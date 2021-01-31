Брюгге
3:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Ян Брейдель
Стандард
0:1
3' ГолБокади Мервей
1:1
19' ГолВанакен Ханс
2:1
41' ГолДост Бас
3:1
49' ГолЛанг Ноа
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
29
Дост
Бас
10
Ланг
Ноа
16
Бодар
Арно
41
Сике
Уго
14
Клаусс
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Клаусс ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mbaye Leye
Ход матча
3'
0:1
19'
1:1
41'
2:1
49'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьятта Крепен
|10
|0.4
|2.
|Ланг Ноа
|9 (1)
|0.36
|3.
|Ванакен Ханс
|6 (2)
|0.24
|4.
|Дост Бас
|5
|0.2
|5.
|Вормер Руд
|4
|0.16
|6.
|Окереке Давид
|4
|0.16
|7.
|Крменчик Михал
|3
|0.12
|8.
|Баджи Юссуф
|3
|0.12
|9.
|Ритс Матс
|2
|0.08
|10.
|Мехеле Брандон
|2
|0.08
|11.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.04
|12.
|Коссуну Одилон
|1
|0.04
|13.
|Дели Симон
|1
|0.04
|14.
|Баланта Эдер
|1
|0.04
|15.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|16.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|17.
|Мата Клинтон
|0
|0
|18.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|19.
|Рикка Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амалла Селим
|5 (1)
|0.2
|2.
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.2
|3.
|Лестьенн Максим
|4
|0.16
|4.
|Бокади Мервей
|4
|0.16
|5.
|Дюссенн Ноэ
|3
|0.12
|6.
|Бастьен Самюэль
|3
|0.12
|7.
|Мулека Джексон
|3
|0.12
|8.
|Уларе Обби
|2
|0.08
|9.
|Раскин Николас
|1
|0.04
|10.
|Николя Гавори
|1 (1)
|0.04
|11.
|Авенатти Фелипе
|1
|0.04
|12.
|Лайфис Константинос
|1
|0.04
|13.
|Бодар Арно
|1
|0.04
|14.
|Клаусс Жоао
|1
|0.04
|15.
|Баликвиша Вильям
|1
|0.04
|16.
|Фаи Коллинс
|0
|0
|17.
|Сике Уго
|0
|0
|18.
|Чоп Дуйе
|0
|0
|19.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баланта Эдер
|4
|0
|2.
|Ланг Ноа
|4
|0
|3.
|Ритс Матс
|3
|0
|4.
|Соболь Эдуард
|3
|0
|5.
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|6.
|Ванакен Ханс
|1
|1
|7.
|Вормер Руд
|2
|0
|8.
|Дели Симон
|2
|0
|9.
|Мата Клинтон
|2
|0
|10.
|Миньоле Симон
|1
|0
|11.
|Крменчик Михал
|1
|0
|12.
|Денсвил Стефано
|1
|0
|13.
|Мехеле Брандон
|1
|0
|14.
|Рикка Федерико
|1
|0
|15.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|16.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|17.
|Баджи Юссуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амалла Селим
|5
|1
|2.
|Фаи Коллинс
|4
|0
|3.
|Раскин Николас
|4
|0
|4.
|Николя Гавори
|2
|1
|5.
|Шамир Эден
|2
|1
|6.
|Уларе Обби
|3
|0
|7.
|Тапсоба Абдул
|3
|0
|8.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|2
|0
|9.
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|10.
|Жанс Лоран
|2
|0
|11.
|Цимирот Гойко
|2
|0
|12.
|Лайфис Константинос
|2
|0
|13.
|Павлович Дамьян
|2
|0
|14.
|Лестьенн Максим
|1
|0
|15.
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|16.
|Бастьен Самюэль
|1
|0
|17.
|Бокади Мервей
|1
|0
|18.
|Войвода Мергим
|1
|0
|19.
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|20.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|21.
|Мулека Джексон
|1
|0
|22.
|Сике Уго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|12.24% (6)
|14.29% (7)
|18.37% (9)
|20.41% (10)
|14.29% (7)
|20.41% (10)
|Стандард
|8.57% (3)
|2.86% (1)
|20% (7)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|34.29% (12)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =4 -4Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:1 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге
Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Брюгге 3:0 Эйпен Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге
Стандард Последние 20 матчей: +6 =6 -8Остенде 2:2 Стандард Стандард 3:2 Шарлеруа Мехелен 0:4 Стандард Серкль Брюгге 0:1 Стандард
Стандард 3:1 Васланд-Беверен Стандард 1:2 Сент-Трюйден Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Кортрейк 2:1 Стандард Гент 2:1 Стандард Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Стандард: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Брюгге 4:0 Стандард Первый дивизион А Брюгге 3:0 Стандард Первый дивизион А Стандард 3:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Стандард Суперкубок Стандард 1:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 4:4 Стандард Первый дивизион А Стандард 1:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:2 Стандард Кубок Стандард 4:1 Брюгге Кубок Брюгге 4:0 Стандард Первый дивизион А Стандард 0:3 Брюгге Лига Про Брюгге 2:2 Стандард Лига Про Брюгге 2:1 Стандард Суперкубок Брюгге 1:2 Стандард Кубок Стандард 2:0 Брюгге Лига Про Брюгге 7:1 Стандард Лига Про
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|3:1 Заявка
|25
|18
|3
|4
|53 - 18
|57
|2.
|Антверпен
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|41 - 34
|43
|3.
|Генк
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|49 - 33
|43
|4.
|Стандард
|1:3 Заявка
|25
|10
|8
|7
|36 - 29
|38
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|34 - 26
|37
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|38 - 34
|37
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|46 - 48
|37
|8.
|Остенде
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|35 - 31
|36
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|40 - 41
|36
|10.
|Мехелен
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 42
|33
|11.
|Гент
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|34 - 31
|31
|12.
|Эйпен
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|30 - 40
|31
|13.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|36 - 44
|30
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|29 - 37
|30
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|30 - 37
|27
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|23 - 34
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|24
|7
|1
|16
|30 - 41
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|32 - 54
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|3:1 Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|18 - 6
|26
|3.
|Генк
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 14
|25
|4.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|5.
|Остенде
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 16
|22
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|7.
|Стандард
|1:3 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|11.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|13.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|14.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 27
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|18 - 24
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|3:1 Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 7
|29
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 17
|19
|4.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 17
|19
|5.
|Мехелен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|6.
|Стандард
|1:3 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 24
|16
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|11.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|12.
|Остенде
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|13.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|15.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 20
|11
Победитель
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