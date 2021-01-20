  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Беневенто

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 12 (3) 0.63
2. Мартинес Лаутаро 9 0.47
3. Хакими Ашраф 6 0.32
4. Д'Амброзио Данило 3 0.16
5. Барелла Николо 2 0.11
6. Санчес Алексис 2 0.11
7. Гальярдини Роберто 2 0.11
8. Шкриньяр Милан 2 0.11
9. Брозович Марсело 1 0.05
10. Перишич Иван 1 0.05
11. Видаль Артуро 1 0.05
12. Де Врей Стефан 1 0.05
13. Янг Эшли 0 0
14. Дармиан Маттео 0 0
15. Бастони Алессандро 0 0
16. Коларов Александар 0 0
17. Раноккия Андреа 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 4 0.21
2. Лападула Джанлука 4 0.21
3. Сау Марко 3 (1) 0.16
4. Летиция Гаэтано 3 0.16
5. Инсинье Роберто 2 0.11
6. Кальдирола Лука 2 0.11
7. Скьяттарелла Паскуале 1 0.05
8. Туиа Алессандро 1 0.05
9. Фальке Яго 1 0.05
10. Импрота Риккардо 1 0.05
11. Виола Николас 1 (1) 0.05
12. Хетемай Перпарим 0 0
13. Фулон Дам 0 0
14. Пастина Кристиан 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 4 0
2. Барелла Николо 4 0
3. Бастони Алессандро 4 0
4. Янг Эшли 3 0
5. Видаль Артуро 3 0
6. Лукаку Ромелу 3 0
7. Хакими Ашраф 3 0
8. Мартинес Лаутаро 3 0
9. Сенси Стефано 1 1
10. Перишич Иван 2 0
11. Де Врей Стефан 2 0
12. Д'Амброзио Данило 2 0
13. Ханданович Самир 1 0
14. Дармиан Маттео 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 6 1
2. Глик Камил 5 0
3. Капрари Джанлука 3 1
4. Ионице Артур 4 0
5. Дабо Брайан 4 0
6. Импрота Риккардо 4 0
7. Барба Федерико 4 0
8. Фулон Дам 4 0
9. Маджио Кристиан 2 0
10. Хетемай Перпарим 2 0
11. Туиа Алессандро 2 0
12. Кальдирола Лука 2 0
13. Лападула Джанлука 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Сау Марко 0 1
16. Летиция Гаэтано 1 0
17. Тельо Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 7.14% (3) 14.29% (6) 7.14% (3) 16.67% (7) 28.57% (12) 26.19% (11)
 Беневенто 8.7% (2) 4.35% (1) 30.43% (7) 26.09% (6) 8.7% (2) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан
Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма
Беневенто Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто
Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Беневенто 2:5 Интер Милан Серия A Интер Милан 6:2 Беневенто Кубок Интер Милан 2:0 Беневенто Серия A Беневенто 1:2 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 19 13 4 2 39 - 22 43
2. Интер Милан Заявка 19 12 5 2 45 - 23 41
3. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
4. Ювентус Заявка 18 10 6 2 37 - 18 36
5. Аталанта Заявка 19 10 6 3 44 - 23 36
6. Наполи Заявка 18 11 1 6 41 - 19 34
7. Лацио Заявка 19 10 4 5 32 - 26 34
8. Верона Заявка 19 8 6 5 25 - 18 30
9. Сассуоло Заявка 19 8 6 5 32 - 29 30
10. Сампдория Заявка 19 8 2 9 30 - 29 26
11. Беневенто Заявка 19 6 4 9 23 - 36 22
12. Фиорентина Заявка 19 5 6 8 20 - 30 21
13. Болонья Заявка 19 5 5 9 24 - 33 20
14. Удинезе Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15. Специя Заявка 19 4 6 9 26 - 36 18
16. Дженоа Заявка 19 4 6 9 19 - 30 18
17. Кальяри Заявка 19 3 5 11 23 - 37 14
18. Торино Заявка 19 2 8 9 28 - 37 14
19. Парма Заявка 19 2 7 10 14 - 36 13
20. Кротоне Заявка 19 3 3 13 22 - 43 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
3. Ювентус Заявка 9 6 2 1 18 - 8 20
4. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Верона Заявка 10 5 2 3 15 - 10 17
7. Лацио Заявка 10 5 2 3 16 - 14 17
8. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
9. Фиорентина Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
10. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
11. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Дженоа Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
14. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
15. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
16. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
18. Парма Заявка 10 1 4 5 3 - 15 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
3. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
4. Наполи Заявка 9 6 0 3 16 - 9 18
5. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Сассуоло Заявка 10 5 2 3 19 - 17 17
7. Ювентус Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Сампдория Заявка 10 4 1 5 13 - 15 13
12. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
17. Кальяри Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Болонья Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 10 0 2 8 9 - 26 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Беневенто от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 января 2021, осталось 2 дня 19 часов 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Интер Милан 97.7% (42)
    X 2.3% (1)
    Беневенто 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Беневенто
    1.27
    6.75
    9.70
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.22 6.60 12.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.25 6.55 12.75
    Бонус: 5 000 ₽ 1.27 6.20 9.70
      1.26 6.75 11.29

    Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.65 1.10 4.85 1.16 2.60 1.47 2.21 1.67 1.80 2.12 1.44 2.79 1.29 3.46 1.13 5.35 1.09 5.85 1.02 9.60
    14.50 1.01 5.70 1.11 4.80 1.15 2.70 1.44 2.25 1.66 1.97 1.90 1.77 2.12 1.41 2.65 1.30 3.35 1.15 5.30 1.11 5.90 1.02 9.80 1.01 9.80
    6.50 1.14 2.93 1.43 2.62 1.53 2.30 1.67 1.98 1.91 1.76 2.14 1.60 2.44 1.32 3.56 1.12 7.12
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.25 2.77 1.44 1.73 2.09 1.29 3.60 1.20 4.55
    2.70 1.44 1.73 2.11 1.31 3.50
    3.63 1.32 2.91 1.45 2.08 1.82 1.74 2.18 1.51 2.67
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.85 1.14 4.25 1.22 2.20 1.67 1.64 2.26 1.36 3.12
    2.18 1.64 1.63 2.20 1.37 2.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.87 1.94
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.33
    Где смотреть матч Интер Милан - Беневенто онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Интер Милан - Беневенто

    Исход игры
    Интер Милан
    97.7% (42)
    Ничья
    2.3% (1)
    Беневенто
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (21)
    Меньше
    50% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (21)
    Нет
    50% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    44.2% (19)
    2:1 Интер Милан
    20.9% (9)
    3:1 Интер Милан
    18.6% (8)
    4:1 Интер Милан
    4.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     