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Серкль Брюгге
1:2
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
1:0
28' Гол
Мусаба Антони
1:1
37' Гол
Мехеле Брандон
54' Желтая карточка
Денсвил Стефано
1:2
58' Гол
Ланг Ноа
79' Желтая карточка
Ритс Матс
90'+5
1
Дидийон
Томас
3
Бейтс
Дэвид
4
Таравель
Жереми
15
Павлович
Страхиня
41
Бьянкон
Жулиан
10
Хотич
Дино
14
Ванхутт
Шарль
20
Оггас
Кевин
2
Витиньо
Виктор
II
11
Мусаба
Антони
9
Угбо
Ике
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
5
Коссуну
Одилон
24
Денсвил
Стефано
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
90
Кетеларе
Шарль
29
Дост
Бас
10
Ланг
Ноа
Серкль Брюгге
3-5-2
Брюгге
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угбо Ике 11 (1) 0.46
2. Мусаба Антони 6 0.25
3. Хотич Дино 4 (1) 0.17
4. Мбенза Гай 2 0.08
5. Оггас Кевин 1 0.04
6. Азар Килиан 1 0.04
7. Витиньо Виктор II 1 0.04
8. Кануте Франк 1 0.04
9. Марселен Жан 1 0.04
10. Павлович Страхиня 1 0.04
11. Сомерс Тибо 1 0.04
12. Таравель Жереми 0 0
13. Велковски Димитар 0 0
14. Ванхутт Шарль 0 0
Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьятта Крепен 10 0.42
2. Ланг Ноа 8 (1) 0.33
3. Ванакен Ханс 5 (2) 0.21
4. Вормер Руд 4 0.17
5. Дост Бас 4 0.17
6. Окереке Давид 4 0.17
7. Крменчик Михал 3 0.13
8. Баджи Юссуф 3 0.13
9. Ритс Матс 2 0.08
10. Мехеле Брандон 2 0.08
11. Кетеларе Шарль 1 0.04
12. Коссуну Одилон 1 0.04
13. Дели Симон 1 0.04
14. Баланта Эдер 1 0.04
15. Соболь Эдуард 0 0
16. Шрейверс Сьебе 0 0
17. Деннис Эммануэль 0 0
18. Рикка Федерико 0 0
19. Мата Клинтон 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 6 0
2. Бейтс Дэвид 4 1
3. Марселен Жан 5 0
4. Лопес Леонардо 2 1
5. Таравель Жереми 3 0
6. Хотич Дино 3 0
7. Азар Килиан 3 0
8. Кануте Франк 3 0
9. Ванхутт Шарль 3 0
10. Бьянкон Жулиан 3 0
11. Угбо Ике 2 0
12. Витиньо Виктор II 2 0
13. Мусаба Антони 2 0
14. Сомерс Тибо 2 0
15. Коррин Александр 1 0
16. Велковски Димитар 1 0
17. Оггас Кевин 1 0
18. Декостере Роббе 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Баланта Эдер 4 0
2. Ланг Ноа 4 0
3. Ритс Матс 3 0
4. Соболь Эдуард 3 0
5. Деннис Эммануэль 3 0
6. Ванакен Ханс 1 1
7. Вормер Руд 2 0
8. Дели Симон 2 0
9. Мата Клинтон 2 0
10. Миньоле Симон 1 0
11. Крменчик Михал 1 0
12. Денсвил Стефано 1 0
13. Мехеле Брандон 1 0
14. Рикка Федерико 1 0
15. Дьятта Крепен 1 0
16. Коссуну Одилон 1 0
17. Баджи Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серкль Брюгге 6.67% (2) 20% (6) 10% (3) 20% (6) 6.67% (2) 36.67% (11)
 Брюгге 12.24% (6) 14.29% (7) 18.37% (9) 20.41% (10) 14.29% (7) 20.41% (10)

Предыдущие игры

Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Стандард Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:1 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Сент-Трюйден 1:2 Брюгге
Брюгге 3:0 Эйпен Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге

Последние игры между собой

Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Брюгге: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:2 Брюгге Первый дивизион А
Брюгге 4:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:3 Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 5:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Премьер-лига Брюгге 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:1 Брюгге Премьер-лига Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:3 Брюгге Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 24 17 3 4 50 - 17 54
2. Генк Заявка 24 12 6 6 49 - 33 42
3. Антверпен Заявка 24 12 4 8 38 - 32 40
4. Остенде 1:0 Заявка 24 11 5 8 34 - 29 38
5. Стандард 0:1 Заявка 24 10 7 7 33 - 25 37
6. Андерлехт Заявка 24 9 10 5 34 - 26 37
7. АХ Лёвен Заявка 24 10 6 8 40 - 40 36
8. Шарлеруа Заявка 24 10 4 10 35 - 33 34
9. Беерсхот-Вильрейк Заявка 24 10 4 10 45 - 48 34
10. Мехелен Заявка 24 9 5 10 38 - 42 32
11. Гент Заявка 24 9 4 11 34 - 31 31
12. Зульте-Варегем Заявка 24 9 3 12 36 - 44 30
13. Кортрейк Заявка 24 8 6 10 28 - 34 30
14. Эйпен Заявка 24 7 9 8 29 - 39 30
15. Сент-Трюйден Заявка 24 7 6 11 30 - 37 27
16. Мускрон-Перювельз Заявка 24 6 7 11 22 - 33 25
17. Серкль Брюгге Заявка 24 7 1 16 30 - 41 22
18. Васланд-Беверен Заявка 24 5 6 13 30 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 12 7 5 0 18 - 6 26
2. Брюгге Заявка 12 8 1 3 21 - 10 25
3. Генк Заявка 12 7 4 1 28 - 14 25
4. Остенде 1:0 Заявка 12 7 3 2 23 - 14 24
5. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 6 3 3 25 - 20 21
6. Антверпен Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
7. АХ Лёвен Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
8. Стандард 0:1 Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
9. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 12 - 8 17
10. Кортрейк Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
11. Сент-Трюйден Заявка 12 4 3 5 14 - 14 15
12. Эйпен Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
13. Гент Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
14. Мускрон-Перювельз Заявка 12 3 5 4 13 - 13 14
15. Мехелен Заявка 13 4 2 7 22 - 25 14
16. Зульте-Варегем Заявка 13 3 2 8 14 - 27 11
17. Серкль Брюгге Заявка 12 3 0 9 18 - 24 9
18. Васланд-Беверен Заявка 11 2 1 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 12 9 2 1 29 - 7 29
2. Зульте-Варегем Заявка 11 6 1 4 22 - 17 19
3. Антверпен Заявка 12 6 1 5 19 - 17 19
4. Мехелен Заявка 11 5 3 3 16 - 17 18
5. Стандард 0:1 Заявка 12 5 2 5 15 - 11 17
6. Генк Заявка 12 5 2 5 21 - 19 17
7. Гент Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
8. Шарлеруа Заявка 13 5 2 6 23 - 25 17
9. АХ Лёвен Заявка 12 4 4 4 24 - 24 16
10. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
11. Остенде 1:0 Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
12. Васланд-Беверен Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
13. Кортрейк Заявка 11 3 4 4 8 - 10 13
14. Серкль Брюгге Заявка 12 4 1 7 12 - 17 13
15. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 4 1 7 20 - 28 13
16. Сент-Трюйден Заявка 12 3 3 6 16 - 23 12
17. Мускрон-Перювельз Заявка 12 3 2 7 9 - 20 11
18. Андерлехт Заявка 12 2 5 5 16 - 20 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Мехеле Брандон бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Мусаба Антони бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.06
Бонус: 10 000 ₽ 7.20 4.70 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 8.20 5.20 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 47.00 7.50 1.08
  40.64 8.50 1.10

Самый высокий коэффициент на матч «Серкль Брюгге» – «Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серкль Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серкль Брюгге» – «Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.30 1.20 2.19 1.63 1.73 2.03 1.47 2.55 1.18 4.50 1.06 7.80
11.75 1.00 10.75 1.01 4.75 1.17 3.38 1.32 2.44 1.62 1.87 1.93 1.54 2.41 1.22 3.88 1.19 4.05 1.06 6.75 1.05 7.40
10.50 1.02 8.50 1.05 7.20 1.07 5.40 1.13 3.55 1.27 2.11 1.74 2.35 1.55 1.02 11.00 1.18 4.50 1.10 6.25 1.02 11.00 1.01 12.60 1.01 12.00
4.56 1.22 2.70 1.48 2.30 1.65 1.92 1.95 1.69 2.22 1.51 2.61 3.32 1.34 2.30 1.65 1.53 2.58 1.30 3.58 1.99 1.88 1.62 2.36 1.44 2.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.30 1.30 2.24 1.60 1.53 2.40 1.13 5.40
3.38 1.32 2.32 1.61 1.55 2.45 1.24 4.05 1.16 5.30
2.55 1.47 1.62 2.20 1.30 2.42 1.09 6.50 1.05 8.50
2.34 1.61 1.92 1.93 1.46 2.73 1.30 3.52 1.58 2.45 1.40 3.09 1.31 3.48 1.16 5.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.89 1.85 1.26 3.65
5.00 1.17 3.30 1.33 1.97 1.84 1.47 2.68 1.30 3.52
3.45 1.28 1.85 1.89 1.47 2.55 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.86
1.18 4.50
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
3.15 1.33
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