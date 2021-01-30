Бэрроу мощно пробил с левого фланга, однако неточно.

Моментище у хозяев! Отличная передача прошла на Сансоне, который немного замешкался с мячом в штрафной площади, но все же пробил, однако прямо в Доннарумму!

И опять пошла в атаку "Болонья", однако здесь уже гости сумели остановить соперника.

Теперь момент у «Милана»! Ибра после подачи слева сделал скидку на Калабрию, тот в падении пробил в угол, но Скорупски выручил!

Какая игра пошла! Почти без центра поля! Сансоне отдал отличную передачу на Домингеса, тот вышел на рандеву с голкипером и не сумел переиграть Доннарумму!

36' Все больше становится разрыв между "Миланом" и "Болоньей" в этом матче. И разрыв не только во владении мячом, но и в ударах и опасных моментах.

35' Не самым удачным получился угловой. После подачи на ближнюю, оборона выбила мяч из опасной зоны.



34' Штрафной подают хозяева. Бэрроу навесил в центр штрафной, после чего защитники "Милана" выбили мяч на угловой.

33' Леау неплохо прошел по левому флангу, сместился в центр и пробил. После рикошета мяч прилетел точно в руки вратарю.

32' Угловой подавала "Болонья". После подачи Орсолини пробил, мимо цели. Даже слишком мимо.

30' Ибра попытался добить после удара Кесси, но это было уже из "вне игры".



29' Леуа отбирает мяч у Бэрроу и начинает атаку. Кесси нелпохо бьет, но Скорупски успевает среагировать и спасти.

28' Кстати, Ибрагимович уже 4-ый раз не забивает пенальти в этом сезоне. Стоит задуматься Стефано Пиоли по этому поводу.



27' Желтую получил Дейкс за нарушение в своей штрафной, которое и привело к этому пенальти.



26' ГОЛ!!! 0:1!!! А на добивание после пенальти подоспел Ребич, который хладнокровно реализовал свою возможность!



25' Не забит пенальти! Ибрагимович низом пробил в левый угол и Скорупски сумел выручить!

24' Пенальти назначен в ворота "Болоньи".

23' Первый угловой в матче окончился не самым удачным навесом, а вот навес после подбора куда лучше! Ибра остался совсем один перед вратарем, но неудачно пробил и голкипер выручил, однако на этом атака "Милана" не закончилась.

22' Неплохо Ребич прорывался по левому флангу, но в последний момент Данило выбил мяч на угловой.

21' Да, пенальти не назначен, а "Милан" опять в атаке. Хорошую по задумке передачу отдавал Кесси, но Дейкс ее прочитал и перехватил.

20' Ибрагимович просил пенальти у судьи, но, похоже, что голкипер чисто отобрал мяч. Да и ВАР есть.

19' Наконец разогнался "Милан". После классной передачи на Златана, форвард ворвался в штрафную, но Скорупски в последний момент сумел вырвать мяч из ног соперника.

18' После вброса хозяев из-за боковой "Милан" решил подержать мяч на своей половине поля. Наконец Тонали послал мяч вперед на Ибру, но передача получилась неточной.

17' Сансоне попытался пробить по левому флангу, но его тут же накрыли два игрока "Милана".

16' Солемакерс сфолил на правом фланге, ударив соперника по ноге.

15' Чуть не убежали хозяева в контратаку, но Тонали сумел накрыть соперника.

14' "Милан" все больше забирает инициативу, имея в активе уже два неплохих шанса для взятия ворот.

13' Тео Эрнандес со штрафного удара с правого фланга закрутил почти в самую девятку! Спас только Скорупски, который в красивом прыжке дотянулся до мяча и перевел его в перекладину!

11' Орсолини с этого штрафного навесил точно на напарника, но переборщил с силой подачи и обработка у игрока "Болоньи" не получилась.

10' Хозяева получили право на штрафной удар. Это Кесси сфолил на Орсолини.

9' Ибрагимович отдал передачу на Калабрию, который не стал бить по воротам, а скинул мяч на Ребича. Дальше на Леау, который зарядил сильно мимо цели.

8' Сансоне, забрался в положение "вне игры", чересчур поторопившись.

6' Салемакерс хотел было обострить атаку своей команды, но никто не пожелал открыться для его передачи.

5' "Болонья", похоже, правильно настроена на сегодняшнюю игру и вполне готова дать бой лидеру Серии А.

4' Хозяева катают мяч на своей половине поля, и чуть не получили атаку на свои ворота. Это Ребич здорово действует в прессинге.

3' "Болонья" здорово провела первую атаку. Томиясу прошел по флангу и прострелил в центр, но пробить у его напарника не получилось.

2' "Милан" начал встречу с подачи на Ибрагимовича. Златан даже пробил, но слишком слабо.