Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
Шеффилд Юнайтед
27
Теллес
Алекс
15
Джагелка
Фил
22
Ампаду
Этан
29
Брайан
Кин
10
Шарп
Билли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
22 Ампаду ЭтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Брайан КинПолузащитник
- Нападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
-
24 Брюстер РианНападающий
-
14 Бёрк ОливерНападающий
-
11 Муссе ЛиНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|11 (5)
|0.58
|2.
|Рэшфорд Маркус
|7
|0.37
|3.
|Кавани Эдинсон
|4
|0.21
|4.
|Погба Поль
|3
|0.16
|5.
|Марсьяль Антони
|2
|0.11
|6.
|Мактоминай Скотт
|2
|0.11
|7.
|Линделоф Виктор
|1
|0.05
|8.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0.05
|9.
|Магуайр Гарри
|1
|0.05
|10.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.05
|11.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.05
|12.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.05
|13.
|Мата Хуан
|0
|0
|14.
|Шоу Люк
|0
|0
|15.
|Теллес Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|5
|0.26
|2.
|Шарп Билли
|2 (2)
|0.11
|3.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.05
|4.
|Макбарни Оливер
|1
|0.05
|5.
|Богл Джейден
|1
|0.05
|6.
|Флек Джон
|0
|0
|7.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|8.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|9.
|Бёрк Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|2.
|Магуайр Гарри
|4
|0
|3.
|Шоу Люк
|4
|0
|4.
|Фред Сантос
|3
|0
|5.
|Рэшфорд Маркус
|3
|0
|6.
|Матич Неманья
|2
|0
|7.
|Погба Поль
|2
|0
|8.
|Байи Эрик
|2
|0
|9.
|Джеймс Дэниэл
|2
|0
|10.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|11.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|12.
|Хендерсон Дин
|1
|0
|13.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|14.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|5
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|4
|1
|3.
|Берге Сандер
|4
|0
|4.
|Стивенс Энда
|3
|0
|5.
|Норвуд Оливер
|3
|0
|6.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0
|7.
|Бэлдок Джордж
|2
|0
|8.
|Робинсон Джек
|2
|0
|9.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|10.
|Джагелка Фил
|1
|0
|11.
|Шарп Билли
|1
|0
|12.
|Лоу Макс
|1
|0
|13.
|Башам Крис
|1
|0
|14.
|Флек Джон
|1
|0
|15.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|16.
|Осборн Бен
|1
|0
|17.
|Ремсдейл Арон
|1
|0
|18.
|Ампаду Этан
|1
|0
|19.
|Богл Джейден
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|28.57% (10)
|Шеффилд Юнайтед
|30% (3)
|10% (1)
|0
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +14 =3 -3Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +3 =2 -15Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 13
|41
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 25
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|35 - 21
|38
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 22
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|7.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|8.
|Астон Вилла
|2:2 Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 20
|30
|9.
|Арсенал
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 20
|30
|10.
|Челси
|0:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 23
|30
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 24
|29
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 29
|23
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 36
|23
|15.
|Бёрнли
|2:2 Заявка
|19
|5
|5
|9
|12 - 24
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 34
|19
|17.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|20
|3
|9
|8
|22 - 29
|18
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 27
|13
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|15 - 48
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Астон Вилла
|2:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|15.
|Бёрнли
|2:2 Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|17.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 29
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Астон Вилла
|2:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|9.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Челси
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|12.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Бёрнли
|2:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Манчестер Юнайтед
97.9% (140)
Ничья
1.4% (2)
Шеффилд Юнайтед
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (55)
Меньше
60.71% (85)
Обе команды забьют
Да
23.57% (33)
Нет
76.43% (107)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
51% (73)
3:0 Манчестер Юнайтед
13.3% (19)
3:1 Манчестер Юнайтед
11.9% (17)
2:1 Манчестер Юнайтед
8.4% (12)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.3% (9)
4:0 Манчестер Юнайтед
2.8% (4)
1:1 Ничья
1.4% (2)
4:1 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
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