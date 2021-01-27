Вольфсбергер
0:3
Конец матча
Стадион: Лавантталь Арена
ЛАСК
5' Желтая карточкаШпранглер Свен
29' Желтая карточкаРанфтль Райнхольд
0:1
50' ГолГрубер Андреас
0:2
60' ГолГрубер Андреас
67' Желтая карточкаЛяйтгеб Марио
0:3
79' ГолХолланд Джеймс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
Ход матча
50'
0:1
60'
67'
79'
0:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йовелич Деян
|6
|0.43
|2.
|Перец Элиэль
|4
|0.29
|3.
|Линдль Михаэль
|3 (3)
|0.21
|4.
|Визингер Дарио
|3
|0.21
|5.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.14
|6.
|Шерцер Йонатан
|1
|0.07
|7.
|Дьенг Шейку
|1
|0.07
|8.
|Тафернер Маттойс
|1
|0.07
|9.
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|10.
|Новак Михаэль
|0
|0
|11.
|Лочошвили Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.43
|2.
|Грубер Андреас
|4
|0.29
|3.
|Гойгингер Томас
|3
|0.21
|4.
|Траунер Гернот
|2
|0.14
|5.
|Холланд Джеймс
|2
|0.14
|6.
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.14
|7.
|Рагуц Марко
|2 (2)
|0.14
|8.
|Гргич Лукас
|2
|0.14
|9.
|Балик Гусейн
|2
|0.14
|10.
|Михорль Петер
|1
|0.07
|11.
|Карамоко Мамуду
|1 (1)
|0.07
|12.
|Филипович Петар
|1
|0.07
|13.
|Райтер Доминик
|1
|0.07
|14.
|Андраде Андреас
|0
|0
|15.
|Мадсен Мадс Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лочошвили Лука
|1
|2
|2.
|Шерцер Йонатан
|4
|0
|3.
|Линдль Михаэль
|3
|0
|4.
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|5.
|Шпранглер Свен
|3
|0
|6.
|Йовелич Деян
|3
|0
|7.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|8.
|Перец Элиэль
|2
|0
|9.
|Рнич Неманья
|1
|0
|10.
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|11.
|Новак Михаэль
|1
|0
|12.
|Перич Штефан
|1
|0
|13.
|Визингер Дарио
|1
|0
|14.
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|5
|0
|2.
|Траунер Гернот
|3
|0
|3.
|Михорль Петер
|3
|0
|4.
|Холланд Джеймс
|2
|0
|5.
|Филипович Петар
|2
|0
|6.
|Грубер Андреас
|2
|0
|7.
|Реннер Рене
|2
|0
|8.
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|9.
|Рамсебнер Кристиан
|0
|1
|10.
|Шлагер Александер
|1
|0
|11.
|Гойгингер Томас
|1
|0
|12.
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|13.
|Райтер Доминик
|1
|0
|14.
|Рагуц Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|4.76% (1)
|33.33% (7)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|ЛАСК
|3.85% (1)
|26.92% (7)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +10 =4 -6Вольфсбергер 0:0 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер
Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =4 -4ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль ЛАСК 5:0 Лафниц ЛАСК 4:4 Юниорс Пашинг ЛАСК 3:1 Аустрия Вена
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
ЛАСК: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 1:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Товарищеские матчи ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Эрсте Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|44 - 15
|31
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 19
|30
|3.
|Штурм
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 10
|28
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 14
|27
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 27
|18
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|26 - 27
|16
|9.
|Хартберг
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 25
|15
|10.
|Рид
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|11.
|Альтах
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 32
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|14 - 39
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Штурм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|25 - 9
|15
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|9.
|Адмира
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|10.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|11.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|12.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|5.
|Штурм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|8.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|10.
|Рид
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 22
|2
Победитель
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