Мускрон-Перювельз
1:1
Конец матча
Стадион: Stade Le Cannonier
Андерлехт
1:0
18' ГолШадаш Бруну
45' Желтая карточкаДелькруа Ханнес
47' Желтая карточкаШадаш Бруну
64' Желтая карточкаАгузуль Саад
1:1
90' ПенальтиНмеча Лукас
16
Коффи
Херве
39
Нландю
Дарли
70
Табеку
Серж
23
Шадаш
Бруну
20
Миазга
Мэтт
10
Влап
Михел
12
Мукайру
Пол
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Нландю ДарлиПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Табеку СержПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
-
12 Мукайру ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хан УорнерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Kompany
Ход матча
18'
1:0
45'
47'
64'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Кошта Нуну
|5
|0.21
|2.
|Табеку Серж
|3
|0.13
|3.
|Шадаш Бруну
|2
|0.08
|4.
|Бакич Марко
|2
|0.08
|5.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|2 (1)
|0.08
|6.
|Мохамед Димитри
|2 (2)
|0.08
|7.
|Фараж Имад
|1
|0.04
|8.
|Онана Жан
|1
|0.04
|9.
|Олинга Фабрис
|1
|0.04
|10.
|Агузуль Саад
|1
|0.04
|11.
|Сильвестре Матиас
|1
|0.04
|12.
|Сиранни Алессандро
|1
|0.04
|13.
|Бадибанга Бени
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нмеча Лукас
|12 (7)
|0.5
|2.
|Тау Перси
|4
|0.17
|3.
|Докю Жереми
|2
|0.08
|4.
|Мурильо Микаэль
|2
|0.08
|5.
|Требель Адриен
|2
|0.08
|6.
|Версхарен Яри
|2
|0.08
|7.
|Мукайру Пол
|2
|0.08
|8.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0.08
|9.
|Димата Ландри
|2 (1)
|0.08
|10.
|Михайличенко Богдан
|1
|0.04
|11.
|Амузу Френсис
|1
|0.04
|12.
|Влап Михел
|1 (1)
|0.04
|13.
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сиранни Алессандро
|7
|0
|2.
|Онана Жан
|5
|1
|3.
|Хочко Дени
|5
|1
|4.
|Агузуль Саад
|6
|0
|5.
|Бакич Марко
|5
|0
|6.
|Бока Эрик
|2
|1
|7.
|Олинга Фабрис
|3
|0
|8.
|Да Кошта Нуну
|3
|0
|9.
|Коффи Херве
|3
|0
|10.
|Шадаш Бруну
|3
|0
|11.
|Мохамед Димитри
|2
|0
|12.
|Табеку Серж
|2
|0
|13.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|14.
|Антонов Неманья
|1
|0
|15.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|16.
|Киринен Роббе
|1
|0
|17.
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|18.
|Нландю Дарли
|1
|0
|19.
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Микаэль
|4
|0
|2.
|Лоуренс Кемар
|2
|1
|3.
|Цуль Петер
|3
|0
|4.
|Влап Михел
|3
|0
|5.
|Нмеча Лукас
|3
|0
|6.
|Колассен Антуан
|3
|0
|7.
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|1
|8.
|Требель Адриен
|2
|0
|9.
|Люккассен Деррик
|2
|0
|10.
|Миазга Мэтт
|2
|0
|11.
|Михайличенко Богдан
|2
|0
|12.
|Димата Ландри
|2
|0
|13.
|Амузу Френсис
|2
|0
|14.
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|15.
|Лиссенс Лукас
|0
|1
|16.
|Враньеш Огнен
|1
|0
|17.
|Велленройтер Тимон
|1
|0
|18.
|Куллен Джош
|1
|0
|19.
|Тау Перси
|1
|0
|20.
|Кана Марко
|1
|0
|21.
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|22.
|Докю Жереми
|1
|0
|23.
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|24.
|Мукайру Пол
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мускрон-Перювельз
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|42.86% (9)
|Андерлехт
|6.25% (2)
|12.5% (4)
|28.13% (9)
|18.75% (6)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сент-Трюйден 0:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз
Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем
Андерлехт Последние 20 матчей: +7 =6 -7Андерлехт 0:0 Васланд-Беверен Андерлехт 3:0 Шарлеруа Андерлехт 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Эйпен 2:0 Андерлехт
АХ Лёвен 1:0 Андерлехт Льерс Кемпензонен 2:1 Андерлехт Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:0 Андерлехт Андерлехт 2:1 Остенде Андерлехт 1:0 Генк Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Андерлехт 0:0 Стандард Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Гент 1:1 Андерлехт Андерлехт 1:0 Антверпен Кортрейк 1:3 Андерлехт Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Брюгге 3:0 Андерлехт Андерлехт 1:1 Эйпен Васланд-Беверен 2:4 Андерлехт
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 12
Андерлехт: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 3
Мускрон-Перювельз 3:1 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Андерлехт 5:3 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 7:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Лига Про Мускрон-Перювельз 2:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 4:2 Андерлехт Лига Жюпиле Андерлехт 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт Премьер-лига Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт Премьер-лига Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Андерлехт 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|23
|16
|3
|4
|48 - 16
|51
|2.
|Антверпен
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|38 - 32
|40
|3.
|Генк
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|46 - 31
|39
|4.
|Стандард
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|33 - 24
|37
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|34 - 26
|37
|6.
|Остенде
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|33 - 29
|35
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|39 - 39
|35
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|34 - 32
|33
|9.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|45 - 48
|33
|10.
|Мехелен
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|38 - 42
|32
|11.
|Гент
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|33 - 30
|30
|12.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|23
|9
|3
|11
|34 - 41
|30
|13.
|Эйпен
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 39
|30
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|28 - 34
|29
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 36
|26
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|22 - 33
|25
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|23
|7
|1
|15
|29 - 39
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|30 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|18 - 6
|26
|2.
|Брюгге
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 10
|25
|3.
|Генк
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|25 - 12
|22
|4.
|Остенде
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|5.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 20
|20
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|8.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|12.
|Эйпен
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|14.
|Мехелен
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 25
|14
|15.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 27
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|17 - 22
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 6
|26
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|3.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 17
|19
|4.
|Мехелен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|5.
|Стандард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|6.
|Генк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 19
|17
|7.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 25
|17
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|23 - 23
|15
|10.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|11.
|Остенде
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|12.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 28
|13
|15.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 20
|11
Победитель
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