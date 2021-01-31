Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Ливерпуль
15
Доусон
Крэйг
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мартин ДэвидВратарь
- Защитник
-
31 Джонсон БенЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Джонс КёртисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соучек Томаш
|7
|0.35
|2.
|Боуэн Джаррод
|5
|0.25
|3.
|Антонио Майкл
|5
|0.25
|4.
|Алле Себастьян
|3
|0.15
|5.
|Форнальс Пабло
|2
|0.1
|6.
|Огбонна Анджело
|2
|0.1
|7.
|Лансини Мануэль
|1
|0.05
|8.
|Доусон Крэйг
|1
|0.05
|9.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.05
|10.
|Джонсон Бен
|1
|0.05
|11.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|12.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|13.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|14.
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
|15.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|16.
|Масуаку Артур
|0
|0
|17.
|Райс Деклан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|13 (5)
|0.65
|2.
|Мане Садио
|7
|0.35
|3.
|Фирмино Роберто
|6
|0.3
|4.
|Жота Диогу
|5
|0.25
|5.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.05
|6.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.05
|7.
|Матип Жоэль
|1
|0.05
|8.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.05
|9.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.05
|10.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.05
|11.
|Минамино Такуми
|1
|0.05
|12.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|13.
|Шакири Джердан
|0
|0
|14.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Огбонна Анджело
|3
|0
|2.
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|3.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|4.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|5.
|Соучек Томаш
|2
|0
|6.
|Форнальс Пабло
|2
|0
|7.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|8.
|Ноубл Марк
|1
|0
|9.
|Антонио Майкл
|1
|0
|10.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|11.
|Масуаку Артур
|1
|0
|12.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|13.
|Диоп Исса
|1
|0
|14.
|Райс Деклан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|2.
|Матип Жоэль
|2
|0
|3.
|Тьяго Алькантара
|2
|0
|4.
|Шакири Джердан
|2
|0
|5.
|Мане Садио
|2
|0
|6.
|Филлипс Натаниэль
|2
|0
|7.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|8.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|9.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|10.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|11.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|12.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|13.
|Джонс Кёртис
|1
|0
|14.
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|28.57% (8)
|Ливерпуль
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|23.68% (9)
|18.42% (7)
|13.16% (5)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =5 -4Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли
Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм
Ливерпуль Последние 20 матчей: +9 =7 -4Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед
Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ливерпуль 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:4 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 0:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|37 - 13
|44
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|37 - 27
|41
|3.
|Лестер
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|37 - 25
|39
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|6.
|Эвертон
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 24
|33
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|34 - 20
|33
|8.
|Челси
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|35 - 23
|33
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 21
|32
|10.
|Арсенал
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|26 - 20
|31
|11.
|Лидс
|Заявка
|20
|9
|2
|9
|35 - 36
|29
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|27 - 25
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|25 - 36
|26
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|21 - 30
|23
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|13 - 26
|22
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|17.
|Брайтон
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|22 - 29
|18
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|17 - 29
|14
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|17 - 50
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|21
|2
|2
|17
|12 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|6.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|10.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|7.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|10.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 14
|14
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|13.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Хэм - Ливерпуль
Исход игры
Вест Хэм
4.1% (6)
Ничья
14.5% (21)
Ливерпуль
81.4% (118)
Тотал 2.5
Больше
77.62% (111)
Меньше
22.38% (32)
Обе команды забьют
Да
88.81% (127)
Нет
11.19% (16)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
56.6% (82)
1:3 Ливерпуль
12.4% (18)
1:1 Ничья
11% (16)
0:2 Ливерпуль
5.5% (8)
0:1 Ливерпуль
4.8% (7)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:1 Вест Хэм
2.8% (4)
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