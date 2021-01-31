  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Брайтон
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Тоттенхэм
0'
1:0
17' Гол
Троссар Леандро
41'
26
Санчес
Роберт
3
Уайт
Бен
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
34
Вельтман
Йоел
13
Гросс
Паскаль
8
Биссума
Ив
10
Макаллистер
Алексис
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
11
Троссар
Леандро
1
Льорис
Уго
6
Санчес
Давинсон
4
Алдервейрельд
Тоби
14
Родон
Джо
17
Сиссоко
Мусса
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
28
Н'Домбеле
Тангай
33
Дэвис
Бен
9
Бэйл
Гарет
23
Бергвейн
Стевен
7
Сон
Хынмин
Брайтон
3-5-2
Тоттенхэм
3-4-2-1

Ход матча

17'
Троссар Леандро
(Гросс Паскаль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 7 (3) 0.33
2. Троссар Леандро 2 0.1
3. Гросс Паскаль 2 (2) 0.1
4. Коннолли Аарон 2 0.1
5. Марч Соломон 2 0.1
6. Уэлбек Данни 2 0.1
7. Данк Льюис 2 0.1
8. Макаллистер Алексис 1 0.05
9. Лемпти Тарик 1 0.05
10. Биссума Ив 1 0.05
11. Лаллана Адам 0 0
12. Джаханбакш Алиреза 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 12 (3) 0.6
2. Сон Хынмин 12 0.6
3. Н'Домбеле Тангай 3 0.15
4. Орье Серж 2 0.1
5. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.05
6. Ло Чельсо Джовани 1 0.05
7. Бэйл Гарет 1 0.05
8. Алдервейрельд Тоби 1 0.05
9. Лукас Моура 1 0.05
10. Регилон Серхио 0 0
11. Бергвейн Стевен 0 0
12. Доэрти Мэтт 0 0
13. Дэвис Бен 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 6 1
2. Данк Льюис 4 1
3. Лемпти Тарик 3 1
4. Уэбстер Адам 3 0
5. Бёрн Дэн 3 0
6. Джаханбакш Алиреза 2 0
7. Вельтман Йоел 2 0
8. Уайт Бен 2 0
9. Гросс Паскаль 1 0
10. Райан Мэтт 1 0
11. Троссар Леандро 1 0
12. Альсате Стивен 1 0
13. Макаллистер Алексис 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0
2. Уинкс Гарри 4 0
3. Доэрти Мэтт 2 1
4. Ло Чельсо Джовани 3 0
5. Сиссоко Мусса 2 0
6. Бергвейн Стевен 2 0
7. Регилон Серхио 2 0
8. Н'Домбеле Тангай 2 0
9. Ламела Эрик 1 0
10. Кейн Гарри 1 0
11. Дайер Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 19.05% (4) 9.52% (2) 14.29% (3) 19.05% (4) 9.52% (2) 28.57% (6)
 Тоттенхэм 26.47% (9) 17.65% (6) 17.65% (6) 11.76% (4) 14.71% (5) 11.76% (4)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон
Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм
Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Тоттенхэм: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Тоттенхэм 2:1 Брайтон Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Брайтон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Брайтон Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Брайтон Кубок лиги Брайтон 2:3 Тоттенхэм Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 13 5 2 37 - 13 44
2. Манчестер Юнайтед Заявка 21 12 5 4 37 - 27 41
3. Ливерпуль Заявка 21 11 7 3 43 - 24 40
4. Лестер Заявка 21 12 3 6 37 - 25 39
5. Вест Хэм Заявка 21 10 5 6 31 - 27 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм 0:1 Заявка 20 9 6 5 34 - 21 33
8. Челси Заявка 21 9 6 6 35 - 23 33
9. Астон Вилла Заявка 19 10 2 7 34 - 21 32
10. Арсенал Заявка 21 9 4 8 26 - 20 31
11. Лидс Заявка 20 9 2 9 35 - 36 29
12. Саутгемптон Заявка 20 8 5 7 27 - 25 29
13. Кристал Пэлас Заявка 21 7 5 9 25 - 36 26
14. Вулверхэмптон Заявка 21 6 5 10 21 - 30 23
15. Бёрнли Заявка 20 6 4 10 13 - 26 22
16. Ньюкасл Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
17. Брайтон 1:0 Заявка 21 4 9 8 23 - 29 21
18. Фулхэм Заявка 20 2 8 10 17 - 29 14
19. Вест Бромвич Заявка 21 2 6 13 17 - 50 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 21 2 2 17 12 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
6. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
7. Тоттенхэм 0:1 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
9. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
12. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
13. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
14. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Брайтон 1:0 Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Тоттенхэм 0:1 Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
7. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
8. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
9. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
10. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
11. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон 1:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 44'
    Навес Сиссоко справа в штрафную площадь прервал Биссума.
  • 43'
    Вельтман справа отправил к воротам Макаллистера, прострел которого в центр заблокировал Родон.
  • 42'
    Удар Марча слева из пределов штрафной площади в ближний угол заблокировал Дэвинсон Санчес.
  • 41'
    Бергвейн по центру пяткой покатил мяч к воротам, но никто из партнёров рывка к воротам не сделал.
  • Угловой
    40'
    Следующая подача Гросса от углового флага опасной не получилась,

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  • Угловой
    39'
    Гросс исполнил подачу от углового флага. Данк головой пробил в правый угол. где оказался Бэйл, защитивший ворота.
  • 38'
    Макаллистер справа с восемнадцати метров пробил в Дэвинсона Санчеса.
  • 37'
    Марс слева со штрафного насесил к воротам, где Дэвинсон Санчес опередил всех вверху и мяч выбил.
  • Фол, нарушение
    36'
    Сиссоко на фланге ударил по ногам Марча.
  • 35'
    Троссар справа навесил на дальнюю штангу, где Марч не смог удачно пробить ногой в сторону ворот.
  • 34'
    Подачу Троссара справа к воротам заблокировал Н'Домбеле.
  • 33'
    Троссар справа выкатил мяч к воротам на Мопе, который в борьбе с Дэвинсоном Санчесом с разворота не смог пробить.
  • 32'
    Бэйлу справа не удалось сделать точный пас низом в штрафную площадь на Сона.
  • 31'
    Бергвейн справа с восемнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
  • 30'
    Навес Вельтмана справа к воротам не дошёл до Мопе.
  • 29'
    Подача Сиссоко справа получилась слабой.
  • 28'
    Заброс Дэвинсона Санчеса вперёд по правому флангу на Сиссоко перехватил Марч.
  • Угловой
    27'
    Гросс от углового флага навесил к ближней штанге. Гости снова спокойно выбивают мяч от ворот после "стандарта".
  • 26'
    Марч слева навесил к воротам. Алдервейрельд играет на вынос.
  • Фол, нарушение
    25'
    Биссума в центральном круге завалил на газон Н'Домбеле.
  • 24'
    Сиссоко навесил справа к воротам, где партнёров не было.
  • 23'
    "Тоттенхэм" правым флангом организовал атаку. Сон из пределов штрафной площади по воротам бить не решился.
  • Угловой
    22'
    Гросс от углового флага навесил в центр штрафной площади, где вверху снова играет Сиссоко.
  • 21'
    Макаллистер перед воротами попытался пробить в падении через себя после навеса справа, но мяч полетел в сторону.
  • Угловой
    20'
    Гросс исполнил первый угловой удар в матче. Навес в центр штрафной площади вынес Сиссоко.
  • 19'
    Прострел Вельтмана справа к воротам заблокировал Дэвис.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ТРОССАР!!! Гросс справа в штрафной площади получил пас на ход от Макаллистера и сделал скидку на Троссара, который с десяти метров точно пробил низом в ближний угол.
  • Фол, нарушение
    16'
    Дэвис на фланге толкнул в спину Троссара.
  • 15'
    Заброс Макаллистера слева на дальнюю штангу на Гросса получился слабым. Родон перехватил мяч.
  • 14'
    Макаллистер слева с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
  • 13'
    Родон отметился неточным пасом вперёд налево на Дэвиса. Мяч укатился за боковую линию поля.
  • Офсайд
    12'
    Бэйл ещё раз оказался в офсайде.
  • 11'
    Сиссоко по правому флангу прошёл вперёд и заработал аут.
  • Офсайд
    10'
    Бэйл на правом фланге забрался в офсайд.
  • 9'
    Заброс Уайта вперёд оказался безадресным.
  • 8'
    Вельтман в центре поля упустил мяч за боковую линию.
  • 7'
    Хозяева активно провели стартовый отрезок. "Тоттенхэм" пока ограничивается контролем мяча в центре поля.
  • Штанга
    6'
    Макаллистер в штрафной площади покатил мяч направо на Гросса, который мягким ударом послал мяч в дальнюю штангу.
  • Дождь
    5'
    Под дождём проходит матч.
  • Фол, нарушение
    4'
    Троссар в центре поля нарушил правила.
  • 3'
    Вельтман по правому флангу не смог сделать точный пас на ход партнёру.
  • 2'
    "Брайтон" играет в синих футболках и белых трусах, "Тоттенхэм" - в белых футболках и си них трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Фалмере"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.15 3.20 2.30
Бонус: 10 000 ₽ 3.30 3.40 2.37
Бонус: 5 000 ₽ 3.32 3.58 2.34
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.00 7.50
  1.65 3.71 5.74

Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.07 3.15 1.37 2.37 1.59 1.72 2.13 1.27 3.80 1.09 7.60
7.80 1.04 6.75 1.07 3.04 1.36 2.36 1.57 1.78 2.15 1.38 3.04 1.25 3.78 1.09 6.20 1.06 7.10 1.01 10.75
7.51 1.05 6.80 1.10 4.20 1.22 3.00 1.38 2.05 1.82 2.27 2.00 1.69 2.17 1.70 3.15 1.22 4.20 1.06 8.80 1.05 9.50 1.01 10.15 1.01 13.00 0.00 21.00
2.84 1.46 2.47 1.58 2.10 1.79 2.94 1.43 2.28 1.68 1.98 1.91 1.65 2.32 1.48 2.75 1.28 3.94 1.10 8.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.72 2.05 1.34 3.05 1.07 7.40
2.68 1.47 1.81 2.00 1.38 3.04 1.11 6.75 1.08 8.10
2.63 1.48 1.70 2.15 1.15 5.30 1.25 3.90 1.14 5.55
2.48 1.58 2.03 1.85 1.57 2.50 1.37 3.20 1.75 2.15 1.46 2.82 1.17 5.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.26 2.45 1.51 1.60 2.25 1.15 5.00
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.25 1.16 5.45
3.60 1.28 2.27 1.62 1.53 2.27 1.18 4.32 1.14 4.83

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
1.68 2.18
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.90 1.25
Где смотреть матч Брайтон 1:0 Тоттенхэм онлайн

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Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Тоттенхэм

Исход игры
Брайтон
1.4% (2)
Ничья
9.1% (13)
Тоттенхэм
89.5% (128)
Тотал 2.5
Больше
56.12% (78)
Меньше
43.88% (61)
Обе команды забьют
Да
62.59% (87)
Нет
37.41% (52)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
43.4% (62)
0:1 Тоттенхэм
19.6% (28)
0:2 Тоттенхэм
14.7% (21)
1:3 Тоттенхэм
7.7% (11)
1:1 Ничья
7% (10)
1:4 Тоттенхэм
1.4% (2)
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