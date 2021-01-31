Аустрия Вена
2:2
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
Сваровски Тироль
1:0
7' ГолМартель Эрик
31' Желтая карточкаПецос Атанасиос
1:1
61' ГолФредериксен Николай
67' Желтая карточкаТейгль Георг
1:2
85' ГолБехоунек Рафаэл
2:2
87' ГолПихлер Бенедикт
87' Желтая карточкаЗуттнер Маркус
90' Вторая желтая карточкаЗуттнер Маркус
27
Эбнер
Томас
22
Мартель
Эрик
39
Тейгль
Георг
36
Фитц
Доминик
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
43
Челич
Неманя
27
Йебоа
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
-
22 Мартель ЭрикПолузащитник
-
39 Тейгль ГеоргПолузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штёгер Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КелвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Соарес БруноЗащитник
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Ход матча
7'
1:0
31'
61'
67'
85'
1:2
87'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пихлер Бенедикт
|6
|0.4
|2.
|Моншайн Кристоф
|4 (3)
|0.27
|3.
|Виммер Патрик
|2
|0.13
|4.
|Хандль Йоханнес
|2
|0.13
|5.
|Саркария Манприт
|1
|0.07
|6.
|Тейгль Георг
|1
|0.07
|7.
|Джукич Александар
|1
|0.07
|8.
|Тургеман Алон
|1
|0.07
|9.
|Мартель Эрик
|1
|0.07
|10.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|11.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фредериксен Николай
|8
|0.53
|2.
|Йебоа Келвин
|4 (1)
|0.27
|3.
|Дедич Златко
|4 (1)
|0.27
|4.
|Шнегг Давид
|2
|0.13
|5.
|Ридер Флориан
|2
|0.13
|6.
|Ансельм Тобиас
|2
|0.13
|7.
|Гугганиг Давид
|2
|0.13
|8.
|Пецос Атанасиос
|1
|0.07
|9.
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0.07
|10.
|Смит Ренни
|1
|0.07
|11.
|Челич Неманя
|0
|0
|12.
|Кох Фабиан
|0
|0
|13.
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грюнвальд Александр
|2
|2
|2.
|Зуттнер Маркус
|2
|1
|3.
|Тейгль Георг
|3
|0
|4.
|Палмер-Браун Эрик
|3
|0
|5.
|Мартель Эрик
|1
|1
|6.
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|7.
|Хан Нильс
|2
|0
|8.
|Фитц Доминик
|0
|1
|9.
|Сакс Максимилиан
|1
|0
|10.
|Марчинко Кристоф
|1
|0
|11.
|Хандль Йоханнес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|5
|0
|2.
|Пецос Атанасиос
|4
|0
|3.
|Ридер Флориан
|3
|0
|4.
|Челич Неманя
|3
|0
|5.
|Шнегг Давид
|3
|0
|6.
|Рогель Жан
|1
|1
|7.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|8.
|Хагер Штефан
|2
|0
|9.
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|10.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|11.
|Кох Фабиан
|1
|0
|12.
|Соарес Бруно
|1
|0
|13.
|Смит Ренни
|1
|0
|14.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|15.
|Фредериксен Николай
|1
|0
|16.
|Йебоа Келвин
|1
|0
|17.
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Вена
|26.32% (5)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|Сваровски Тироль
|22.22% (6)
|25.93% (7)
|22.22% (6)
|0
|11.11% (3)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +9 =5 -6Адмира 0:4 Аустрия Вена Рид 0:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 8:0 Хорн ЛАСК 3:1 Аустрия Вена
Аустрия Вена 1:1 ЛАСК Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:4 Штурм Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:3 Хартберг Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 0:0 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Винер 1:3 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Ретц
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сваровски Тироль 3:1 Альтах ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:3 Рид
Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер Штурм 1:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:0 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Хартберг Сваровски Тироль 0:1 Флоридсдорфер Сваровски Тироль 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Сваровски Тироль: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|47 - 15
|34
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 19
|31
|3.
|ЛАСК
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 14
|28
|4.
|Штурм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 22
|24
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 27
|21
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|26 - 29
|16
|9.
|Хартберг
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|10.
|Рид
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 32
|14
|11.
|Альтах
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 33
|11
|12.
|Адмира
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 5
|19
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Штурм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|25 - 9
|15
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|7.
|Хартберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|8.
|Альтах
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|10.
|Адмира
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 6
|19
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Штурм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|8.
|ЛАСК
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|10.
|Рид
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 22
|3
Победитель
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