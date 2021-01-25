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Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 12 (3) 0.67
2. Сон Хынмин 12 0.67
3. Н'Домбеле Тангай 3 0.17
4. Орье Серж 2 0.11
5. Ло Чельсо Джовани 1 0.06
6. Бэйл Гарет 1 0.06
7. Алдервейрельд Тоби 1 0.06
8. Лукас Моура 1 0.06
9. Регилон Серхио 0 0
10. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
11. Доэрти Мэтт 0 0
12. Дэвис Бен 0 0
13. Бергвейн Стевен 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 13 (5) 0.68
2. Мане Садио 6 0.32
3. Фирмино Роберто 5 0.26
4. Жота Диогу 5 0.26
5. Робертсон Эндрю 1 0.05
6. Матип Жоэль 1 0.05
7. Хендерсон Джордан 1 0.05
8. Вейналдум Джорджиньо 1 0.05
9. Ван Дейк Виргил 1 0.05
10. Минамино Такуми 1 0.05
11. Александер-Арнольд Трент 0 0
12. Милнер Джеймс 0 0
13. Шакири Джердан 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
2. Уинкс Гарри 4 0
3. Доэрти Мэтт 2 1
4. Ло Чельсо Джовани 3 0
5. Сиссоко Мусса 2 0
6. Регилон Серхио 2 0
7. Н'Домбеле Тангай 2 0
8. Ламела Эрик 1 0
9. Кейн Гарри 1 0
10. Дайер Эрик 1 0
11. Бергвейн Стевен 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 4 0
2. Матип Жоэль 2 0
3. Шакири Джердан 2 0
4. Мане Садио 2 0
5. Милнер Джеймс 1 0
6. Тьяго Алькантара 1 0
7. Фирмино Роберто 1 0
8. Ван Дейк Виргил 1 0
9. Робертсон Эндрю 1 0
10. Алиссон Бекер 1 0
11. Александер-Арнольд Трент 1 0
12. Джонс Кёртис 1 0
13. Филлипс Натаниэль 1 0
14. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 27.27% (9) 18.18% (6) 18.18% (6) 9.09% (3) 15.15% (5) 12.12% (4)
 Ливерпуль 14.29% (5) 11.43% (4) 22.86% (8) 17.14% (6) 11.43% (4) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Ливерпуль Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль
Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Ливерпуль: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Лига чемпионов
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Ливерпуль Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 19 12 4 3 36 - 25 40
2. Манчестер Сити Заявка 18 11 5 2 31 - 13 38
3. Лестер Заявка 19 12 2 5 35 - 21 38
4. Ливерпуль Заявка 19 9 7 3 37 - 22 34
5. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
6. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
7. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 27 - 22 32
8. Астон Вилла Заявка 17 9 2 6 31 - 18 29
9. Саутгемптон Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
10. Челси Заявка 19 8 5 6 33 - 23 29
11. Арсенал Заявка 19 8 3 8 23 - 19 27
12. Лидс Заявка 18 7 2 9 30 - 34 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 22 - 33 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Бёрнли Заявка 18 5 4 9 10 - 22 19
16. Ньюкасл Заявка 19 5 4 10 18 - 32 19
17. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
18. Фулхэм Заявка 18 2 6 10 15 - 27 12
19. Вест Бромвич Заявка 19 2 5 12 15 - 43 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
5. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
12. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
13. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
15. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Астон Вилла Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
11. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 января 2021, осталось 2 дня 19 часов 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Тоттенхэм 28.6% (14)
    X 30.6% (15)
    Ливерпуль 40.8% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Ливерпуль
    3.40
    3.84
    2.33
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.15 3.50 2.25
    Бонус: 10 000 ₽ 3.20 3.55 2.19
    Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.84 2.33
    Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.70 2.14
      3.35 3.62 2.23

    Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    3.95 1.25 2.03 1.80 1.61 2.34 1.41 2.95 1.15 5.60 1.05 10.00
    10.25 1.01 9.20 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.13 1.87 1.58 2.38 1.37 2.99 1.17 4.75 1.12 5.15 1.02 9.40
    13.00 1.01 9.60 1.02 3.70 1.25 3.05 1.38 2.06 1.76 1.84 2.04 1.62 2.37 1.37 3.00 1.16 4.80 1.13 5.50 1.05 9.30 1.04 10.00 0.00 16.50
    4.30 1.25 2.45 1.61 2.06 1.84 1.85 2.06 1.63 2.40 1.52 2.70 1.43 2.99 1.16 5.79
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.36 2.01 1.75 1.45 2.60 1.11 6.00
    3.12 1.36 2.09 1.74 1.48 2.65 1.18 4.95 1.12 6.40
    2.08 1.74 1.47 2.60 1.15 5.30
    3.31 1.37 2.72 1.51 2.14 1.79 1.68 2.29 1.49 2.79
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.30 1.20 1.79 1.95 1.22 4.00
    4.20 1.23 2.88 1.42 1.76 2.06 1.32 3.38 1.21 4.40
    2.90 1.38 1.76 2.00 1.31 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.16
    1.64 2.26
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    3.95 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.36
    3.05 1.38
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль

    Исход игры
    Тоттенхэм
    28.6% (14)
    Ничья
    30.6% (15)
    Ливерпуль
    40.8% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (32)
    Меньше
    33.33% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    93.75% (45)
    Нет
    6.25% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    34.7% (17)
    1:1 Ничья
    26.5% (13)
    2:1 Тоттенхэм
    18.4% (9)
    2:0 Тоттенхэм
    6.1% (3)
    1:3 Ливерпуль
    4.1% (2)
    3:1 Тоттенхэм
    4.1% (2)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
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