Санкт-Пёльтен
0:2
Конец матча
Стадион: НВ Арена
Вольфсбергер
0:1
27' ГолЙовелич Деян
33' Желтая карточкаМухамедбегович Ахмет
38' Желтая карточкаВизингер Дарио
0:2
74' ГолЛиндль Михаэль
21
Шульц
Кофи
19
Хуги
Дор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Хуги ДорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Тетте СамуэлПолузащитник
-
20 Шуц ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
Ход матча
27'
0:1
38'
60'
74'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмидт Александер
|10
|0.67
|2.
|Хуги Дор
|7 (1)
|0.47
|3.
|Майстер Николас
|2 (1)
|0.13
|4.
|Любичич Роберт
|1
|0.07
|5.
|Шульц Кофи
|1
|0.07
|6.
|Гальпер Кристоф
|1
|0.07
|7.
|Танзмар Марсель
|1
|0.07
|8.
|Грозурек Лукас
|1
|0.07
|9.
|Лейте Луан
|1
|0.07
|10.
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0.07
|11.
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|12.
|Дейвис Джордж
|0
|0
|13.
|Покорны Петер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йовелич Деян
|7
|0.47
|2.
|Линдль Михаэль
|4 (3)
|0.27
|3.
|Перец Элиэль
|4
|0.27
|4.
|Визингер Дарио
|3
|0.2
|5.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.13
|6.
|Шерцер Йонатан
|1
|0.07
|7.
|Дьенг Шейку
|1
|0.07
|8.
|Тафернер Маттойс
|1
|0.07
|9.
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|10.
|Новак Михаэль
|0
|0
|11.
|Лочошвили Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Покорны Петер
|5
|0
|2.
|Луксбахер Даниэль
|3
|0
|3.
|Шуц Даниэль
|3
|0
|4.
|Мухамедбегович Ахмет
|3
|0
|5.
|Риглер Кристоф
|2
|0
|6.
|Маранда Мануэль
|2
|0
|7.
|Шмидт Александер
|2
|0
|8.
|Любичич Роберт
|2
|0
|9.
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|10.
|Шульц Кофи
|1
|0
|11.
|Дейвис Джордж
|1
|0
|12.
|Майстер Николас
|1
|0
|13.
|Гальпер Кристоф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лочошвили Лука
|1
|2
|2.
|Шерцер Йонатан
|4
|0
|3.
|Линдль Михаэль
|3
|0
|4.
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|5.
|Шпранглер Свен
|3
|0
|6.
|Йовелич Деян
|3
|0
|7.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|8.
|Визингер Дарио
|2
|0
|9.
|Перец Элиэль
|2
|0
|10.
|Рнич Неманья
|1
|0
|11.
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|12.
|Новак Михаэль
|1
|0
|13.
|Перич Штефан
|1
|0
|14.
|Тафернер Маттойс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Пёльтен
|19.23% (5)
|26.92% (7)
|23.08% (6)
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|Вольфсбергер
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|30.43% (7)
|26.09% (6)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =4 -9Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 2:1 Форвертс Штайр
Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +10 =4 -6Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 0:0 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт
Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Вольфсбергер: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 4:3 Вольфсбергер Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|47 - 15
|34
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 19
|31
|3.
|ЛАСК
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 14
|28
|4.
|Штурм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 22
|24
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 27
|21
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|26 - 29
|16
|9.
|Хартберг
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|10.
|Рид
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 32
|14
|11.
|Альтах
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 33
|11
|12.
|Адмира
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|0:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|20 - 5
|19
|2.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Штурм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|25 - 9
|15
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|7.
|Хартберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|8.
|Альтах
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|10.
|Адмира
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 6
|19
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Рапид Вена
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Штурм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|8.
|ЛАСК
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|10.
|Рид
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 22
|3
Победитель
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