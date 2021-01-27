Сваровски Тироль
3:1
Конец матча
Стадион: Тиволи Ной
Альтах
1:0
25' ГолЙебоа Келвин
2:0
37' ГолФредериксен Николай
3:0
39' ГолРидер Флориан
3:1
44' ГолФишер Манфред
68' Желтая карточкаОбаси Чинеду
79' Желтая карточкаКарич Эмир
83' Желтая карточкаФишер Манфред
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
43
Челич
Неманя
27
Йебоа
Келвин
19
Карич
Эмир
23
Казар
Альяж
25
Обаси
Чинеду
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Йебоа КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
23 Казар АльяжПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Csaba Bukta
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Ход матча
25'
37'
39'
3:0
44'
3:1
68'
79'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фредериксен Николай
|7
|0.5
|2.
|Йебоа Келвин
|4 (1)
|0.29
|3.
|Дедич Златко
|4 (1)
|0.29
|4.
|Шнегг Давид
|2
|0.14
|5.
|Ридер Флориан
|2
|0.14
|6.
|Ансельм Тобиас
|2
|0.14
|7.
|Гугганиг Давид
|2
|0.14
|8.
|Пецос Атанасиос
|1
|0.07
|9.
|Смит Ренни
|1
|0.07
|10.
|Кох Фабиан
|0
|0
|11.
|Челич Неманя
|0
|0
|12.
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штефель Марио
|2
|0.14
|2.
|Нуссбаумер Даниэль
|2
|0.14
|3.
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0.14
|4.
|Фишер Манфред
|2 (1)
|0.14
|5.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.07
|6.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.07
|7.
|Казар Альяж
|1
|0.07
|8.
|Мадернер Даниэль
|1
|0.07
|9.
|Обаси Чинеду
|0
|0
|10.
|Майлингер Марко
|0
|0
|11.
|Гомес Андерсон Сантос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|5
|0
|2.
|Пецос Атанасиос
|3
|0
|3.
|Ридер Флориан
|3
|0
|4.
|Челич Неманя
|3
|0
|5.
|Шнегг Давид
|3
|0
|6.
|Рогель Жан
|1
|1
|7.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|8.
|Хагер Штефан
|2
|0
|9.
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|10.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|11.
|Кох Фабиан
|1
|0
|12.
|Соарес Бруно
|1
|0
|13.
|Смит Ренни
|1
|0
|14.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|15.
|Фредериксен Николай
|1
|0
|16.
|Йебоа Келвин
|1
|0
|17.
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уисс Алан
|5
|0
|2.
|Эдокполор Носа Ийобоса
|3
|1
|3.
|Мадернер Даниэль
|4
|0
|4.
|Нетцер Филипп
|3
|0
|5.
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|6.
|Фишер Манфред
|3
|0
|7.
|Карич Эмир
|3
|0
|8.
|Хаудум Штефан
|1
|1
|9.
|Гуэ Самюэль
|1
|1
|10.
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|11.
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|12.
|Бумбергер Давид
|2
|0
|13.
|Обаси Чинеду
|1
|0
|14.
|Шрайнер Эммануэль
|1
|0
|15.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|16.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|17.
|Гомес Андерсон Сантос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|24% (6)
|28% (7)
|24% (6)
|0
|8% (2)
|16% (4)
|Альтах
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|0
|8.33% (1)
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +9 =3 -8ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Рид Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах
Альтах Последние 20 матчей: +6 =2 -12Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Галлен 2:0 Альтах Хартберг 1:0 Альтах Рид 1:4 Альтах
Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Альтах: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Альтах 3:2 Сваровски Тироль Бундеслига Альтах 1:1 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Альтах 2:1 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Альтах 3:1 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Альтах 4:0 Сваровски Тироль Товарищеские матчи Сваровски Тироль 3:1 Альтах Товарищеские матчи Сваровски Тироль 2:4 Альтах Кубок Австрии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|44 - 15
|31
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 19
|30
|3.
|Штурм
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 10
|28
|4.
|ЛАСК
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 14
|25
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|6.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 24
|19
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|26 - 27
|16
|9.
|Хартберг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|10.
|Рид
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|11.
|Альтах
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 32
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|14 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|0:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Штурм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|25 - 9
|15
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|10.
|Адмира
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|12.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|5.
|Штурм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|8.
|ЛАСК
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|9.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|10.
|Рид
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 22
|2
Победитель
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