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Сампдория
 
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Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 7 (1) 0.37
2. Кандрева Антонио 4 (2) 0.21
3. Янкто Якуб 4 0.21
4. Кейта Бальде 3 0.16
5. Дамсгор Миккель 2 0.11
6. Верре Валерио 2 0.11
7. Экдаль Олбин 2 0.11
8. Торсби Мортен 2 0.11
9. Ауджелло Томмазо 1 0.05
10. Йосида Майя 1 0.05
11. Торрегросса Эрнесто 1 0.05
12. Коллей Омар 1 0.05
13. Рамирес Гастон 0 0
14. Бонаццоли Федерико 0 0
15. Аудеро Эмиль 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 15 (4) 0.83
2. Мората Альваро 4 0.22
3. Кьеза Федерико 4 0.22
4. Маккенни Уэстон 3 0.17
5. Кулушевски Деян 3 0.17
6. Дибала Пауло 2 0.11
7. Бонуччи Леонардо 2 0.11
8. Ремзи Аарон 1 0.06
9. Данило Луис 1 0.06
10. Рабио Адриен 1 0.06
11. Мело Артур 1 0.06
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Фработта Джанлука 0 0
17. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 9 0
2. Торсби Мортен 6 0
3. Экдаль Олбин 5 0
4. Янкто Якуб 5 0
5. Кейта Бальде 3 1
6. Рамирес Гастон 4 0
7. Ауджелло Томмазо 2 1
8. Адриен Силва 3 0
9. Йосида Майя 3 0
10. Коллей Омар 3 0
11. Берешиньски Бартош 2 0
12. Аскилдсен Кристоффер 2 0
13. Квальярелла Фабио 1 0
14. Верре Валерио 1 0
15. Феррари Алекс 1 0
16. Дамсгор Миккель 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 5 1
2. Кулушевски Деян 5 0
3. Куадрадо Хуан 3 1
4. Данило Луис 4 0
5. Бентанкур Родриго 4 0
6. Мората Альваро 2 1
7. Бонуччи Леонардо 3 0
8. Фработта Джанлука 3 0
9. Маккенни Уэстон 3 0
10. Кьеза Федерико 1 1
11. Мело Артур 2 0
12. Де Лихт Маттайс 2 0
13. Пинсольо Карло 0 1
14. Кьеллини Джорджо 1 0
15. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 10% (3) 23.33% (7) 23.33% (7) 13.33% (4) 13.33% (4) 16.67% (5)
 Ювентус 10.81% (4) 16.22% (6) 10.81% (4) 13.51% (5) 13.51% (5) 35.14% (13)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан
Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус
Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Ювентус 3:0 Сампдория Серия A Ювентус 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Ювентус Серия A Сампдория 2:0 Ювентус Серия A
Ювентус 2:1 Сампдория Серия A Ювентус 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Сампдория Серия A Ювентус 5:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Сампдория Серия A Ювентус 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 19 13 4 2 39 - 22 43
2. Интер Милан Заявка 19 12 5 2 45 - 23 41
3. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
4. Ювентус Заявка 18 10 6 2 37 - 18 36
5. Аталанта Заявка 19 10 6 3 44 - 23 36
6. Наполи Заявка 18 11 1 6 41 - 19 34
7. Лацио Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
8. Верона Заявка 19 8 6 5 25 - 18 30
9. Сассуоло Заявка 19 8 6 5 32 - 29 30
10. Сампдория Заявка 19 8 2 9 30 - 29 26
11. Беневенто Заявка 19 6 4 9 23 - 36 22
12. Фиорентина Заявка 19 5 6 8 20 - 30 21
13. Болонья Заявка 19 5 5 9 24 - 33 20
14. Удинезе Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15. Специя Заявка 19 4 6 9 26 - 36 18
16. Дженоа Заявка 19 4 6 9 19 - 30 18
17. Кальяри Заявка 19 3 5 11 23 - 37 14
18. Торино Заявка 19 2 8 9 28 - 37 14
19. Парма Заявка 19 2 7 10 14 - 36 13
20. Кротоне Заявка 19 3 3 13 22 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
8. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
9. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
10. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
11. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
3. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
4. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
5. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Сассуоло Заявка 10 5 2 3 19 - 17 17
7. Ювентус Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
12. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
17. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 января 2021, осталось 2 дня 17 часов.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Сампдория 4.8% (2)
    X 9.5% (4)
    Ювентус 85.7% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Ювентус
    7.20
    4.55
    1.56
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.70 4.20 1.50
    Бонус: 5 000 ₽ 7.20 4.55 1.56
    Бонус: 5 000 ₽ 6.50 4.40 1.50
      7.13 4.30 1.53

    Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.75 1.00 10.75 1.01 4.30 1.17 3.48 1.25 2.24 1.62 1.81 2.00 1.57 2.71 1.27 3.85 1.19 4.55 1.06 7.50 1.04 8.20
    16.50 0.00 10.50 1.01 4.40 1.16 3.55 1.27 2.31 1.66 2.06 1.78 1.81 2.05 1.70 2.15 1.49 2.50 1.25 3.90 1.19 4.60 1.07 7.50 1.07 8.10 1.01 14.00
    4.94 1.20 2.38 1.64 2.11 1.81 1.84 2.08 1.64 2.38 1.52 2.69 1.19 5.13
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.68 1.28 2.40 1.57 1.59 2.36 1.24 4.05 1.15 5.50
    2.26 1.64 1.52 2.48 1.20 4.60
    2.99 1.44 2.35 1.65 1.81 2.12 1.56 2.56 1.39 3.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.80 1.19 3.60 1.29 1.92 1.88 1.46 2.72 1.29 3.60
    3.45 1.28 1.92 1.82 1.44 2.65 1.30 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.04
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.33
    Где смотреть матч Сампдория - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Сампдория - Ювентус

    Исход игры
    Сампдория
    4.8% (2)
    Ничья
    9.5% (4)
    Ювентус
    85.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.61% (31)
    Меньше
    24.39% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (34)
    Нет
    17.07% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    54.8% (23)
    0:2 Ювентус
    11.9% (5)
    1:3 Ювентус
    9.5% (4)
    1:1 Ничья
    7.1% (3)
    2:1 Сампдория
    4.8% (2)
    0:1 Ювентус
    4.8% (2)
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