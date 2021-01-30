  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Болонья
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Милан
0'
24' Желтая карточка
Дейкс Митчелл
0:0
26' Не забитый пенальти
Ибрагимович Златан
0:1
26' Гол
Ребич Анте
41'
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
5
Сумаоро
Адама
35
Дейкс
Митчелл
30
Схаутен
Йерди
8
Домингес
Николас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
99
Барроу
Муса
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
17
Леау
Рафаэл
12
Ребич
Анте
11
Ибрагимович
Златан
Болонья
4-2-3-1
Милан
4-2-3-1

Ход матча

24'
Дейкс Митчелл
 
26'
0:0
Ибрагимович Златан
26'
0:1
Ребич Анте

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 6 0.3
2. Барроу Муса 3 0.15
3. Орсолини Риккардо 3 (1) 0.15
4. Сванберг Маттиас 2 0.1
5. Томиясу Такэхиро 2 0.1
6. Паласио Родриго 1 0.05
7. Виньято Эмануэль 1 0.05
8. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.05
9. Ольсен Андреас 1 0.05
10. Домингес Николас 1 0.05
11. Пас Нехуэн 1 0.05
12. Сантандер Федерико 0 0
13. Медель Гари 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 12 (3) 0.6
2. Кесси Франк 6 (5) 0.3
3. Леау Рафаэл 5 0.25
4. Тео Эрнандес 4 0.2
5. Ребич Анте 2 0.1
6. Калабрия Давиде 2 0.1
7. Салемакерс Алексис 2 0.1
8. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.05
9. Диас Брахим 1 0.05
10. Романьоли Алессио 1 0.05
11. Кастильехо Самуэль 1 0.05
12. Хёуге Йенс 1 0.05
13. Калюлю Пьер 1 0.05
14. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 5 1
2. Дейкс Митчелл 4 1
3. Домингес Николас 5 0
4. Данило Ларанжера 4 0
5. Томиясу Такэхиро 4 0
6. Схаутен Йерди 4 0
7. Паласио Родриго 3 0
8. Хики Аарон 3 0
9. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
10. Да Коста Жуниор 2 0
11. Сансоне Никола 2 0
12. Виньято Эмануэль 2 0
13. Сориано Роберто 1 0
14. М'Байе Ибрахим 1 0
15. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Милан
# Игрок      
1. Кесси Франк 6 0
2. Тео Эрнандес 6 0
3. Романьоли Алессио 5 0
4. Леау Рафаэл 5 0
5. Калабрия Давиде 4 0
6. Кастильехо Самуэль 3 0
7. Тонали Сандро 1 1
8. Салемакерс Алексис 1 1
9. Ибрагимович Златан 2 0
10. Ребич Анте 2 0
11. Чалханоглу Хакан 2 0
12. Крунич Раде 2 0
13. Далот Диогу 2 0
14. Габбия Маттео 2 0
15. Кьяер Симон 1 0
16. Беннасер Исмаэль 1 0
17. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
18. Диас Брахим 1 0
19. Калюлю Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 4.55% (1) 18.18% (4) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3) 22.73% (5)
 Милан 15.79% (6) 21.05% (8) 13.16% (5) 23.68% (9) 0 26.32% (10)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе
Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма
Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино
Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан

Последние игры между собой

Болонья: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Милан: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Милан 2:0 Болонья Серия A Милан 5:1 Болонья Серия A Болонья 2:3 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A
Болонья 0:0 Милан Серия A Болонья 1:2 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Милан 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Болонья Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:3 Милан Серия A Милан 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Милан Серия A Болонья 0:0 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 20 14 4 2 40 - 22 46
2. Интер Милан Заявка 19 12 5 2 45 - 23 41
3. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
4. Ювентус Заявка 18 10 6 2 37 - 18 36
5. Аталанта Заявка 19 10 6 3 44 - 23 36
6. Наполи Заявка 18 11 1 6 41 - 19 34
7. Лацио Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
8. Верона Заявка 19 8 6 5 25 - 18 30
9. Сассуоло Заявка 19 8 6 5 32 - 29 30
10. Сампдория Заявка 19 8 2 9 30 - 29 26
11. Беневенто Заявка 19 6 4 9 23 - 36 22
12. Фиорентина Заявка 20 5 7 8 21 - 31 22
13. Болонья 0:1 Заявка 20 5 5 10 24 - 34 20
14. Удинезе Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15. Специя Заявка 19 4 6 9 26 - 36 18
16. Дженоа Заявка 19 4 6 9 19 - 30 18
17. Торино Заявка 20 2 9 9 29 - 38 15
18. Кальяри Заявка 19 3 5 11 23 - 37 14
19. Парма Заявка 19 2 7 10 14 - 36 13
20. Кротоне Заявка 19 3 3 13 22 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Милан 1:0 Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
8. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
9. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
10. Болонья 0:1 Заявка 10 4 2 4 17 - 18 14
11. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 10 9 1 0 20 - 7 28
2. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
3. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
4. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
5. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Сассуоло Заявка 10 5 2 3 19 - 17 17
7. Ювентус Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
12. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
17. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Болонья 0:1 Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    42'
    Какая игра пошла! Почти без центра поля! Сансоне отдал отличную передачу на Домингеса, тот вышел на рандеву с голкипером и не сумел переиграть Доннарумму!
  • Опасный момент
    41'
    Теперь момент у «Милана»! Ибра после подачи слева сделал скидку на Калабрию, тот в падении пробил в угол, но Скорупски выручил!
     
  • 40'
    И опять пошла в атаку "Болонья", однако здесь уже гости сумели остановить соперника.
  • Опасный момент
    39'
    Моментище у хозяев! Отличная передача прошла на Сансоне, который немного замешкался с мячом в штрафной площади, но все же пробил, однако прямо в Доннарумму!
  • 37'
    Бэрроу мощно пробил с левого фланга, однако неточно. 

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  • 36'
    Все больше становится разрыв между "Миланом" и "Болоньей" в этом матче. И разрыв не только во владении мячом, но и в ударах и опасных моментах.
  • Угловой
    35'
    Не самым удачным получился угловой. После подачи на ближнюю, оборона выбила мяч из опасной зоны.
     
  • 34'
    Штрафной подают хозяева. Бэрроу навесил в центр штрафной, после чего защитники "Милана" выбили мяч на угловой.
  • 33'
    Леау неплохо прошел по левому флангу, сместился в центр и пробил. После рикошета мяч прилетел точно в руки вратарю.
  • 32'
    Угловой подавала "Болонья". После подачи Орсолини пробил, мимо цели. Даже слишком мимо. 
  • Офсайд
    30'
    Ибра попытался добить после удара Кесси, но это было уже из "вне игры".
     
  • Опасный момент
    29'
    Леуа отбирает мяч у Бэрроу и начинает атаку. Кесси нелпохо бьет, но Скорупски успевает среагировать и спасти.
  • 28'
    Кстати, Ибрагимович уже 4-ый раз не забивает пенальти в этом сезоне. Стоит задуматься Стефано Пиоли по этому поводу.
     
  • Желтая карточка
    27'
    Желтую получил Дейкс за нарушение в своей штрафной, которое и привело к этому пенальти.
     
  • Описание гола
    26'
    ГОЛ!!! 0:1!!! А на добивание после пенальти подоспел Ребич, который хладнокровно реализовал свою возможность!
     
  • Не забитый пенальти
    25'
    Не забит пенальти! Ибрагимович низом пробил в левый угол и Скорупски сумел выручить!
  • Пенальти!
    24'
    Пенальти назначен в ворота "Болоньи".
  • Опасный момент
    23'
    Первый угловой в матче окончился не самым удачным навесом, а вот навес после подбора куда лучше! Ибра остался совсем один перед вратарем, но неудачно пробил и голкипер выручил, однако на этом атака "Милана" не закончилась.
  • 22'
    Неплохо Ребич прорывался по левому флангу, но в последний момент Данило выбил мяч на угловой.
  • 21'
    Да, пенальти не назначен, а "Милан" опять в атаке. Хорошую по задумке передачу отдавал Кесси, но Дейкс ее прочитал и перехватил.
  • 20'
    Ибрагимович просил пенальти у судьи, но, похоже, что голкипер чисто отобрал мяч. Да и ВАР есть. 
  • Опасный момент
    19'
    Наконец разогнался "Милан". После классной передачи на Златана, форвард ворвался в штрафную, но Скорупски в последний момент сумел вырвать мяч из ног соперника. 
  • 18'
    После вброса хозяев из-за боковой "Милан" решил подержать мяч на своей половине поля. Наконец Тонали послал мяч вперед на Ибру, но передача получилась неточной.
  • 17'
    Сансоне попытался пробить по левому флангу, но его тут же накрыли два игрока "Милана". 
  • Фол, нарушение
    16'
    Солемакерс сфолил на правом фланге, ударив соперника по ноге.
  • 15'
    Чуть не убежали хозяева в контратаку, но Тонали сумел накрыть соперника. 
  • 14'
    "Милан" все больше забирает инициативу, имея в активе уже два неплохих шанса для взятия ворот.
  • Опасный момент
    13'
    Тео Эрнандес со штрафного удара с правого фланга закрутил почти в самую девятку! Спас только Скорупски, который в красивом прыжке дотянулся до мяча и перевел его в перекладину!
  • 11'
    Орсолини с этого штрафного навесил точно на напарника, но переборщил с силой подачи и обработка у игрока "Болоньи" не получилась.
  • Фол, нарушение
    10'
    Хозяева получили право на штрафной удар. Это Кесси сфолил на Орсолини.
  • Опасный момент
    9'
    Ибрагимович отдал передачу на Калабрию, который не стал бить по воротам, а скинул мяч на Ребича. Дальше на Леау, который зарядил сильно мимо цели.
  • Офсайд
    8'
    Сансоне, забрался в положение "вне игры", чересчур поторопившись.
  • 6'
    Салемакерс хотел было обострить атаку своей команды, но никто не пожелал открыться для его передачи.
  • 5'
    "Болонья", похоже, правильно настроена на сегодняшнюю игру и вполне готова дать бой лидеру Серии А. 
  • 4'
    Хозяева катают мяч на своей половине поля, и чуть не получили атаку на свои ворота. Это Ребич здорово действует в прессинге.
  • 3'
    "Болонья" здорово провела первую атаку. Томиясу прошел по флангу и прострелил в центр, но пробить у его напарника не получилось.
  • 2'
    "Милан" начал встречу с подачи на Ибрагимовича. Златан даже пробил, но слишком слабо.
  • Первый тайм начался
    Первый тайм стартовал. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 10.00 5.70 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 4.00 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 5.25 1.31
  10.83 5.03 1.33

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.00 11.75 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.32 1.68 1.78 2.04 1.48 2.57 1.23 3.80 1.16 4.45 1.05 7.60
8.69 1.04 7.52 1.05 6.50 1.11 4.90 1.17 2.35 1.58 2.04 1.83 1.44 2.05 1.31 3.35 1.13 4.75 1.10 5.55 1.02 9.74 1.02 10.33 1.01 15.00
4.71 1.22 2.86 1.45 2.45 1.59 2.97 1.42 2.31 1.66 2.01 1.87 1.70 2.23 1.52 2.62 1.50 2.74 1.18 5.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.38 1.58 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.60
2.45 1.55 1.57 2.40 1.55 2.45 1.10 6.80 1.06 8.80
2.15 1.75 1.77 2.13 1.38 3.18 1.26 4.04 1.38 3.19 1.20 4.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
4.20 1.22 2.90 1.40 1.77 2.04 1.31 3.14 1.20 4.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.15 1.41
Где смотреть матч Болонья 0:1 Милан онлайн

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Прогнозы на матч Болонья 0:1 Милан

Исход игры
Болонья
0% (0)
Ничья
4.8% (7)
Милан
95.2% (138)
Тотал 2.5
Больше
74.65% (106)
Меньше
25.35% (36)
Обе команды забьют
Да
77.46% (110)
Нет
22.54% (32)
Популярный счёт
1:2 Милан
58.6% (85)
0:1 Милан
11% (16)
0:2 Милан
10.3% (15)
1:3 Милан
10.3% (15)
1:1 Ничья
3.4% (5)
1:5 Милан
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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