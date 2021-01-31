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Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
Бенрахма
Саид
18
Форнальс
Пабло
30
Антонио
Майкл
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
47
Филлипс
Натаниэль
14
Хендерсон
Джордан
26
Робертсон
Эндрю
6
Тьяго
Алькантара
5
Вейналдум
Джорджиньо
7
Милнер
Джеймс
23
Шакири
Джердан
27
Ориги
Дивок
11
Салах
Мохамед
Вест Хэм
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 7 0.35
2. Боуэн Джаррод 5 0.25
3. Антонио Майкл 5 0.25
4. Алле Себастьян 3 0.15
5. Форнальс Пабло 2 0.1
6. Огбонна Анджело 2 0.1
7. Лансини Мануэль 1 0.05
8. Доусон Крэйг 1 0.05
9. Бальбуэна Фабиан 1 0.05
10. Джонсон Бен 1 0.05
11. Крессуэлл Арон 0 0
12. Цоуфал Владимир 0 0
13. Бенрахма Саид 0 0
14. Ярмоленко Андрей 0 0
15. Фредерикс Райан 0 0
16. Масуаку Артур 0 0
17. Райс Деклан 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 13 (5) 0.65
2. Мане Садио 7 0.35
3. Фирмино Роберто 6 0.3
4. Жота Диогу 5 0.25
5. Робертсон Эндрю 1 0.05
6. Александер-Арнольд Трент 1 0.05
7. Матип Жоэль 1 0.05
8. Хендерсон Джордан 1 0.05
9. Вейналдум Джорджиньо 1 0.05
10. Ван Дейк Виргил 1 0.05
11. Минамино Такуми 1 0.05
12. Милнер Джеймс 0 0
13. Шакири Джердан 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 3 0
2. Ярмоленко Андрей 2 0
3. Фредерикс Райан 2 0
4. Цоуфал Владимир 2 0
5. Соучек Томаш 2 0
6. Форнальс Пабло 2 0
7. Фабьянски Лукаш 1 0
8. Ноубл Марк 1 0
9. Антонио Майкл 1 0
10. Лансини Мануэль 1 0
11. Масуаку Артур 1 0
12. Бальбуэна Фабиан 1 0
13. Диоп Исса 1 0
14. Райс Деклан 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 4 0
2. Матип Жоэль 2 0
3. Тьяго Алькантара 2 0
4. Шакири Джердан 2 0
5. Мане Садио 2 0
6. Филлипс Натаниэль 2 0
7. Милнер Джеймс 1 0
8. Фирмино Роберто 1 0
9. Ван Дейк Виргил 1 0
10. Робертсон Эндрю 1 0
11. Алиссон Бекер 1 0
12. Александер-Арнольд Трент 1 0
13. Джонс Кёртис 1 0
14. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 17.86% (5) 14.29% (4) 14.29% (4) 17.86% (5) 7.14% (2) 28.57% (8)
 Ливерпуль 13.16% (5) 10.53% (4) 23.68% (9) 18.42% (7) 13.16% (5) 21.05% (8)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли
Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм
Ливерпуль Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед
Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:4 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 0:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 13 5 2 37 - 13 44
2. Манчестер Юнайтед Заявка 21 12 5 4 37 - 27 41
3. Лестер Заявка 21 12 3 6 37 - 25 39
4. Ливерпуль Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
5. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм Заявка 19 9 6 4 34 - 20 33
8. Челси Заявка 21 9 6 6 35 - 23 33
9. Астон Вилла Заявка 19 10 2 7 34 - 21 32
10. Арсенал Заявка 21 9 4 8 26 - 20 31
11. Лидс Заявка 20 9 2 9 35 - 36 29
12. Саутгемптон Заявка 20 8 5 7 27 - 25 29
13. Кристал Пэлас Заявка 21 7 5 9 25 - 36 26
14. Вулверхэмптон Заявка 21 6 5 10 21 - 30 23
15. Бёрнли Заявка 20 6 4 10 13 - 26 22
16. Ньюкасл Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
17. Брайтон Заявка 20 3 9 8 22 - 29 18
18. Фулхэм Заявка 20 2 8 10 17 - 29 14
19. Вест Бромвич Заявка 21 2 6 13 17 - 50 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 21 2 2 17 12 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
5. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
6. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
9. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
12. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
13. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
14. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 10 0 6 4 10 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
5. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
6. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
7. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
8. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
9. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Ливерпуль Заявка 10 3 5 2 19 - 14 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2021, осталось 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 145
    Вест Хэм 4.1% (6)
    X 14.5% (21)
    Ливерпуль 81.4% (118)
    Все прогнозы
    1.81 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Ливерпуль
    4.40
    4.00
    2.12
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.40 4.00 1.80
    Бонус: 10 000 ₽ 3.45 3.85 2.12
    Бонус: 5 000 ₽ 3.58 3.95 2.03
    Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.75 2.05
      3.60 3.84 2.06

    Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.00 1.01 4.80 1.19 3.60 1.27 2.31 1.62 1.83 1.98 1.54 2.49 1.25 3.85 1.21 4.40 1.08 8.20
    12.75 1.00 12.00 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.40 1.64 1.79 2.02 1.49 2.54 1.24 3.72 1.17 4.15 1.05 7.50 1.05 7.60
    17.50 0.00 11.50 1.03 4.70 1.17 3.90 1.25 2.44 1.60 2.17 1.74 1.90 1.96 1.55 2.44 1.29 3.60 1.22 4.30 1.08 6.90 1.07 7.50 1.01 13.00
    5.11 1.20 2.79 1.49 2.37 1.65 2.11 1.80 1.86 2.05 1.67 2.33 1.55 2.61 1.21 4.82
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.30 2.27 1.59 1.55 2.36 1.14 5.20
    3.60 1.29 2.36 1.59 1.58 2.38 1.23 4.20 1.15 5.55
    2.30 1.65 1.55 2.44 1.20 4.50
    3.05 1.43 2.41 1.63 1.84 2.08 1.59 2.51 1.40 3.17
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.80 1.16 1.96 1.79 1.28 3.45
    4.80 1.19 3.52 1.30 1.94 1.86 1.43 2.83 1.28 3.64
    3.45 1.28 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.54 2.39
    1.57 2.41
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.25
    3.75 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.43
    2.65 1.44
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Ливерпуль

    Исход игры
    Вест Хэм
    4.1% (6)
    Ничья
    14.5% (21)
    Ливерпуль
    81.4% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.62% (111)
    Меньше
    22.38% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    88.81% (127)
    Нет
    11.19% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    56.6% (82)
    1:3 Ливерпуль
    12.4% (18)
    1:1 Ничья
    11% (16)
    0:2 Ливерпуль
    5.5% (8)
    0:1 Ливерпуль
    4.8% (7)
    2:2 Ничья
    3.4% (5)
    2:1 Вест Хэм
    2.8% (4)
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