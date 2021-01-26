Фортуна
0:0
Перерыв
Стадион: Эсприт-Арена
Гамбург
10' Желтая карточкаХоффманн Андре
45' Желтая карточкаКиттель Сонни
32
Крайнц
Лука
18
Пледль
Томас
26
Ульрайх
Свен
21
Ляйбольд
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Юнг ГидеонЗащитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
14 Хант АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд БоббиНападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
Ход матча
10'
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Караман Кенан
|6
|0.33
|2.
|Хеннингс Роувен
|6 (1)
|0.33
|3.
|Петерсон Кристофер
|3
|0.17
|4.
|Ковнацки Давид
|3
|0.17
|5.
|Циммерман Маттиас
|2
|0.11
|6.
|Пледль Томас
|1
|0.06
|7.
|Приб Эдгар
|1
|0.06
|8.
|Крайнц Лука
|1
|0.06
|9.
|Зоботка Марсель
|1
|0.06
|10.
|Дансо Кевин
|1
|0.06
|11.
|Аппелькамп Синта
|1
|0.06
|12.
|Бодзек Адам
|0
|0
|13.
|Моралес Альфредо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теродде Симон
|17 (2)
|0.94
|2.
|Джатта Бейкери
|4
|0.22
|3.
|Киттель Сонни
|3
|0.17
|4.
|Кинсомби Давид
|3
|0.17
|5.
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.11
|6.
|Нарей Халед
|2
|0.11
|7.
|Вагноман Жоша
|2
|0.11
|8.
|Хант Аарон
|2 (1)
|0.11
|9.
|Ляйбольд Тим
|1
|0.06
|10.
|Ляйстнер Тони
|1
|0.06
|11.
|Хайер Моритц
|1
|0.06
|12.
|Онана Амаду
|1
|0.06
|13.
|Дуджак Джереми
|0
|0
|14.
|Вуд Бобби
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бодзек Адам
|5
|0
|2.
|Хоффманн Андре
|4
|0
|3.
|Ковнацки Давид
|4
|0
|4.
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|5.
|Дансо Кевин
|2
|1
|6.
|Моралес Альфредо
|3
|0
|7.
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|8.
|Нана Ампома
|1
|1
|9.
|Кастенмайер Флориан
|1
|1
|10.
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|11.
|Караман Кенан
|2
|0
|12.
|Пледль Томас
|2
|0
|13.
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|14.
|Зоботка Марсель
|2
|0
|15.
|Пётровски Якуб
|2
|0
|16.
|Вольф Рафаэль
|1
|0
|17.
|Приб Эдгар
|1
|0
|18.
|Клаус Феликс
|1
|0
|19.
|Хартерц Флориан
|1
|0
|20.
|Крайнц Лука
|1
|0
|21.
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|22.
|Циммер Жан
|1
|0
|23.
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Киттель Сонни
|3
|1
|2.
|Онана Амаду
|3
|0
|3.
|Теродде Симон
|2
|0
|4.
|Вуд Бобби
|2
|0
|5.
|Гьясула Клаус
|2
|0
|6.
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|7.
|Кинсомби Давид
|2
|0
|8.
|Хайер Моритц
|2
|0
|9.
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|10.
|Ляйстнер Тони
|0
|1
|11.
|Хант Аарон
|1
|0
|12.
|Ульрайх Свен
|1
|0
|13.
|Дуджак Джереми
|1
|0
|14.
|Гиамера Ян
|1
|0
|15.
|Юнг Гидеон
|1
|0
|16.
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|3.85% (1)
|46.15% (12)
|Гамбург
|7.69% (3)
|17.95% (7)
|17.95% (7)
|17.95% (7)
|17.95% (7)
|20.51% (8)
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: +10 =4 -6Фортуна 3:3 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Айнтрахт Бр 0:0 Фортуна Фортуна 2:1 Падерборн
Рот-Вайсс Эссен 3:2 Фортуна Санкт-Паули 0:3 Фортуна Фортуна 3:0 Оснабрюк Карлсруэ 1:2 Фортуна Фортуна 3:2 Дармштадт Бохум 5:0 Фортуна Фортуна 1:0 Зандхаузен Нюрнберг 1:1 Фортуна Фортуна 1:0 Хайденхайм Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна
Гамбург Последние 20 матчей: +13 =3 -4Айнтрахт Бр 2:4 Гамбург Гамбург 5:0 Оснабрюк Нюрнберг 1:1 Гамбург Гамбург 3:1 Ян
Карлсруэ 1:2 Гамбург Гамбург 4:0 Зандхаузен Дармштадт 1:2 Гамбург Гамбург 0:1 Ганновер 96 Хайденхайм 3:2 Гамбург Гамбург 1:3 Бохум Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Гамбург 2:2 Санкт-Паули Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Гамбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|18
|11
|4
|3
|40 - 21
|37
|2.
|Бохум
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 17
|33
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|28 - 17
|32
|4.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|34 - 23
|32
|5.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|27 - 22
|32
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|27 - 22
|28
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 20
|26
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|30 - 26
|26
|9.
|Хайденхайм
|0:1 Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 22
|26
|10.
|Падерборн
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 19
|25
|11.
|Оснабрюк
|0:1 Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 28
|22
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 28
|20
|13.
|Ян
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 25
|20
|14.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|27 - 32
|18
|15.
|Айнтрахт Бр
|1:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 36
|17
|16.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 30
|16
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|18 - 35
|15
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|0:1 Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 8
|21
|3.
|Бохум
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 6
|20
|4.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 9
|19
|5.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 11
|17
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 7
|16
|7.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|8.
|Ян
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|10.
|Айнтрахт Бр
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|13.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|14.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 12
|10
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|16.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|17.
|Оснабрюк
|0:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|1:0 Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 4
|18
|3.
|Гамбург
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 12
|18
|4.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|5.
|Оснабрюк
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 13
|15
|6.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|8.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|10.
|Дармштадт
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|17 - 20
|10
|11.
|Падерборн
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 13
|8
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|14.
|Ян
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Хайденхайм
|0:1 Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|5 - 20
|3
|17.
|Айнтрахт Бр
|1:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 20
|3
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
Победитель
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