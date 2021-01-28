Остенде
2:2
Конец матча
Стадион: Diaz Arena
Стандард
1:0
8' ГолСакала Фэшн
1:1
47' ГолБаликвиша Мишель-Анже
2:1
64' ГолСакала Фэшн
88' Желтая карточкаЮбер Гийом
89' Желтая карточкаЮльсагер Эндрю
2:2
90' ГолБокади Мервей
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
25
Батай
Йелле
34
Бэтцнер
Ник
23
Скуласон
Ари
10
Сакала
Фэшн
16
Бодар
Арно
41
Сике
Уго
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Батай ЙеллеПолузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Скуласон АриПолузащитник
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
- Защитник
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Боонен ИндиНападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимПолузащитник
-
14 Клаусс ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mbaye Leye
Ход матча
8'
1:0
47'
64'
2:1
88'
89'
90'
2:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|11 (1)
|0.46
|2.
|Гейе Махтар
|5 (1)
|0.21
|3.
|Вандандриш Кевин
|3
|0.13
|4.
|Макгихан Кэмерон
|3
|0.13
|5.
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.08
|6.
|Квасина Марко
|2
|0.08
|7.
|Хендри Джек
|2
|0.08
|8.
|Теате Артур
|2
|0.08
|9.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.04
|10.
|Д'Хасе Робби
|1
|0.04
|11.
|Танье Антон
|1
|0.04
|12.
|Батай Йелле
|0
|0
|13.
|Скуласон Ари
|0
|0
|14.
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амалла Селим
|5 (1)
|0.21
|2.
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.21
|3.
|Лестьенн Максим
|4
|0.17
|4.
|Бокади Мервей
|3
|0.13
|5.
|Дюссенн Ноэ
|3
|0.13
|6.
|Бастьен Самюэль
|3
|0.13
|7.
|Мулека Джексон
|3
|0.13
|8.
|Уларе Обби
|2
|0.08
|9.
|Раскин Николас
|1
|0.04
|10.
|Николя Гавори
|1 (1)
|0.04
|11.
|Авенатти Фелипе
|1
|0.04
|12.
|Лайфис Константинос
|1
|0.04
|13.
|Бодар Арно
|1
|0.04
|14.
|Клаусс Жоао
|1
|0.04
|15.
|Баликвиша Вильям
|1
|0.04
|16.
|Фаи Коллинс
|0
|0
|17.
|Сике Уго
|0
|0
|18.
|Чоп Дуйе
|0
|0
|19.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Батай Йелле
|7
|2
|2.
|Макгихан Кэмерон
|6
|0
|3.
|Гейе Махтар
|6
|0
|4.
|Юльсагер Эндрю
|5
|0
|5.
|Сакала Фэшн
|4
|0
|6.
|Д'Арпино Максим
|4
|0
|7.
|Теате Артур
|4
|0
|8.
|Скуласон Ари
|3
|0
|9.
|Хендри Джек
|3
|0
|10.
|Якель Фредерик
|3
|0
|11.
|Матам Тео Ндика
|3
|0
|12.
|Танье Антон
|3
|0
|13.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|14.
|Квасина Марко
|2
|0
|15.
|Капон Брехт
|1
|0
|16.
|Юбер Гийом
|1
|0
|17.
|Бэтцнер Ник
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амалла Селим
|5
|1
|2.
|Фаи Коллинс
|4
|0
|3.
|Раскин Николас
|4
|0
|4.
|Николя Гавори
|2
|1
|5.
|Шамир Эден
|2
|1
|6.
|Уларе Обби
|3
|0
|7.
|Тапсоба Абдул
|3
|0
|8.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|2
|0
|9.
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|10.
|Жанс Лоран
|2
|0
|11.
|Цимирот Гойко
|2
|0
|12.
|Лайфис Константинос
|2
|0
|13.
|Павлович Дамьян
|2
|0
|14.
|Лестьенн Максим
|1
|0
|15.
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|16.
|Бастьен Самюэль
|1
|0
|17.
|Бокади Мервей
|1
|0
|18.
|Войвода Мергим
|1
|0
|19.
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|20.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|21.
|Мулека Джексон
|1
|0
|22.
|Сике Уго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остенде
|12.12% (4)
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|24.24% (8)
|Стандард
|8.57% (3)
|2.86% (1)
|20% (7)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|34.29% (12)
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +11 =3 -6Антверпен 1:2 Остенде Брюгге 2:1 Остенде Остенде 2:1 Кортрейк Остенде 1:1 Эйпен
Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде
Стандард Последние 20 матчей: +6 =5 -9Стандард 3:2 Шарлеруа Мехелен 0:4 Стандард Серкль Брюгге 0:1 Стандард Стандард 3:1 Васланд-Беверен
Стандард 1:2 Сент-Трюйден Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Кортрейк 2:1 Стандард Гент 2:1 Стандард Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс
Последние игры между собой
Остенде: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
Стандард: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
Остенде 1:3 Стандард Первый дивизион А Остенде 2:3 Стандард Первый дивизион А Остенде 2:3 Стандард Кубок Стандард 0:0 Остенде Первый дивизион А Стандард 2:2 Остенде Лига Про Остенде 3:1 Стандард Лига Про Остенде 4:1 Стандард Лига Про Стандард 1:2 Остенде Лига Про Остенде 3:2 Стандард Лига Жюпиле Стандард 3:5 Остенде Лига Жюпиле Стандард 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:4 Стандард Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|50 - 17
|54
|2.
|Генк
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|49 - 33
|42
|3.
|Антверпен
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|38 - 32
|40
|4.
|Стандард
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 26
|38
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|34 - 26
|37
|6.
|Остенде
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|35 - 31
|36
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|40 - 40
|36
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 33
|34
|9.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|45 - 48
|34
|10.
|Мехелен
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|38 - 42
|32
|11.
|Гент
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|34 - 31
|31
|12.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|36 - 44
|30
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|28 - 34
|30
|14.
|Эйпен
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 39
|30
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|30 - 37
|27
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|22 - 33
|25
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|24
|7
|1
|16
|30 - 41
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|30 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|18 - 6
|26
|2.
|Брюгге
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 10
|25
|3.
|Генк
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 14
|25
|4.
|Остенде
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 16
|22
|5.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|6.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|8.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|12.
|Эйпен
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 21
|15
|13.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|14.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|15.
|Мехелен
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 25
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 27
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|18 - 24
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 7
|29
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 17
|19
|3.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 17
|19
|4.
|Мехелен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|5.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|6.
|Генк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 19
|17
|7.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|23 - 25
|17
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 24
|16
|10.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|11.
|Остенде
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|12.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 28
|13
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 20
|11
Победитель
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