ЛАСК
1:2
Конец матча
Стадион: Raiffeisen Arena
Рапид Вена
0:1
19' ГолГраховац Срджан
1:1
21' ГолХолланд Джеймс
1:2
23' ГолКнасмюлльнер Кристоф
30' Желтая карточкаГраймль Лео
87' Желтая карточкаШтребингер Ричард
14
Балик
Гусейн
30
Граймль
Лео
13
Шик
Торстен
32
Китагава
Коя
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Шустер ЛионПолузащитник
-
19 Алар ДениНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
19'
0:1
21'
1:1
23'
30'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эггештайн Йоханнес
|6
|0.4
|2.
|Грубер Андреас
|4
|0.27
|3.
|Гойгингер Томас
|3
|0.2
|4.
|Холланд Джеймс
|3
|0.2
|5.
|Траунер Гернот
|2
|0.13
|6.
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.13
|7.
|Рагуц Марко
|2 (2)
|0.13
|8.
|Гргич Лукас
|2
|0.13
|9.
|Балик Гусейн
|2
|0.13
|10.
|Михорль Петер
|1
|0.07
|11.
|Карамоко Мамуду
|1 (1)
|0.07
|12.
|Филипович Петар
|1
|0.07
|13.
|Райтер Доминик
|1
|0.07
|14.
|Андраде Андреас
|0
|0
|15.
|Мадсен Мадс Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|8 (2)
|0.53
|2.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|7
|0.47
|3.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.27
|4.
|Шик Торстен
|3
|0.2
|5.
|Китагава Коя
|3
|0.2
|6.
|Мург Томас
|2
|0.13
|7.
|Демир Юсуф
|2
|0.13
|8.
|Аразе Кельвин
|2
|0.13
|9.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.07
|10.
|Граховац Срджан
|1
|0.07
|11.
|Любичич Деян
|0
|0
|12.
|Стойкович Филип
|0
|0
|13.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|14.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
|15.
|Барац Матео
|0
|0
|16.
|Граймль Лео
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|5
|0
|2.
|Траунер Гернот
|3
|0
|3.
|Михорль Петер
|3
|0
|4.
|Холланд Джеймс
|2
|0
|5.
|Филипович Петар
|2
|0
|6.
|Грубер Андреас
|2
|0
|7.
|Реннер Рене
|2
|0
|8.
|Мадсен Мадс Эмиль
|2
|0
|9.
|Рамсебнер Кристиан
|0
|1
|10.
|Шлагер Александер
|1
|0
|11.
|Гойгингер Томас
|1
|0
|12.
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|13.
|Райтер Доминик
|1
|0
|14.
|Рагуц Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|2.
|Стойкович Филип
|3
|1
|3.
|Граймль Лео
|4
|0
|4.
|Кара Эркан
|3
|0
|5.
|Шик Торстен
|2
|0
|6.
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|7.
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|8.
|Шустер Лион
|2
|0
|9.
|Мург Томас
|1
|0
|10.
|Штребингер Ричард
|1
|0
|11.
|Китагава Коя
|1
|0
|12.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|13.
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|3.33% (1)
|26.67% (8)
|16.67% (5)
|20% (6)
|13.33% (4)
|20% (6)
|Рапид Вена
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|9.09% (3)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =4 -4Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:4 Сваровски Тироль ЛАСК 5:0 Лафниц ЛАСК 4:4 Юниорс Пашинг
ЛАСК 3:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Электра Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Лудогорец 1:3 ЛАСК ЛАСК 3:0 Рид ЛАСК 3:3 Тоттенхэм ЛАСК 3:0 Альтах ЛАСК 0:2 Антверпен Хартберг 1:1 ЛАСК ЛАСК 4:0 Адмира Антверпен 0:1 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:3 Лудогорец ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =3 -6Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 4:1 Штурм Рапид Вена 3:1 Адмира Рапид Вена 2:1 Лафниц
Адмира 0:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Рапид Вена: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Рапид Вена 1:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:1 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|47 - 15
|34
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 20
|33
|3.
|Штурм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 16
|27
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 22
|24
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 27
|21
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|26 - 29
|16
|9.
|Хартберг
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|10.
|Рид
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 32
|14
|11.
|Альтах
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 33
|11
|12.
|Адмира
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 7
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Штурм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|25 - 9
|15
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|7.
|Хартберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|8.
|Альтах
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|10.
|Адмира
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 6
|19
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 10
|15
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Штурм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|8.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|10.
|Рид
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 22
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ЛАСК» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЛАСК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЛАСК» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров