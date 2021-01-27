  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Цюрих
0:1
Конец матча

Стадион:
Вадуц
0'
31' Желтая карточка
Гайич Милан
44' Желтая карточка
Крамер Блаж
47' Желтая карточка
Обексер Линус
0:1
61' Гол
Шмид Янник
65' Желтая карточка
Визер Сандро
70' Желтая карточка
Сисей Ассан
89' Вторая желтая карточка
Крамер Блаж
90'+8
25
Бреше
Янник
42
Валльнер
Сильван
3
Натан
Рафаэл
6
Алити
Фидан
19
Шеттин
Тобиас
20
Думбия
Усман
14
Домджони
Тони
15
Тосин
Айегун
10
Маркезано
Антонио
22
Ньонто
Вильфред
18
Крамер
Блаж
1
Бюхель
Бенджамин
21
Дорн
Пиус
5
Шмид
Йоэль
15
Шмид
Янник
4
Симани
Денис
27
Обексер
Линус
14
Гайич
Милан
7
Ди
Джусто
Маттео
8
Визер
Сандро
30
Люхингер
Габриэль
19
Джокич
Деян
Цюрих
4-2-3-1
Вадуц
5-4-1

Ход матча

31'
 
Гайич Милан
44'
Крамер Блаж
 
46'
 
Зуттер Мануэль
Джокич Деян
47'
 
Обексер Линус
61'
0:1
Шмид Янник
(Гайич Милан)
62'
 
Чичек Тунахан
Ди Джусто Маттео
64'
Сисей Ассан
Тосин Айегун
 
64'
Хелифи Салим
Ньонто Вильфред
 
65'
 
Визер Сандро
70'
Сисей Ассан
 
72'
 
Хуг Нико
Обексер Линус
81'
Винтер Адриан
Валльнер Сильван
 
81'
Крьезиу Хекуран
Шеттин Тобиас
 
85'
Ронер Фабиан
Домджони Тони
 
89'
Крамер Блаж
 
90'
 
Гомес Яго
Визер Сандро

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 4 (1) 0.25
2. Маркезано Антонио 4 (2) 0.25
3. Зобих Лассе 3 0.19
4. Тосин Айегун 3 0.19
5. Сисей Ассан 2 0.13
6. Домджони Тони 2 0.13
7. Шёнбахлер Марко 1 0.06
8. Крамер Блаж 1 0.06
9. Ньонто Вильфред 1 0.06
10. Винтер Адриан 0 0
11. Джемаили Блерим 0 0
12. Валльнер Сильван 0 0
Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичек Тунахан 3 (1) 0.19
2. Гайич Милан 1 (1) 0.06
3. Люхингер Габриэль 1 0.06
4. Милинчану Николай 1 0.06
5. Зуттер Мануэль 1 0.06
6. Визер Сандро 1 0.06
7. Кулибали Мохамед 1 0.06
8. Шмид Янник 1 0.06
9. Дорн Пиус 1 0.06
10. Шмид Йоэль 1 0.06
11. Джокич Деян 0 0
12. Прокопич Борис 0 0
13. Обексер Линус 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Думбия Усман 6 0
2. Натан Рафаэл 5 0
3. Тосин Айегун 3 1
4. Крамер Блаж 2 1
5. Сисей Ассан 3 0
6. Крьезиу Хекуран 1 1
7. Маркезано Антонио 2 0
8. Алити Фидан 2 0
9. Джемаили Блерим 1 0
10. Шёнбахлер Марко 1 0
11. Бреше Янник 1 0
12. Кололли Беньямин 1 0
13. Ронер Фабиан 1 0
14. Домджони Тони 1 0
15. Ньонто Вильфред 1 0
Вадуц
# Игрок      
1. Визер Сандро 5 1
2. Симани Денис 5 0
3. Люхингер Габриэль 5 0
4. Прокопич Борис 3 1
5. Шмид Янник 3 0
6. Обексер Линус 3 0
7. Гассер Седрик 3 0
8. Зуттер Мануэль 2 0
9. Чичек Тунахан 2 0
10. Гайич Милан 2 0
11. Дорн Пиус 2 0
12. Кулибали Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 9.52% (2) 19.05% (4) 14.29% (3) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5)
 Вадуц 0 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 33.33% (4)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Базель 1:4 Цюрих Цюрих 3:1 Люцерн Цюрих 0:0 Сьон Цюрих 0:1 Серветт
Люцерн 0:0 Цюрих Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих
Вадуц Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Вадуц 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур
Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Вадуц: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Вадуц 1:4 Цюрих Суперлига Вадуц 1:5 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:3 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 2:1 Цюрих Товарищеские матчи
Цюрих 3:1 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 0:2 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Цюрих Суперлига Вадуц 3:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:4 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Вадуц Товарищеские матчи Цюрих 1:3 Вадуц Товарищеские матчи Цюрих 3:2 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 3:5 Цюрих Суперлига Цюрих 5:0 Вадуц Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
2. Базель Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
3. Санкт-Галлен Заявка 15 6 5 4 14 - 12 23
4. Лугано Заявка 15 5 8 2 15 - 13 23
5. Цюрих Заявка 16 6 4 6 23 - 18 22
6. Серветт Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
7. Лозанна-Спорт Заявка 15 5 4 6 18 - 18 19
8. Сьон Заявка 15 3 7 5 15 - 20 16
9. Люцерн Заявка 14 3 4 7 20 - 23 13
10. Вадуц Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
3. Лозанна-Спорт Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
4. Лугано Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
5. Цюрих Заявка 8 3 2 3 10 - 6 11
6. Санкт-Галлен Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
7. Сьон Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
8. Серветт Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
9. Люцерн Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2. Санкт-Галлен Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
3. Лугано Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
4. Цюрих Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
5. Базель Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
6. Серветт Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 7 1 4 2 7 - 10 7
8. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Вадуц Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
10. Сьон Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Крамер Блаж получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Гайич Милан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 18.00 4.15 1.30
Бонус: 10 000 ₽ 1.81 3.50 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.72 5.15
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 4.60 1.20
  10.78 3.80 1.44

Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Вадуц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вадуц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Вадуц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.70 1.25 2.90 1.38 1.95 1.80 1.55 2.35 1.37 2.90 1.13 5.40 1.06 7.60
11.50 1.01 10.50 1.02 3.70 1.22 3.26 1.34 2.18 1.76 1.68 2.19 1.44 2.70 1.19 4.30 1.13 4.80 1.03 8.30 1.05 7.60
2.65 1.44 1.80 1.95 1.52 2.42 1.08 7.00 1.04 9.00 1.82 1.99 1.04 9.00 1.03 10.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.04 9.30 1.03 9.40 1.01 14.50
4.03 1.25 3.37 1.33 2.69 1.49 1.98 1.88 1.38 3.12 1.20 4.59 1.65 2.31 1.41 2.97 1.30 3.62 1.61 2.37 1.43 2.89 1.50 2.67 1.30 3.59 1.16 5.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.36 1.99 1.76 1.45 2.65 1.10 6.20
3.38 1.32 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.75 1.13 6.00
1.14 5.20 1.23 3.90 1.13 5.40 1.15 5.30 1.09 6.50
1.76 2.12 1.46 2.77 1.17 5.13 1.44 2.86 1.47 2.78 1.36 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.76 2.00 1.21 4.10
4.45 1.23 3.10 1.37 1.83 1.98 1.36 3.12 1.24 4.05
3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.05 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.02
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.05 1.35
Где смотреть матч Цюрих 0:1 Вадуц онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 