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  2. Матчи
  3. Италия
Интер Милан
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Беневенто
0'
1:0
7' Гол в свои ворота
Импрота Риккардо
28' Желтая карточка
Кальдирола Лука
29'
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
13
Раноккия
Андреа
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
23
Барелла
Николо
24
Эриксен
Кристиан
5
Гальярдини
Роберто
14
Перишич
Иван
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
1
Монтипо
Лоренцо
27
Депаоли
Фабио
15
Глик
Камил
5
Кальдирола
Лука
93
Барба
Федерико
16
Импрота
Риккардо
56
Хетемай
Перпарим
29
Ионице
Артур
10
Виола
Николас
9
Лападула
Джанлука
17
Капрари
Джанлука
Интер Милан
3-5-2
Беневенто
4-3-3

Ход матча

7'
Импрота Риккардо
1:0
28'
 
Кальдирола Лука

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 12 (3) 0.6
2. Мартинес Лаутаро 9 0.45
3. Хакими Ашраф 6 0.3
4. Д'Амброзио Данило 3 0.15
5. Барелла Николо 2 0.1
6. Санчес Алексис 2 0.1
7. Гальярдини Роберто 2 0.1
8. Шкриньяр Милан 2 0.1
9. Брозович Марсело 1 0.05
10. Перишич Иван 1 0.05
11. Видаль Артуро 1 0.05
12. Де Врей Стефан 1 0.05
13. Янг Эшли 0 0
14. Дармиан Маттео 0 0
15. Бастони Алессандро 0 0
16. Коларов Александар 0 0
17. Раноккия Андреа 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 4 0.2
2. Лападула Джанлука 4 0.2
3. Сау Марко 3 (1) 0.15
4. Летиция Гаэтано 3 0.15
5. Инсинье Роберто 2 0.1
6. Кальдирола Лука 2 0.1
7. Скьяттарелла Паскуале 1 0.05
8. Туиа Алессандро 1 0.05
9. Фальке Яго 1 0.05
10. Импрота Риккардо 1 0.05
11. Виола Николас 1 (1) 0.05
12. Хетемай Перпарим 0 0
13. Фулон Дам 0 0
14. Пастина Кристиан 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 4 0
2. Барелла Николо 4 0
3. Бастони Алессандро 4 0
4. Янг Эшли 3 0
5. Видаль Артуро 3 0
6. Лукаку Ромелу 3 0
7. Хакими Ашраф 3 0
8. Мартинес Лаутаро 3 0
9. Сенси Стефано 1 1
10. Перишич Иван 2 0
11. Де Врей Стефан 2 0
12. Д'Амброзио Данило 2 0
13. Ханданович Самир 1 0
14. Дармиан Маттео 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 6 1
2. Глик Камил 5 0
3. Капрари Джанлука 3 1
4. Ионице Артур 4 0
5. Дабо Брайан 4 0
6. Импрота Риккардо 4 0
7. Барба Федерико 4 0
8. Фулон Дам 4 0
9. Кальдирола Лука 3 0
10. Маджио Кристиан 2 0
11. Хетемай Перпарим 2 0
12. Туиа Алессандро 2 0
13. Лападула Джанлука 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Сау Марко 0 1
16. Летиция Гаэтано 1 0
17. Тельо Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 7.14% (3) 14.29% (6) 7.14% (3) 16.67% (7) 28.57% (12) 26.19% (11)
 Беневенто 8.7% (2) 4.35% (1) 30.43% (7) 26.09% (6) 8.7% (2) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан
Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма
Беневенто Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто
Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Беневенто 2:5 Интер Милан Серия A Интер Милан 6:2 Беневенто Кубок Интер Милан 2:0 Беневенто Серия A Беневенто 1:2 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 20 14 4 2 41 - 23 46
2. Интер Милан 1:0 Заявка 20 13 5 2 46 - 23 44
3. Ювентус Заявка 19 11 6 2 39 - 18 39
4. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
5. Аталанта Заявка 19 10 6 3 44 - 23 36
6. Наполи Заявка 18 11 1 6 41 - 19 34
7. Лацио Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
8. Верона Заявка 19 8 6 5 25 - 18 30
9. Сассуоло Заявка 19 8 6 5 32 - 29 30
10. Сампдория Заявка 20 8 2 10 30 - 31 26
11. Беневенто 0:1 Заявка 20 6 4 10 23 - 37 22
12. Фиорентина Заявка 20 5 7 8 21 - 31 22
13. Болонья Заявка 20 5 5 10 25 - 35 20
14. Удинезе Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15. Специя Заявка 19 4 6 9 26 - 36 18
16. Дженоа Заявка 19 4 6 9 19 - 30 18
17. Торино Заявка 20 2 9 9 29 - 38 15
18. Кальяри Заявка 19 3 5 11 23 - 37 14
19. Парма Заявка 19 2 7 10 14 - 36 13
20. Кротоне Заявка 19 3 3 13 22 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 10 8 1 1 26 - 13 25
2. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
8. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
9. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
10. Болонья Заявка 10 4 2 4 18 - 19 14
11. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
12. Сампдория Заявка 10 4 1 5 17 - 16 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Беневенто 0:1 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 10 0 6 4 14 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 21 - 8 28
2. Ювентус Заявка 10 5 4 1 21 - 10 19
3. Интер Милан 1:0 Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
4. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
5. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
6. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
7. Сассуоло Заявка 10 5 2 3 19 - 17 17
8. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
9. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
10. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
11. Беневенто 0:1 Заявка 10 4 1 5 12 - 17 13
12. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
17. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
19. Фиорентина Заявка 10 1 3 6 10 - 22 6
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 29'
    Лукаку нанес мощный удар в сторону ворот соперника. Снаряд полетел слишком сильно и неточно. Голкипер "Беневенто" проводил сферу взглядом.
  • 28'
    Отбиваются "ведьмы" после подачи с левого фланга. Мяч полетел на дальнюю штангу, но до снаряда не удалось добраться никому из соперников.
  • Фол, нарушение
    26'
    Против Мартинеса нарушили правила сейчас игроки "Беневенто". С правого фланга будут подавать стандартное положение хозяева.
  • 25'
    Дальний удар Хетемая оказался слишком сильным. Мяч на большой скорости полетел в сторону от ворот. Попытка отличиться была неплохой.
  • 24'
    Нельзя "Интеру" расслабляться. "Беневенто" умеет играть в футбол и сделает все, чтобы набрать в этом поединке хоть какие-то турнирные баллы.

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  • Угловой
    23'
    Угловой удар зарабатывает сейчас "Беневенто". На правом фланге стандартное положение заработали гости. Подача последовала в центр штрафной, где первым на мяче был кипер "Интера".
  • 21'
    Середина первого тайма у нас идет уже. Эриксен снова с правого фланга выполнял подачу в штрафную соперника, но отправил мяч точно в руки голкиперу "Беневенто".
  • Фол, нарушение
    20'
    Понял я, почему фол не был зафиксирован против Лападулы в штрафной "Интера" минут пять назад. Оказывается, при обработке мяча футболист подыграл себе рукой.
  • 19'
    Мягко забрасывал мяч в чужую штрафную Эриксен, но спокойно игроки "Беневенто" выбили мяч из собственной штрафной.
  • Фол, нарушение
    17'
    Мартинеса на правом фланге сбивают соперники. Это штрафной, хотя было близко к пенальти. Готовятся игроки миланской команды исполнить стандартное положение.
  • 16'
    Все тяжелее и тяжелее приходится "ведьмам" под натиском "Интера". Лукаку и Мартинес активно прессингуют своего соперника, делая все для того, чтобы забить второй гол.
  • 15'
    Раноккья попытался выполнить прострельный пас с левого фланга, но там один из соперников успешно сыграл на опережении, выбив сферу за пределы футбольного газона.
  • 14'
    Да, пересмотрел я контакт в моменте с падением Лападулы. Было нарушение правил против футболиста. Я по-прежнему придерживаюсь своего мнения.
  • 13'
    Показалось, что Лападулу сбивали сейчас футболисты "Интера" в своей штрафной, но судья никак на этот эпизод не отреагировал, позволив командам продолжить встречу.
  • 11'
    Да, на Импроту наши коллеги переписывают гол. Было, конечно, касание от Раноккьи после подачи Эриксена, но оно ни при каких обстоятельствах не могло стать голевым.
  • Угловой
    10'
    10 минут в этой встрече провели соперники. Заработали первый в матче угловой футболисты "Беневенто". Правда, никаких дивидендов извлечь из стандартного положения не удалось "ведьмам".
  • 9'
    На Раноккью пока что записывают этот гол, но я остаюсь пока при своем мнении. Если в протоколе автора гола не поменяют, то запишем Андреа и мы с вами.
  • Гол в свои ворота
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ИМПРОТА! 1:0!
    Подача Эриксена со стандарта. Импрота в своей штрафной подставляет колено под летящий снаряд и направляет его прямиком в левую "девятку".
  • Фол, нарушение
    6'
    Штрафной удар заработали футболисты "Интера" на правом фланге. Эриксен будет выполнять подачу со стандартного положения.
  • 5'
    "Интер" продолжает удерживать снаряд под своим контролем, в то время, как футболисты "Беневенто" бегают за мячом и пытаются его отобрать. Пока не получается.
  • 4'
    Интересным обещает получиться этот поединок, поскольку в данном противостоянии играют результативные команды, которые нередко выдают голевые пиршества.
  • 3'
    Мартинес разгонял первую более и менее солидную атаку "Интера" через левый фланг. Все закончилось прострелом в руки голкиперу "Беневенто".
  • 2'
    Футболисты "Интера" предстали сегодня на поле в черно-серых цветах, в то время, как игроки "Беневенто" вышли на газон во всем белом. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Милане. С центра поля мяч разыграли футболисты "Интера". Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 6.70 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.21 7.60 13.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.10 10.00 23.00
  1.09 11.88 31.67

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.40 1.07 5.65 1.11 3.10 1.35 2.53 1.52 1.95 1.95 1.56 2.43 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 4.85 1.04 8.00
15.00 1.01 8.42 1.04 7.24 1.06 5.55 1.14 2.52 1.19 2.12 1.76 2.65 2.00 1.76 2.14 2.15 2.85 1.28 3.60 1.38 6.10 1.09 7.20 1.12 5.42 1.09 6.00 1.01 13.50
7.74 1.11 3.23 1.37 2.75 1.49 2.57 1.55 2.69 1.50 2.23 1.70 1.99 1.89 1.72 2.20 1.56 2.52 1.37 3.21 1.15 6.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.60 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95
3.10 1.37 2.04 1.77 2.70 1.45 1.18 4.75 1.26 3.47 1.17 4.42
3.76 1.30 3.32 1.36 2.26 1.69 2.92 1.44 2.40 1.61 1.88 2.00 1.55 2.54 1.40 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.95 1.13 5.00 1.17 2.36 1.59 1.77 2.05 1.44 2.77 1.19 4.75
5.16 1.13 3.91 1.21 2.35 1.70 1.58 2.35 1.44 3.15 1.15 4.66

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.72
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.45 1.27
Где смотреть матч Интер Милан 1:0 Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Беневенто

Исход игры
Интер Милан
97.9% (141)
Ничья
1.4% (2)
Беневенто
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (65)
Меньше
54.55% (78)
Обе команды забьют
Да
36.36% (52)
Нет
63.64% (91)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
46.5% (67)
3:1 Интер Милан
16% (23)
2:1 Интер Милан
13.2% (19)
3:0 Интер Милан
9.7% (14)
1:0 Интер Милан
6.3% (9)
4:1 Интер Милан
2.8% (4)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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