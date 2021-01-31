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Аустрия Вена
1:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
1:0
7' Гол
Мартель Эрик
11'
1
Пенц
Патрик
8
Цвиршиц
Штефан
2
Шёссвендтер
Кристоф
4
Палмер-Браун
Эрик
29
Зуттнер
Маркус
27
Эбнер
Томас
22
Мартель
Эрик
39
Тейгль
Георг
36
Фитц
Доминик
70
Саркария
Манприт
11
Пихлер
Бенедикт
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Бехоунек
Рафаэл
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
14
Голлес
Джулиан
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
16
Ридер
Флориан
27
Йебоа
Келвин
9
Фредериксен
Николай
Аустрия Вена
4-4-2
Сваровски Тироль
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пихлер Бенедикт 5 0.33
2. Моншайн Кристоф 4 (3) 0.27
3. Виммер Патрик 2 0.13
4. Хандль Йоханнес 2 0.13
5. Саркария Манприт 1 0.07
6. Тейгль Георг 1 0.07
7. Тургеман Алон 1 0.07
8. Джукич Александар 1 0.07
9. Мартель Эрик 1 0.07
10. Зуттнер Маркус 0 0
11. Мадль Михаэль 0 0
Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фредериксен Николай 7 0.47
2. Йебоа Келвин 4 (1) 0.27
3. Дедич Златко 4 (1) 0.27
4. Шнегг Давид 2 0.13
5. Ридер Флориан 2 0.13
6. Ансельм Тобиас 2 0.13
7. Гугганиг Давид 2 0.13
8. Пецос Атанасиос 1 0.07
9. Смит Ренни 1 0.07
10. Кох Фабиан 0 0
11. Челич Неманя 0 0
12. Нашбергер Йоханнес 0 0

Карточки

Аустрия Вена
# Игрок      
1. Грюнвальд Александр 2 2
2. Палмер-Браун Эрик 3 0
3. Мартель Эрик 1 1
4. Тейгль Георг 2 0
5. Цвиршиц Штефан 2 0
6. Хан Нильс 2 0
7. Фитц Доминик 0 1
8. Зуттнер Маркус 1 0
9. Сакс Максимилиан 1 0
10. Марчинко Кристоф 1 0
11. Хандль Йоханнес 1 0
Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 5 0
2. Пецос Атанасиос 3 0
3. Ридер Флориан 3 0
4. Челич Неманя 3 0
5. Шнегг Давид 3 0
6. Рогель Жан 1 1
7. Освальд Фердинанд 2 0
8. Хагер Штефан 2 0
9. Бехоунек Рафаэл 2 0
10. Прантер Беньямин 1 0
11. Кох Фабиан 1 0
12. Соарес Бруно 1 0
13. Смит Ренни 1 0
14. Бучачер Флориан 1 0
15. Фредериксен Николай 1 0
16. Йебоа Келвин 1 0
17. Нашбергер Йоханнес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аустрия Вена 23.53% (4) 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 17.65% (3)
 Сваровски Тироль 24% (6) 28% (7) 24% (6) 0 8% (2) 16% (4)

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Адмира 0:4 Аустрия Вена Рид 0:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 8:0 Хорн ЛАСК 3:1 Аустрия Вена
Аустрия Вена 1:1 ЛАСК Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Сваровски Тироль 3:1 Альтах ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Рид
Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Сваровски Тироль: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Сваровски Тироль Бундеслига
Сваровски Тироль 5:2 Аустрия Вена Кубок Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 15 11 1 3 47 - 15 34
2. Рапид Вена Заявка 14 9 3 2 32 - 19 30
3. Штурм Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
4. ЛАСК Заявка 14 8 3 3 29 - 14 27
5. Сваровски Тироль 0:1 Заявка 15 7 2 6 25 - 21 23
6. Аустрия Вена 1:0 Заявка 15 5 5 5 18 - 18 20
7. Вольфсбергер 0:0 Заявка 15 5 4 6 22 - 27 19
8. Санкт-Пёльтен 0:0 Заявка 15 4 5 6 26 - 27 17
9. Хартберг Заявка 15 3 6 6 15 - 28 15
10. Рид Заявка 15 4 2 9 17 - 32 14
11. Альтах Заявка 15 3 2 10 14 - 33 11
12. Адмира Заявка 15 2 3 10 14 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
2. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Штурм Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 7 5 0 2 25 - 9 15
5. Сваровски Тироль 0:1 Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Рид Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
7. Аустрия Вена 1:0 Заявка 7 2 3 2 7 - 11 9
8. Хартберг Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
9. Альтах Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
10. Санкт-Пёльтен 0:0 Заявка 8 1 4 3 11 - 15 7
11. Адмира Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
12. Вольфсбергер 0:0 Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 1 1 22 - 6 19
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Вольфсбергер 0:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
4. Сваровски Тироль 0:1 Заявка 8 4 0 4 12 - 12 12
5. Штурм Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6. Аустрия Вена 1:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
7. Санкт-Пёльтен 0:0 Заявка 7 3 1 3 15 - 12 10
8. ЛАСК Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
9. Хартберг Заявка 8 1 4 3 9 - 17 7
10. Рид Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
11. Альтах Заявка 7 1 0 6 7 - 19 3
12. Адмира Заявка 8 0 3 5 7 - 22 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Мартель Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Сваровски Тироль
2.65
3.80
2.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.58 3.80 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.55 2.55

Самый высокий коэффициент на матч «Аустрия Вена» – «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аустрия Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сваровски Тироль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аустрия Вена» – «Сваровски Тироль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.00 10.75 1.02 4.20 1.19 3.38 1.32 2.24 1.72 1.73 2.11 1.44 2.69 1.21 4.05 1.16 4.60 1.05 7.90
15.50 0.00 10.00 1.01 4.00 1.22 3.20 1.32 2.11 1.66 2.01 1.83 1.65 2.10 1.42 2.75 1.20 4.20 1.15 5.00 1.05 8.50 1.04 8.30 0.00 14.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.19 4.60 1.14 5.65
3.15 1.33 2.08 1.62 1.47 2.55 1.15 5.00 1.11 5.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.19 3.30 1.33 1.87 1.93 1.39 3.00 1.25 3.95
3.45 1.28 1.93 1.86 1.41 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.51 2.46
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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