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Зульте-Варегем
1:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Остенде
0'
0:1
14' Гол
Сакала Фэшн
1:1
38' Гол
Бруно Джанни
44' Желтая карточка
Дешахт Оливье
61'
25
Бостин
Луи
4
Опаре
Даниэль
33
Хамфриз
Кэмерон
3
Дешахт
Оливье
27
Де
Бок
Лоренс
11
Срарфи
Бассем
5
Марк
Дамьен
10
Говеа
Омар
21
Сек
Ибраима
19
Бруно
Джанни
9
Воссен
Йелле
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
15
Якель
Фредерик
5
Теате
Артур
25
Батай
Йелле
8
Марке
Франсуа
6
Д'Арпино
Максим
34
Бэтцнер
Ник
23
Скуласон
Ари
21
Квасина
Марко
10
Сакала
Фэшн
Зульте-Варегем
4-5-1
Остенде
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруно Джанни 12 (2) 0.48
2. Жан-Люк Домпе 4 0.16
3. Воссен Йелле 4 0.16
4. Хори Томаш 3 0.12
5. Говеа Омар 2 0.08
6. Дешахт Оливье 2 0.08
7. Берахино Сейдо 2 0.08
8. Сек Ибраима 2 0.08
9. Арменакас Панайотис 2 0.08
10. Кайнургиос Никос 2 0.08
11. Де Смет Матьё 1 0.04
12. Де Бок Лоренс 1 0.04
13. Срарфи Бассем 0 0
14. Марк Дамьен 0 0
15. Опаре Даниэль 0 0
16. Сиссако Абдулайе 0 0
Остенде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сакала Фэшн 12 (1) 0.48
2. Гейе Махтар 5 (1) 0.2
3. Вандандриш Кевин 3 0.12
4. Макгихан Кэмерон 3 0.12
5. Юльсагер Эндрю 2 0.08
6. Квасина Марко 2 0.08
7. Хендри Джек 2 0.08
8. Теате Артур 2 0.08
9. Д'Арпино Максим 1 0.04
10. Д'Хасе Робби 1 0.04
11. Танье Антон 1 0.04
12. Скуласон Ари 0 0
13. Батай Йелле 0 0
14. Матам Тео Ндика 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
# Игрок      
1. Де Бок Лоренс 5 0
2. Опаре Даниэль 4 0
3. Сек Ибраима 4 0
4. Жан-Люк Домпе 2 1
5. Бьянда Вильям 2 1
6. Дешахт Оливье 3 0
7. Марк Дамьен 3 0
8. Говеа Омар 3 0
9. Хори Томаш 3 0
10. Срарфи Бассем 3 0
11. Воссен Йелле 2 0
12. Хамфриз Кэмерон 2 0
13. Берахино Сейдо 1 0
14. Бруно Джанни 1 0
15. Кайнургиос Никос 1 0
Остенде
# Игрок      
1. Батай Йелле 7 2
2. Макгихан Кэмерон 6 0
3. Гейе Махтар 6 0
4. Юльсагер Эндрю 5 0
5. Сакала Фэшн 4 0
6. Д'Арпино Максим 4 0
7. Теате Артур 4 0
8. Скуласон Ари 3 0
9. Хендри Джек 3 0
10. Якель Фредерик 3 0
11. Матам Тео Ндика 3 0
12. Танье Антон 3 0
13. Вандандриш Кевин 2 0
14. Квасина Марко 2 0
15. Капон Брехт 1 0
16. Юбер Гийом 1 0
17. Бэтцнер Ник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зульте-Варегем 13.89% (5) 11.11% (4) 16.67% (6) 11.11% (4) 19.44% (7) 27.78% (10)
 Остенде 12.12% (4) 9.09% (3) 21.21% (7) 15.15% (5) 18.18% (6) 24.24% (8)

Предыдущие игры

Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Генк 3:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Васланд-Беверен 1:5 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Гент 0:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Остенде 3:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа
Остенде Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Остенде 2:2 Стандард Антверпен 1:2 Остенде Брюгге 2:1 Остенде Остенде 2:1 Кортрейк
Остенде 1:1 Эйпен Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен

Последние игры между собой

Зульте-Варегем: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Остенде: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Остенде 3:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Остенде 1:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:0 Остенде Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:1 Остенде Товарищеские матчи
Зульте-Варегем 1:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 3:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:4 Остенде Товарищеские матчи Зульте-Варегем 1:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:1 Остенде Лига Про Остенде 1:1 Зульте-Варегем Лига Про Остенде 3:3 Зульте-Варегем Кубок Остенде 1:1 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:1 Остенде Лига Про Зульте-Варегем 1:2 Остенде Лига Про Остенде 3:3 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:0 Остенде Лига Про Остенде 0:2 Зульте-Варегем Лига Про Остенде 1:3 Зульте-Варегем Товарищеские матчи Зульте-Варегем 1:4 Остенде Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 25 18 3 4 53 - 18 57
2. Антверпен Заявка 25 13 4 8 41 - 34 43
3. Генк Заявка 25 12 7 6 49 - 33 43
4. Стандард Заявка 25 10 8 7 36 - 29 38
5. Андерлехт Заявка 24 9 10 5 34 - 26 37
6. Шарлеруа Заявка 25 11 4 10 38 - 34 37
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 25 11 4 10 46 - 48 37
8. Остенде 1:1 Заявка 25 10 7 8 36 - 32 37
9. АХ Лёвен Заявка 25 10 6 9 40 - 41 36
10. Мехелен Заявка 25 9 6 10 38 - 42 33
11. Гент Заявка 24 9 4 11 34 - 31 31
12. Зульте-Варегем 1:1 Заявка 25 9 4 12 37 - 45 31
13. Эйпен Заявка 25 7 10 8 30 - 40 31
14. Кортрейк Заявка 25 8 6 11 29 - 37 30
15. Сент-Трюйден Заявка 24 7 6 11 30 - 37 27
16. Мускрон-Перювельз Заявка 25 6 8 11 23 - 34 26
17. Серкль Брюгге Заявка 24 7 1 16 30 - 41 22
18. Васланд-Беверен Заявка 25 5 6 14 32 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Андерлехт Заявка 12 7 5 0 18 - 6 26
3. Генк Заявка 12 7 4 1 28 - 14 25
4. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
5. Остенде 1:1 Заявка 12 6 4 2 24 - 16 22
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 6 3 3 25 - 20 21
7. Стандард Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
8. АХ Лёвен Заявка 13 6 2 5 16 - 17 20
9. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 12 - 8 17
10. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
11. Эйпен Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
12. Сент-Трюйден Заявка 12 4 3 5 14 - 14 15
13. Мехелен Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
14. Гент Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
15. Мускрон-Перювельз Заявка 12 3 5 4 13 - 13 14
16. Зульте-Варегем 1:1 Заявка 14 3 3 8 15 - 28 12
17. Серкль Брюгге Заявка 12 3 0 9 18 - 24 9
18. Васланд-Беверен Заявка 11 2 1 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 12 9 2 1 29 - 7 29
2. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
3. Зульте-Варегем 1:1 Заявка 11 6 1 4 22 - 17 19
4. Антверпен Заявка 12 6 1 5 19 - 17 19
5. Мехелен Заявка 11 5 3 3 16 - 17 18
6. Стандард Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
7. Генк Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Гент Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
9. АХ Лёвен Заявка 12 4 4 4 24 - 24 16
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
11. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
12. Остенде 1:1 Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
13. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
14. Кортрейк Заявка 11 3 4 4 8 - 10 13
15. Серкль Брюгге Заявка 12 4 1 7 12 - 17 13
16. Сент-Трюйден Заявка 12 3 3 6 16 - 23 12
17. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 3 7 10 - 21 12
18. Андерлехт Заявка 12 2 5 5 16 - 20 11
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Зульте-Варегем
Ничья
Остенде
6.70
4.70
2.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.70 4.70 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 3.38 4.05 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 2.30 2.60

Самый высокий коэффициент на матч «Зульте-Варегем» – «Остенде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зульте-Варегем» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Остенде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зульте-Варегем» – «Остенде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.10 1.14 4.33 1.19 2.54 1.49 1.92 1.88 1.61 2.45 1.31 3.45 1.27 3.62 1.08 6.05 1.06 6.60 1.00 11.25
16.50 0.00 10.50 1.02 6.50 1.09 5.00 1.15 5.00 1.15 2.04 1.78 2.08 1.70 1.71 2.14 1.45 2.62 1.15 5.00 1.10 6.25 1.04 9.00 1.03 7.50 1.02 12.50 1.01 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.95 1.25 2.65 1.48 1.67 2.20 1.29 3.60 1.17 4.80
2.37 1.59 1.42 2.75 1.05 8.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.10 1.17 4.05 1.24 2.08 1.75 1.49 2.62 1.33 3.30
3.30 1.30 1.89 1.85 1.41 2.75 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
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