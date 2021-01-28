  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Ливерпуль
0'
3' Undefined phrase: football_event_
Сон Хынмин
23'
1
Льорис
Уго
14
Родон
Джо
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
24
Орье
Серж
28
Н'Домбеле
Тангай
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
2
Доэрти
Мэтт
23
Бергвейн
Стевен
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хынмин
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
14
Хендерсон
Джордан
26
Робертсон
Эндрю
6
Тьяго
Алькантара
5
Вейналдум
Джорджиньо
7
Милнер
Джеймс
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
Тоттенхэм
3-4-3
Ливерпуль
4-3-3

Ход матча

3'
Сон Хынмин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 12 (3) 0.63
2. Сон Хынмин 12 0.63
3. Н'Домбеле Тангай 3 0.16
4. Орье Серж 2 0.11
5. Ло Чельсо Джовани 1 0.05
6. Бэйл Гарет 1 0.05
7. Алдервейрельд Тоби 1 0.05
8. Лукас Моура 1 0.05
9. Регилон Серхио 0 0
10. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
11. Доэрти Мэтт 0 0
12. Дэвис Бен 0 0
13. Бергвейн Стевен 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 13 (5) 0.65
2. Мане Садио 6 0.3
3. Фирмино Роберто 5 0.25
4. Жота Диогу 5 0.25
5. Робертсон Эндрю 1 0.05
6. Матип Жоэль 1 0.05
7. Хендерсон Джордан 1 0.05
8. Вейналдум Джорджиньо 1 0.05
9. Ван Дейк Виргил 1 0.05
10. Минамино Такуми 1 0.05
11. Александер-Арнольд Трент 0 0
12. Милнер Джеймс 0 0
13. Шакири Джердан 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
2. Уинкс Гарри 4 0
3. Доэрти Мэтт 2 1
4. Ло Чельсо Джовани 3 0
5. Сиссоко Мусса 2 0
6. Регилон Серхио 2 0
7. Н'Домбеле Тангай 2 0
8. Ламела Эрик 1 0
9. Кейн Гарри 1 0
10. Дайер Эрик 1 0
11. Бергвейн Стевен 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 4 0
2. Матип Жоэль 2 0
3. Шакири Джердан 2 0
4. Мане Садио 2 0
5. Милнер Джеймс 1 0
6. Тьяго Алькантара 1 0
7. Фирмино Роберто 1 0
8. Ван Дейк Виргил 1 0
9. Робертсон Эндрю 1 0
10. Алиссон Бекер 1 0
11. Александер-Арнольд Трент 1 0
12. Джонс Кёртис 1 0
13. Филлипс Натаниэль 1 0
14. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 27.27% (9) 18.18% (6) 18.18% (6) 9.09% (3) 15.15% (5) 12.12% (4)
 Ливерпуль 14.29% (5) 11.43% (4) 22.86% (8) 17.14% (6) 11.43% (4) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Ливерпуль Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль
Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Ливерпуль: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Лига чемпионов
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 12 5 2 36 - 13 41
2. Манчестер Юнайтед Заявка 20 12 4 4 37 - 27 40
3. Лестер Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
4. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
5. Ливерпуль 0:0 Заявка 20 9 8 3 37 - 22 35
6. Тоттенхэм 0:0 Заявка 19 9 7 3 33 - 17 34
7. Эвертон Заявка 18 10 3 5 29 - 22 33
8. Арсенал Заявка 20 9 3 8 26 - 20 30
9. Челси Заявка 20 8 6 6 33 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 18 9 2 7 33 - 21 29
11. Саутгемптон Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Вулверхэмптон Заявка 20 6 5 9 21 - 29 23
14. Кристал Пэлас Заявка 20 6 5 9 24 - 36 23
15. Бёрнли Заявка 19 6 4 9 13 - 24 22
16. Ньюкасл Заявка 20 5 4 11 19 - 34 19
17. Брайтон Заявка 20 3 9 8 22 - 29 18
18. Фулхэм Заявка 19 2 7 10 15 - 27 13
19. Вест Бромвич Заявка 20 2 5 13 15 - 48 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 20 2 2 16 12 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль 0:0 Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Саутгемптон Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 10 4 4 2 19 - 11 16
7. Тоттенхэм 0:0 Заявка 10 4 4 2 14 - 9 16
8. Эвертон Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
11. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
12. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
13. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 10 0 6 4 10 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 2 7 5 - 29 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм 0:0 Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 16 - 10 16
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль 0:0 Заявка 10 2 6 2 16 - 13 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 10 3 2 5 9 - 16 11
16. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм Заявка 9 1 4 4 8 - 12 7
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 26'
    Александер-Арнольд сделал роскошную передачу по центру, Салах мог выходить один на один, но почему-то замешкался, хотя мяч обработал. 
  • Желтая карточка
    25'
    Тьяго грубо подкатился под соперника, получив первую жёлтую карточку в игре. 
  • 24'
    Мане находился в офсайде, но рефери на линии этого не увидел. После этого атака продолжилась, Мане вывели один на один, но Льорис сложился и из мёртвой зоны остановил мяч. Конечно, отменили бы, но всё равно классно спас!
  • 23'
    Снова на Сона была передача, но на этот раз мяч до Хынмина не дошёл. 
  • 22'
    Кейн и Сон теперь классно вырвались в контратаку, кореец ворвался слева и пробил с левой, но тянулся к мячу, поэтому по силе было так себе. Алиссон забрал мяч в руки.
  • 21'
    Тяготеет "Ливерпуль" к атакам через правый фланг, но Салах пока относительно инертен. 
  • 20'
    Сона выводили снова на ворота длинной передачей, но на этот раз Матип был расторопнее и кислород перекрыл, поставив корпус. Сон упал в штрафной, но сам. 
  • 19'
    Садио Мане упал на фланге, арбитр показал, что нужно подниматься. 
  • 18'
    "Тоттенхэм" также ничем не ответил, хотя по поразмашистее действуют именно гости, "шпоры" больше действуют на контроль в защите. 
  • 17'
    Затяжная атака была у "Ливерпуля", но ни пробить, ни обострить в итоге не получилось. Хозяева поля пошли вперёд. 
  • 16'
     Александер-Арнольд от лицевой линии в падении сделал прострел в штрафную, но откликнуться на острый пас никто не мог физически. 
  • 15'
    Вернули мяч "шпоры" оппоненту, а Кейн сможет продолжить встречу. Так что в боевых составах команды. 
  • Травма, повреждение
    14'
    Врачи появились на поле, пауза у нас в матче. Не может пока продолжить Гарри матч, хоть бы обошлось. 
  • 13'
    Хёйбьерг не дал обыграть себя Тьяго, а после этого пришлось уже фолить игроку "Ливерпуля" на Кейне, чтобы не допустить быстрого перехода в атаку.
  • 12'
    Доэрти и Бергвейн сейчас пробовали сообразить атаку на двоих, но быстро сделать пас получилось, а откликнуться на него - нет.
  • 11'
    Салах сейчас пробовал пойти в прессинг, Льорис уверенно ввёл мяч в игру, не купившись на хитрости египтянина. 
  • 10'
    Мане слева сделал передачу, Тьяго головой переводил к линии вратарской, где упал Фирмино. Там нарушения правил не было, да никто и не спорил. 
  • 9'
    Н'Домбеле просто шикарно сейчас остановил атаку соперника, выцарапав мяч у соперников перед самой своей штрафной. Такая цепкость просто восхищает. 
  • 8'
    Сон издали пробил по воротам, практически с центра поля. Мяч полетел к угловому флажку, но даже начальной скорости ему не хватило. Алиссон размялся. 
  • 7'
    Фирмино в атаке пробовал уйти от опеки, мяч у него был выбит. А продолжение атаки завершилось потерей мяча.
  • Офсайд
    6'
    Кейн забрался в очередной офсайд. 
  • 5'
    Моуринью просто был взбешён отменой гола, но сделать ничего нельзя, картинка была чёткой, линии выставлены ассистентом рефери ВАР по чётким правилам. 
  • Видеоповтор
    3'
    ГОЛ!!! 1:0!!! Н'Домбеле в центре зацепился за мяч, сделал передачу на Кейна, который отпасовал на уходившего из офсайда Сону. Последний ворвался в штрафную и забил, но позже ВАР показал, что было положение "вне игры". Взятие порот отменено.
  • 2'
    Мане получил мяч после того, как от Орье мяч прикатился к нему в штрафной. Удар был без сопротивления, но даже в створ не попал игрок гостей.
  • 2'
    Прессинг в центре поля включили гости, но не особо этого боится "Тоттенхэм", команда оказалась готовой. 
  • 1'
     Фирмино прошёл вперёд к штрафной, отдал налево на Мане, который не сумел сделать акцентированную передачу. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Начался первый тайм! Ждём голов уже в первом тайме!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.50 3.90 2.05
Бонус: 10 000 ₽ 3.30 3.60 2.14
Бонус: 5 000 ₽ 3.26 3.90 2.18
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 4.00 1.92
  3.66 3.58 2.03

Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.05 4.10 1.24 3.15 1.35 2.09 1.75 1.65 2.25 1.44 2.85 1.20 4.40 1.16 5.20 1.06 8.50 1.05 9.80
11.50 1.00 10.50 1.02 4.45 1.19 3.52 1.30 2.36 1.73 1.78 2.04 1.49 2.54 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.30
8.94 1.03 7.79 1.05 3.50 1.30 2.65 1.47 1.87 1.92 2.07 1.81 1.47 2.65 1.33 3.25 1.14 5.55 1.11 6.50 1.07 7.50 1.06 8.10 1.01 13.50
5.01 1.20 2.86 1.45 2.46 1.59 2.02 1.86 1.77 2.12 1.57 2.48 1.74 2.17 1.58 2.47 1.53 2.65 1.20 4.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.06 1.71 1.47 2.55 1.11 5.80
3.38 1.32 2.28 1.63 1.57 2.40 1.20 4.55 1.14 5.65
2.35 1.58 1.53 2.50 1.27 3.70 1.04 8.17 1.03 9.22
2.12 1.77 1.75 2.16 1.36 3.30 1.74 2.17 1.52 2.63 1.34 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.83 1.91 1.23 3.90
4.75 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.44 2.79 1.28 3.68
4.53 1.16 3.32 1.28 1.95 1.79 1.47 2.60 1.28 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.21
1.82 1.97
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
2.70 1.42
Где смотреть матч Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Как смотреть матчи АПЛ на Олимпе?

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль

Исход игры
Тоттенхэм
28.6% (44)
Ничья
35.7% (55)
Ливерпуль
35.7% (55)
Тотал 2.5
Больше
61.33% (92)
Меньше
38.67% (58)
Обе команды забьют
Да
88.67% (133)
Нет
11.33% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.6% (41)
1:2 Ливерпуль
25.3% (39)
2:1 Тоттенхэм
16.9% (26)
2:2 Ничья
8.4% (13)
1:0 Тоттенхэм
4.5% (7)
0:1 Ливерпуль
3.9% (6)
1:3 Ливерпуль
2.6% (4)
2:0 Тоттенхэм
2.6% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 