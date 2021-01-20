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Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 3 0.17
2. Барнс Эшли 2 (1) 0.11
3. Вествуд Эшли 1 0.06
4. Брэйди Роберт 1 0.06
5. Ми Бен 1 0.06
6. Данн Джимми 1 0.06
7. Тэйлор Чарли 0 0
8. Макнил Дуайт 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 7 (1) 0.41
2. Грилиш Джек 5 0.29
3. Эль-Гази Анвар 5 (2) 0.29
4. Траоре Бертран 4 0.24
5. Баркли Росс 2 0.12
6. Мингс Тайрон 2 0.12
7. Конса Эзри 2 0.12
8. Макгинн Джон 1 0.06
9. Хурихан Конор 1 0.06
10. Хаус Кортни 1 0.06
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Трезеге 0 0
13. Соарес Дуглас 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Барнс Эшли 4 0
2. Вествуд Эшли 4 0
3. Родригес Джей 3 0
4. Бардсли Филипп 2 0
5. Лонг Кевин 2 0
6. Лоутон Мэттью 2 0
7. Тарковски Джеймс 2 0
8. Брэйди Роберт 2 0
9. Тэйлор Чарли 1 0
10. Браунхилл Джош 1 0
11. Макнил Дуайт 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 4 1
2. Макгинн Джон 5 0
3. Кэш Мэтти 5 0
4. Соарес Дуглас 3 1
5. Таргетт Мэтт 4 0
6. Грилиш Джек 3 0
7. Тейлор Нил 1 0
8. Хаус Кортни 1 0
9. Эль-Гази Анвар 1 0
10. Уоткинс Олли 1 0
11. Накамба Марвелус 1 0
12. Конса Эзри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 33.33% (3) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)
 Астон Вилла 20% (6) 6.67% (2) 10% (3) 16.67% (5) 23.33% (7) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед
Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Лидс 1:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 0:0 Бёрнли Арсенал 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Эвертон Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон
Астон Вилла Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла
Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Астон Вилла 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Бёрнли Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Бёрнли Кубок Carling Астон Вилла 5:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 19 12 4 3 36 - 25 40
2. Манчестер Сити Заявка 18 11 5 2 31 - 13 38
3. Лестер Заявка 19 12 2 5 35 - 21 38
4. Ливерпуль Заявка 19 9 7 3 37 - 22 34
5. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
6. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
7. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 27 - 22 32
8. Астон Вилла Заявка 17 9 2 6 31 - 18 29
9. Саутгемптон Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
10. Челси Заявка 19 8 5 6 33 - 23 29
11. Арсенал Заявка 19 8 3 8 23 - 19 27
12. Лидс Заявка 18 7 2 9 30 - 34 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 22 - 33 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Бёрнли Заявка 18 5 4 9 10 - 22 19
16. Ньюкасл Заявка 19 5 4 10 18 - 32 19
17. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
18. Фулхэм Заявка 18 2 6 10 15 - 27 12
19. Вест Бромвич Заявка 19 2 5 12 15 - 43 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
5. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
12. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
13. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
15. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Астон Вилла Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
11. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2021, осталось 2 дня 17 часов 47 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Бёрнли 20.5% (9)
    X 38.6% (17)
    Астон Вилла 40.9% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Астон Вилла
    3.83
    3.63
    2.11
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.55 3.40 2.10
    Бонус: 10 000 ₽ 3.65 3.45 2.04
    Бонус: 5 000 ₽ 3.74 3.54 2.11
    Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.55 2.05
      3.83 3.63 2.06

    Самый высокий коэффициент на матч «Бёрнли» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бёрнли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бёрнли» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.60 1.06 3.55 1.30 2.75 1.46 1.87 1.93 1.49 2.65 1.34 3.30 1.12 6.40
    8.90 1.03 7.90 1.05 3.40 1.30 2.68 1.47 1.91 1.99 1.49 2.62 1.32 3.26 1.12 5.40 1.09 5.95 1.01 10.75
    11.00 1.02 8.40 1.05 3.50 1.30 2.75 1.47 2.20 1.72 1.92 1.90 1.72 2.20 1.51 2.70 1.35 3.15 1.15 5.20 1.09 5.90 1.03 11.00 1.02 10.50 0.00 18.50
    3.76 1.30 2.85 1.47 2.23 1.72 1.93 1.98 1.70 2.26 1.50 2.78 1.33 3.52 1.12 7.27
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.40 1.87 1.87 1.40 2.80 1.09 6.60
    2.88 1.42 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 5.85 1.09 7.20
    1.90 1.90 1.42 2.90 1.13 6.00
    3.07 1.42 2.52 1.58 1.97 1.93 1.59 2.48 1.43 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.90 1.23 2.75 1.42 1.69 2.08 1.18 4.40
    3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.64 1.18 4.75
    2.75 1.42 1.69 2.07 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.76 1.99
    1.79 2.06
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.31
    3.35 1.32
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    Прогнозы на матч Бёрнли - Астон Вилла

    Исход игры
    Бёрнли
    20.5% (9)
    Ничья
    38.6% (17)
    Астон Вилла
    40.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.88% (15)
    Меньше
    65.12% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    69.77% (30)
    Нет
    30.23% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.1% (15)
    1:2 Астон Вилла
    27.3% (12)
    1:0 Бёрнли
    15.9% (7)
    0:1 Астон Вилла
    11.4% (5)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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