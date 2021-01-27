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  2. Матчи
  3. Австрия
Вольфсбергер
0:3
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
5' Желтая карточка
Шпранглер Свен
29' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
0:1
50' Гол
Грубер Андреас
0:2
60' Гол
Грубер Андреас
67' Желтая карточка
Ляйтгеб Марио
0:3
79' Гол
Холланд Джеймс
90'+3
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
4
Шерцер
Йонатан
30
Тафернер
Маттойс
16
Ляйтгеб
Марио
19
Шпранглер
Свен
10
Линдль
Михаэль
9
Йовелич
Деян
11
Визингер
Дарио
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
30
Андраде
Андреас
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
13
Эггештайн
Йоханнес
27
Гойгингер
Томас
Вольфсбергер
4-3-1-2
ЛАСК
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йовелич Деян 6 0.43
2. Перец Элиэль 4 0.29
3. Линдль Михаэль 3 (3) 0.21
4. Визингер Дарио 3 0.21
5. Баумгартнер Доминик 2 0.14
6. Шерцер Йонатан 1 0.07
7. Дьенг Шейку 1 0.07
8. Тафернер Маттойс 1 0.07
9. Верницниг Кристофер 0 0
10. Новак Михаэль 0 0
11. Лочошвили Лука 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эггештайн Йоханнес 6 0.43
2. Грубер Андреас 4 0.29
3. Гойгингер Томас 3 0.21
4. Траунер Гернот 2 0.14
5. Холланд Джеймс 2 0.14
6. Ранфтль Райнхольд 2 0.14
7. Рагуц Марко 2 (2) 0.14
8. Гргич Лукас 2 0.14
9. Балик Гусейн 2 0.14
10. Михорль Петер 1 0.07
11. Карамоко Мамуду 1 (1) 0.07
12. Филипович Петар 1 0.07
13. Райтер Доминик 1 0.07
14. Андраде Андреас 0 0
15. Мадсен Мадс Эмиль 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Лочошвили Лука 1 2
2. Шерцер Йонатан 4 0
3. Линдль Михаэль 3 0
4. Ляйтгеб Марио 3 0
5. Шпранглер Свен 3 0
6. Йовелич Деян 3 0
7. Баумгартнер Доминик 2 0
8. Перец Элиэль 2 0
9. Рнич Неманья 1 0
10. Верницниг Кристофер 1 0
11. Новак Михаэль 1 0
12. Перич Штефан 1 0
13. Визингер Дарио 1 0
14. Тафернер Маттойс 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 5 0
2. Траунер Гернот 3 0
3. Михорль Петер 3 0
4. Холланд Джеймс 2 0
5. Филипович Петар 2 0
6. Грубер Андреас 2 0
7. Реннер Рене 2 0
8. Мадсен Мадс Эмиль 2 0
9. Рамсебнер Кристиан 0 1
10. Шлагер Александер 1 0
11. Гойгингер Томас 1 0
12. Ранфтль Райнхольд 1 0
13. Райтер Доминик 1 0
14. Рагуц Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 9.52% (2) 9.52% (2) 4.76% (1) 33.33% (7) 23.81% (5) 19.05% (4)
 ЛАСК 3.85% (1) 26.92% (7) 19.23% (5) 15.38% (4) 15.38% (4) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Вольфсбергер 0:0 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер
Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль ЛАСК 5:0 Лафниц ЛАСК 4:4 Юниорс Пашинг ЛАСК 3:1 Аустрия Вена
Аустрия Вена 1:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Электра Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Лудогорец 1:3 ЛАСК ЛАСК 3:0 Рид ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
ЛАСК: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 1:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Товарищеские матчи ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Эрсте Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 14 10 1 3 44 - 15 31
2. Рапид Вена Заявка 14 9 3 2 32 - 19 30
3. Штурм Заявка 14 8 4 2 25 - 10 28
4. ЛАСК Заявка 14 8 3 3 29 - 14 27
5. Сваровски Тироль Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
6. Вольфсбергер Заявка 14 5 3 6 22 - 27 18
7. Аустрия Вена Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
8. Санкт-Пёльтен Заявка 14 4 4 6 26 - 27 16
9. Хартберг Заявка 14 3 6 5 15 - 25 15
10. Рид Заявка 14 4 1 9 17 - 32 13
11. Альтах Заявка 14 2 2 10 12 - 32 8
12. Адмира Заявка 14 2 2 10 14 - 39 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
2. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Штурм Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 7 5 0 2 25 - 9 15
5. Сваровски Тироль Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Рид Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
7. Хартберг Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Аустрия Вена Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
9. Адмира Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
10. Санкт-Пёльтен Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
11. Вольфсбергер Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
12. Альтах Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 7 5 1 1 19 - 6 16
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Вольфсбергер Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
4. Сваровски Тироль Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
5. Штурм Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
6. Аустрия Вена Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
7. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 15 - 12 10
8. ЛАСК Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
9. Хартберг Заявка 8 1 4 3 9 - 17 7
10. Рид Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
11. Альтах Заявка 7 1 0 6 7 - 19 3
12. Адмира Заявка 7 0 2 5 7 - 22 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Ранфтль Райнхольд получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Шпранглер Свен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.44 3.75 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 2.37 2.31
  16.07 5.57 1.24

Самый высокий коэффициент на матч «Вольфсбергер» – «ЛАСК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вольфсбергер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЛАСК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вольфсбергер» – «ЛАСК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.00 10.25 1.01 4.10 1.18 3.34 1.29 2.16 1.67 1.72 2.12 1.50 2.77 1.23 4.20 1.18 4.80 1.05 8.20 1.04 8.40
3.35 1.28 2.31 1.57 1.57 2.31 1.22 4.00 1.15 5.00 1.98 1.83 1.33 3.15 1.70 2.15 1.17 4.70 1.02 11.00 1.01 12.60 1.05 9.00 1.04 8.50 1.01 14.00
3.63 1.31 2.90 1.44 2.06 1.83 1.72 2.20 2.94 1.43 2.32 1.65 1.77 2.11 1.74 2.16 1.45 2.85 1.17 5.42 1.61 2.42 1.50 2.68 1.21 4.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.65
1.72 2.05 1.15 5.00 1.09 6.50 1.15 5.00 1.10 6.25
1.44 2.86 1.25 4.09 1.83 2.03 1.52 2.60 1.37 3.17 1.37 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.19 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Вольфсбергер 0:3 ЛАСК онлайн

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