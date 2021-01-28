  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 7 0.35
2. Боуэн Джаррод 5 0.25
3. Антонио Майкл 5 0.25
4. Алле Себастьян 3 0.15
5. Форнальс Пабло 2 0.1
6. Огбонна Анджело 2 0.1
7. Лансини Мануэль 1 0.05
8. Доусон Крэйг 1 0.05
9. Бальбуэна Фабиан 1 0.05
10. Джонсон Бен 1 0.05
11. Крессуэлл Арон 0 0
12. Цоуфал Владимир 0 0
13. Бенрахма Саид 0 0
14. Ярмоленко Андрей 0 0
15. Фредерикс Райан 0 0
16. Масуаку Артур 0 0
17. Райс Деклан 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 13 (5) 0.65
2. Мане Садио 7 0.35
3. Фирмино Роберто 6 0.3
4. Жота Диогу 5 0.25
5. Робертсон Эндрю 1 0.05
6. Александер-Арнольд Трент 1 0.05
7. Матип Жоэль 1 0.05
8. Хендерсон Джордан 1 0.05
9. Вейналдум Джорджиньо 1 0.05
10. Ван Дейк Виргил 1 0.05
11. Минамино Такуми 1 0.05
12. Милнер Джеймс 0 0
13. Шакири Джердан 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 3 0
2. Ярмоленко Андрей 2 0
3. Фредерикс Райан 2 0
4. Цоуфал Владимир 2 0
5. Соучек Томаш 2 0
6. Форнальс Пабло 2 0
7. Фабьянски Лукаш 1 0
8. Ноубл Марк 1 0
9. Антонио Майкл 1 0
10. Лансини Мануэль 1 0
11. Масуаку Артур 1 0
12. Бальбуэна Фабиан 1 0
13. Диоп Исса 1 0
14. Райс Деклан 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 4 0
2. Матип Жоэль 2 0
3. Тьяго Алькантара 2 0
4. Шакири Джердан 2 0
5. Мане Садио 2 0
6. Филлипс Натаниэль 2 0
7. Милнер Джеймс 1 0
8. Фирмино Роберто 1 0
9. Ван Дейк Виргил 1 0
10. Робертсон Эндрю 1 0
11. Алиссон Бекер 1 0
12. Александер-Арнольд Трент 1 0
13. Джонс Кёртис 1 0
14. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 17.86% (5) 14.29% (4) 14.29% (4) 17.86% (5) 7.14% (2) 28.57% (8)
 Ливерпуль 13.16% (5) 10.53% (4) 23.68% (9) 18.42% (7) 13.16% (5) 21.05% (8)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли
Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм
Ливерпуль Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед
Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 4:0 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:4 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 0:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Ливерпуль Кубок Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 12 5 2 36 - 13 41
2. Манчестер Юнайтед Заявка 20 12 4 4 37 - 27 40
3. Лестер Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
4. Ливерпуль Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
5. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
6. Эвертон Заявка 18 10 3 5 29 - 22 33
7. Тоттенхэм Заявка 19 9 6 4 34 - 20 33
8. Арсенал Заявка 20 9 3 8 26 - 20 30
9. Челси Заявка 20 8 6 6 33 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 18 9 2 7 33 - 21 29
11. Саутгемптон Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Вулверхэмптон Заявка 20 6 5 9 21 - 29 23
14. Кристал Пэлас Заявка 20 6 5 9 24 - 36 23
15. Бёрнли Заявка 19 6 4 9 13 - 24 22
16. Ньюкасл Заявка 20 5 4 11 19 - 34 19
17. Брайтон Заявка 20 3 9 8 22 - 29 18
18. Фулхэм Заявка 19 2 7 10 15 - 27 13
19. Вест Бромвич Заявка 20 2 5 13 15 - 48 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 20 2 2 16 12 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Саутгемптон Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 10 4 4 2 19 - 11 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Эвертон Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
11. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
12. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
13. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 10 0 6 4 10 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 2 7 5 - 29 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 16 - 10 16
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Ливерпуль Заявка 10 3 5 2 19 - 14 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 10 3 2 5 9 - 16 11
16. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм Заявка 9 1 4 4 8 - 12 7
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2021, осталось 2 дня 16 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Вест Хэм 7.8% (4)
    X 17.6% (9)
    Ливерпуль 74.5% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Ливерпуль
    4.58
    4.15
    1.83
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.30 3.80 1.80
    Бонус: 5 000 ₽ 4.30 4.15 1.83
    Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.75 1.83
      4.58 4.10 1.78

    Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.75 1.00 11.00 1.02 4.20 1.22 3.45 1.31 2.17 1.73 1.73 2.11 1.42 2.78 1.20 4.15 1.15 4.70 1.03 8.50
    15.50 0.00 10.50 1.03 4.40 1.20 3.50 1.31 2.26 1.70 2.01 1.85 1.76 2.12 1.48 2.60 1.25 3.95 1.17 4.80 1.05 7.90 1.04 8.50 0.00 14.50
    4.69 1.22 2.75 1.50 2.29 1.69 2.04 1.87 1.77 2.15 1.60 2.47 1.49 2.76 1.18 5.33
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.38 1.32 2.24 1.65 1.53 2.53 1.19 4.55 1.13 5.95
    2.18 1.68 1.52 2.55 1.18 4.90
    2.92 1.46 2.29 1.68 1.78 2.16 1.55 2.62 1.37 3.35
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.60 1.20 3.26 1.34 1.82 1.99 1.37 3.10 1.26 3.85
    3.35 1.31 1.90 1.84 1.40 2.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.62 2.23
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.38
    Где смотреть матч Вест Хэм - Ливерпуль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Как смотреть матчи АПЛ на Олимпе?

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Вест Хэм - Ливерпуль

    Исход игры
    Вест Хэм
    7.8% (4)
    Ничья
    17.6% (9)
    Ливерпуль
    74.5% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    74% (37)
    Меньше
    26% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (45)
    Нет
    10% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    52.9% (27)
    1:1 Ничья
    15.7% (8)
    1:3 Ливерпуль
    9.8% (5)
    0:2 Ливерпуль
    5.9% (3)
    2:1 Вест Хэм
    3.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     