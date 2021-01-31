Брюгге
3:1
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Стандард
0:1
3' ГолБокади Мервей
1:1
19' ГолВанакен Ханс
2:1
41' ГолДост Бас
3:1
49' ГолЛанг Ноа
62' Желтая карточкаБастьен Самюэль
73' Желтая карточкаКоссуну Одилон
88' Желтая карточкаКарсела-Гонсалес Мехди
88' Желтая карточкаДюссенн Ноэ
90' Желтая карточкаПавлович Дамьян
77
Мата
Клинтон
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
29
Дост
Бас
10
Ланг
Ноа
16
Бодар
Арно
41
Сике
Уго
14
Клаусс
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Клаусс ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mbaye Leye
Ход матча
3'
0:1
19'
1:1
41'
2:1
49'
3:1
62'
73'
83'
88'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьятта Крепен
|10
|0.4
|2.
|Ланг Ноа
|9 (1)
|0.36
|3.
|Ванакен Ханс
|6 (2)
|0.24
|4.
|Дост Бас
|5
|0.2
|5.
|Вормер Руд
|4
|0.16
|6.
|Окереке Давид
|4
|0.16
|7.
|Крменчик Михал
|3
|0.12
|8.
|Баджи Юссуф
|3
|0.12
|9.
|Ритс Матс
|2
|0.08
|10.
|Мехеле Брандон
|2
|0.08
|11.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.04
|12.
|Коссуну Одилон
|1
|0.04
|13.
|Дели Симон
|1
|0.04
|14.
|Баланта Эдер
|1
|0.04
|15.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|16.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|17.
|Мата Клинтон
|0
|0
|18.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|19.
|Рикка Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амалла Селим
|5 (1)
|0.2
|2.
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.2
|3.
|Лестьенн Максим
|4
|0.16
|4.
|Бокади Мервей
|4
|0.16
|5.
|Дюссенн Ноэ
|3
|0.12
|6.
|Бастьен Самюэль
|3
|0.12
|7.
|Мулека Джексон
|3
|0.12
|8.
|Уларе Обби
|2
|0.08
|9.
|Раскин Николас
|1
|0.04
|10.
|Николя Гавори
|1 (1)
|0.04
|11.
|Авенатти Фелипе
|1
|0.04
|12.
|Лайфис Константинос
|1
|0.04
|13.
|Бодар Арно
|1
|0.04
|14.
|Клаусс Жоао
|1
|0.04
|15.
|Баликвиша Вильям
|1
|0.04
|16.
|Фаи Коллинс
|0
|0
|17.
|Сике Уго
|0
|0
|18.
|Чоп Дуйе
|0
|0
|19.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баланта Эдер
|4
|0
|2.
|Ланг Ноа
|4
|0
|3.
|Ритс Матс
|3
|0
|4.
|Соболь Эдуард
|3
|0
|5.
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|6.
|Ванакен Ханс
|1
|1
|7.
|Вормер Руд
|2
|0
|8.
|Дели Симон
|2
|0
|9.
|Мата Клинтон
|2
|0
|10.
|Коссуну Одилон
|2
|0
|11.
|Миньоле Симон
|1
|0
|12.
|Крменчик Михал
|1
|0
|13.
|Денсвил Стефано
|1
|0
|14.
|Мехеле Брандон
|1
|0
|15.
|Рикка Федерико
|1
|0
|16.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|17.
|Баджи Юссуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амалла Селим
|5
|1
|2.
|Фаи Коллинс
|4
|0
|3.
|Раскин Николас
|4
|0
|4.
|Николя Гавори
|2
|1
|5.
|Шамир Эден
|2
|1
|6.
|Карсела-Гонсалес Мехди
|3
|0
|7.
|Дюссенн Ноэ
|3
|0
|8.
|Уларе Обби
|3
|0
|9.
|Тапсоба Абдул
|3
|0
|10.
|Павлович Дамьян
|3
|0
|11.
|Жанс Лоран
|2
|0
|12.
|Цимирот Гойко
|2
|0
|13.
|Лайфис Константинос
|2
|0
|14.
|Бастьен Самюэль
|2
|0
|15.
|Лестьенн Максим
|1
|0
|16.
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|17.
|Бокади Мервей
|1
|0
|18.
|Войвода Мергим
|1
|0
|19.
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|20.
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|21.
|Мулека Джексон
|1
|0
|22.
|Сике Уго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|11.54% (6)
|15.38% (8)
|19.23% (10)
|21.15% (11)
|13.46% (7)
|19.23% (10)
|Стандард
|11.11% (4)
|2.78% (1)
|19.44% (7)
|16.67% (6)
|16.67% (6)
|33.33% (12)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =4 -4Серкль Брюгге 1:2 Брюгге Брюгге 3:2 Генк Брюгге 2:1 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге
Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Брюгге 3:0 Эйпен Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге
Стандард Последние 20 матчей: +6 =6 -8Остенде 2:2 Стандард Стандард 3:2 Шарлеруа Мехелен 0:4 Стандард Серкль Брюгге 0:1 Стандард
Стандард 3:1 Васланд-Беверен Стандард 1:2 Сент-Трюйден Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Кортрейк 2:1 Стандард Гент 2:1 Стандард Стандард 2:2 Бенфика Стандард 2:2 Мехелен Глазго Рейнджерс 3:2 Стандард Андерлехт 0:0 Стандард Стандард 2:1 Лех Стандард 2:2 Эйпен Антверпен 1:1 Стандард Лех 3:1 Стандард Стандард 1:0 Остенде Бенфика 3:0 Стандард Сент-Трюйден 2:0 Стандард
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Стандард: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Брюгге 4:0 Стандард Первый дивизион А Брюгге 3:0 Стандард Первый дивизион А Стандард 3:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Стандард Суперкубок Стандард 1:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 4:4 Стандард Первый дивизион А Стандард 1:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:2 Стандард Кубок Стандард 4:1 Брюгге Кубок Брюгге 4:0 Стандард Первый дивизион А Стандард 0:3 Брюгге Лига Про Брюгге 2:2 Стандард Лига Про Брюгге 2:1 Стандард Суперкубок Брюгге 1:2 Стандард Кубок Стандард 2:0 Брюгге Лига Про Брюгге 7:1 Стандард Лига Про
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|53 - 18
|57
|2.
|Антверпен
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|41 - 34
|43
|3.
|Генк
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|49 - 33
|43
|4.
|Стандард
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|36 - 29
|38
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|34 - 26
|37
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|38 - 34
|37
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|46 - 48
|37
|8.
|Остенде
|1:1 Заявка
|25
|10
|7
|8
|36 - 32
|37
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|40 - 41
|36
|10.
|Мехелен
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 42
|33
|11.
|Гент
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|34 - 31
|31
|12.
|Зульте-Варегем
|1:1 Заявка
|25
|9
|4
|12
|37 - 45
|31
|13.
|Эйпен
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|30 - 40
|31
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|29 - 37
|30
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|30 - 37
|27
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|23 - 34
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|24
|7
|1
|16
|30 - 41
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|32 - 54
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|18 - 6
|26
|3.
|Генк
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 14
|25
|4.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|5.
|Остенде
|1:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 16
|22
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|7.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|11.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|13.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|14.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|1:1 Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|18 - 24
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 7
|29
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|3.
|Зульте-Варегем
|1:1 Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 17
|19
|4.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 17
|19
|5.
|Мехелен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|6.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 24
|16
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|11.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|12.
|Остенде
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|13.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|15.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 20
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Стандард» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Стандард» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Стандард», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров