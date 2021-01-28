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  3. Германия
Санкт-Паули
2:2
Перерыв

Стадион:
Бохум
0'
1:0
4' Гол
Бургшталлер Гвидо
10' Желтая карточка
Гамбоа Кристиан
1:1
28' Гол
Цоллер Симон
2:1
32' Гол
Киере Даниэль-Кофи
2:2
43' Гол
Цоллер Симон
21
Dejan
Stoyanovich1
25
Джигала
Адам
4
Цирайс
Филипп
15
Бубалла
Даниэль
23
Пакарада
Леарт
26
Бенателли
Рико
20
Беккер
Финн
8
Саласар
Родриго
17
Киере
Даниэль-Кофи
22
Мармуш
Омар
9
Бургшталлер
Гвидо
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
11
Бокхорн
Эберт
32
Цуль
Роберт
21
Хольтманн
Геррит
9
Цоллер
Симон
Санкт-Паули
4-1-2-1-2
Бохум
4-2-3-1

Ход матча

4'
Бургшталлер Гвидо
1:0
10'
 
Гамбоа Кристиан
28'
1:1
Цоллер Симон
(Цуль Роберт)
32'
Киере Даниэль-Кофи
(Саласар Родриго)
2:1
43'
2:2
Цоллер Симон
(Хольтманн Геррит)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киере Даниэль-Кофи 4 0.22
2. Саласар Родриго 4 (2) 0.22
3. Бургшталлер Гвидо 3 0.17
4. Диттген Макс 3 0.17
5. Макиенок Симон 2 0.11
6. Бенателли Рико 2 0.11
7. Мармуш Омар 2 0.11
8. Бубалла Даниэль 1 0.06
9. Виекхофф Яннес 1 0.06
10. Флэк Леон 1 0.06
11. Igor Matanovic 1 0.06
12. Дашнер Лукас 0 0
13. Цандер Лука-Милан 0 0
14. Пакарада Леарт 0 0
Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цуль Роберт 9 (2) 0.5
2. Цоллер Симон 9 0.5
3. Блум Данни 3 (1) 0.17
4. Теше Роберт 3 0.17
5. Айсфельд Томас 2 0.11
6. Пантович Милош 2 0.11
7. Ганвула Сильвер 1 0.06
8. Данило Соарес 1 0.06
9. Чибсах Юссиф 1 0.06
10. Новотны Сома 1 0.06
11. Хольтманн Геррит 0 0
12. Бокхорн Эберт 0 0
13. Гамбоа Кристиан 0 0
14. Лайч Максим 0 0

Карточки

Санкт-Паули
# Игрок      
1. Ольссон Себастьян 5 0
2. Кнолль Марвин 3 1
3. Авевор Кристофер 4 0
4. Бенателли Рико 3 0
5. Беккер Финн 3 0
6. Саласар Родриго 3 0
7. Аремю Афииз 3 0
8. Диттген Макс 2 0
9. Бубалла Даниэль 2 0
10. Пакарада Леарт 2 0
11. Лоуренс Джеймс 2 0
12. Бургшталлер Гвидо 1 0
13. Тащи Борис 1 0
14. Джигала Адам 1 0
15. Цандер Лука-Милан 1 0
16. Бродерсен Свенд 1 0
17. Киере Даниэль-Кофи 1 0
18. Igor Matanovic 1 0
Бохум
# Игрок      
1. Гамбоа Кристиан 7 0
2. Лосилья Антони 6 0
3. Блум Данни 4 0
4. Данило Соарес 4 0
5. Ганвула Сильвер 3 0
6. Хольтманн Геррит 1 1
7. Цуль Роберт 2 0
8. Лайч Максим 2 0
9. Бокхорн Эберт 2 0
10. Лабропулос Василис 2 0
11. Чибсах Юссиф 1 0
12. Айсфельд Томас 1 0
13. Риман Мануэль 1 0
14. Цоллер Симон 1 0
15. Белла-Котчап Армель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Паули 13.64% (3) 13.64% (3) 4.55% (1) 18.18% (4) 4.55% (1) 45.45% (10)
 Бохум 9.68% (3) 9.68% (3) 16.13% (5) 9.68% (3) 19.35% (6) 35.48% (11)

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Санкт-Паули 2:0 Ян Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 1:1 Санкт-Паули
Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Фортуна Санкт-Паули 2:2 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Падерборн 2:0 Санкт-Паули Вердер 2:4 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:3 Карлсруэ Гамбург 2:2 Санкт-Паули Дармштадт 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:2 Нюрнберг Вердер 4:1 Санкт-Паули Зандхаузен 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Бохум 2:2 Санкт-Паули Эльверсберг 4:2 Санкт-Паули
Бохум Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Зандхаузен 1:1 Бохум Бохум 3:1 Нюрнберг Ян 0:2 Бохум Бохум 2:1 Дармштадт
Майнц 2:2 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 3:0 Падерборн Хольштайн Киль 3:1 Бохум Бохум 5:0 Фортуна Гамбург 1:3 Бохум Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули Энгерс 0:3 Бохум

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Бохум: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Бохум 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Бохум Бундеслига 2
Бохум 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Товарищеские матчи Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 5:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Бохум 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Бохум Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 18 11 4 3 40 - 21 37
2. Бохум 2:2 Заявка 18 10 4 4 34 - 19 34
3. Хольштайн Киль Заявка 18 9 6 3 29 - 18 33
4. Гройтер Фюрт Заявка 18 9 5 4 34 - 23 32
5. Фортуна Заявка 18 9 5 4 27 - 22 32
6. Карлсруэ Заявка 18 9 2 7 31 - 26 29
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 18 8 4 6 27 - 22 28
8. Ганновер 96 Заявка 18 8 2 8 28 - 21 26
9. Падерборн Заявка 18 7 5 6 23 - 20 26
10. Хайденхайм Заявка 18 7 5 6 23 - 22 26
11. Ян Заявка 18 6 5 7 22 - 25 23
12. Оснабрюк Заявка 18 6 4 8 20 - 28 22
13. Дармштадт Заявка 18 6 3 9 29 - 33 21
14. Нюрнберг Заявка 18 5 5 8 25 - 29 20
15. Айнтрахт Бр Заявка 18 4 5 9 17 - 36 17
16. Санкт-Паули 2:2 Заявка 18 3 8 7 25 - 32 17
17. Зандхаузен Заявка 18 4 3 11 19 - 37 15
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 18 2 3 13 19 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Фортуна Заявка 9 6 3 0 16 - 8 21
3. Бохум 2:2 Заявка 9 6 2 1 20 - 6 20
4. Гамбург Заявка 9 6 1 2 23 - 9 19
5. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 5 2 2 16 - 11 17
6. Падерборн Заявка 9 5 2 2 15 - 11 17
7. Ганновер 96 Заявка 8 5 1 2 17 - 7 16
8. Ян Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
9. Хольштайн Киль Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
10. Айнтрахт Бр Заявка 10 4 2 4 11 - 16 14
11. Карлсруэ Заявка 9 4 1 4 14 - 12 13
12. Зандхаузен Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
13. Нюрнберг Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
14. Гройтер Фюрт Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
15. Дармштадт Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
16. Санкт-Паули 2:2 Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
17. Оснабрюк Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
2. Хольштайн Киль Заявка 9 5 4 0 15 - 5 19
3. Гамбург Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
4. Карлсруэ Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
5. Оснабрюк Заявка 9 4 3 2 11 - 13 15
6. Бохум 2:2 Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 9 3 2 4 11 - 11 11
8. Фортуна Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
9. Дармштадт Заявка 9 3 1 5 17 - 20 10
10. Ганновер 96 Заявка 10 3 1 6 11 - 14 10
11. Падерборн Заявка 9 2 3 4 8 - 9 9
12. Ян Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
13. Нюрнберг Заявка 8 2 2 4 12 - 13 8
14. Санкт-Паули 2:2 Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
15. Хайденхайм Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
16. Айнтрахт Бр Заявка 8 0 3 5 6 - 20 3
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
18. Зандхаузен Заявка 9 1 0 8 6 - 22 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Millerntor Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Бохум
4.00
3.42
4.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.00 2.90 2.18
Бонус: 10 000 ₽ 3.20 3.40 2.17
Бонус: 5 000 ₽ 3.08 3.42 2.32
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 2.70 4.60
  3.74 2.83 2.38

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Паули» – «Бохум» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Паули» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бохум» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Паули» – «Бохум», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
4.10 1.21 2.08 1.70 1.66 2.14 1.44 2.65 1.16 4.80 1.05 8.40
10.75 1.01 9.70 1.03 4.20 1.21 3.38 1.32 2.22 1.73 1.73 2.11 1.47 2.60 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 7.70
15.00 1.01 9.70 1.02 7.00 1.08 5.20 1.14 2.48 1.50 1.93 1.87 1.82 1.92 1.47 2.55 1.21 4.10 5.00 1.15 3.75 1.25 2.01 1.75 1.50 2.48 1.30 3.30 1.10 6.25 1.08 7.00
4.37 1.24 2.59 1.54 2.17 1.74 1.94 1.94 2.85 1.45 2.22 1.70 2.51 1.56 2.17 1.74 1.83 2.06 1.59 2.44 1.46 2.82 3.76 1.29 2.53 1.55 2.06 1.82 1.77 2.12 1.49 2.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75
3.10 1.34 2.11 1.68 1.49 2.50 1.12 5.60
3.15 1.36 2.19 1.68 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85
2.95 1.37 1.95 1.73 1.75 2.01 1.18 4.50 1.10 6.25
3.34 1.36 2.76 1.49 2.17 1.76 1.70 2.24 2.81 1.45 2.31 1.64 1.79 2.07 1.50 2.66 1.56 2.47 1.33 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.18 1.85 1.89 1.24 3.80
4.60 1.20 3.26 1.34 1.89 1.91 1.41 2.91 1.27 3.76
3.30 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.27
1.32 3.20
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
2.75 1.41
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