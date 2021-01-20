Сампдория
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|7 (1)
|0.37
|2.
|Кандрева Антонио
|4 (2)
|0.21
|3.
|Янкто Якуб
|4
|0.21
|4.
|Кейта Бальде
|3
|0.16
|5.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.11
|6.
|Верре Валерио
|2
|0.11
|7.
|Экдаль Олбин
|2
|0.11
|8.
|Торсби Мортен
|2
|0.11
|9.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.05
|10.
|Йосида Майя
|1
|0.05
|11.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.05
|12.
|Коллей Омар
|1
|0.05
|13.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|14.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|15.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|15 (4)
|0.83
|2.
|Мората Альваро
|4
|0.22
|3.
|Кьеза Федерико
|4
|0.22
|4.
|Маккенни Уэстон
|3
|0.17
|5.
|Кулушевски Деян
|3
|0.17
|6.
|Дибала Пауло
|2
|0.11
|7.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.11
|8.
|Ремзи Аарон
|1
|0.06
|9.
|Данило Луис
|1
|0.06
|10.
|Рабио Адриен
|1
|0.06
|11.
|Мело Артур
|1
|0.06
|12.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|13.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|14.
|Алекс Сандро
|0
|0
|15.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|16.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|17.
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|9
|0
|2.
|Торсби Мортен
|6
|0
|3.
|Экдаль Олбин
|5
|0
|4.
|Янкто Якуб
|5
|0
|5.
|Кейта Бальде
|3
|1
|6.
|Рамирес Гастон
|4
|0
|7.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|8.
|Адриен Силва
|3
|0
|9.
|Йосида Майя
|3
|0
|10.
|Коллей Омар
|3
|0
|11.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|12.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|13.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|14.
|Верре Валерио
|1
|0
|15.
|Феррари Алекс
|1
|0
|16.
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|5
|1
|2.
|Кулушевски Деян
|5
|0
|3.
|Куадрадо Хуан
|3
|1
|4.
|Данило Луис
|4
|0
|5.
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|6.
|Мората Альваро
|2
|1
|7.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0
|8.
|Фработта Джанлука
|3
|0
|9.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|10.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|11.
|Мело Артур
|2
|0
|12.
|Де Лихт Маттайс
|2
|0
|13.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|14.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0
|15.
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|10% (3)
|23.33% (7)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|Ювентус
|10.81% (4)
|16.22% (6)
|10.81% (4)
|13.51% (5)
|13.51% (5)
|35.14% (13)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =2 -9Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан
Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =2 -3Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус
Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Ювентус 2:1 Сампдория Серия A Ювентус 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Сампдория Серия A Ювентус 5:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Сампдория Серия A Ювентус 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Ювентус Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|39 - 22
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|45 - 23
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 32
|37
|4.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 18
|36
|5.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|44 - 23
|36
|6.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|41 - 19
|34
|7.
|Лацио
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 18
|30
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|32 - 29
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|30 - 29
|26
|11.
|Беневенто
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 36
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|13.
|Болонья
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|24 - 33
|20
|14.
|Удинезе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 36
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 30
|18
|17.
|Кальяри
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|23 - 37
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|28 - 37
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 36
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|22 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 12
|24
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 13
|22
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|5.
|Аталанта
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|22 - 10
|17
|6.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|13.
|Дженоа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|13 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|5.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 17
|17
|7.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 10
|16
|8.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 16
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|12.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 14
|7
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сампдория - Ювентус
Исход игры
Сампдория
4.8% (2)
Ничья
9.5% (4)
Ювентус
85.7% (36)
Тотал 2.5
Больше
75.61% (31)
Меньше
24.39% (10)
Обе команды забьют
Да
82.93% (34)
Нет
17.07% (7)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
54.8% (23)
0:2 Ювентус
11.9% (5)
1:3 Ювентус
9.5% (4)
1:1 Ничья
7.1% (3)
2:1 Сампдория
4.8% (2)
0:1 Ювентус
4.8% (2)
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