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Санкт-Галлен
2:3
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Цюрих
0'
1:0
2' Гол
Дуа Квадво
2:0
10' Гол
Стильхарт Базиль
2:1
16' Пенальти
Маркезано Антонио
28' Желтая карточка
Сисей Ассан
2:2
38' Гол
Маркезано Антонио
40' Желтая карточка
Винтер Адриан
45'+3
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Кройхи
Алессандро
4
Стеригу
Леонидас
23
Фазлии
Бетим
15
Euclides
Cabral
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
10
Руис
Виктор
III
6
Стильхарт
Базиль
9
Гийемено
Джереми
24
Дуа
Квадво
25
Бреше
Янник
7
Винтер
Адриан
3
Натан
Рафаэл
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
20
Думбия
Усман
21
Джемаили
Блерим
15
Тосин
Айегун
10
Маркезано
Антонио
26
Хелифи
Салим
9
Сисей
Ассан
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

2'
Дуа Квадво
(Стильхарт Базиль)
1:0
10'
Стильхарт Базиль
(Кинтилья Хорди)
2:0
16'
2:1
Маркезано Антонио
28'
 
Сисей Ассан
38'
2:2
Маркезано Антонио
40'
 
Винтер Адриан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 5 0.31
2. Руис Виктор III 2 0.13
3. Стильхарт Базиль 2 0.13
4. Йуан Элье 2 0.13
5. Кинтилья Хорди 1 0.06
6. Бабич Борис 1 0.06
7. Штаубли Тим 1 0.06
8. Фазлии Бетим 1 0.06
9. Рибейру Андре 1 0.06
10. Гёртлер Лукас 0 0
11. Гийемено Джереми 0 0
12. Кройхи Алессандро 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркезано Антонио 6 (3) 0.35
2. Кололли Беньямин 4 (1) 0.24
3. Зобих Лассе 3 0.18
4. Тосин Айегун 3 0.18
5. Сисей Ассан 2 0.12
6. Домджони Тони 2 0.12
7. Шёнбахлер Марко 1 0.06
8. Крамер Блаж 1 0.06
9. Ньонто Вильфред 1 0.06
10. Винтер Адриан 0 0
11. Джемаили Блерим 0 0
12. Валльнер Сильван 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Стильхарт Базиль 4 0
2. Рюфли Венсан 3 0
3. Кинтилья Хорди 3 0
4. Гёртлер Лукас 3 0
5. Фазлии Бетим 3 0
6. Траоре Бубакар 1 1
7. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
8. Кройхи Алессандро 2 0
9. Рибейру Андре 1 0
10. Бабич Борис 1 0
11. Гийемено Джереми 1 0
12. Летар Яннис 1 0
13. Стеригу Леонидас 1 0
14. Йуан Элье 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Думбия Усман 6 0
2. Натан Рафаэл 5 0
3. Тосин Айегун 3 1
4. Сисей Ассан 4 0
5. Крамер Блаж 2 1
6. Крьезиу Хекуран 1 1
7. Маркезано Антонио 2 0
8. Алити Фидан 2 0
9. Винтер Адриан 1 0
10. Джемаили Блерим 1 0
11. Шёнбахлер Марко 1 0
12. Бреше Янник 1 0
13. Кололли Беньямин 1 0
14. Ронер Фабиан 1 0
15. Домджони Тони 1 0
16. Ньонто Вильфред 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3)
 Цюрих 9.52% (2) 19.05% (4) 14.29% (3) 19.05% (4) 14.29% (3) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор
Цюрих Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Цюрих 0:1 Вадуц Базель 1:4 Цюрих Цюрих 3:1 Люцерн Цюрих 0:0 Сьон
Цюрих 0:1 Серветт Люцерн 0:0 Цюрих Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Цюрих: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Суперлига
Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 4:1 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Кубок Санкт-Галлен 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Цюрих Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
2. Базель Заявка 16 8 2 6 24 - 22 26
3. Цюрих 3:2 Заявка 17 7 4 6 26 - 20 25
4. Лугано Заявка 15 5 8 2 15 - 13 23
5. Санкт-Галлен 2:3 Заявка 16 6 5 5 16 - 15 23
6. Серветт Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
7. Лозанна-Спорт Заявка 15 5 4 6 18 - 18 19
8. Сьон Заявка 16 3 7 6 17 - 23 16
9. Люцерн Заявка 14 3 4 7 20 - 23 13
10. Вадуц Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
3. Лозанна-Спорт Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
4. Лугано Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
5. Цюрих 3:2 Заявка 8 3 2 3 10 - 6 11
6. Санкт-Галлен 2:3 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Серветт Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Сьон Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
9. Люцерн Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2. Цюрих 3:2 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
3. Санкт-Галлен 2:3 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
4. Базель Заявка 8 4 0 4 11 - 9 12
5. Лугано Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
6. Серветт Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 7 1 4 2 7 - 10 7
8. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Вадуц Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
10. Сьон Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Цюрих
2.37
4.80
7.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.00 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.66 3.38
Бонус: 5 000 ₽ 2.37 2.70 7.20
  1.42 4.80 6.91

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Галлен» – «Цюрих» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Галлен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цюрих» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Галлен» – «Цюрих», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
11.75 1.01 11.00 1.00 4.85 1.13 4.05 1.21 2.46 1.53 1.99 1.82 1.67 2.35 1.34 3.26 1.25 3.78 1.10 6.10 1.07 6.55 1.00 11.25
16.50 0.00 11.50 1.02 4.90 1.15 3.95 1.22 2.44 1.53 2.12 1.72 1.94 1.86 1.72 2.11 9.50 1.03 7.50 1.07 4.90 1.15 3.55 1.27 1.97 1.77 1.47 2.55 1.28 3.45 1.09 6.50 1.07 7.50
5.36 1.17 2.55 1.55 2.27 1.67 2.00 1.88 2.80 1.46 2.31 1.65 2.05 1.81 1.79 2.08 1.61 2.38 1.23 4.39 2.94 1.42 2.52 1.55 2.04 1.82 1.79 2.08 1.58 2.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
3.38 1.32 2.48 1.54 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
2.39 1.53 1.60 2.33 1.22 4.00 1.87 1.87 1.25 3.75 1.14 5.20
3.09 1.40 2.45 1.58 1.86 2.01 3.21 1.36 2.64 1.50 2.06 1.80 1.64 2.31 1.45 2.81 1.68 2.25 1.40 3.00 1.14 5.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.30 1.16 3.85 1.26 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.30
3.40 1.29 2.04 1.72 1.52 2.41 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
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