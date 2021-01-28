Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Ливерпуль
3' Undefined phrase: football_event_Сон Хынмин
14
Родон
Джо
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
24
Орье
Серж
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
-
24 Орье СержПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
-
17 Джонс КёртисНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|12 (3)
|0.63
|2.
|Сон Хынмин
|12
|0.63
|3.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0.16
|4.
|Орье Серж
|2
|0.11
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.05
|6.
|Бэйл Гарет
|1
|0.05
|7.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.05
|8.
|Лукас Моура
|1
|0.05
|9.
|Регилон Серхио
|0
|0
|10.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|11.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|12.
|Дэвис Бен
|0
|0
|13.
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|13 (5)
|0.65
|2.
|Мане Садио
|6
|0.3
|3.
|Фирмино Роберто
|5
|0.25
|4.
|Жота Диогу
|5
|0.25
|5.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.05
|6.
|Матип Жоэль
|1
|0.05
|7.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.05
|8.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.05
|9.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.05
|10.
|Минамино Такуми
|1
|0.05
|11.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|12.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|13.
|Шакири Джердан
|0
|0
|14.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0
|2.
|Уинкс Гарри
|4
|0
|3.
|Доэрти Мэтт
|2
|1
|4.
|Ло Чельсо Джовани
|3
|0
|5.
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|6.
|Регилон Серхио
|2
|0
|7.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|8.
|Ламела Эрик
|1
|0
|9.
|Кейн Гарри
|1
|0
|10.
|Дайер Эрик
|1
|0
|11.
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|2.
|Матип Жоэль
|2
|0
|3.
|Шакири Джердан
|2
|0
|4.
|Мане Садио
|2
|0
|5.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|6.
|Тьяго Алькантара
|1
|0
|7.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|8.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|9.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|10.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|11.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|12.
|Джонс Кёртис
|1
|0
|13.
|Филлипс Натаниэль
|1
|0
|14.
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|27.27% (9)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|Ливерпуль
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +13 =5 -2Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Ливерпуль Последние 20 матчей: +9 =7 -4Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль
Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Ливерпуль: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Международные матчи (клубы)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 13
|41
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|37 - 27
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|36 - 22
|39
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|5.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|20
|9
|8
|3
|37 - 22
|35
|6.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|33 - 17
|34
|7.
|Эвертон
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|29 - 22
|33
|8.
|Арсенал
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 20
|30
|9.
|Челси
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 23
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|33 - 21
|29
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 24
|29
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 29
|23
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 36
|23
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|13 - 24
|22
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 34
|19
|17.
|Брайтон
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|22 - 29
|18
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 27
|13
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|15 - 48
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|20
|2
|2
|16
|12 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|5.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|7.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|8.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 29
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|Лестер
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 10
|16
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|9.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|16 - 13
|12
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 18
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль
Исход игры
Тоттенхэм
28.6% (44)
Ничья
35.7% (55)
Ливерпуль
35.7% (55)
Тотал 2.5
Больше
61.33% (92)
Меньше
38.67% (58)
Обе команды забьют
Да
88.67% (133)
Нет
11.33% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.6% (41)
1:2 Ливерпуль
25.3% (39)
2:1 Тоттенхэм
16.9% (26)
2:2 Ничья
8.4% (13)
1:0 Тоттенхэм
4.5% (7)
0:1 Ливерпуль
3.9% (6)
1:3 Ливерпуль
2.6% (4)
2:0 Тоттенхэм
2.6% (4)
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