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Мускрон-Перювельз
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 12
|14
|14.
|Мехелен
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 25
|14
|15.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 27
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|17 - 22
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 6
|26
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|3.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 17
|19
|4.
|Мехелен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|5.
|Стандард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|6.
|Генк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 19
|17
|7.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 25
|17
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|23 - 23
|15
|10.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|11.
|Остенде
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|12.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 28
|13
|15.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|17.
|Мускрон-Перювельз
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|18.
|Андерлехт
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 19
|11
Победитель
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