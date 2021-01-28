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Остенде
2:2
Конец матча

Стадион:
Стандард
0'
1:0
8' Гол
Сакала Фэшн
1:1
47' Гол
Баликвиша Мишель-Анже
2:1
64' Гол
Сакала Фэшн
88' Желтая карточка
Юбер Гийом
89' Желтая карточка
Юльсагер Эндрю
2:2
90' Гол
Бокади Мервей
90'+5
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
4
Хендри
Джек
15
Якель
Фредерик
25
Батай
Йелле
34
Бэтцнер
Ник
6
Д'Арпино
Максим
17
Юльсагер
Эндрю
23
Скуласон
Ари
10
Сакала
Фэшн
7
Гейе
Махтар
16
Бодар
Арно
41
Сике
Уго
6
Дюссенн
Ноэ
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
8
Цимирот
Гойко
10
Карсела-Гонсалес
Мехди
28
Бастьен
Самюэль
32
Баликвиша
Мишель-Анже
17
Мулека
Джексон
23
Тапсоба
Абдул
Остенде
3-5-2
Стандард
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сакала Фэшн 11 (1) 0.46
2. Гейе Махтар 5 (1) 0.21
3. Вандандриш Кевин 3 0.13
4. Макгихан Кэмерон 3 0.13
5. Юльсагер Эндрю 2 0.08
6. Квасина Марко 2 0.08
7. Хендри Джек 2 0.08
8. Теате Артур 2 0.08
9. Д'Арпино Максим 1 0.04
10. Д'Хасе Робби 1 0.04
11. Танье Антон 1 0.04
12. Батай Йелле 0 0
13. Скуласон Ари 0 0
14. Матам Тео Ндика 0 0
Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амалла Селим 5 (1) 0.21
2. Баликвиша Мишель-Анже 5 0.21
3. Лестьенн Максим 4 0.17
4. Бокади Мервей 3 0.13
5. Дюссенн Ноэ 3 0.13
6. Бастьен Самюэль 3 0.13
7. Мулека Джексон 3 0.13
8. Уларе Обби 2 0.08
9. Раскин Николас 1 0.04
10. Николя Гавори 1 (1) 0.04
11. Авенатти Фелипе 1 0.04
12. Лайфис Константинос 1 0.04
13. Бодар Арно 1 0.04
14. Клаусс Жоао 1 0.04
15. Баликвиша Вильям 1 0.04
16. Фаи Коллинс 0 0
17. Сике Уго 0 0
18. Чоп Дуйе 0 0
19. Карсела-Гонсалес Мехди 0 0

Карточки

Остенде
# Игрок      
1. Батай Йелле 7 2
2. Макгихан Кэмерон 6 0
3. Гейе Махтар 6 0
4. Юльсагер Эндрю 5 0
5. Сакала Фэшн 4 0
6. Д'Арпино Максим 4 0
7. Теате Артур 4 0
8. Скуласон Ари 3 0
9. Хендри Джек 3 0
10. Якель Фредерик 3 0
11. Матам Тео Ндика 3 0
12. Танье Антон 3 0
13. Вандандриш Кевин 2 0
14. Квасина Марко 2 0
15. Капон Брехт 1 0
16. Юбер Гийом 1 0
17. Бэтцнер Ник 1 0
Стандард
# Игрок      
1. Амалла Селим 5 1
2. Фаи Коллинс 4 0
3. Раскин Николас 4 0
4. Николя Гавори 2 1
5. Шамир Эден 2 1
6. Уларе Обби 3 0
7. Тапсоба Абдул 3 0
8. Карсела-Гонсалес Мехди 2 0
9. Дюссенн Ноэ 2 0
10. Жанс Лоран 2 0
11. Цимирот Гойко 2 0
12. Лайфис Константинос 2 0
13. Павлович Дамьян 2 0
14. Лестьенн Максим 1 0
15. Авенатти Фелипе 1 0
16. Бастьен Самюэль 1 0
17. Бокади Мервей 1 0
18. Войвода Мергим 1 0
19. Ванхесден Зиньо 1 0
20. Баликвиша Мишель-Анже 1 0
21. Мулека Джексон 1 0
22. Сике Уго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Остенде 12.12% (4) 9.09% (3) 21.21% (7) 15.15% (5) 18.18% (6) 24.24% (8)
 Стандард 8.57% (3) 2.86% (1) 20% (7) 17.14% (6) 17.14% (6) 34.29% (12)

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Антверпен 1:2 Остенде Брюгге 2:1 Остенде Остенде 2:1 Кортрейк Остенде 1:1 Эйпен
Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен Мехелен 0:1 Остенде
Стандард Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Стандард 3:2 Шарлеруа Мехелен 0:4 Стандард Серкль Брюгге 0:1 Стандард Стандард 3:1 Васланд-Беверен
Стандард 1:2 Сент-Трюйден Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Кортрейк 2:1 Стандард Гент 2:1 Стандард Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс

Последние игры между собой

Остенде: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
Стандард: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
Стандард 1:0 Остенде Первый дивизион А Стандард 2:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 1:4 Стандард Первый дивизион А Стандард 3:1 Остенде Первый дивизион А
Остенде 1:3 Стандард Первый дивизион А Остенде 2:3 Стандард Первый дивизион А Остенде 2:3 Стандард Кубок Стандард 0:0 Остенде Первый дивизион А Стандард 2:2 Остенде Лига Про Остенде 3:1 Стандард Лига Про Остенде 4:1 Стандард Лига Про Стандард 1:2 Остенде Лига Про Остенде 3:2 Стандард Лига Жюпиле Стандард 3:5 Остенде Лига Жюпиле Стандард 2:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 2:4 Стандард Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 24 17 3 4 50 - 17 54
2. Генк Заявка 24 12 6 6 49 - 33 42
3. Антверпен Заявка 24 12 4 8 38 - 32 40
4. Стандард Заявка 24 10 8 6 35 - 26 38
5. Андерлехт Заявка 24 9 10 5 34 - 26 37
6. Остенде Заявка 24 10 6 8 35 - 31 36
7. АХ Лёвен Заявка 24 10 6 8 40 - 40 36
8. Шарлеруа Заявка 24 10 4 10 35 - 33 34
9. Беерсхот-Вильрейк Заявка 24 10 4 10 45 - 48 34
10. Мехелен Заявка 24 9 5 10 38 - 42 32
11. Гент Заявка 24 9 4 11 34 - 31 31
12. Зульте-Варегем Заявка 24 9 3 12 36 - 44 30
13. Кортрейк Заявка 24 8 6 10 28 - 34 30
14. Эйпен Заявка 24 7 9 8 29 - 39 30
15. Сент-Трюйден Заявка 24 7 6 11 30 - 37 27
16. Мускрон-Перювельз Заявка 24 6 7 11 22 - 33 25
17. Серкль Брюгге Заявка 24 7 1 16 30 - 41 22
18. Васланд-Беверен Заявка 24 5 6 13 30 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 12 7 5 0 18 - 6 26
2. Брюгге Заявка 12 8 1 3 21 - 10 25
3. Генк Заявка 12 7 4 1 28 - 14 25
4. Остенде Заявка 12 6 4 2 24 - 16 22
5. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 6 3 3 25 - 20 21
6. Антверпен Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
7. АХ Лёвен Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
8. Стандард Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
9. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 12 - 8 17
10. Кортрейк Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
11. Сент-Трюйден Заявка 12 4 3 5 14 - 14 15
12. Эйпен Заявка 12 4 3 5 17 - 21 15
13. Гент Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
14. Мускрон-Перювельз Заявка 12 3 5 4 13 - 13 14
15. Мехелен Заявка 13 4 2 7 22 - 25 14
16. Зульте-Варегем Заявка 13 3 2 8 14 - 27 11
17. Серкль Брюгге Заявка 12 3 0 9 18 - 24 9
18. Васланд-Беверен Заявка 11 2 1 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 12 9 2 1 29 - 7 29
2. Зульте-Варегем Заявка 11 6 1 4 22 - 17 19
3. Антверпен Заявка 12 6 1 5 19 - 17 19
4. Мехелен Заявка 11 5 3 3 16 - 17 18
5. Стандард Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
6. Генк Заявка 12 5 2 5 21 - 19 17
7. Гент Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
8. Шарлеруа Заявка 13 5 2 6 23 - 25 17
9. АХ Лёвен Заявка 12 4 4 4 24 - 24 16
10. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
11. Остенде Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
12. Васланд-Беверен Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
13. Кортрейк Заявка 11 3 4 4 8 - 10 13
14. Серкль Брюгге Заявка 12 4 1 7 12 - 17 13
15. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 4 1 7 20 - 28 13
16. Сент-Трюйден Заявка 12 3 3 6 16 - 23 12
17. Мускрон-Перювельз Заявка 12 3 2 7 9 - 20 11
18. Андерлехт Заявка 12 2 5 5 16 - 20 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Сакала Фэшн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diaz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.27 2.15 21.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.60 3.25 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.35 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 4.20 20.00
  1.23 4.82 31.77

Самый высокий коэффициент на матч «Остенде» – «Стандард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Остенде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Стандард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Остенде» – «Стандард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.00 1.22 2.04 1.73 1.63 2.19 1.42 2.70 1.15 4.90
10.50 1.01 9.60 1.03 4.33 1.20 3.52 1.30 2.26 1.71 1.77 2.05 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.20
15.50 1.01 10.00 1.02 4.70 1.17 4.20 1.20 2.80 1.40 1.97 1.83 1.85 1.90 1.76 2.00 1.11 5.80 1.08 7.00 1.08 11.00 1.01 12.60 0.00 13.00
4.29 1.24 3.41 1.33 2.28 1.66 1.88 1.99 1.62 2.35 1.37 3.15 1.39 3.06 1.54 2.54 1.30 3.60 1.72 2.17 1.46 2.79 1.33 3.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.05 1.35 2.07 1.70 1.48 2.55 1.12 5.80
3.12 1.36 2.19 1.68 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
2.11 1.68 1.38 2.90 1.04 9.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 11.00
3.15 1.36 2.60 1.50 2.04 1.80 1.63 2.30 1.24 4.08 1.12 6.35 1.25 3.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.83 1.91 1.23 3.90
4.75 1.19 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.77 1.28 3.64
3.40 1.29 1.90 1.84 1.44 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.28
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
2.75 1.42
Где смотреть матч Остенде 2:2 Стандард онлайн

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