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  3. Италия
Торино
1:1
Конец матча

Стадион:
Фиорентина
0'
37' Желтая карточка
Лянко Войнович
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Влахович Душан
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Кастровилли Гаэтано
61' Красная карточка
Кастровилли Гаэтано
0:1
67' Гол
Рибери Франк
71' Красная карточка
Миленкович Никола
71' Желтая карточка
Белотти Андреа
84' Желтая карточка
Куаме Кристиан
1:1
88' Гол
Белотти Андреа
90' Желтая карточка
Амрабат Софьян
90'+8
39
Сиригу
Сальваторе
3
Бремер
Глейсон
4
Лянко
Войнович
99
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Уилфрид
7
Лукич
Саша
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
15
Ансальди
Кристиан
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
2
Мартинес
Лукас
II
23
Венути
Лоренцо
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
7
Рибери
Франк
9
Влахович
Душан
Торино
3-5-2
Фиорентина
3-5-2

Ход матча

37'
Лянко Войнович
 
49'
 
Влахович Душан
59'
 
Кастровилли Гаэтано
61'
 
Кастровилли Гаэтано
64'
 
Пульгар Эрик
Венути Лоренцо
65'
Верди Симоне
Линетти Кароль
 
67'
0:1
Рибери Франк
(Бонавентура Джакомо)
71'
 
Миленкович Никола
71'
Белотти Андреа
 
74'
 
Роша Игор II
Рибери Франк
75'
Мурру Никола
Лянко Войнович
 
76'
Базелли Даниэле
Лукич Саша
 
84'
 
Эйссерик Валентин
Бонавентура Джакомо
84'
 
Куаме Кристиан
Влахович Душан
84'
 
Куаме Кристиан
88'
Белотти Андреа
(Верди Симоне)
1:1
90'
 
Амрабат Софьян

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 5
  • 20 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 2
  • 3 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 10 (2) 0.5
2. Дзадза Симоне 3 0.15
3. Лукич Саша 3 0.15
4. Иццо Армандо 2 0.1
5. Бремер Глейсон 2 0.1
6. Верди Симоне 1 0.05
7. Бонаццоли Федерико 1 0.05
8. Синго Уилфрид 1 0.05
9. Мейте Суалихо 1 0.05
10. Гояк Амер 1 0.05
11. Н'Кулу Николя 1 0.05
12. Линетти Кароль 1 0.05
13. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.05
14. Войвода Мергим 0 0
15. Ринкон Томас 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 7 (3) 0.35
2. Кастровилли Гаэтано 4 0.2
3. Миленкович Никола 2 0.1
4. Рибери Франк 1 0.05
5. Бираги Кристиано 1 0.05
6. Бонавентура Джакомо 1 0.05
7. Кьеза Федерико 1 0.05
8. Касерес Мартин 1 0.05
9. Песселья Херман 1 0.05
10. Куаме Кристиан 1 0.05
11. Кальехон Хосе 0 0
12. Лирола Поль 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Лянко Войнович 7 0
2. Ринкон Томас 5 0
3. Синго Уилфрид 3 1
4. Линетти Кароль 4 0
5. Верди Симоне 3 0
6. Белотти Андреа 3 0
7. Лукич Саша 3 0
8. Дзадза Симоне 2 0
9. Иццо Армандо 2 0
10. Бонаццоли Федерико 2 0
11. Войвода Мергим 2 0
12. Буонджорно Алессандро 2 0
13. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
14. Н'Кулу Николя 1 0
15. Родригес Рикардо 1 0
16. Базелли Даниэле 1 0
17. Гояк Амер 1 0
18. Сегре Джакопо 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Кастровилли Гаэтано 5 1
2. Бираги Кристиано 6 0
3. Миленкович Никола 3 1
4. Рибери Франк 4 0
5. Чеккерини Федерико 4 0
6. Амрабат Софьян 4 0
7. Бонавентура Джакомо 3 0
8. Роша Игор II 3 0
9. Лирола Поль 3 0
10. Валеро Борха 2 0
11. Песселья Херман 2 0
12. Куаме Кристиан 2 0
13. Мартинес Лукас II 0 1
14. Венути Лоренцо 1 0
15. Пульгар Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 17.86% (5) 10.71% (3) 10.71% (3) 10.71% (3) 17.86% (5) 32.14% (9)
 Фиорентина 25% (5) 15% (3) 10% (2) 10% (2) 20% (4) 20% (4)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино
Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри
Фиорентина Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри
Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория

Последние игры между собой

Торино: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Фиорентина: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Фиорентина 1:0 Торино Серия A Фиорентина 2:0 Торино Серия A Торино 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Торино Серия A
Торино 0:2 Фиорентина Кубок Торино 1:1 Фиорентина Серия A Торино 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Торино Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Торино Серия A Торино 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Торино Серия A Торино 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:3 Торино Серия A Торино 2:2 Фиорентина Серия A Торино 0:0 Фиорентина Товарищеские матчи Фиорентина 1:0 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 19 13 4 2 39 - 22 43
2. Интер Милан Заявка 19 12 5 2 45 - 23 41
3. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
4. Ювентус Заявка 18 10 6 2 37 - 18 36
5. Аталанта Заявка 19 10 6 3 44 - 23 36
6. Наполи Заявка 18 11 1 6 41 - 19 34
7. Лацио Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
8. Верона Заявка 19 8 6 5 25 - 18 30
9. Сассуоло Заявка 19 8 6 5 32 - 29 30
10. Сампдория Заявка 19 8 2 9 30 - 29 26
11. Беневенто Заявка 19 6 4 9 23 - 36 22
12. Фиорентина Заявка 20 5 7 8 21 - 31 22
13. Болонья Заявка 19 5 5 9 24 - 33 20
14. Удинезе Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15. Специя Заявка 19 4 6 9 26 - 36 18
16. Дженоа Заявка 19 4 6 9 19 - 30 18
17. Торино Заявка 20 2 9 9 29 - 38 15
18. Кальяри Заявка 19 3 5 11 23 - 37 14
19. Парма Заявка 19 2 7 10 14 - 36 13
20. Кротоне Заявка 19 3 3 13 22 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
8. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
9. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
10. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
11. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
3. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
4. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
5. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Сассуоло Заявка 10 5 2 3 19 - 17 17
7. Ювентус Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
12. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
17. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Торино 21% (30)
X 59.4% (85)
Фиорентина 19.6% (28)
+1
выиграет Фиорентина
"Торино" в последних матчах смотрелся относительно неплохо и на фоне кризисной ситуации в "Фиорентине"... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
2.2 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.30 2.95
Бонус: 10 000 ₽ 2.60 3.25 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.64 3.28 2.92
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 4.00 1.32
  2.89 3.20 2.76

Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.07 3.15 1.37 2.37 1.59 1.72 2.13 1.27 3.80 1.09 7.60
7.70 1.04 6.85 1.08 2.99 1.37 2.31 1.61 1.78 2.15 1.36 3.12 1.25 3.78 1.09 6.45 1.06 6.90 1.00 11.25
3.25 1.33 2.18 1.68 1.40 2.90 1.04 10.00 1.98 1.88 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 14.00 1.01 14.50 0.00 22.00
3.10 1.41 2.72 1.51 2.32 1.67 1.93 1.97 1.71 2.25 1.54 2.63 1.27 4.10 1.10 8.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.72 2.05 1.34 3.05 1.07 7.40
2.65 1.48 1.80 2.01 1.37 3.10 1.11 6.65 1.07 8.30
1.55 2.45 1.09 7.20 1.05 9.50 1.04 10.00 1.03 12.00
2.79 1.49 2.28 1.69 1.77 2.17 1.49 2.79 1.36 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.26 2.46 1.51 1.60 2.25 1.15 5.00
3.45 1.31 2.43 1.56 1.59 2.36 1.22 4.30 1.16 5.50
2.44 1.53 1.55 2.28 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.90
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
3.65 1.25
Где смотреть матч Торино 1:1 Фиорентина онлайн

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Прогнозы на матч Торино 1:1 Фиорентина

Исход игры
Торино
21% (30)
Ничья
59.4% (85)
Фиорентина
19.6% (28)
Тотал 2.5
Больше
30.71% (43)
Меньше
69.29% (97)
Обе команды забьют
Да
85% (119)
Нет
15% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
53.1% (76)
2:1 Торино
14.7% (21)
1:2 Фиорентина
9.8% (14)
0:1 Фиорентина
5.6% (8)
1:0 Торино
4.9% (7)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:3 Фиорентина
1.4% (2)
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