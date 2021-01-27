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Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
38
Туанзебе
Аксел
5
Магуайр
Гарри
27
Теллес
Алекс
31
Матич
Неманья
6
Погба
Поль
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
9
Марсьяль
Антони
10
Рэшфорд
Маркус
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
15
Джагелка
Фил
22
Ампаду
Этан
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
29
Брайан
Кин
17
Макголдрик
Дэвид
10
Шарп
Билли
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 11 (5) 0.58
2. Рэшфорд Маркус 7 0.37
3. Кавани Эдинсон 4 0.21
4. Погба Поль 3 0.16
5. Марсьяль Антони 2 0.11
6. Мактоминай Скотт 2 0.11
7. Линделоф Виктор 1 0.05
8. Уан-Биссака Аарон 1 0.05
9. Магуайр Гарри 1 0.05
10. Ван де Бек Донни 1 0.05
11. Джеймс Дэниэл 1 0.05
12. Гринвуд Мэйсон 1 0.05
13. Мата Хуан 0 0
14. Шоу Люк 0 0
15. Теллес Алекс 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 5 0.26
2. Шарп Билли 2 (2) 0.11
3. Берге Сандер 1 (1) 0.05
4. Макбарни Оливер 1 0.05
5. Богл Джейден 1 0.05
6. Флек Джон 0 0
7. Бэлдок Джордж 0 0
8. Ландстрем Джон 0 0
9. Бёрк Оливер 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 4 0
2. Магуайр Гарри 4 0
3. Шоу Люк 4 0
4. Фред Сантос 3 0
5. Рэшфорд Маркус 3 0
6. Матич Неманья 2 0
7. Погба Поль 2 0
8. Байи Эрик 2 0
9. Джеймс Дэниэл 2 0
10. Марсьяль Антони 0 1
11. Кавани Эдинсон 1 0
12. Хендерсон Дин 1 0
13. Фосу-Менса Тимоти 1 0
14. Гринвуд Мэйсон 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 5 1
2. Ландстрем Джон 4 1
3. Берге Сандер 4 0
4. Стивенс Энда 3 0
5. Норвуд Оливер 3 0
6. Макголдрик Дэвид 2 0
7. Бэлдок Джордж 2 0
8. Робинсон Джек 2 0
9. Бёрк Оливер 2 0
10. Джагелка Фил 1 0
11. Шарп Билли 1 0
12. Лоу Макс 1 0
13. Башам Крис 1 0
14. Флек Джон 1 0
15. Макбарни Оливер 1 0
16. Осборн Бен 1 0
17. Ремсдейл Арон 1 0
18. Ампаду Этан 1 0
19. Богл Джейден 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 8.57% (3) 17.14% (6) 11.43% (4) 11.43% (4) 22.86% (8) 28.57% (10)
 Шеффилд Юнайтед 30% (3) 10% (1) 0 10% (1) 20% (2) 30% (3)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 12 5 2 36 - 13 41
2. Манчестер Юнайтед Заявка 19 12 4 3 36 - 25 40
3. Лестер Заявка 19 12 2 5 35 - 21 38
4. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
5. Ливерпуль Заявка 19 9 7 3 37 - 22 34
6. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
7. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
8. Астон Вилла 2:2 Заявка 18 9 3 6 33 - 20 30
9. Арсенал Заявка 20 9 3 8 26 - 20 30
10. Челси 0:0 Заявка 20 8 6 6 33 - 23 30
11. Саутгемптон Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 20 6 5 9 21 - 29 23
14. Кристал Пэлас Заявка 20 6 5 9 24 - 36 23
15. Бёрнли 2:2 Заявка 19 5 5 9 12 - 24 20
16. Ньюкасл Заявка 20 5 4 11 19 - 34 19
17. Брайтон 0:0 Заявка 20 3 9 8 22 - 29 18
18. Фулхэм 0:0 Заявка 19 2 7 10 15 - 27 13
19. Вест Бромвич Заявка 20 2 5 13 15 - 48 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Саутгемптон Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси 0:0 Заявка 10 4 4 2 19 - 11 16
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Астон Вилла 2:2 Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
12. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
15. Бёрнли 2:2 Заявка 9 3 2 4 7 - 10 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Фулхэм 0:0 Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон 0:0 Заявка 10 0 6 4 10 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 2 7 5 - 29 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Астон Вилла 2:2 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
7. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси 0:0 Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
12. Брайтон 0:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 16 11
16. Бёрнли 2:2 Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм 0:0 Заявка 9 1 4 4 8 - 12 7
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2021, осталось 39 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 143
    Манчестер Юнайтед 97.9% (140)
    X 1.4% (2)
    Шеффилд Юнайтед 0.7% (1)
    +1
    выиграет Манчестер Юнайтед
    "Манчестер Юнайтед" набрал классную форму, сейчас для клуба просто не соперников, поэтому то, что... Ещё
    Андрей Трунов #
    Все прогнозы
    2.5 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    1.32
    6.40
    11.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.28 5.90 10.50
    Бонус: 10 000 ₽ 1.30 6.40 11.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.32 6.00 10.75
    Бонус: 5 000 ₽ 1.30 6.10 10.00
      1.30 6.10 10.97

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.00 1.18 3.70 1.27 2.45 1.56 1.93 1.88 1.58 2.39 1.27 3.70 1.24 4.10 1.09 7.00 1.09 7.60
    10.50 1.01 4.65 1.15 3.80 1.23 2.36 1.56 1.89 1.91 1.60 2.49 1.30 3.52 1.22 4.10 1.07 6.90 1.04 8.60
    18.00 0.00 12.00 1.03 4.80 1.16 4.00 1.31 2.45 1.57 2.17 1.74 1.92 1.94 1.73 2.18 1.59 2.45 1.30 3.50 1.22 4.20 1.09 6.70 1.05 7.30 1.01 14.00
    4.97 1.20 2.81 1.49 2.44 1.61 2.16 1.76 1.89 2.01 1.68 2.30 1.55 2.59 1.21 4.89
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.55 1.27 2.43 1.52 1.59 2.26 1.15 4.90
    3.64 1.28 2.45 1.53 1.61 2.31 1.25 3.95 1.16 5.20
    2.40 1.58 1.59 2.33 1.22 4.20
    3.18 1.40 2.51 1.58 1.88 2.03 1.61 2.46 1.41 3.10
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.00 1.15 2.01 1.75 1.49 2.50 1.30 3.35
    5.05 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52
    3.25 1.31 1.95 1.75 1.50 2.48 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.00 1.75
    1.98 1.83
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.17
    4.90 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.27
    3.35 1.30
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    97.9% (140)
    Ничья
    1.4% (2)
    Шеффилд Юнайтед
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.29% (55)
    Меньше
    60.71% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    23.57% (33)
    Нет
    76.43% (107)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    51% (73)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    13.3% (19)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    11.9% (17)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    8.4% (12)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    6.3% (9)
    4:0 Манчестер Юнайтед
    2.8% (4)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
    4:1 Манчестер Юнайтед
    1.4% (2)
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