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Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Лидс
26
Дарлоу
Карл
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Хэйден
Айзак
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
15
Льюис
Джамал
24
Альмирон
Мигель
8
Шелви
Джонджо
16
Хендрик
Джефф
21
Фрейзер
Райан
13
Уилсон
Каллум
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
6
Купер
Лиам
14
Льоренте
Диего
10
Алиоски
Эгзиян
23
Филлипс
Кэлвин
18
Рафинья
Диас
15
Даллас
Стюарт
20
Морено
Родриго
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
Ньюкасл
5-4-1
Лидс
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 (4) 0.42
2. Хендрик Джефф 2 0.11
3. Жоэлинтон 1 0.05
4. Альмирон Мигель 1 0.05
5. Сент-Максимин Аллан 1 0.05
6. Мёрфи Джейкоб 1 0.05
7. Кларк Киран 1 0.05
8. Кэрролл Эндрю 1 0.05
9. Гейл Дуайт 1 0.05
10. Фрейзер Райан 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 10 (1) 0.56
2. Клих Матеуш 3 (2) 0.17
3. Харрисон Джек 3 0.17
4. Даллас Стюарт 3 0.17
5. Морено Родриго 3 0.17
6. Кошта Элдер 2 0.11
7. Рафинья Диас 2 0.11
8. Алиоски Эгзиян 2 0.11
9. Купер Лиам 1 0.06
10. Эрнандес Пабло 0 0
11. Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 6 0
2. Льюис Джамал 4 0
3. Шёр Фабиан 3 0
4. Фрейзер Райан 1 1
5. Шелви Джонджо 2 0
6. Фернандес Федерико 2 0
7. Кларк Киран 2 0
8. Уилсон Каллум 2 0
9. Ласcеллс Джамал 2 0
10. Мёрфи Джейкоб 2 0
11. Жоэлинтон 2 0
12. Лонгстафф Шон 2 0
13. Ритчи Мэтт 1 0
14. Кэрролл Эндрю 1 0
15. Дарлоу Карл 1 0
16. Крафт Эмиль 1 0
17. Манкильо Хави 1 0
18. Альмирон Мигель 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Филлипс Кэлвин 5 0
2. Клих Матеуш 4 0
3. Купер Лиам 3 0
4. Эйлинг Люк 3 0
5. Даллас Стюарт 3 0
6. Алиоски Эгзиян 2 0
7. Рафинья Диас 2 0
8. Бэмфорд Патрик 1 0
9. Льоренте Диего 1 0
10. Стрёйк Паскаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 11.76% (2) 5.88% (1) 0 11.76% (2) 17.65% (3) 52.94% (9)
 Лидс 17.24% (5) 6.9% (2) 20.69% (6) 17.24% (5) 20.69% (6) 17.24% (5)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл
Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл
Лидс Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс
Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Лидс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Лидс 5:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Лидс Лидс 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Лидс Кубок лиги
Лидс 3:2 Ньюкасл Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 19 12 4 3 36 - 25 40
2. Манчестер Сити Заявка 18 11 5 2 31 - 13 38
3. Лестер Заявка 19 12 2 5 35 - 21 38
4. Ливерпуль Заявка 19 9 7 3 37 - 22 34
5. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
6. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
7. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 27 - 22 32
8. Астон Вилла Заявка 17 9 2 6 31 - 18 29
9. Саутгемптон Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
10. Челси Заявка 19 8 5 6 33 - 23 29
11. Арсенал Заявка 19 8 3 8 23 - 19 27
12. Лидс Заявка 18 7 2 9 30 - 34 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 22 - 33 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Бёрнли Заявка 18 5 4 9 10 - 22 19
16. Ньюкасл Заявка 19 5 4 10 18 - 32 19
17. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
18. Фулхэм Заявка 18 2 6 10 15 - 27 12
19. Вест Бромвич Заявка 19 2 5 12 15 - 43 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
5. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
12. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
13. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
15. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Астон Вилла Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
11. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 января 2021, осталось 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 147
    Ньюкасл 34% (50)
    X 27.2% (40)
    Лидс 38.8% (57)
    +2
    выиграет Лидс
    "Лидс", рьяно начавший текущий чемпионат, свалился в середину турнирной таблицы, где завяз на долгое... Ещё
    Андрей Трунов #
    Все прогнозы
    5.33 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Лидс
    4.00
    4.10
    1.95
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.80 3.90 1.90
    Бонус: 10 000 ₽ 3.80 3.85 1.90
    Бонус: 5 000 ₽ 3.94 4.10 1.90
    Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.80 1.86
      3.84 3.98 1.95

    Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.60 1.20 2.27 1.64 1.79 2.03 1.52 2.55 1.20 4.60 1.07 8.40
    12.75 1.00 12.00 1.01 4.70 1.18 3.76 1.27 2.40 1.64 1.85 1.95 1.53 2.44 1.26 3.54 1.18 4.15 1.06 7.00 1.05 7.60
    17.00 1.01 12.00 1.02 4.70 1.17 3.80 1.25 2.37 1.63 2.12 1.77 1.86 2.01 1.53 2.50 1.29 3.75 1.21 4.20 1.08 7.20 1.07 7.80 1.01 13.00
    5.24 1.19 2.76 1.50 2.46 1.60 2.19 1.75 1.93 1.97 1.71 2.24 1.58 2.52 1.22 4.76
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.31 2.23 1.61 1.53 2.39 1.13 5.40
    3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35
    2.30 1.65 1.55 2.44 1.20 4.50
    3.43 1.35 3.02 1.41 2.39 1.62 1.83 2.06 1.57 2.48 1.39 3.13
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.70 1.17 1.93 1.81 1.27 3.55
    4.90 1.18 3.52 1.30 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.64
    3.45 1.28 1.98 1.77 1.48 2.55 1.29 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.58 2.28
    1.55 2.46
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.24
    3.80 1.21
    Букмекер Да Нет
    2.80 1.40
    2.70 1.42
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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Лидс

    Исход игры
    Ньюкасл
    34% (50)
    Ничья
    27.2% (40)
    Лидс
    38.8% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.15% (76)
    Меньше
    46.85% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (110)
    Нет
    23.08% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Лидс
    25.2% (37)
    1:1 Ничья
    25.2% (37)
    2:1 Ньюкасл
    20.4% (30)
    1:0 Ньюкасл
    8.8% (13)
    0:1 Лидс
    6.8% (10)
    2:0 Ньюкасл
    2.7% (4)
    0:2 Лидс
    2% (3)
    2:2 Ничья
    2% (3)
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