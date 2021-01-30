Интер Милан
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Сан-Сиро
Беневенто
1:0
7' Гол в свои воротаИмпрота Риккардо
28' Желтая карточкаКальдирола Лука
14
Перишич
Иван
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
97 Раду ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Stellini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
44 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
1:0
28'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|12 (3)
|0.6
|2.
|Мартинес Лаутаро
|9
|0.45
|3.
|Хакими Ашраф
|6
|0.3
|4.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.15
|5.
|Барелла Николо
|2
|0.1
|6.
|Санчес Алексис
|2
|0.1
|7.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.1
|8.
|Шкриньяр Милан
|2
|0.1
|9.
|Брозович Марсело
|1
|0.05
|10.
|Перишич Иван
|1
|0.05
|11.
|Видаль Артуро
|1
|0.05
|12.
|Де Врей Стефан
|1
|0.05
|13.
|Янг Эшли
|0
|0
|14.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|15.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|16.
|Коларов Александар
|0
|0
|17.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|4
|0.2
|2.
|Лападула Джанлука
|4
|0.2
|3.
|Сау Марко
|3 (1)
|0.15
|4.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.15
|5.
|Инсинье Роберто
|2
|0.1
|6.
|Кальдирола Лука
|2
|0.1
|7.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.05
|8.
|Туиа Алессандро
|1
|0.05
|9.
|Фальке Яго
|1
|0.05
|10.
|Импрота Риккардо
|1
|0.05
|11.
|Виола Николас
|1 (1)
|0.05
|12.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|13.
|Фулон Дам
|0
|0
|14.
|Пастина Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брозович Марсело
|4
|0
|2.
|Барелла Николо
|4
|0
|3.
|Бастони Алессандро
|4
|0
|4.
|Янг Эшли
|3
|0
|5.
|Видаль Артуро
|3
|0
|6.
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|7.
|Хакими Ашраф
|3
|0
|8.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|9.
|Сенси Стефано
|1
|1
|10.
|Перишич Иван
|2
|0
|11.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|12.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|13.
|Ханданович Самир
|1
|0
|14.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|15.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|16.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|6
|1
|2.
|Глик Камил
|5
|0
|3.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|4.
|Ионице Артур
|4
|0
|5.
|Дабо Брайан
|4
|0
|6.
|Импрота Риккардо
|4
|0
|7.
|Барба Федерико
|4
|0
|8.
|Фулон Дам
|4
|0
|9.
|Кальдирола Лука
|3
|0
|10.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|11.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|12.
|Туиа Алессандро
|2
|0
|13.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|15.
|Сау Марко
|0
|1
|16.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|17.
|Тельо Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|7.14% (3)
|14.29% (6)
|7.14% (3)
|16.67% (7)
|28.57% (12)
|26.19% (11)
|Беневенто
|8.7% (2)
|4.35% (1)
|30.43% (7)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =5 -3Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан
Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма
Беневенто Последние 20 матчей: +6 =4 -10Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто
Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|20
|14
|4
|2
|41 - 23
|46
|2.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|20
|13
|5
|2
|46 - 23
|44
|3.
|Ювентус
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|39 - 18
|39
|4.
|Рома
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 32
|37
|5.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|44 - 23
|36
|6.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|41 - 19
|34
|7.
|Лацио
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|32 - 26
|34
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|25 - 18
|30
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|32 - 29
|30
|10.
|Сампдория
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|30 - 31
|26
|11.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|20
|6
|4
|10
|23 - 37
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|21 - 31
|22
|13.
|Болонья
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|25 - 35
|20
|14.
|Удинезе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 36
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 30
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|20
|2
|9
|9
|29 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|23 - 37
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|14 - 36
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|22 - 43
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|26 - 13
|25
|2.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 12
|24
|3.
|Ювентус
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|18 - 8
|20
|4.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|5.
|Аталанта
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|22 - 10
|17
|6.
|Верона
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|7.
|Лацио
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|8.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|10.
|Болонья
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|12.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|13.
|Дженоа
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|15.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|16.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|18.
|Парма
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|3 - 15
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|14 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|21 - 8
|28
|2.
|Ювентус
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 10
|19
|3.
|Интер Милан
|1:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|4.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|5.
|Наполи
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|6.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 17
|17
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|9.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|10.
|Сампдория
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 15
|13
|11.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|12.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 14
|7
|16.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|2
|8
|9 - 26
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Интер Милан 1:0 Беневенто
Исход игры
Интер Милан
97.9% (141)
Ничья
1.4% (2)
Беневенто
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (65)
Меньше
54.55% (78)
Обе команды забьют
Да
36.36% (52)
Нет
63.64% (91)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
46.5% (67)
3:1 Интер Милан
16% (23)
2:1 Интер Милан
13.2% (19)
3:0 Интер Милан
9.7% (14)
1:0 Интер Милан
6.3% (9)
4:1 Интер Милан
2.8% (4)
1:1 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!