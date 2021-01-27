Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Лестер
13
Мина
Йерри
22
Годфри
Бен
21
Гомеш
Андре
26
Дэйвис
Том
12
Динь
Люка
15
Барнс
Харви
17
Перес
Айосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
12 Динь ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Ольсен РобинВратарь
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
-
17 Перес АйосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|11
|0.65
|2.
|Родригес Хамес
|3
|0.18
|3.
|Кин Майкл
|3
|0.18
|4.
|Ришарлисон
|2 (1)
|0.12
|5.
|Сигурдссон Гильфи
|2 (1)
|0.12
|6.
|Мина Йерри
|2
|0.12
|7.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.06
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.06
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.06
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.06
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Гомеш Андре
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|11 (6)
|0.58
|2.
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.32
|3.
|Барнс Харви
|6
|0.32
|4.
|Тилеманс Юри
|4 (2)
|0.21
|5.
|Кастань Тимоти
|1
|0.05
|6.
|Прает Деннис
|1
|0.05
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.05
|8.
|Перес Айосе
|1
|0.05
|9.
|Ндиди Уилфред
|1
|0.05
|10.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|11.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|12.
|Эванс Джонни
|0
|0
|13.
|Менди Нампалис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|5
|0
|2.
|Аллан Маркес
|4
|0
|3.
|Ришарлисон
|2
|1
|4.
|Холгейт Мэйсон
|3
|0
|5.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|6.
|Годфри Бен
|3
|0
|7.
|Гомеш Андре
|2
|0
|8.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|9.
|Динь Люка
|0
|1
|10.
|Тосун Дженк
|1
|0
|11.
|Родригес Хамес
|1
|0
|12.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|13.
|Мина Йерри
|1
|0
|14.
|Дэйвис Том
|1
|0
|15.
|Нкунку Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|5
|0
|2.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|3.
|Менди Нампалис
|4
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|4
|0
|5.
|Фофана Уэсли
|4
|0
|6.
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|7.
|Джастин Джеймс
|3
|0
|8.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|9.
|Ндиди Уилфред
|2
|0
|10.
|Перес Айосе
|1
|0
|11.
|Варди Джейми
|1
|0
|12.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|13.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|14.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|15.
|Томас Люк
|1
|0
|16.
|Чодури Хамза
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|Лестер
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|34.38% (11)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +12 =2 -6Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон
Лестер Последние 20 матчей: +13 =3 -4Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер
Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
Лестер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Эвертон 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:2 Лестер Премьер-лига Эвертон 1:2 Лестер Кубок Лестер 0:2 Эвертон Премьер-лига Лестер 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:3 Лестер Премьер-лига Эвертон 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Лестер Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 13
|41
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 25
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|35 - 21
|38
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 22
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|7.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|8.
|Астон Вилла
|2:2 Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 20
|30
|9.
|Арсенал
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 20
|30
|10.
|Челси
|0:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 23
|30
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 24
|29
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 29
|23
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 36
|23
|15.
|Бёрнли
|2:2 Заявка
|19
|5
|5
|9
|12 - 24
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 34
|19
|17.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|20
|3
|9
|8
|22 - 29
|18
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 27
|13
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|15 - 48
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Астон Вилла
|2:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|15.
|Бёрнли
|2:2 Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|17.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 29
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Астон Вилла
|2:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|9.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Челси
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|12.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Бёрнли
|2:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эвертон - Лестер
Исход игры
Эвертон
20.8% (30)
Ничья
43.8% (63)
Лестер
35.4% (51)
Тотал 2.5
Больше
51.06% (72)
Меньше
48.94% (69)
Обе команды забьют
Да
90.78% (128)
Нет
9.22% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.9% (56)
1:2 Лестер
24.3% (35)
2:1 Эвертон
18.1% (26)
0:1 Лестер
5.6% (8)
2:2 Ничья
4.9% (7)
1:0 Эвертон
1.4% (2)
2:0 Эвертон
1.4% (2)
1:3 Лестер
1.4% (2)
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