Цюрих
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Летцигрунд
Вадуц
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
15
Тосин
Айегун
18
Крамер
Блаж
21
Дорн
Пиус
15
Шмид
Янник
14
Гайич
Милан
19
Джокич
Деян
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хелифи СалимНападающий
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Хуг НикоЗащитник
-
35 Гомес ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрик Марио
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.25
|2.
|Маркезано Антонио
|4 (2)
|0.25
|3.
|Зобих Лассе
|3
|0.19
|4.
|Тосин Айегун
|3
|0.19
|5.
|Сисей Ассан
|2
|0.13
|6.
|Домджони Тони
|2
|0.13
|7.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0.06
|8.
|Крамер Блаж
|1
|0.06
|9.
|Ньонто Вильфред
|1
|0.06
|10.
|Винтер Адриан
|0
|0
|11.
|Джемаили Блерим
|0
|0
|12.
|Валльнер Сильван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.19
|2.
|Гайич Милан
|1 (1)
|0.06
|3.
|Люхингер Габриэль
|1
|0.06
|4.
|Милинчану Николай
|1
|0.06
|5.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.06
|6.
|Визер Сандро
|1
|0.06
|7.
|Кулибали Мохамед
|1
|0.06
|8.
|Дорн Пиус
|1
|0.06
|9.
|Шмид Йоэль
|1
|0.06
|10.
|Джокич Деян
|0
|0
|11.
|Прокопич Борис
|0
|0
|12.
|Обексер Линус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Усман
|6
|0
|2.
|Натан Рафаэл
|5
|0
|3.
|Тосин Айегун
|3
|1
|4.
|Крьезиу Хекуран
|1
|1
|5.
|Маркезано Антонио
|2
|0
|6.
|Алити Фидан
|2
|0
|7.
|Сисей Ассан
|2
|0
|8.
|Джемаили Блерим
|1
|0
|9.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|10.
|Бреше Янник
|1
|0
|11.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|12.
|Крамер Блаж
|1
|0
|13.
|Ронер Фабиан
|1
|0
|14.
|Домджони Тони
|1
|0
|15.
|Ньонто Вильфред
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Визер Сандро
|4
|1
|2.
|Симани Денис
|5
|0
|3.
|Люхингер Габриэль
|5
|0
|4.
|Прокопич Борис
|3
|1
|5.
|Шмид Янник
|3
|0
|6.
|Гассер Седрик
|3
|0
|7.
|Зуттер Мануэль
|2
|0
|8.
|Чичек Тунахан
|2
|0
|9.
|Дорн Пиус
|2
|0
|10.
|Обексер Линус
|2
|0
|11.
|Гайич Милан
|1
|0
|12.
|Кулибали Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|Вадуц
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +9 =4 -7Базель 1:4 Цюрих Цюрих 3:1 Люцерн Цюрих 0:0 Сьон Цюрих 0:1 Серветт
Вадуц Последние 20 матчей: +3 =5 -12Вадуц 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур
Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Вадуц: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Цюрих 3:1 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 0:2 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Цюрих Суперлига Вадуц 3:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:4 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Вадуц Товарищеские матчи Цюрих 1:3 Вадуц Товарищеские матчи Цюрих 3:2 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 3:5 Цюрих Суперлига Цюрих 5:0 Вадуц Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|2.
|Базель
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|14 - 12
|23
|4.
|Лугано
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|15 - 13
|23
|5.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 17
|23
|6.
|Серветт
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 18
|19
|8.
|Сьон
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 20
|16
|9.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|10.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|4.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 5
|12
|5.
|Лугано
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|7.
|Сьон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Серветт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Лугано
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|4.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|5.
|Базель
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|6.
|Серветт
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Сьон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|10.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
Победитель
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