1:0
17' ГолТроссар Леандро
3
Уайт
Бен
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
14
Родон
Джо
33
Дэвис
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
22 Тау ПерсиПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
29 Зачири АндиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дэвис БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Девайн АлфиПолузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
-
11 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|7 (3)
|0.33
|2.
|Троссар Леандро
|2
|0.1
|3.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.1
|4.
|Коннолли Аарон
|2
|0.1
|5.
|Марч Соломон
|2
|0.1
|6.
|Уэлбек Данни
|2
|0.1
|7.
|Данк Льюис
|2
|0.1
|8.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.05
|9.
|Лемпти Тарик
|1
|0.05
|10.
|Биссума Ив
|1
|0.05
|11.
|Лаллана Адам
|0
|0
|12.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|12 (3)
|0.6
|2.
|Сон Хынмин
|12
|0.6
|3.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0.15
|4.
|Орье Серж
|2
|0.1
|5.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.05
|6.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.05
|7.
|Бэйл Гарет
|1
|0.05
|8.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.05
|9.
|Лукас Моура
|1
|0.05
|10.
|Регилон Серхио
|0
|0
|11.
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|12.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|13.
|Дэвис Бен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|6
|1
|2.
|Данк Льюис
|4
|1
|3.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|4.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|5.
|Бёрн Дэн
|3
|0
|6.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|7.
|Вельтман Йоел
|2
|0
|8.
|Уайт Бен
|2
|0
|9.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|10.
|Райан Мэтт
|1
|0
|11.
|Троссар Леандро
|1
|0
|12.
|Альсате Стивен
|1
|0
|13.
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|4
|0
|2.
|Уинкс Гарри
|4
|0
|3.
|Доэрти Мэтт
|2
|1
|4.
|Ло Чельсо Джовани
|3
|0
|5.
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|6.
|Бергвейн Стевен
|2
|0
|7.
|Регилон Серхио
|2
|0
|8.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|9.
|Ламела Эрик
|1
|0
|10.
|Кейн Гарри
|1
|0
|11.
|Дайер Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|Тоттенхэм
|26.47% (9)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|11.76% (4)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +4 =9 -7Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон
Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм
Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Тоттенхэм: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|37 - 13
|44
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|37 - 27
|41
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 24
|40
|4.
|Лестер
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|37 - 25
|39
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|31 - 27
|35
|6.
|Эвертон
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 24
|33
|7.
|Тоттенхэм
|0:1 Заявка
|20
|9
|6
|5
|34 - 21
|33
|8.
|Челси
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|35 - 23
|33
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 21
|32
|10.
|Арсенал
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|26 - 20
|31
|11.
|Лидс
|Заявка
|20
|9
|2
|9
|35 - 36
|29
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|27 - 25
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|25 - 36
|26
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|21 - 30
|23
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|13 - 26
|22
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|17.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|21
|4
|9
|8
|23 - 29
|21
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|17 - 29
|14
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|17 - 50
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|21
|2
|2
|17
|12 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|6.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|7.
|Тоттенхэм
|0:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|10.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|17.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Тоттенхэм
|0:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|7.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|10.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|11.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|13.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Тоттенхэм
Исход игры
Брайтон
1.4% (2)
Ничья
9.1% (13)
Тоттенхэм
89.5% (128)
Тотал 2.5
Больше
56.12% (78)
Меньше
43.88% (61)
Обе команды забьют
Да
62.59% (87)
Нет
37.41% (52)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
43.4% (62)
0:1 Тоттенхэм
19.6% (28)
0:2 Тоттенхэм
14.7% (21)
1:3 Тоттенхэм
7.7% (11)
1:1 Ничья
7% (10)
1:4 Тоттенхэм
1.4% (2)
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