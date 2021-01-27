Сваровски Тироль
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Тиволи Ной
Альтах
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
43
Челич
Неманя
27
Йебоа
Келвин
19
Карич
Эмир
23
Казар
Альяж
25
Обаси
Чинеду
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
23 Казар АльяжПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Csaba Bukta
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фредериксен Николай
|6
|0.46
|2.
|Дедич Златко
|4 (1)
|0.31
|3.
|Йебоа Келвин
|3 (1)
|0.23
|4.
|Шнегг Давид
|2
|0.15
|5.
|Ансельм Тобиас
|2
|0.15
|6.
|Гугганиг Давид
|2
|0.15
|7.
|Пецос Атанасиос
|1
|0.08
|8.
|Ридер Флориан
|1
|0.08
|9.
|Смит Ренни
|1
|0.08
|10.
|Кох Фабиан
|0
|0
|11.
|Челич Неманя
|0
|0
|12.
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штефель Марио
|2
|0.15
|2.
|Нуссбаумер Даниэль
|2
|0.15
|3.
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0.15
|4.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.08
|5.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.08
|6.
|Казар Альяж
|1
|0.08
|7.
|Мадернер Даниэль
|1
|0.08
|8.
|Фишер Манфред
|1 (1)
|0.08
|9.
|Майлингер Марко
|0
|0
|10.
|Гомес Андерсон Сантос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|5
|0
|2.
|Пецос Атанасиос
|3
|0
|3.
|Ридер Флориан
|3
|0
|4.
|Челич Неманя
|3
|0
|5.
|Шнегг Давид
|3
|0
|6.
|Рогель Жан
|1
|1
|7.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|8.
|Хагер Штефан
|2
|0
|9.
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|10.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|11.
|Кох Фабиан
|1
|0
|12.
|Соарес Бруно
|1
|0
|13.
|Смит Ренни
|1
|0
|14.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|15.
|Фредериксен Николай
|1
|0
|16.
|Йебоа Келвин
|1
|0
|17.
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уисс Алан
|5
|0
|2.
|Эдокполор Носа Ийобоса
|3
|1
|3.
|Мадернер Даниэль
|4
|0
|4.
|Нетцер Филипп
|3
|0
|5.
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|6.
|Хаудум Штефан
|1
|1
|7.
|Гуэ Самюэль
|1
|1
|8.
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|9.
|Фишер Манфред
|2
|0
|10.
|Карич Эмир
|2
|0
|11.
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|12.
|Бумбергер Давид
|2
|0
|13.
|Шрайнер Эммануэль
|1
|0
|14.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|15.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|16.
|Гомес Андерсон Сантос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|27.27% (6)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|0
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|Альтах
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|9.09% (1)
|45.45% (5)
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +9 =3 -8ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Рид Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах
Альтах Последние 20 матчей: +6 =2 -12Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Галлен 2:0 Альтах Хартберг 1:0 Альтах Рид 1:4 Альтах
Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Альтах: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Альтах 3:2 Сваровски Тироль Бундеслига Альтах 1:1 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Альтах 2:1 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Альтах 3:1 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Альтах 4:0 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Сваровски Тироль 3:1 Альтах Товарищеские матчи Сваровски Тироль 2:4 Альтах Кубок Австрии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|41 - 15
|29
|2.
|Штурм
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 10
|28
|3.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|30 - 18
|28
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 14
|24
|5.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 19
|21
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|7.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|25 - 25
|17
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|9.
|Хартберг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|10.
|Рид
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 29
|14
|11.
|Альтах
|0:0 Заявка
|14
|2
|3
|9
|11 - 29
|9
|12.
|Адмира
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|14 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|2.
|Штурм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|3.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|22 - 9
|13
|5.
|Рид
|0:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|9.
|Адмира
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|12.
|Альтах
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Сваровски Тироль
|0:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|5.
|Штурм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|8.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|9.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Рид
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|11.
|Альтах
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|12.
|Адмира
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 22
|2
Победитель
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