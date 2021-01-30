Санкт-Галлен
2:3
Конец матча
Стадион: АФГ Арена
Цюрих
1:0
2' ГолДуа Квадво
2:0
10' ГолСтильхарт Базиль
2:1
16' ПенальтиМаркезано Антонио
28' Желтая карточкаСисей Ассан
2:2
38' ГолМаркезано Антонио
40' Желтая карточкаВинтер Адриан
2:3
45' ГолХелифи Салим
45' Желтая карточкаКинтилья Хорди
66' Желтая карточкаСтеригу Леонидас
90' Желтая карточкаШтаубли Тим
23
Фазлии
Бетим
24
Дуа
Квадво
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
15
Тосин
Айегун
26
Хелифи
Салим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
3 Нуу МусаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
-
34 Бабич БорисНападающий
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
Ход матча
2'
1:0
10'
16'
28'
38'
40'
45'
2:3
45'
66'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 9
-
11 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|5
|0.31
|2.
|Руис Виктор III
|2
|0.13
|3.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.13
|4.
|Йуан Элье
|2
|0.13
|5.
|Кинтилья Хорди
|1
|0.06
|6.
|Бабич Борис
|1
|0.06
|7.
|Штаубли Тим
|1
|0.06
|8.
|Фазлии Бетим
|1
|0.06
|9.
|Рибейру Андре
|1
|0.06
|10.
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|11.
|Гийемено Джереми
|0
|0
|12.
|Кройхи Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркезано Антонио
|6 (3)
|0.35
|2.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.24
|3.
|Зобих Лассе
|3
|0.18
|4.
|Тосин Айегун
|3
|0.18
|5.
|Сисей Ассан
|2
|0.12
|6.
|Домджони Тони
|2
|0.12
|7.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0.06
|8.
|Крамер Блаж
|1
|0.06
|9.
|Хелифи Салим
|1
|0.06
|10.
|Ньонто Вильфред
|1
|0.06
|11.
|Джемаили Блерим
|0
|0
|12.
|Винтер Адриан
|0
|0
|13.
|Валльнер Сильван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кинтилья Хорди
|4
|0
|2.
|Стильхарт Базиль
|4
|0
|3.
|Рюфли Венсан
|3
|0
|4.
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|5.
|Фазлии Бетим
|3
|0
|6.
|Траоре Бубакар
|1
|1
|7.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|8.
|Кройхи Алессандро
|2
|0
|9.
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|10.
|Рибейру Андре
|1
|0
|11.
|Бабич Борис
|1
|0
|12.
|Гийемено Джереми
|1
|0
|13.
|Штаубли Тим
|1
|0
|14.
|Летар Яннис
|1
|0
|15.
|Йуан Элье
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Усман
|6
|0
|2.
|Натан Рафаэл
|5
|0
|3.
|Тосин Айегун
|3
|1
|4.
|Сисей Ассан
|4
|0
|5.
|Крамер Блаж
|2
|1
|6.
|Крьезиу Хекуран
|1
|1
|7.
|Маркезано Антонио
|2
|0
|8.
|Алити Фидан
|2
|0
|9.
|Винтер Адриан
|1
|0
|10.
|Джемаили Блерим
|1
|0
|11.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|12.
|Бреше Янник
|1
|0
|13.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|14.
|Ронер Фабиан
|1
|0
|15.
|Домджони Тони
|1
|0
|16.
|Ньонто Вильфред
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|31.25% (5)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|25% (4)
|18.75% (3)
|Цюрих
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +8 =6 -6Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор
Цюрих Последние 20 матчей: +9 =4 -7Цюрих 0:1 Вадуц Базель 1:4 Цюрих Цюрих 3:1 Люцерн Цюрих 0:0 Сьон
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Цюрих: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 4:1 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Кубок Санкт-Галлен 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Цюрих Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|2.
|Базель
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 22
|26
|3.
|Цюрих
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 20
|25
|4.
|Лугано
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|15 - 13
|23
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 15
|23
|6.
|Серветт
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 18
|19
|8.
|Сьон
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 23
|16
|9.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|4.
|Лугано
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|5.
|Цюрих
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 6
|11
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Серветт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Сьон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Цюрих
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|4.
|Базель
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|5.
|Лугано
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|6.
|Серветт
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|10.
|Сьон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
Победитель
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