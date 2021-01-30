Нельзя "Интеру" расслабляться. "Беневенто" умеет играть в футбол и сделает все, чтобы набрать в этом поединке хоть какие-то турнирные баллы.

Дальний удар Хетемая оказался слишком сильным. Мяч на большой скорости полетел в сторону от ворот. Попытка отличиться была неплохой.

Против Мартинеса нарушили правила сейчас игроки "Беневенто". С правого фланга будут подавать стандартное положение хозяева.

Отбиваются "ведьмы" после подачи с левого фланга. Мяч полетел на дальнюю штангу, но до снаряда не удалось добраться никому из соперников.

Лукаку нанес мощный удар в сторону ворот соперника. Снаряд полетел слишком сильно и неточно. Голкипер "Беневенто" проводил сферу взглядом.

23' Угловой удар зарабатывает сейчас "Беневенто". На правом фланге стандартное положение заработали гости. Подача последовала в центр штрафной, где первым на мяче был кипер "Интера".

21' Середина первого тайма у нас идет уже. Эриксен снова с правого фланга выполнял подачу в штрафную соперника, но отправил мяч точно в руки голкиперу "Беневенто".

20' Понял я, почему фол не был зафиксирован против Лападулы в штрафной "Интера" минут пять назад. Оказывается, при обработке мяча футболист подыграл себе рукой.

19' Мягко забрасывал мяч в чужую штрафную Эриксен, но спокойно игроки "Беневенто" выбили мяч из собственной штрафной.

17' Мартинеса на правом фланге сбивают соперники. Это штрафной, хотя было близко к пенальти. Готовятся игроки миланской команды исполнить стандартное положение.

16' Все тяжелее и тяжелее приходится "ведьмам" под натиском "Интера". Лукаку и Мартинес активно прессингуют своего соперника, делая все для того, чтобы забить второй гол.

15' Раноккья попытался выполнить прострельный пас с левого фланга, но там один из соперников успешно сыграл на опережении, выбив сферу за пределы футбольного газона.

14' Да, пересмотрел я контакт в моменте с падением Лападулы. Было нарушение правил против футболиста. Я по-прежнему придерживаюсь своего мнения.

13' Показалось, что Лападулу сбивали сейчас футболисты "Интера" в своей штрафной, но судья никак на этот эпизод не отреагировал, позволив командам продолжить встречу.

11' Да, на Импроту наши коллеги переписывают гол. Было, конечно, касание от Раноккьи после подачи Эриксена, но оно ни при каких обстоятельствах не могло стать голевым.

10' 10 минут в этой встрече провели соперники. Заработали первый в матче угловой футболисты "Беневенто". Правда, никаких дивидендов извлечь из стандартного положения не удалось "ведьмам".

9' На Раноккью пока что записывают этот гол, но я остаюсь пока при своем мнении. Если в протоколе автора гола не поменяют, то запишем Андреа и мы с вами.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИМПРОТА! 1:0!

Подача Эриксена со стандарта. Импрота в своей штрафной подставляет колено под летящий снаряд и направляет его прямиком в левую "девятку".

6' Штрафной удар заработали футболисты "Интера" на правом фланге. Эриксен будет выполнять подачу со стандартного положения.

5' "Интер" продолжает удерживать снаряд под своим контролем, в то время, как футболисты "Беневенто" бегают за мячом и пытаются его отобрать. Пока не получается.

4' Интересным обещает получиться этот поединок, поскольку в данном противостоянии играют результативные команды, которые нередко выдают голевые пиршества.

3' Мартинес разгонял первую более и менее солидную атаку "Интера" через левый фланг. Все закончилось прострелом в руки голкиперу "Беневенто".

2' Футболисты "Интера" предстали сегодня на поле в черно-серых цветах, в то время, как игроки "Беневенто" вышли на газон во всем белом. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.