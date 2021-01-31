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  3. Австрия
ЛАСК
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Рапид Вена
0' 17'
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
30
Андраде
Андреас
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
13
Эггештайн
Йоханнес
14
Балик
Гусейн
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
16
Петрович
Деян
14
Граховац
Срджан
13
Шик
Торстен
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
32
Китагава
Коя
29
Кара
Эркан
ЛАСК
3-4-2-1
Рапид Вена
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эггештайн Йоханнес 6 0.4
2. Грубер Андреас 4 0.27
3. Гойгингер Томас 3 0.2
4. Траунер Гернот 2 0.13
5. Холланд Джеймс 2 0.13
6. Ранфтль Райнхольд 2 0.13
7. Рагуц Марко 2 (2) 0.13
8. Гргич Лукас 2 0.13
9. Балик Гусейн 2 0.13
10. Михорль Петер 1 0.07
11. Карамоко Мамуду 1 (1) 0.07
12. Филипович Петар 1 0.07
13. Райтер Доминик 1 0.07
14. Андраде Андреас 0 0
15. Мадсен Мадс Эмиль 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 8 (2) 0.53
2. Кнасмюлльнер Кристоф 6 0.4
3. Фунтас Таксиархис 4 0.27
4. Шик Торстен 3 0.2
5. Китагава Коя 3 0.2
6. Мург Томас 2 0.13
7. Демир Юсуф 2 0.13
8. Аразе Кельвин 2 0.13
9. Рицмайер Марсель 1 0.07
10. Любичич Деян 0 0
11. Стойкович Филип 0 0
12. Ульманн Максимилиан 0 0
13. Хофманн Максимилиан 0 0
14. Барац Матео 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 5 0
2. Траунер Гернот 3 0
3. Михорль Петер 3 0
4. Холланд Джеймс 2 0
5. Филипович Петар 2 0
6. Грубер Андреас 2 0
7. Реннер Рене 2 0
8. Мадсен Мадс Эмиль 2 0
9. Рамсебнер Кристиан 0 1
10. Шлагер Александер 1 0
11. Гойгингер Томас 1 0
12. Ранфтль Райнхольд 1 0
13. Райтер Доминик 1 0
14. Рагуц Марко 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Хофманн Максимилиан 5 0
2. Стойкович Филип 3 1
3. Граймль Лео 3 0
4. Кара Эркан 3 0
5. Шик Торстен 2 0
6. Фунтас Таксиархис 2 0
7. Ульманн Максимилиан 2 0
8. Шустер Лион 2 0
9. Мург Томас 1 0
10. Китагава Коя 1 0
11. Аразе Кельвин 1 0
12. Ибрахимоглу Мелих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 3.45% (1) 24.14% (7) 17.24% (5) 20.69% (6) 13.79% (4) 20.69% (6)
 Рапид Вена 22.58% (7) 19.35% (6) 12.9% (4) 9.68% (3) 9.68% (3) 25.81% (8)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль ЛАСК 5:0 Лафниц ЛАСК 4:4 Юниорс Пашинг
ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Электра Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Лудогорец 1:3 ЛАСК ЛАСК 3:0 Рид ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 4:1 Штурм Рапид Вена 3:1 Адмира Рапид Вена 2:1 Лафниц
Адмира 0:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Рапид Вена: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Рапид Вена 3:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:4 Рапид Вена Бундеслига
Рапид Вена 1:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:1 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 15 11 1 3 47 - 15 34
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 15 9 4 2 32 - 19 31
3. ЛАСК 0:0 Заявка 15 8 4 3 29 - 14 28
4. Штурм Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
5. Сваровски Тироль Заявка 15 7 3 5 27 - 22 24
6. Вольфсбергер Заявка 15 6 3 6 24 - 27 21
7. Аустрия Вена Заявка 15 4 6 5 19 - 20 18
8. Санкт-Пёльтен Заявка 15 4 4 7 26 - 29 16
9. Хартберг Заявка 15 3 6 6 15 - 28 15
10. Рид Заявка 15 4 2 9 17 - 32 14
11. Альтах Заявка 15 3 2 10 14 - 33 11
12. Адмира Заявка 15 2 3 10 14 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 0:0 Заявка 8 6 1 1 20 - 5 19
2. Рапид Вена 0:0 Заявка 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Штурм Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 7 5 0 2 25 - 9 15
5. Сваровски Тироль Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Рид Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
7. Хартберг Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
8. Альтах Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
9. Аустрия Вена Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
10. Адмира Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
11. Санкт-Пёльтен Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
12. Вольфсбергер Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 1 1 22 - 6 19
2. Вольфсбергер Заявка 7 5 0 2 14 - 10 15
3. Рапид Вена 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
4. Сваровски Тироль Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
5. Штурм Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6. Аустрия Вена Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
7. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 15 - 12 10
8. ЛАСК 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
9. Хартберг Заявка 8 1 4 3 9 - 17 7
10. Рид Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
11. Альтах Заявка 7 1 0 6 7 - 19 3
12. Адмира Заявка 8 0 3 5 7 - 22 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Рапид Вена
1.85
4.05
4.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 4.00 4.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.81 3.90 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 4.05 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 4.00 3.95
  1.84 4.03 3.94

Самый высокий коэффициент на матч «ЛАСК» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЛАСК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЛАСК» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.20 1.14 2.50 1.49 2.02 1.74 1.64 2.18 1.26 3.65 1.10 6.40
12.75 1.00 13.50 1.00 5.35 1.14 4.45 1.21 2.67 1.53 2.06 1.76 1.65 2.18 1.35 2.98 1.25 3.48 1.10 5.65 1.08 6.25
16.00 0.00 12.00 1.01 5.10 1.14 4.10 1.20 2.46 1.51 2.15 1.70 1.98 1.82 1.76 2.07 1.61 2.31 1.33 3.10 1.25 3.85 1.11 6.30 1.09 6.90 1.01 10.50
5.37 1.18 2.53 1.55 2.25 1.68 1.98 1.90 1.75 2.16 1.60 2.43 1.23 4.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.65 1.26 2.50 1.48 1.64 2.18 1.17 4.60
3.76 1.27 2.62 1.49 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.75
2.44 1.52 1.62 2.30 1.23 3.90
3.14 1.37 2.50 1.55 1.88 1.98 1.61 2.38 1.41 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.14 2.10 1.69 1.56 2.34 1.33 3.10
5.50 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20
3.35 1.29 2.08 1.70 1.55 2.35 1.31 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.49 2.50
1.51 2.45
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
2.55 1.47
Где смотреть матч ЛАСК 0:0 Рапид Вена онлайн

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