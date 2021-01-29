Торино
1:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Фиорентина
37' Желтая карточкаЛянко Войнович
49' Undefined phrase: football_event_Влахович Душан
59' Undefined phrase: football_event_Кастровилли Гаэтано
61' Красная карточкаКастровилли Гаэтано
0:1
67' ГолРибери Франк
71' Красная карточкаМиленкович Никола
71' Желтая карточкаБелотти Андреа
84' Желтая карточкаКуаме Кристиан
1:1
88' ГолБелотти Андреа
90' Желтая карточкаАмрабат Софьян
88
Ринкон
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Jacopo Ricco
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
Ход матча
37'
49'
67'
71'
84'
88'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 5
-
20 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 2
-
3 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|10 (2)
|0.5
|2.
|Дзадза Симоне
|3
|0.15
|3.
|Лукич Саша
|3
|0.15
|4.
|Иццо Армандо
|2
|0.1
|5.
|Бремер Глейсон
|2
|0.1
|6.
|Верди Симоне
|1
|0.05
|7.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.05
|8.
|Синго Уилфрид
|1
|0.05
|9.
|Мейте Суалихо
|1
|0.05
|10.
|Гояк Амер
|1
|0.05
|11.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.05
|12.
|Линетти Кароль
|1
|0.05
|13.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.05
|14.
|Войвода Мергим
|0
|0
|15.
|Ринкон Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|7 (3)
|0.35
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.2
|3.
|Миленкович Никола
|2
|0.1
|4.
|Рибери Франк
|1
|0.05
|5.
|Бираги Кристиано
|1
|0.05
|6.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.05
|7.
|Кьеза Федерико
|1
|0.05
|8.
|Касерес Мартин
|1
|0.05
|9.
|Песселья Херман
|1
|0.05
|10.
|Куаме Кристиан
|1
|0.05
|11.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|12.
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лянко Войнович
|7
|0
|2.
|Ринкон Томас
|5
|0
|3.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|4.
|Линетти Кароль
|4
|0
|5.
|Верди Симоне
|3
|0
|6.
|Белотти Андреа
|3
|0
|7.
|Лукич Саша
|3
|0
|8.
|Дзадза Симоне
|2
|0
|9.
|Иццо Армандо
|2
|0
|10.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|11.
|Войвода Мергим
|2
|0
|12.
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|13.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|14.
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|15.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|16.
|Базелли Даниэле
|1
|0
|17.
|Гояк Амер
|1
|0
|18.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|1
|2.
|Бираги Кристиано
|6
|0
|3.
|Миленкович Никола
|3
|1
|4.
|Рибери Франк
|4
|0
|5.
|Чеккерини Федерико
|4
|0
|6.
|Амрабат Софьян
|4
|0
|7.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|8.
|Роша Игор II
|3
|0
|9.
|Лирола Поль
|3
|0
|10.
|Валеро Борха
|2
|0
|11.
|Песселья Херман
|2
|0
|12.
|Куаме Кристиан
|2
|0
|13.
|Мартинес Лукас II
|0
|1
|14.
|Венути Лоренцо
|1
|0
|15.
|Пульгар Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|32.14% (9)
|Фиорентина
|25% (5)
|15% (3)
|10% (2)
|10% (2)
|20% (4)
|20% (4)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +4 =8 -8Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино
Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри
Фиорентина Последние 20 матчей: +6 =6 -8Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри
Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория
Последние игры между собой
Торино: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Фиорентина: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Торино 0:2 Фиорентина Кубок Торино 1:1 Фиорентина Серия A Торино 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Торино Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Торино Серия A Торино 3:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Торино Серия A Торино 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Торино Серия A Торино 0:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:3 Торино Серия A Торино 2:2 Фиорентина Серия A Торино 0:0 Фиорентина Товарищеские матчи Фиорентина 1:0 Торино Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|39 - 22
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|45 - 23
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 32
|37
|4.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 18
|36
|5.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|44 - 23
|36
|6.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|41 - 19
|34
|7.
|Лацио
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 18
|30
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|32 - 29
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|30 - 29
|26
|11.
|Беневенто
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 36
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 31
|22
|13.
|Болонья
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 33
|20
|14.
|Удинезе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 36
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 30
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|29 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|23 - 37
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 36
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|22 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 12
|24
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 13
|22
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|5.
|Аталанта
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|22 - 10
|17
|6.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|13.
|Дженоа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|5.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 17
|17
|7.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 10
|16
|8.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 16
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|12.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 14
|7
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Торино 1:1 Фиорентина
Исход игры
Торино
21% (30)
Ничья
59.4% (85)
Фиорентина
19.6% (28)
Тотал 2.5
Больше
30.71% (43)
Меньше
69.29% (97)
Обе команды забьют
Да
85% (119)
Нет
15% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
53.1% (76)
2:1 Торино
14.7% (21)
1:2 Фиорентина
9.8% (14)
0:1 Фиорентина
5.6% (8)
1:0 Торино
4.9% (7)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:3 Фиорентина
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!