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Лестер
 
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Стадион:
Лидс

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 11 (6) 0.55
2. Барнс Харви 6 0.3
3. Мэддисон Джеймс 6 0.3
4. Тилеманс Юри 5 (2) 0.25
5. Кастань Тимоти 1 0.05
6. Прает Деннис 1 0.05
7. Джастин Джеймс 1 0.05
8. Перес Айосе 1 0.05
9. Ндиди Уилфред 1 0.05
10. Олбрайтон Марк 0 0
11. Юндер Дженгиз 0 0
12. Эванс Джонни 0 0
13. Менди Нампалис 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 10 (1) 0.53
2. Харрисон Джек 4 0.21
3. Клих Матеуш 3 (2) 0.16
4. Рафинья Диас 3 0.16
5. Морено Родриго 3 0.16
6. Даллас Стюарт 3 0.16
7. Кошта Элдер 2 0.11
8. Алиоски Эгзиян 2 0.11
9. Купер Лиам 1 0.05
10. Эрнандес Пабло 0 0
11. Филлипс Кэлвин 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Фухс Кристиан 4 0
3. Менди Нампалис 4 0
4. Тилеманс Юри 4 0
5. Джастин Джеймс 4 0
6. Фофана Уэсли 4 0
7. Мэддисон Джеймс 3 0
8. Олбрайтон Марк 2 0
9. Ндиди Уилфред 2 0
10. Перес Айосе 1 0
11. Варди Джейми 1 0
12. Амарти Даниэль 1 0
13. Кастань Тимоти 1 0
14. Сёюнджю Чаглар 1 0
15. Томас Люк 1 0
16. Чодури Хамза 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Филлипс Кэлвин 5 0
2. Клих Матеуш 4 0
3. Купер Лиам 3 0
4. Эйлинг Люк 3 0
5. Даллас Стюарт 3 0
6. Алиоски Эгзиян 3 0
7. Рафинья Диас 2 0
8. Морено Родриго 1 0
9. Бэмфорд Патрик 1 0
10. Льоренте Диего 1 0
11. Харрисон Джек 1 0
12. Стрёйк Паскаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 9.09% (3) 12.12% (4) 21.21% (7) 12.12% (4) 12.12% (4) 33.33% (11)
 Лидс 16.13% (5) 9.68% (3) 19.35% (6) 16.13% (5) 22.58% (7) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон
Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер
Лидс Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс
Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити

Последние игры между собой

Лестер: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Лидс: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Лидс 1:4 Лестер Премьер-лига Лестер 3:1 Лидс Кубок лиги Лидс 0:1 Лестер Лестер 0:0 Лидс
Лестер 1:1 Лидс Лидс 1:0 Лестер Лидс 1:2 Лестер Лестер 0:1 Лидс Лестер 2:2 Лидс Лидс 1:2 Лестер Лидс 1:2 Лестер Кубок Carling Лестер 1:0 Лидс Первая лига Лидс 1:1 Лестер Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 12 5 2 36 - 13 41
2. Манчестер Юнайтед Заявка 20 12 4 4 37 - 27 40
3. Лестер Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
4. Ливерпуль Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
5. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
6. Эвертон Заявка 18 10 3 5 29 - 22 33
7. Тоттенхэм Заявка 19 9 6 4 34 - 20 33
8. Арсенал Заявка 20 9 3 8 26 - 20 30
9. Челси Заявка 20 8 6 6 33 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 18 9 2 7 33 - 21 29
11. Саутгемптон Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Вулверхэмптон Заявка 20 6 5 9 21 - 29 23
14. Кристал Пэлас Заявка 20 6 5 9 24 - 36 23
15. Бёрнли Заявка 19 6 4 9 13 - 24 22
16. Ньюкасл Заявка 20 5 4 11 19 - 34 19
17. Брайтон Заявка 20 3 9 8 22 - 29 18
18. Фулхэм Заявка 19 2 7 10 15 - 27 13
19. Вест Бромвич Заявка 20 2 5 13 15 - 48 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 20 2 2 16 12 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Саутгемптон Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 10 4 4 2 19 - 11 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Эвертон Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
11. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
12. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
13. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 10 0 6 4 10 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 2 7 5 - 29 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 16 - 10 16
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Ливерпуль Заявка 10 3 5 2 19 - 14 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 10 3 2 5 9 - 16 11
16. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм Заявка 9 1 4 4 8 - 12 7
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2021, осталось 2 дня 14 часов 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Лестер 89.8% (44)
    X 10.2% (5)
    Лидс 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Лидс
    1.86
    4.11
    4.17
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.90 4.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.86 4.10 3.94
    Бонус: 5 000 ₽ 1.86 4.00 4.10
      1.85 4.11 4.17

    Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.00 11.75 1.01 4.70 1.18 3.76 1.27 2.40 1.64 1.85 1.95 1.53 2.43 1.27 3.48 1.18 4.10 1.06 7.00 1.05 7.50
    17.50 0.00 11.50 1.01 4.60 1.17 3.80 1.25 2.41 1.61 2.12 1.75 1.86 2.00 1.55 2.48 1.28 3.60 1.22 4.30 1.08 7.00 1.07 7.80 1.01 12.50
    5.16 1.19 2.43 1.62 2.16 1.77 1.89 2.02 1.68 2.30 1.56 2.58 1.21 4.82
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.32 1.24 4.05 1.15 5.30
    2.37 1.59 1.58 2.37 1.22 4.40
    3.07 1.42 2.42 1.62 1.85 2.07 1.59 2.50 1.40 3.17
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.90 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.46 2.72 1.29 3.60
    3.40 1.29 1.98 1.78 1.48 2.55 1.29 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.58 2.35
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.80 1.42
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    Прогнозы на матч Лестер - Лидс

    Исход игры
    Лестер
    89.8% (44)
    Ничья
    10.2% (5)
    Лидс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (20)
    Меньше
    58.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (24)
    Нет
    50% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Лестер
    38.8% (19)
    2:1 Лестер
    28.6% (14)
    3:1 Лестер
    10.2% (5)
    1:0 Лестер
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    8.2% (4)
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    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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