  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
Брюгге
3:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Стандард
0'
0:1
3' Гол
Бокади Мервей
1:1
19' Гол
Ванакен Ханс
2:1
41' Гол
Дост Бас
3:1
49' Гол
Ланг Ноа
54'
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Коссуну
Одилон
44
Мехеле
Брандон
2
Соболь
Эдуард
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
21
Окереке
Давид
29
Дост
Бас
10
Ланг
Ноа
16
Бодар
Арно
41
Сике
Уго
6
Дюссенн
Ноэ
20
Бокади
Мервей
24
Николя
Гавори
8
Цимирот
Гойко
26
Раскин
Николас
28
Бастьен
Самюэль
32
Баликвиша
Мишель-Анже
14
Клаусс
Жоао
22
Лестьенн
Максим
Брюгге
4-3-3
Стандард
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьятта Крепен 10 0.4
2. Ланг Ноа 9 (1) 0.36
3. Ванакен Ханс 6 (2) 0.24
4. Дост Бас 5 0.2
5. Вормер Руд 4 0.16
6. Окереке Давид 4 0.16
7. Крменчик Михал 3 0.12
8. Баджи Юссуф 3 0.12
9. Ритс Матс 2 0.08
10. Мехеле Брандон 2 0.08
11. Кетеларе Шарль 1 0.04
12. Коссуну Одилон 1 0.04
13. Дели Симон 1 0.04
14. Баланта Эдер 1 0.04
15. Соболь Эдуард 0 0
16. Шрейверс Сьебе 0 0
17. Мата Клинтон 0 0
18. Деннис Эммануэль 0 0
19. Рикка Федерико 0 0
Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амалла Селим 5 (1) 0.2
2. Баликвиша Мишель-Анже 5 0.2
3. Лестьенн Максим 4 0.16
4. Бокади Мервей 4 0.16
5. Дюссенн Ноэ 3 0.12
6. Бастьен Самюэль 3 0.12
7. Мулека Джексон 3 0.12
8. Уларе Обби 2 0.08
9. Раскин Николас 1 0.04
10. Николя Гавори 1 (1) 0.04
11. Авенатти Фелипе 1 0.04
12. Лайфис Константинос 1 0.04
13. Бодар Арно 1 0.04
14. Клаусс Жоао 1 0.04
15. Баликвиша Вильям 1 0.04
16. Фаи Коллинс 0 0
17. Сике Уго 0 0
18. Чоп Дуйе 0 0
19. Карсела-Гонсалес Мехди 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Баланта Эдер 4 0
2. Ланг Ноа 4 0
3. Ритс Матс 3 0
4. Соболь Эдуард 3 0
5. Деннис Эммануэль 3 0
6. Ванакен Ханс 1 1
7. Вормер Руд 2 0
8. Дели Симон 2 0
9. Мата Клинтон 2 0
10. Миньоле Симон 1 0
11. Крменчик Михал 1 0
12. Денсвил Стефано 1 0
13. Мехеле Брандон 1 0
14. Рикка Федерико 1 0
15. Дьятта Крепен 1 0
16. Коссуну Одилон 1 0
17. Баджи Юссуф 1 0
Стандард
# Игрок      
1. Амалла Селим 5 1
2. Фаи Коллинс 4 0
3. Раскин Николас 4 0
4. Николя Гавори 2 1
5. Шамир Эден 2 1
6. Уларе Обби 3 0
7. Тапсоба Абдул 3 0
8. Карсела-Гонсалес Мехди 2 0
9. Дюссенн Ноэ 2 0
10. Жанс Лоран 2 0
11. Цимирот Гойко 2 0
12. Лайфис Константинос 2 0
13. Павлович Дамьян 2 0
14. Лестьенн Максим 1 0
15. Авенатти Фелипе 1 0
16. Бастьен Самюэль 1 0
17. Бокади Мервей 1 0
18. Войвода Мергим 1 0
19. Ванхесден Зиньо 1 0
20. Баликвиша Мишель-Анже 1 0
21. Мулека Джексон 1 0
22. Сике Уго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 12.24% (6) 14.29% (7) 18.37% (9) 20.41% (10) 14.29% (7) 20.41% (10)
 Стандард 8.57% (3) 2.86% (1) 20% (7) 17.14% (6) 17.14% (6) 34.29% (12)

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:1 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге
Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Брюгге 3:0 Эйпен Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге
Стандард Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Остенде 2:2 Стандард Стандард 3:2 Шарлеруа Мехелен 0:4 Стандард Серкль Брюгге 0:1 Стандард
Стандард 3:1 Васланд-Беверен Стандард 1:2 Сент-Трюйден Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Кортрейк 2:1 Стандард Гент 2:1 Стандард Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Стандард: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Стандард 1:1 Брюгге Первый дивизион А Стандард 0:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:1 Стандард Первый дивизион А Стандард 2:0 Брюгге Первый дивизион А
Брюгге 4:0 Стандард Первый дивизион А Брюгге 3:0 Стандард Первый дивизион А Стандард 3:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Стандард Суперкубок Стандард 1:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 4:4 Стандард Первый дивизион А Стандард 1:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:2 Стандард Кубок Стандард 4:1 Брюгге Кубок Брюгге 4:0 Стандард Первый дивизион А Стандард 0:3 Брюгге Лига Про Брюгге 2:2 Стандард Лига Про Брюгге 2:1 Стандард Суперкубок Брюгге 1:2 Стандард Кубок Стандард 2:0 Брюгге Лига Про Брюгге 7:1 Стандард Лига Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 3:1 Заявка 25 18 3 4 53 - 18 57
2. Антверпен Заявка 25 13 4 8 41 - 34 43
3. Генк Заявка 25 12 7 6 49 - 33 43
4. Стандард 1:3 Заявка 25 10 8 7 36 - 29 38
5. Андерлехт Заявка 24 9 10 5 34 - 26 37
6. Шарлеруа Заявка 25 11 4 10 38 - 34 37
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 25 11 4 10 46 - 48 37
8. Остенде Заявка 24 10 6 8 35 - 31 36
9. АХ Лёвен Заявка 25 10 6 9 40 - 41 36
10. Мехелен Заявка 25 9 6 10 38 - 42 33
11. Гент Заявка 24 9 4 11 34 - 31 31
12. Эйпен Заявка 25 7 10 8 30 - 40 31
13. Зульте-Варегем Заявка 24 9 3 12 36 - 44 30
14. Кортрейк Заявка 25 8 6 11 29 - 37 30
15. Сент-Трюйден Заявка 24 7 6 11 30 - 37 27
16. Мускрон-Перювельз Заявка 25 6 8 11 23 - 34 26
17. Серкль Брюгге Заявка 24 7 1 16 30 - 41 22
18. Васланд-Беверен Заявка 25 5 6 14 32 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 3:1 Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Андерлехт Заявка 12 7 5 0 18 - 6 26
3. Генк Заявка 12 7 4 1 28 - 14 25
4. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
5. Остенде Заявка 12 6 4 2 24 - 16 22
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 6 3 3 25 - 20 21
7. Стандард 1:3 Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
8. АХ Лёвен Заявка 13 6 2 5 16 - 17 20
9. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 12 - 8 17
10. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
11. Эйпен Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
12. Сент-Трюйден Заявка 12 4 3 5 14 - 14 15
13. Мехелен Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
14. Гент Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
15. Мускрон-Перювельз Заявка 12 3 5 4 13 - 13 14
16. Зульте-Варегем Заявка 13 3 2 8 14 - 27 11
17. Серкль Брюгге Заявка 12 3 0 9 18 - 24 9
18. Васланд-Беверен Заявка 11 2 1 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 3:1 Заявка 12 9 2 1 29 - 7 29
2. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
3. Зульте-Варегем Заявка 11 6 1 4 22 - 17 19
4. Антверпен Заявка 12 6 1 5 19 - 17 19
5. Мехелен Заявка 11 5 3 3 16 - 17 18
6. Стандард 1:3 Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
7. Генк Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Гент Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
9. АХ Лёвен Заявка 12 4 4 4 24 - 24 16
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
11. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
12. Остенде Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
13. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
14. Кортрейк Заявка 11 3 4 4 8 - 10 13
15. Серкль Брюгге Заявка 12 4 1 7 12 - 17 13
16. Сент-Трюйден Заявка 12 3 3 6 16 - 23 12
17. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 3 7 10 - 21 12
18. Андерлехт Заявка 12 2 5 5 16 - 20 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Дост Бас бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Бокади Мервей бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Стандард
1.66
7.24
6.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.55 3.90 6.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.66 3.92 5.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 6.00 17.00
  1.15 7.24 22.81

Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Стандард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Стандард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Стандард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
9.20 1.02 8.20 1.05 3.26 1.32 2.62 1.49 1.90 2.00 1.46 2.72 1.31 3.32 1.15 5.60 1.08 6.15 1.00 11.00
12.00 1.03 8.70 1.07 3.45 1.28 2.70 1.41 2.17 1.69 9.00 1.04 1.74 2.10 6.50 1.09 4.90 1.15 3.55 1.27 1.97 1.77 1.47 2.55 1.28 3.45 1.09 6.50 1.07 7.50
3.82 1.28 3.02 1.41 2.97 1.42 2.33 1.64 2.01 1.86 1.77 2.11 2.98 1.41 2.29 1.65 2.74 1.47 2.38 1.61 3.83 1.27 2.54 1.54 2.05 1.81 1.77 2.10 2.97 1.41 2.14 1.74 1.80 2.07 1.56 2.49 1.32 3.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.15 5.95 1.09 7.30
1.94 1.86 1.41 2.75 1.09 5.60 1.85 1.90 1.22 4.00 1.12 5.55
3.11 1.40 2.56 1.54 2.01 1.86 1.62 2.37 2.80 1.44 2.30 1.63 1.80 2.05 1.50 2.62 1.55 2.49 1.31 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
2.95 1.37 1.77 1.98 1.29 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.86
Букмекер Да Нет
5.00 1.13
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Где смотреть матч Брюгге 3:1 Стандард онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 