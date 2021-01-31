Следующая подача Гросса от углового флага опасной не получилась,

Бергвейн по центру пяткой покатил мяч к воротам, но никто из партнёров рывка к воротам не сделал.

Удар Марча слева из пределов штрафной площади в ближний угол заблокировал Дэвинсон Санчес.

Вельтман справа отправил к воротам Макаллистера, прострел которого в центр заблокировал Родон.

39' Гросс исполнил подачу от углового флага. Данк головой пробил в правый угол. где оказался Бэйл, защитивший ворота.

38' Макаллистер справа с восемнадцати метров пробил в Дэвинсона Санчеса.

37' Марс слева со штрафного насесил к воротам, где Дэвинсон Санчес опередил всех вверху и мяч выбил.

36' Сиссоко на фланге ударил по ногам Марча.

35' Троссар справа навесил на дальнюю штангу, где Марч не смог удачно пробить ногой в сторону ворот.

34' Подачу Троссара справа к воротам заблокировал Н'Домбеле.

33' Троссар справа выкатил мяч к воротам на Мопе, который в борьбе с Дэвинсоном Санчесом с разворота не смог пробить.

32' Бэйлу справа не удалось сделать точный пас низом в штрафную площадь на Сона.

31' Бергвейн справа с восемнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

30' Навес Вельтмана справа к воротам не дошёл до Мопе.

29' Подача Сиссоко справа получилась слабой.

28' Заброс Дэвинсона Санчеса вперёд по правому флангу на Сиссоко перехватил Марч.

27' Гросс от углового флага навесил к ближней штанге. Гости снова спокойно выбивают мяч от ворот после "стандарта".

26' Марч слева навесил к воротам. Алдервейрельд играет на вынос.

25' Биссума в центральном круге завалил на газон Н'Домбеле.

24' Сиссоко навесил справа к воротам, где партнёров не было.

23' "Тоттенхэм" правым флангом организовал атаку. Сон из пределов штрафной площади по воротам бить не решился.

22' Гросс от углового флага навесил в центр штрафной площади, где вверху снова играет Сиссоко.

21' Макаллистер перед воротами попытался пробить в падении через себя после навеса справа, но мяч полетел в сторону.

20' Гросс исполнил первый угловой удар в матче. Навес в центр штрафной площади вынес Сиссоко.

19' Прострел Вельтмана справа к воротам заблокировал Дэвис.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ТРОССАР!!! Гросс справа в штрафной площади получил пас на ход от Макаллистера и сделал скидку на Троссара, который с десяти метров точно пробил низом в ближний угол.

16' Дэвис на фланге толкнул в спину Троссара.

15' Заброс Макаллистера слева на дальнюю штангу на Гросса получился слабым. Родон перехватил мяч.

14' Макаллистер слева с двадцати трёх метров пробил выше ворот.

13' Родон отметился неточным пасом вперёд налево на Дэвиса. Мяч укатился за боковую линию поля.

12' Бэйл ещё раз оказался в офсайде.

11' Сиссоко по правому флангу прошёл вперёд и заработал аут.

10' Бэйл на правом фланге забрался в офсайд.

9' Заброс Уайта вперёд оказался безадресным.

8' Вельтман в центре поля упустил мяч за боковую линию.

7' Хозяева активно провели стартовый отрезок. "Тоттенхэм" пока ограничивается контролем мяча в центре поля.

6' Макаллистер в штрафной площади покатил мяч направо на Гросса, который мягким ударом послал мяч в дальнюю штангу.

5' Под дождём проходит матч.

4' Троссар в центре поля нарушил правила.

3' Вельтман по правому флангу не смог сделать точный пас на ход партнёру.

2' "Брайтон" играет в синих футболках и белых трусах, "Тоттенхэм" - в белых футболках и си них трусах.