Болонья
0:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Ренато Далл'Ара
Милан
24' Желтая карточкаДейкс Митчелл
0:0
26' Не забитый пенальтиИбрагимович Златан
0:1
26' ГолРебич Анте
99
Барроу
Муса
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
17
Леау
Рафаэл
12
Ребич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
24'
26'
26'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 7
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|6
|0.3
|2.
|Барроу Муса
|3
|0.15
|3.
|Орсолини Риккардо
|3 (1)
|0.15
|4.
|Сванберг Маттиас
|2
|0.1
|5.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.1
|6.
|Паласио Родриго
|1
|0.05
|7.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.05
|8.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.05
|9.
|Ольсен Андреас
|1
|0.05
|10.
|Домингес Николас
|1
|0.05
|11.
|Пас Нехуэн
|1
|0.05
|12.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|13.
|Медель Гари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|12 (3)
|0.6
|2.
|Кесси Франк
|6 (5)
|0.3
|3.
|Леау Рафаэл
|5
|0.25
|4.
|Тео Эрнандес
|4
|0.2
|5.
|Ребич Анте
|2
|0.1
|6.
|Калабрия Давиде
|2
|0.1
|7.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.1
|8.
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.05
|9.
|Диас Брахим
|1
|0.05
|10.
|Романьоли Алессио
|1
|0.05
|11.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.05
|12.
|Хёуге Йенс
|1
|0.05
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.05
|14.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|5
|1
|2.
|Дейкс Митчелл
|4
|1
|3.
|Домингес Николас
|5
|0
|4.
|Данило Ларанжера
|4
|0
|5.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|6.
|Схаутен Йерди
|4
|0
|7.
|Паласио Родриго
|3
|0
|8.
|Хики Аарон
|3
|0
|9.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|10.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|11.
|Сансоне Никола
|2
|0
|12.
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|13.
|Сориано Роберто
|1
|0
|14.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|15.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кесси Франк
|6
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|6
|0
|3.
|Романьоли Алессио
|5
|0
|4.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|5.
|Калабрия Давиде
|4
|0
|6.
|Кастильехо Самуэль
|3
|0
|7.
|Тонали Сандро
|1
|1
|8.
|Салемакерс Алексис
|1
|1
|9.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|10.
|Ребич Анте
|2
|0
|11.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|12.
|Крунич Раде
|2
|0
|13.
|Далот Диогу
|2
|0
|14.
|Габбия Маттео
|2
|0
|15.
|Кьяер Симон
|1
|0
|16.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|17.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|18.
|Диас Брахим
|1
|0
|19.
|Калюлю Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|Милан
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|13.16% (5)
|23.68% (9)
|0
|26.32% (10)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе
Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма
Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино
Последние игры между собой
Болонья: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Милан: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Болонья 0:0 Милан Серия A Болонья 1:2 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Милан 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Болонья Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:3 Милан Серия A Милан 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Милан Серия A Болонья 0:0 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|1:0 Заявка
|20
|14
|4
|2
|40 - 22
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|45 - 23
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 32
|37
|4.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 18
|36
|5.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|44 - 23
|36
|6.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|41 - 19
|34
|7.
|Лацио
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 18
|30
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|32 - 29
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|30 - 29
|26
|11.
|Беневенто
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 36
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 31
|22
|13.
|Болонья
|0:1 Заявка
|20
|5
|5
|10
|24 - 34
|20
|14.
|Удинезе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 36
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 30
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|29 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|23 - 37
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 36
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|22 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 12
|24
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 13
|22
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Милан
|1:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|5.
|Аталанта
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|22 - 10
|17
|6.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|10.
|Болонья
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 18
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|13.
|Дженоа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|1:0 Заявка
|10
|9
|1
|0
|20 - 7
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|5.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 17
|17
|7.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 10
|16
|8.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 16
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|12.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 14
|7
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Болонья
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Болонья 0:1 Милан
Исход игры
Болонья
0% (0)
Ничья
4.8% (7)
Милан
95.2% (138)
Тотал 2.5
Больше
74.65% (106)
Меньше
25.35% (36)
Обе команды забьют
Да
77.46% (110)
Нет
22.54% (32)
Популярный счёт
1:2 Милан
58.6% (85)
0:1 Милан
11% (16)
0:2 Милан
10.3% (15)
1:3 Милан
10.3% (15)
1:1 Ничья
3.4% (5)
1:5 Милан
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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