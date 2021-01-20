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Болонья
 
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Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 6 0.32
2. Барроу Муса 3 0.16
3. Орсолини Риккардо 3 (1) 0.16
4. Сванберг Маттиас 2 0.11
5. Томиясу Такэхиро 2 0.11
6. Паласио Родриго 1 0.05
7. Виньято Эмануэль 1 0.05
8. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.05
9. Ольсен Андреас 1 0.05
10. Домингес Николас 1 0.05
11. Пас Нехуэн 1 0.05
12. Сантандер Федерико 0 0
13. Медель Гари 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 12 (3) 0.63
2. Кесси Франк 6 (5) 0.32
3. Леау Рафаэл 5 0.26
4. Тео Эрнандес 4 0.21
5. Калабрия Давиде 2 0.11
6. Салемакерс Алексис 2 0.11
7. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.05
8. Ребич Анте 1 0.05
9. Диас Брахим 1 0.05
10. Романьоли Алессио 1 0.05
11. Кастильехо Самуэль 1 0.05
12. Хёуге Йенс 1 0.05
13. Калюлю Пьер 1 0.05
14. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 5 1
2. Домингес Николас 5 0
3. Дейкс Митчелл 3 1
4. Данило Ларанжера 4 0
5. Томиясу Такэхиро 4 0
6. Схаутен Йерди 4 0
7. Паласио Родриго 3 0
8. Хики Аарон 3 0
9. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
10. Да Коста Жуниор 2 0
11. Сансоне Никола 2 0
12. Виньято Эмануэль 2 0
13. Сориано Роберто 1 0
14. М'Байе Ибрахим 1 0
15. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Милан
# Игрок      
1. Кесси Франк 6 0
2. Тео Эрнандес 6 0
3. Романьоли Алессио 5 0
4. Леау Рафаэл 5 0
5. Калабрия Давиде 4 0
6. Кастильехо Самуэль 3 0
7. Тонали Сандро 1 1
8. Салемакерс Алексис 1 1
9. Ибрагимович Златан 2 0
10. Ребич Анте 2 0
11. Чалханоглу Хакан 2 0
12. Крунич Раде 2 0
13. Далот Диогу 2 0
14. Габбия Маттео 2 0
15. Кьяер Симон 1 0
16. Беннасер Исмаэль 1 0
17. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
18. Диас Брахим 1 0
19. Калюлю Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 4.55% (1) 18.18% (4) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3) 22.73% (5)
 Милан 15.79% (6) 21.05% (8) 13.16% (5) 23.68% (9) 0 26.32% (10)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе
Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма
Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино
Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан

Последние игры между собой

Болонья: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Милан: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Милан 2:0 Болонья Серия A Милан 5:1 Болонья Серия A Болонья 2:3 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A
Болонья 0:0 Милан Серия A Болонья 1:2 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Милан 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Болонья 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Болонья Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:3 Милан Серия A Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:3 Милан Серия A Милан 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Милан Серия A Болонья 0:0 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 19 13 4 2 39 - 22 43
2. Интер Милан Заявка 19 12 5 2 45 - 23 41
3. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
4. Ювентус Заявка 18 10 6 2 37 - 18 36
5. Аталанта Заявка 19 10 6 3 44 - 23 36
6. Наполи Заявка 18 11 1 6 41 - 19 34
7. Лацио Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
8. Верона Заявка 19 8 6 5 25 - 18 30
9. Сассуоло Заявка 19 8 6 5 32 - 29 30
10. Сампдория Заявка 19 8 2 9 30 - 29 26
11. Беневенто Заявка 19 6 4 9 23 - 36 22
12. Фиорентина Заявка 19 5 6 8 20 - 30 21
13. Болонья Заявка 19 5 5 9 24 - 33 20
14. Удинезе Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15. Специя Заявка 19 4 6 9 26 - 36 18
16. Дженоа Заявка 19 4 6 9 19 - 30 18
17. Кальяри Заявка 19 3 5 11 23 - 37 14
18. Торино Заявка 19 2 8 9 28 - 37 14
19. Парма Заявка 19 2 7 10 14 - 36 13
20. Кротоне Заявка 19 3 3 13 22 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
8. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
9. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
10. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
11. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
3. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
4. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
5. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Сассуоло Заявка 10 5 2 3 19 - 17 17
7. Ювентус Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
12. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
17. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 января 2021, осталось 2 дня 14 часов.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Болонья 0% (0)
    X 7.7% (4)
    Милан 92.3% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Милан
    4.30
    3.98
    1.89
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.20 3.90 1.80
    Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.98 1.84
    Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.95 1.89
      4.22 3.93 1.88

    Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.00 10.50 1.02 4.10 1.22 3.30 1.33 2.18 1.76 1.69 2.17 1.43 2.74 1.20 4.20 1.13 4.75 1.03 8.30
    15.50 1.01 9.80 1.04 4.20 1.25 3.15 1.30 2.11 1.77 1.86 1.97 1.63 2.30 1.45 2.70 1.22 4.50 1.17 4.70 1.06 8.90 1.05 9.20 0.00 16.00
    4.30 1.25 2.55 1.57 2.15 1.77 1.92 1.99 1.67 2.33 1.53 2.67 1.43 2.98 1.16 5.95
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.20 1.67 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 6.00
    2.14 1.71 1.48 2.65 1.18 5.10
    3.35 1.37 2.76 1.50 2.17 1.77 1.70 2.27 1.50 2.76
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.55 1.20 3.10 1.37 1.83 1.97 1.36 3.12 1.22 4.25
    3.25 1.31 1.84 1.94 1.38 2.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.61 2.15
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.20
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.38
    Где смотреть матч Болонья - Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Болонья - Милан

    Исход игры
    Болонья
    0% (0)
    Ничья
    7.7% (4)
    Милан
    92.3% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.55% (37)
    Меньше
    27.45% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    78.43% (40)
    Нет
    21.57% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    61.5% (32)
    0:2 Милан
    11.5% (6)
    0:1 Милан
    9.6% (5)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
    1:3 Милан
    3.8% (2)
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