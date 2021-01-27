Цюрих
0:1
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
Вадуц
31' Желтая карточкаГайич Милан
44' Желтая карточкаКрамер Блаж
47' Желтая карточкаОбексер Линус
0:1
61' ГолШмид Янник
65' Желтая карточкаВизер Сандро
70' Желтая карточкаСисей Ассан
89' Вторая желтая карточкаКрамер Блаж
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
15
Тосин
Айегун
18
Крамер
Блаж
21
Дорн
Пиус
15
Шмид
Янник
14
Гайич
Милан
19
Джокич
Деян
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хелифи СалимНападающий
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Хуг НикоЗащитник
-
35 Гомес ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрик Марио
Ход матча
31'
44'
47'
61'
0:1
65'
70'
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.25
|2.
|Маркезано Антонио
|4 (2)
|0.25
|3.
|Зобих Лассе
|3
|0.19
|4.
|Тосин Айегун
|3
|0.19
|5.
|Сисей Ассан
|2
|0.13
|6.
|Домджони Тони
|2
|0.13
|7.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0.06
|8.
|Крамер Блаж
|1
|0.06
|9.
|Ньонто Вильфред
|1
|0.06
|10.
|Винтер Адриан
|0
|0
|11.
|Джемаили Блерим
|0
|0
|12.
|Валльнер Сильван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.19
|2.
|Гайич Милан
|1 (1)
|0.06
|3.
|Люхингер Габриэль
|1
|0.06
|4.
|Милинчану Николай
|1
|0.06
|5.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.06
|6.
|Визер Сандро
|1
|0.06
|7.
|Кулибали Мохамед
|1
|0.06
|8.
|Шмид Янник
|1
|0.06
|9.
|Дорн Пиус
|1
|0.06
|10.
|Шмид Йоэль
|1
|0.06
|11.
|Джокич Деян
|0
|0
|12.
|Прокопич Борис
|0
|0
|13.
|Обексер Линус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Усман
|6
|0
|2.
|Натан Рафаэл
|5
|0
|3.
|Тосин Айегун
|3
|1
|4.
|Крамер Блаж
|2
|1
|5.
|Сисей Ассан
|3
|0
|6.
|Крьезиу Хекуран
|1
|1
|7.
|Маркезано Антонио
|2
|0
|8.
|Алити Фидан
|2
|0
|9.
|Джемаили Блерим
|1
|0
|10.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|11.
|Бреше Янник
|1
|0
|12.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|13.
|Ронер Фабиан
|1
|0
|14.
|Домджони Тони
|1
|0
|15.
|Ньонто Вильфред
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Визер Сандро
|5
|1
|2.
|Симани Денис
|5
|0
|3.
|Люхингер Габриэль
|5
|0
|4.
|Прокопич Борис
|3
|1
|5.
|Шмид Янник
|3
|0
|6.
|Обексер Линус
|3
|0
|7.
|Гассер Седрик
|3
|0
|8.
|Зуттер Мануэль
|2
|0
|9.
|Чичек Тунахан
|2
|0
|10.
|Гайич Милан
|2
|0
|11.
|Дорн Пиус
|2
|0
|12.
|Кулибали Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|Вадуц
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +9 =4 -7Базель 1:4 Цюрих Цюрих 3:1 Люцерн Цюрих 0:0 Сьон Цюрих 0:1 Серветт
Вадуц Последние 20 матчей: +3 =5 -12Вадуц 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур
Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Вадуц: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Цюрих 3:1 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 0:2 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Цюрих Суперлига Вадуц 3:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:4 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Вадуц Товарищеские матчи Цюрих 1:3 Вадуц Товарищеские матчи Цюрих 3:2 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 3:5 Цюрих Суперлига Цюрих 5:0 Вадуц Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|2.
|Базель
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|14 - 12
|23
|4.
|Лугано
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|15 - 13
|23
|5.
|Цюрих
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 18
|22
|6.
|Серветт
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 18
|19
|8.
|Сьон
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 20
|16
|9.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|4.
|Лугано
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|5.
|Цюрих
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 6
|11
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|7.
|Сьон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Серветт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Лугано
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|4.
|Цюрих
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|5.
|Базель
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|6.
|Серветт
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|10.
|Сьон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
Победитель
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