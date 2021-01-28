Серкль Брюгге
1:2
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Брюгге
1:0
28' ГолМусаба Антони
1:1
37' ГолМехеле Брандон
54' Желтая карточкаДенсвил Стефано
1:2
58' ГолЛанг Ноа
79' Желтая карточкаРитс Матс
10
Хотич
Дино
20
Оггас
Кевин
9
Угбо
Ике
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
29
Дост
Бас
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
-
12 Денкей КевинНападающий
-
Главный тренер: Клемент Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Ход матча
28'
1:0
37'
1:1
54'
79'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угбо Ике
|11 (1)
|0.46
|2.
|Мусаба Антони
|6
|0.25
|3.
|Хотич Дино
|4 (1)
|0.17
|4.
|Мбенза Гай
|2
|0.08
|5.
|Оггас Кевин
|1
|0.04
|6.
|Азар Килиан
|1
|0.04
|7.
|Витиньо Виктор II
|1
|0.04
|8.
|Кануте Франк
|1
|0.04
|9.
|Марселен Жан
|1
|0.04
|10.
|Павлович Страхиня
|1
|0.04
|11.
|Сомерс Тибо
|1
|0.04
|12.
|Таравель Жереми
|0
|0
|13.
|Велковски Димитар
|0
|0
|14.
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьятта Крепен
|10
|0.42
|2.
|Ланг Ноа
|8 (1)
|0.33
|3.
|Ванакен Ханс
|5 (2)
|0.21
|4.
|Вормер Руд
|4
|0.17
|5.
|Дост Бас
|4
|0.17
|6.
|Окереке Давид
|4
|0.17
|7.
|Крменчик Михал
|3
|0.13
|8.
|Баджи Юссуф
|3
|0.13
|9.
|Ритс Матс
|2
|0.08
|10.
|Мехеле Брандон
|2
|0.08
|11.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.04
|12.
|Коссуну Одилон
|1
|0.04
|13.
|Дели Симон
|1
|0.04
|14.
|Баланта Эдер
|1
|0.04
|15.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|16.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|17.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|18.
|Рикка Федерико
|0
|0
|19.
|Мата Клинтон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|6
|0
|2.
|Бейтс Дэвид
|4
|1
|3.
|Марселен Жан
|5
|0
|4.
|Лопес Леонардо
|2
|1
|5.
|Таравель Жереми
|3
|0
|6.
|Хотич Дино
|3
|0
|7.
|Азар Килиан
|3
|0
|8.
|Кануте Франк
|3
|0
|9.
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|10.
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|11.
|Угбо Ике
|2
|0
|12.
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|13.
|Мусаба Антони
|2
|0
|14.
|Сомерс Тибо
|2
|0
|15.
|Коррин Александр
|1
|0
|16.
|Велковски Димитар
|1
|0
|17.
|Оггас Кевин
|1
|0
|18.
|Декостере Роббе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баланта Эдер
|4
|0
|2.
|Ланг Ноа
|4
|0
|3.
|Ритс Матс
|3
|0
|4.
|Соболь Эдуард
|3
|0
|5.
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|6.
|Ванакен Ханс
|1
|1
|7.
|Вормер Руд
|2
|0
|8.
|Дели Симон
|2
|0
|9.
|Мата Клинтон
|2
|0
|10.
|Миньоле Симон
|1
|0
|11.
|Крменчик Михал
|1
|0
|12.
|Денсвил Стефано
|1
|0
|13.
|Мехеле Брандон
|1
|0
|14.
|Рикка Федерико
|1
|0
|15.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|16.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|17.
|Баджи Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серкль Брюгге
|6.67% (2)
|20% (6)
|10% (3)
|20% (6)
|6.67% (2)
|36.67% (11)
|Брюгге
|12.24% (6)
|14.29% (7)
|18.37% (9)
|20.41% (10)
|14.29% (7)
|20.41% (10)
Предыдущие игры
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +5 =2 -13Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Стандард Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =4 -4Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:1 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Сент-Трюйден 1:2 Брюгге
Брюгге 3:0 Эйпен Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге
Последние игры между собой
Серкль Брюгге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Брюгге: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Брюгге 4:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 2:3 Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 5:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 2:0 Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:3 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Кубок Бельгии Брюгге 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Премьер-лига Брюгге 1:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Брюгге 0:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 3:1 Брюгге Премьер-лига Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:3 Брюгге Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|50 - 17
|54
|2.
|Генк
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|49 - 33
|42
|3.
|Антверпен
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|38 - 32
|40
|4.
|Остенде
|1:0 Заявка
|24
|11
|5
|8
|34 - 29
|38
|5.
|Стандард
|0:1 Заявка
|24
|10
|7
|7
|33 - 25
|37
|6.
|Андерлехт
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|34 - 26
|37
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|40 - 40
|36
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 33
|34
|9.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|45 - 48
|34
|10.
|Мехелен
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|38 - 42
|32
|11.
|Гент
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|34 - 31
|31
|12.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|36 - 44
|30
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 34
|30
|14.
|Эйпен
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 39
|30
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|30 - 37
|27
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|22 - 33
|25
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|24
|7
|1
|16
|30 - 41
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|30 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|18 - 6
|26
|2.
|Брюгге
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 10
|25
|3.
|Генк
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 14
|25
|4.
|Остенде
|1:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 14
|24
|5.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|6.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|8.
|Стандард
|0:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|12.
|Эйпен
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|14.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|15.
|Мехелен
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 25
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 27
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|18 - 24
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 7
|29
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 17
|19
|3.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 17
|19
|4.
|Мехелен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|5.
|Стандард
|0:1 Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 11
|17
|6.
|Генк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 19
|17
|7.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 25
|17
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 24
|16
|10.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|11.
|Остенде
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|12.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 28
|13
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 20
|11
Победитель
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