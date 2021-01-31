Зульте-Варегем
1:1
Второй тайм: 61'
Стадион: Регенбогстадион
Остенде
0:1
14' ГолСакала Фэшн
1:1
38' ГолБруно Джанни
44' Желтая карточкаДешахт Оливье
25
Бостин
Луи
10
Говеа
Омар
21
Сек
Ибраима
19
Бруно
Джанни
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
25
Батай
Йелле
34
Бэтцнер
Ник
23
Скуласон
Ари
10
Сакала
Фэшн
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
19 Бруно ДжанниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Cheikh Thiam
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Батай ЙеллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
-
23 Скуласон АриПолузащитник
- Нападающий
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кастро БрамВратарь
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
- Защитник
-
27 Капон БрехтПолузащитник
-
11 Боонен ИндиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alexander Blessin
Ход матча
14'
0:1
38'
1:1
44'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруно Джанни
|12 (2)
|0.48
|2.
|Жан-Люк Домпе
|4
|0.16
|3.
|Воссен Йелле
|4
|0.16
|4.
|Хори Томаш
|3
|0.12
|5.
|Говеа Омар
|2
|0.08
|6.
|Дешахт Оливье
|2
|0.08
|7.
|Берахино Сейдо
|2
|0.08
|8.
|Сек Ибраима
|2
|0.08
|9.
|Арменакас Панайотис
|2
|0.08
|10.
|Кайнургиос Никос
|2
|0.08
|11.
|Де Смет Матьё
|1
|0.04
|12.
|Де Бок Лоренс
|1
|0.04
|13.
|Срарфи Бассем
|0
|0
|14.
|Марк Дамьен
|0
|0
|15.
|Опаре Даниэль
|0
|0
|16.
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сакала Фэшн
|12 (1)
|0.48
|2.
|Гейе Махтар
|5 (1)
|0.2
|3.
|Вандандриш Кевин
|3
|0.12
|4.
|Макгихан Кэмерон
|3
|0.12
|5.
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.08
|6.
|Квасина Марко
|2
|0.08
|7.
|Хендри Джек
|2
|0.08
|8.
|Теате Артур
|2
|0.08
|9.
|Д'Арпино Максим
|1
|0.04
|10.
|Д'Хасе Робби
|1
|0.04
|11.
|Танье Антон
|1
|0.04
|12.
|Скуласон Ари
|0
|0
|13.
|Батай Йелле
|0
|0
|14.
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Бок Лоренс
|5
|0
|2.
|Опаре Даниэль
|4
|0
|3.
|Сек Ибраима
|4
|0
|4.
|Жан-Люк Домпе
|2
|1
|5.
|Бьянда Вильям
|2
|1
|6.
|Дешахт Оливье
|3
|0
|7.
|Марк Дамьен
|3
|0
|8.
|Говеа Омар
|3
|0
|9.
|Хори Томаш
|3
|0
|10.
|Срарфи Бассем
|3
|0
|11.
|Воссен Йелле
|2
|0
|12.
|Хамфриз Кэмерон
|2
|0
|13.
|Берахино Сейдо
|1
|0
|14.
|Бруно Джанни
|1
|0
|15.
|Кайнургиос Никос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Батай Йелле
|7
|2
|2.
|Макгихан Кэмерон
|6
|0
|3.
|Гейе Махтар
|6
|0
|4.
|Юльсагер Эндрю
|5
|0
|5.
|Сакала Фэшн
|4
|0
|6.
|Д'Арпино Максим
|4
|0
|7.
|Теате Артур
|4
|0
|8.
|Скуласон Ари
|3
|0
|9.
|Хендри Джек
|3
|0
|10.
|Якель Фредерик
|3
|0
|11.
|Матам Тео Ндика
|3
|0
|12.
|Танье Антон
|3
|0
|13.
|Вандандриш Кевин
|2
|0
|14.
|Квасина Марко
|2
|0
|15.
|Капон Брехт
|1
|0
|16.
|Юбер Гийом
|1
|0
|17.
|Бэтцнер Ник
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зульте-Варегем
|13.89% (5)
|11.11% (4)
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|19.44% (7)
|27.78% (10)
|Остенде
|12.12% (4)
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|24.24% (8)
Предыдущие игры
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +7 =3 -10Генк 3:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:3 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Васланд-Беверен 1:5 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт Гент 0:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Остенде 3:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа
Остенде Последние 20 матчей: +10 =4 -6Остенде 2:2 Стандард Антверпен 1:2 Остенде Брюгге 2:1 Остенде Остенде 2:1 Кортрейк
Остенде 1:1 Эйпен Остенде 3:2 Шарлеруа АХ Лёвен 1:2 Остенде Андерлехт 2:1 Остенде Серкль Брюгге 0:1 Остенде Остенде 2:1 Гент Кортрейк 3:1 Остенде Васланд-Беверен 2:0 Остенде Остенде 1:1 Антверпен Остенде 2:1 Дюнкерк Остенде 1:3 Брюгге Стандард 1:0 Остенде Остенде 3:0 Зульте-Варегем Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз Генк 2:2 Остенде Остенде 3:1 АХ Лёвен
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Остенде: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Зульте-Варегем 1:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 3:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:4 Остенде Товарищеские матчи Зульте-Варегем 1:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:1 Остенде Лига Про Остенде 1:1 Зульте-Варегем Лига Про Остенде 3:3 Зульте-Варегем Кубок Остенде 1:1 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:1 Остенде Лига Про Зульте-Варегем 1:2 Остенде Лига Про Остенде 3:3 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 1:0 Остенде Лига Про Остенде 0:2 Зульте-Варегем Лига Про Остенде 1:3 Зульте-Варегем Товарищеские матчи Зульте-Варегем 1:4 Остенде Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|53 - 18
|57
|2.
|Антверпен
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|41 - 34
|43
|3.
|Генк
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|49 - 33
|43
|4.
|Стандард
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|36 - 29
|38
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|34 - 26
|37
|6.
|Шарлеруа
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|38 - 34
|37
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|46 - 48
|37
|8.
|Остенде
|1:1 Заявка
|25
|10
|7
|8
|36 - 32
|37
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|40 - 41
|36
|10.
|Мехелен
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 42
|33
|11.
|Гент
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|34 - 31
|31
|12.
|Зульте-Варегем
|1:1 Заявка
|25
|9
|4
|12
|37 - 45
|31
|13.
|Эйпен
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|30 - 40
|31
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|29 - 37
|30
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|30 - 37
|27
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|23 - 34
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|24
|7
|1
|16
|30 - 41
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|32 - 54
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|18 - 6
|26
|3.
|Генк
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 14
|25
|4.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|5.
|Остенде
|1:1 Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 16
|22
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|7.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|10.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|11.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|13.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|14.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|1:1 Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 28
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|18 - 24
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 7
|29
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|3.
|Зульте-Варегем
|1:1 Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 17
|19
|4.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 17
|19
|5.
|Мехелен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|6.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 24
|16
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|11.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|12.
|Остенде
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|13.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|15.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 20
|11
Победитель
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