Кейн и Сон теперь классно вырвались в контратаку, кореец ворвался слева и пробил с левой, но тянулся к мячу, поэтому по силе было так себе. Алиссон забрал мяч в руки.

Снова на Сона была передача, но на этот раз мяч до Хынмина не дошёл.

Мане находился в офсайде, но рефери на линии этого не увидел. После этого атака продолжилась, Мане вывели один на один, но Льорис сложился и из мёртвой зоны остановил мяч. Конечно, отменили бы, но всё равно классно спас!

Александер-Арнольд сделал роскошную передачу по центру, Салах мог выходить один на один, но почему-то замешкался, хотя мяч обработал.

21' Тяготеет "Ливерпуль" к атакам через правый фланг, но Салах пока относительно инертен.

20' Сона выводили снова на ворота длинной передачей, но на этот раз Матип был расторопнее и кислород перекрыл, поставив корпус. Сон упал в штрафной, но сам.

19' Садио Мане упал на фланге, арбитр показал, что нужно подниматься.

18' "Тоттенхэм" также ничем не ответил, хотя по поразмашистее действуют именно гости, "шпоры" больше действуют на контроль в защите.

17' Затяжная атака была у "Ливерпуля", но ни пробить, ни обострить в итоге не получилось. Хозяева поля пошли вперёд.

16' Александер-Арнольд от лицевой линии в падении сделал прострел в штрафную, но откликнуться на острый пас никто не мог физически.

15' Вернули мяч "шпоры" оппоненту, а Кейн сможет продолжить встречу. Так что в боевых составах команды.

14' Врачи появились на поле, пауза у нас в матче. Не может пока продолжить Гарри матч, хоть бы обошлось.

13' Хёйбьерг не дал обыграть себя Тьяго, а после этого пришлось уже фолить игроку "Ливерпуля" на Кейне, чтобы не допустить быстрого перехода в атаку.

12' Доэрти и Бергвейн сейчас пробовали сообразить атаку на двоих, но быстро сделать пас получилось, а откликнуться на него - нет.

11' Салах сейчас пробовал пойти в прессинг, Льорис уверенно ввёл мяч в игру, не купившись на хитрости египтянина.

10' Мане слева сделал передачу, Тьяго головой переводил к линии вратарской, где упал Фирмино. Там нарушения правил не было, да никто и не спорил.

9' Н'Домбеле просто шикарно сейчас остановил атаку соперника, выцарапав мяч у соперников перед самой своей штрафной. Такая цепкость просто восхищает.

8' Сон издали пробил по воротам, практически с центра поля. Мяч полетел к угловому флажку, но даже начальной скорости ему не хватило. Алиссон размялся.

7' Фирмино в атаке пробовал уйти от опеки, мяч у него был выбит. А продолжение атаки завершилось потерей мяча.

6' Кейн забрался в очередной офсайд.

5' Моуринью просто был взбешён отменой гола, но сделать ничего нельзя, картинка была чёткой, линии выставлены ассистентом рефери ВАР по чётким правилам.

3' ГОЛ!!! 1:0!!! Н'Домбеле в центре зацепился за мяч, сделал передачу на Кейна, который отпасовал на уходившего из офсайда Сону. Последний ворвался в штрафную и забил, но позже ВАР показал, что было положение "вне игры". Взятие порот отменено.

2' Мане получил мяч после того, как от Орье мяч прикатился к нему в штрафной. Удар был без сопротивления, но даже в створ не попал игрок гостей.

2' Прессинг в центре поля включили гости, но не особо этого боится "Тоттенхэм", команда оказалась готовой.

1' Фирмино прошёл вперёд к штрафной, отдал налево на Мане, который не сумел сделать акцентированную передачу.