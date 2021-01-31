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Санкт-Пёльтен
0:2
Конец матча

Стадион:
Вольфсбергер
0'
0:1
27' Гол
Йовелич Деян
33' Желтая карточка
Мухамедбегович Ахмет
38' Желтая карточка
Визингер Дарио
0:2
74' Гол
Линдль Михаэль
90'+5
1
Риглер
Кристоф
14
Блауэнштайнер
Микаэль
3
Лейте
Луан
17
Мухамедбегович
Ахмет
21
Шульц
Кофи
10
Луксбахер
Даниэль
6
Покорны
Петер
39
Любичич
Роберт
11
Дейвис
Джордж
9
Шмидт
Александер
19
Хуги
Дор
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
4
Шерцер
Йонатан
24
Верницниг
Кристофер
19
Шпранглер
Свен
30
Тафернер
Маттойс
11
Визингер
Дарио
8
Дьенг
Шейку
9
Йовелич
Деян
Санкт-Пёльтен
4-3-3
Вольфсбергер
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмидт Александер 10 0.67
2. Хуги Дор 7 (1) 0.47
3. Майстер Николас 2 (1) 0.13
4. Любичич Роберт 1 0.07
5. Шульц Кофи 1 0.07
6. Гальпер Кристоф 1 0.07
7. Танзмар Марсель 1 0.07
8. Грозурек Лукас 1 0.07
9. Лейте Луан 1 0.07
10. Мухамедбегович Ахмет 1 0.07
11. Блауэнштайнер Микаэль 0 0
12. Дейвис Джордж 0 0
13. Покорны Петер 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йовелич Деян 7 0.47
2. Линдль Михаэль 4 (3) 0.27
3. Перец Элиэль 4 0.27
4. Визингер Дарио 3 0.2
5. Баумгартнер Доминик 2 0.13
6. Шерцер Йонатан 1 0.07
7. Дьенг Шейку 1 0.07
8. Тафернер Маттойс 1 0.07
9. Верницниг Кристофер 0 0
10. Новак Михаэль 0 0
11. Лочошвили Лука 0 0

Карточки

Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Покорны Петер 5 0
2. Луксбахер Даниэль 3 0
3. Шуц Даниэль 3 0
4. Мухамедбегович Ахмет 3 0
5. Риглер Кристоф 2 0
6. Маранда Мануэль 2 0
7. Шмидт Александер 2 0
8. Любичич Роберт 2 0
9. Штайнвендер Михаэль 2 0
10. Шульц Кофи 1 0
11. Дейвис Джордж 1 0
12. Майстер Николас 1 0
13. Гальпер Кристоф 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Лочошвили Лука 1 2
2. Шерцер Йонатан 4 0
3. Линдль Михаэль 3 0
4. Ляйтгеб Марио 3 0
5. Шпранглер Свен 3 0
6. Йовелич Деян 3 0
7. Баумгартнер Доминик 2 0
8. Визингер Дарио 2 0
9. Перец Элиэль 2 0
10. Рнич Неманья 1 0
11. Верницниг Кристофер 1 0
12. Новак Михаэль 1 0
13. Перич Штефан 1 0
14. Тафернер Маттойс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Пёльтен 19.23% (5) 26.92% (7) 23.08% (6) 11.54% (3) 11.54% (3) 7.69% (2)
 Вольфсбергер 8.7% (2) 13.04% (3) 4.35% (1) 30.43% (7) 26.09% (6) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 0:1 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 2:1 Форвертс Штайр
Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 1:1 Санкт-Пёльтен Хорн 3:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 4:0 Рид ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Санкт-Пёльтен 2:1 Флоридсдорфер Вольфсберг 1:3 Санкт-Пёльтен
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Вольфсбергер 0:0 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт
Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Амштеттен Вольфсбергер 3:2 Аустрия Вена Вольфсбергер 1:0 Фейеноорд Сваровски Тироль 4:1 Вольфсбергер ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:1 Рид Вольфсбергер 0:3 Динамо Загреб Альтах 0:2 Вольфсбергер Динамо Загреб 1:0 Вольфсбергер Адмира 1:3 Вольфсбергер Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Вольфсбергер: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 4:3 Вольфсбергер Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 15 11 1 3 47 - 15 34
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 15 9 4 2 32 - 19 31
3. ЛАСК 0:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 14 28
4. Штурм Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
5. Сваровски Тироль Заявка 15 7 3 5 27 - 22 24
6. Вольфсбергер Заявка 15 6 3 6 24 - 27 21
7. Аустрия Вена Заявка 15 4 6 5 19 - 20 18
8. Санкт-Пёльтен Заявка 15 4 4 7 26 - 29 16
9. Хартберг Заявка 15 3 6 6 15 - 28 15
10. Рид Заявка 15 4 2 9 17 - 32 14
11. Альтах Заявка 15 3 2 10 14 - 33 11
12. Адмира Заявка 15 2 3 10 14 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 0:0 Заявка 8 6 1 1 20 - 5 19
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Штурм Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 7 5 0 2 25 - 9 15
5. Сваровски Тироль Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Рид Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
7. Хартберг Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
8. Альтах Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
9. Аустрия Вена Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
10. Адмира Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
11. Санкт-Пёльтен Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
12. Вольфсбергер Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 1 1 22 - 6 19
2. Вольфсбергер Заявка 7 5 0 2 14 - 10 15
3. Рапид Вена 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
4. Сваровски Тироль Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
5. Штурм Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6. Аустрия Вена Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
7. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 15 - 12 10
8. ЛАСК 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
9. Хартберг Заявка 8 1 4 3 9 - 17 7
10. Рид Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
11. Альтах Заявка 7 1 0 6 7 - 19 3
12. Адмира Заявка 8 0 3 5 7 - 22 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Визингер Дарио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Мухамедбегович Ахмет получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Йовелич Деян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 4.10 1.78
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 5.90 1.15

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Пёльтен» – «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Пёльтен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Пёльтен» – «Вольфсбергер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.00 12.25 1.01 4.80 1.17 3.95 1.25 2.46 1.61 1.89 1.91 1.55 2.39 1.28 3.40 1.19 4.05 1.06 6.75 1.05 7.40
7.77 1.05 5.80 1.11 2.35 1.55 1.55 2.35 1.14 5.20 2.15 1.70 1.05 8.50 1.04 9.00 1.07 7.50 1.05 8.50 1.08 6.80 1.07 8.50 1.01 12.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20
1.82 1.92 1.20 4.20 1.11 5.80 1.21 4.50 1.12 5.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.05 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.47 2.68 1.30 3.52
3.45 1.28 1.98 1.77 1.48 2.55 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
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