Санкт-Галлен
2:3
Первый тайм: 45+'
Стадион: АФГ Арена
Цюрих
1:0
2' ГолДуа Квадво
2:0
10' ГолСтильхарт Базиль
2:1
16' ПенальтиМаркезано Антонио
28' Желтая карточкаСисей Ассан
2:2
38' ГолМаркезано Антонио
40' Желтая карточкаВинтер Адриан
23
Фазлии
Бетим
24
Дуа
Квадво
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
15
Тосин
Айегун
26
Хелифи
Салим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
3 Нуу МусаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
-
34 Бабич БорисНападающий
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
Ход матча
2'
1:0
10'
16'
28'
38'
40'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|5
|0.31
|2.
|Руис Виктор III
|2
|0.13
|3.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.13
|4.
|Йуан Элье
|2
|0.13
|5.
|Кинтилья Хорди
|1
|0.06
|6.
|Бабич Борис
|1
|0.06
|7.
|Штаубли Тим
|1
|0.06
|8.
|Фазлии Бетим
|1
|0.06
|9.
|Рибейру Андре
|1
|0.06
|10.
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|11.
|Гийемено Джереми
|0
|0
|12.
|Кройхи Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|0.35
|2.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.24
|3.
|Зобих Лассе
|3
|0.18
|4.
|Тосин Айегун
|3
|0.18
|5.
|Сисей Ассан
|2
|0.12
|6.
|Домджони Тони
|2
|0.12
|7.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0.06
|8.
|Крамер Блаж
|1
|0.06
|9.
|Ньонто Вильфред
|1
|0.06
|10.
|Винтер Адриан
|0
|0
|11.
|Джемаили Блерим
|0
|0
|12.
|Валльнер Сильван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стильхарт Базиль
|4
|0
|2.
|Рюфли Венсан
|3
|0
|3.
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|4.
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|5.
|Фазлии Бетим
|3
|0
|6.
|Траоре Бубакар
|1
|1
|7.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|8.
|Кройхи Алессандро
|2
|0
|9.
|Рибейру Андре
|1
|0
|10.
|Бабич Борис
|1
|0
|11.
|Гийемено Джереми
|1
|0
|12.
|Летар Яннис
|1
|0
|13.
|Стеригу Леонидас
|1
|0
|14.
|Йуан Элье
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Усман
|6
|0
|2.
|Натан Рафаэл
|5
|0
|3.
|Тосин Айегун
|3
|1
|4.
|Сисей Ассан
|4
|0
|5.
|Крамер Блаж
|2
|1
|6.
|Крьезиу Хекуран
|1
|1
|7.
|Маркезано Антонио
|2
|0
|8.
|Алити Фидан
|2
|0
|9.
|Винтер Адриан
|1
|0
|10.
|Джемаили Блерим
|1
|0
|11.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|12.
|Бреше Янник
|1
|0
|13.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|14.
|Ронер Фабиан
|1
|0
|15.
|Домджони Тони
|1
|0
|16.
|Ньонто Вильфред
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|Цюрих
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +8 =6 -6Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор
Цюрих Последние 20 матчей: +9 =4 -7Цюрих 0:1 Вадуц Базель 1:4 Цюрих Цюрих 3:1 Люцерн Цюрих 0:0 Сьон
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Цюрих: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 4:1 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Кубок Санкт-Галлен 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Цюрих Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|2.
|Базель
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 22
|26
|3.
|Цюрих
|3:2 Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 20
|25
|4.
|Лугано
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|15 - 13
|23
|5.
|Санкт-Галлен
|2:3 Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 15
|23
|6.
|Серветт
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 18
|19
|8.
|Сьон
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 23
|16
|9.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|4.
|Лугано
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|5.
|Цюрих
|3:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 6
|11
|6.
|Санкт-Галлен
|2:3 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Серветт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Сьон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Цюрих
|3:2 Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|3.
|Санкт-Галлен
|2:3 Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|4.
|Базель
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|5.
|Лугано
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|6.
|Серветт
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|10.
|Сьон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
Победитель
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