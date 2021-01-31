Аустрия Вена
1:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Дженерали Арена
Сваровски Тироль
1:0
7' ГолМартель Эрик
27
Эбнер
Томас
22
Мартель
Эрик
39
Тейгль
Георг
36
Фитц
Доминик
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
43
Челич
Неманя
27
Йебоа
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
-
22 Мартель ЭрикПолузащитник
-
39 Тейгль ГеоргПолузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штёгер Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Соарес БруноЗащитник
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
7'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пихлер Бенедикт
|5
|0.33
|2.
|Моншайн Кристоф
|4 (3)
|0.27
|3.
|Виммер Патрик
|2
|0.13
|4.
|Хандль Йоханнес
|2
|0.13
|5.
|Саркария Манприт
|1
|0.07
|6.
|Тейгль Георг
|1
|0.07
|7.
|Тургеман Алон
|1
|0.07
|8.
|Джукич Александар
|1
|0.07
|9.
|Мартель Эрик
|1
|0.07
|10.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|11.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фредериксен Николай
|7
|0.47
|2.
|Йебоа Келвин
|4 (1)
|0.27
|3.
|Дедич Златко
|4 (1)
|0.27
|4.
|Шнегг Давид
|2
|0.13
|5.
|Ридер Флориан
|2
|0.13
|6.
|Ансельм Тобиас
|2
|0.13
|7.
|Гугганиг Давид
|2
|0.13
|8.
|Пецос Атанасиос
|1
|0.07
|9.
|Смит Ренни
|1
|0.07
|10.
|Кох Фабиан
|0
|0
|11.
|Челич Неманя
|0
|0
|12.
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грюнвальд Александр
|2
|2
|2.
|Палмер-Браун Эрик
|3
|0
|3.
|Мартель Эрик
|1
|1
|4.
|Тейгль Георг
|2
|0
|5.
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|6.
|Хан Нильс
|2
|0
|7.
|Фитц Доминик
|0
|1
|8.
|Зуттнер Маркус
|1
|0
|9.
|Сакс Максимилиан
|1
|0
|10.
|Марчинко Кристоф
|1
|0
|11.
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|5
|0
|2.
|Пецос Атанасиос
|3
|0
|3.
|Ридер Флориан
|3
|0
|4.
|Челич Неманя
|3
|0
|5.
|Шнегг Давид
|3
|0
|6.
|Рогель Жан
|1
|1
|7.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|8.
|Хагер Штефан
|2
|0
|9.
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|10.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|11.
|Кох Фабиан
|1
|0
|12.
|Соарес Бруно
|1
|0
|13.
|Смит Ренни
|1
|0
|14.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|15.
|Фредериксен Николай
|1
|0
|16.
|Йебоа Келвин
|1
|0
|17.
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Вена
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|Сваровски Тироль
|24% (6)
|28% (7)
|24% (6)
|0
|8% (2)
|16% (4)
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =5 -6Адмира 0:4 Аустрия Вена Рид 0:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 8:0 Хорн ЛАСК 3:1 Аустрия Вена
Аустрия Вена 1:1 ЛАСК Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сваровски Тироль 3:1 Альтах ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Рид
Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Сваровски Тироль: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|47 - 15
|34
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 19
|30
|3.
|Штурм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 14
|27
|5.
|Сваровски Тироль
|0:1 Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 21
|23
|6.
|Аустрия Вена
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 18
|20
|7.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 27
|19
|8.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|26 - 27
|17
|9.
|Хартберг
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|10.
|Рид
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 32
|14
|11.
|Альтах
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 33
|11
|12.
|Адмира
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Штурм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|25 - 9
|15
|5.
|Сваровски Тироль
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|7.
|Аустрия Вена
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|8.
|Хартберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|9.
|Альтах
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|10.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 15
|7
|11.
|Адмира
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|12.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 6
|19
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|4.
|Сваровски Тироль
|0:1 Заявка
|8
|4
|0
|4
|12 - 12
|12
|5.
|Штурм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Аустрия Вена
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|7.
|Санкт-Пёльтен
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|8.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|10.
|Рид
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 22
|3
Победитель
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