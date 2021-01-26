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  3. Германия
Фортуна
0:0
Перерыв

Стадион:
Гамбург
0'
10' Желтая карточка
Хоффманн Андре
45' Желтая карточка
Киттель Сонни
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
4
Дансо
Кевин
32
Крайнц
Лука
18
Пледль
Томас
6
Моралес
Альфредо
31
Зоботка
Марсель
12
Петерсон
Кристофер
11
Караман
Кенан
9
Ковнацки
Давид
26
Ульрайх
Свен
2
Гиамера
Ян
37
Ляйстнер
Тони
35
Амброзиус
Стефан
21
Ляйбольд
Тим
7
Нарей
Халед
6
Кинсомби
Давид
3
Хайер
Моритц
8
Дуджак
Джереми
10
Киттель
Сонни
9
Теродде
Симон
Фортуна
4-4-2
Гамбург
4-5-1

Ход матча

10'
Хоффманн Андре
 
45'
 
Киттель Сонни

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Караман Кенан 6 0.33
2. Хеннингс Роувен 6 (1) 0.33
3. Петерсон Кристофер 3 0.17
4. Ковнацки Давид 3 0.17
5. Циммерман Маттиас 2 0.11
6. Пледль Томас 1 0.06
7. Приб Эдгар 1 0.06
8. Крайнц Лука 1 0.06
9. Зоботка Марсель 1 0.06
10. Дансо Кевин 1 0.06
11. Аппелькамп Синта 1 0.06
12. Бодзек Адам 0 0
13. Моралес Альфредо 0 0
Гамбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 17 (2) 0.94
2. Джатта Бейкери 4 0.22
3. Киттель Сонни 3 0.17
4. Кинсомби Давид 3 0.17
5. Винтцаймер Мануэль 2 0.11
6. Нарей Халед 2 0.11
7. Вагноман Жоша 2 0.11
8. Хант Аарон 2 (1) 0.11
9. Ляйбольд Тим 1 0.06
10. Ляйстнер Тони 1 0.06
11. Хайер Моритц 1 0.06
12. Онана Амаду 1 0.06
13. Дуджак Джереми 0 0
14. Вуд Бобби 0 0

Карточки

Фортуна
# Игрок      
1. Бодзек Адам 5 0
2. Хоффманн Андре 4 0
3. Ковнацки Давид 4 0
4. Петерсон Кристофер 2 1
5. Дансо Кевин 2 1
6. Моралес Альфредо 3 0
7. Циммерман Маттиас 1 1
8. Нана Ампома 1 1
9. Кастенмайер Флориан 1 1
10. Хеннингс Роувен 2 0
11. Караман Кенан 2 0
12. Пледль Томас 2 0
13. Боррьелло Брендон 2 0
14. Зоботка Марсель 2 0
15. Пётровски Якуб 2 0
16. Вольф Рафаэль 1 0
17. Приб Эдгар 1 0
18. Клаус Феликс 1 0
19. Хартерц Флориан 1 0
20. Крайнц Лука 1 0
21. Кутрис Леонардо 1 0
22. Циммер Жан 1 0
23. Аппелькамп Синта 1 0
Гамбург
# Игрок      
1. Киттель Сонни 3 1
2. Онана Амаду 3 0
3. Теродде Симон 2 0
4. Вуд Бобби 2 0
5. Гьясула Клаус 2 0
6. Ляйбольд Тим 2 0
7. Кинсомби Давид 2 0
8. Хайер Моритц 2 0
9. Амброзиус Стефан 2 0
10. Ляйстнер Тони 0 1
11. Хант Аарон 1 0
12. Ульрайх Свен 1 0
13. Дуджак Джереми 1 0
14. Гиамера Ян 1 0
15. Юнг Гидеон 1 0
16. Винтцаймер Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна 11.54% (3) 11.54% (3) 7.69% (2) 19.23% (5) 3.85% (1) 46.15% (12)
 Гамбург 7.69% (3) 17.95% (7) 17.95% (7) 17.95% (7) 17.95% (7) 20.51% (8)

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Фортуна 3:3 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Айнтрахт Бр 0:0 Фортуна Фортуна 2:1 Падерборн
Рот-Вайсс Эссен 3:2 Фортуна Санкт-Паули 0:3 Фортуна Фортуна 3:0 Оснабрюк Карлсруэ 1:2 Фортуна Фортуна 3:2 Дармштадт Бохум 5:0 Фортуна Фортуна 1:0 Зандхаузен Нюрнберг 1:1 Фортуна Фортуна 1:0 Хайденхайм Ганновер 96 3:0 Фортуна Фортуна 2:2 Ян Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна Ингольштадт 0:1 Фортуна
Гамбург Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Айнтрахт Бр 2:4 Гамбург Гамбург 5:0 Оснабрюк Нюрнберг 1:1 Гамбург Гамбург 3:1 Ян
Карлсруэ 1:2 Гамбург Гамбург 4:0 Зандхаузен Дармштадт 1:2 Гамбург Гамбург 0:1 Ганновер 96 Хайденхайм 3:2 Гамбург Гамбург 1:3 Бохум Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Гамбург 2:2 Санкт-Паули Гамбург 3:1 Вюрцбург Кикерс Гамбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург Падерборн 3:4 Гамбург Гамбург 2:1 Фортуна Динамо Дрезден 4:1 Гамбург Гамбург 2:0 Герта Фейеноорд 0:1 Гамбург

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Гамбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Гамбург 2:1 Фортуна Бундеслига 2 Гамбург 2:1 Фортуна Бундеслига Фортуна 2:0 Гамбург Бундеслига Фортуна 3:3 Гамбург Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 0:0 Заявка 18 11 4 3 40 - 21 37
2. Бохум Заявка 17 10 3 4 32 - 17 33
3. Хольштайн Киль Заявка 17 9 5 3 28 - 17 32
4. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 18 9 5 4 34 - 23 32
5. Фортуна 0:0 Заявка 18 9 5 4 27 - 22 32
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 18 8 4 6 27 - 22 28
7. Ганновер 96 Заявка 17 8 2 7 28 - 20 26
8. Карлсруэ Заявка 17 8 2 7 30 - 26 26
9. Хайденхайм 0:1 Заявка 18 7 5 6 23 - 22 26
10. Падерборн Заявка 17 7 4 6 22 - 19 25
11. Оснабрюк 0:1 Заявка 18 6 4 8 20 - 28 22
12. Нюрнберг Заявка 17 5 5 7 25 - 28 20
13. Ян Заявка 17 5 5 7 21 - 25 20
14. Дармштадт Заявка 17 5 3 9 27 - 32 18
15. Айнтрахт Бр 1:0 Заявка 18 4 5 9 17 - 36 17
16. Санкт-Паули Заявка 17 3 7 7 23 - 30 16
17. Зандхаузен Заявка 17 4 3 10 18 - 35 15
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 18 2 3 13 19 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 0:1 Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Фортуна 0:0 Заявка 9 6 3 0 16 - 8 21
3. Бохум Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
4. Гамбург 0:0 Заявка 9 6 1 2 23 - 9 19
5. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 5 2 2 16 - 11 17
6. Ганновер 96 Заявка 8 5 1 2 17 - 7 16
7. Падерборн Заявка 8 5 1 2 14 - 10 16
8. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
9. Хольштайн Киль Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
10. Айнтрахт Бр 1:0 Заявка 10 4 2 4 11 - 16 14
11. Нюрнберг Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
12. Зандхаузен Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
13. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
14. Карлсруэ Заявка 8 3 1 4 13 - 12 10
15. Санкт-Паули Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
16. Дармштадт Заявка 8 2 2 4 10 - 12 8
17. Оснабрюк 0:1 Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт 1:0 Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
2. Хольштайн Киль Заявка 8 5 3 0 14 - 4 18
3. Гамбург 0:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
4. Карлсруэ Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
5. Оснабрюк 0:1 Заявка 9 4 3 2 11 - 13 15
6. Бохум Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 3 2 4 11 - 11 11
8. Фортуна 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
9. Ганновер 96 Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
10. Дармштадт Заявка 9 3 1 5 17 - 20 10
11. Падерборн Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9
12. Нюрнберг Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
13. Санкт-Паули Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
14. Ян Заявка 8 1 3 4 7 - 13 6
15. Хайденхайм 0:1 Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
16. Зандхаузен Заявка 8 1 0 7 5 - 20 3
17. Айнтрахт Бр 1:0 Заявка 8 0 3 5 6 - 20 3
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Киттель Сонни получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    10'
    Хоффманн Андре получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Гамбург
3.39
3.45
2.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.25 2.95 2.65
Бонус: 10 000 ₽ 2.65 3.25 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.72 3.45 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 2.45 2.65
  3.39 2.97 2.45

Самый высокий коэффициент на матч «Фортуна» – «Гамбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фортуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гамбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фортуна» – «Гамбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.70 1.25 2.90 1.38 1.94 1.80 1.55 2.35 1.37 2.90 1.13 5.40
9.60 1.02 8.80 1.04 3.62 1.27 2.95 1.40 2.05 1.85 1.56 2.43 1.37 2.99 1.17 4.65 1.12 5.40 1.02 9.50
3.90 1.23 2.65 1.44 1.68 2.11 1.28 3.45 1.18 4.50 1.82 1.94 1.04 9.00 1.03 10.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.02 9.30 1.02 9.80 0.00 15.50
6.48 1.13 3.00 1.41 2.35 1.63 2.03 1.85 1.68 2.26 1.50 2.70 1.39 3.14 1.60 2.42 1.55 2.56 1.49 2.74 1.28 3.84 1.13 6.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.97 1.78 1.44 2.65 1.10 6.20
3.04 1.38 2.06 1.76 1.48 2.65 1.17 5.35 1.11 6.40
1.70 2.08 1.17 4.70 1.09 6.50 1.12 5.55 1.08 7.00
1.43 2.93 1.24 4.21 1.65 2.32 1.42 2.98 1.45 2.90 1.34 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.76 1.99 1.21 4.10
4.45 1.21 2.88 1.42 1.76 2.06 1.39 3.00 1.22 4.25
2.90 1.39 1.81 2.02 1.36 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.17
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.00 1.19
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
3.15 1.35
Где смотреть матч Фортуна 0:0 Гамбург онлайн

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